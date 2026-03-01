Kann ich als Selbstständiger ein Auto finanzieren?

Leasen oder finanzieren: Was ist für Selbständige besser?

Die Entscheidung für Leasing oder Finanzierung eines Dienstwagens hängt vorrangig vom Ziel ab. Soll das Fahrzeug langfristig genutzt werden, eignet sich die Autofinanzierung für Selbstständige, da das Ziel der Erwerb ist. Wird das Fahrzeug nur auf absehbare Zeit benötigt, kann Leasing eine sinnvolle Alternative sein.

Was die Kosten angeht, müssen stets die monatlichen Finanzierungs- sowie Leasingkosten gegenübergestellt werden. Darüber hinaus können beim Leasing bei Vertragsende weitere Kosten für das Überschreiten der vereinbarten Kilometer oder Schäden am Auto anfallen.

Gleichzeitig bieten beide Varianten unterschiedliche steuerliche Vorteile, die einberechnet werden sollten. Bei einem Leasingfahrzeug lassen sich die Leasingraten als Betriebsausgaben absetzen, bei einem Autokredit für einen Firmenwagen sind es die Zinsen, laufende Kosten und Gesamtkosten des Fahrzeugs.

Soll das Fahrzeug trotz Selbstständigkeit überwiegend privat genutzt werden, ist die Finanzierung meistens die bessere Option, da in diesem Fall Steuervorteile keine Rolle spielen, die Finanzierung aber besser auf die persönlichen Lebensumstände angepasst werden kann. Zudem erwirbt der Kreditnehmer das Eigentum am Auto und kann es ohne Einschränkungen nutzen oder verkaufen.