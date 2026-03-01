Kann ich als Selbstständiger ein Auto finanzieren?

Ja, Selbstständige können ein Auto über eine Bank finanzieren. Da der finanzierte Wagen selbst als Kreditsicherheit dient, bewilligen Kreditinstitute Kredite mit dem Verwendungszweck Gebrauchtfahrzeug oder Neufahrzeug leichter als solche zur freien Verwendung.
In Deutschland wurden 68,50 Prozent aller PKW allein im Februar 2026 gewerblich zugelassen. 40 Prozent aller Neuzulassungen waren nicht dem Kfz-Handel oder der Vermietung zuzuordnen. Somit gehört der Dienstwagen zu einem häufig von Selbstständigen und Freiberuflern per gewerblichem Autokredit finanziertem Objekt.
Selbstständige benötigen andere Unterlagen als Angestellte für die Bewilligung, unabhängig davon, ob sie den Autokredit für ein gewerblich oder privat genutztes Fahrzeug brauchen. Anstelle von Gehaltsnachweisen müssen sie betriebswirtschaftliche Auswertungen oder Steuerbescheide vorweisen, um ihre Bonität zu belegen.
Folgende Unterlagen können neben einem gültigen Ausweisdokument benötigt werden:
Ja, als selbstständig oder freiberuflich arbeitende Person können Sie die Zinsen, die Sie für die Finanzierung des Autos bezahlen, steuerlich absetzen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie das Fahrzeug dienstlich nutzen. Dafür müssen Sie es zu mehr als 50 Prozent beruflich einsetzen. Dann können Sie neben den Zinskosten auch weitere Kosten wie zum Beispiel die Versicherung für das Fahrzeug, die Steuer, Reparaturen und die Anschaffungskosten absetzen.
Die Entscheidung für Leasing oder Finanzierung eines Dienstwagens hängt vorrangig vom Ziel ab. Soll das Fahrzeug langfristig genutzt werden, eignet sich die Autofinanzierung für Selbstständige, da das Ziel der Erwerb ist. Wird das Fahrzeug nur auf absehbare Zeit benötigt, kann Leasing eine sinnvolle Alternative sein.
Was die Kosten angeht, müssen stets die monatlichen Finanzierungs- sowie Leasingkosten gegenübergestellt werden. Darüber hinaus können beim Leasing bei Vertragsende weitere Kosten für das Überschreiten der vereinbarten Kilometer oder Schäden am Auto anfallen.
Gleichzeitig bieten beide Varianten unterschiedliche steuerliche Vorteile, die einberechnet werden sollten. Bei einem Leasingfahrzeug lassen sich die Leasingraten als Betriebsausgaben absetzen, bei einem Autokredit für einen Firmenwagen sind es die Zinsen, laufende Kosten und Gesamtkosten des Fahrzeugs.
Soll das Fahrzeug trotz Selbstständigkeit überwiegend privat genutzt werden, ist die Finanzierung meistens die bessere Option, da in diesem Fall Steuervorteile keine Rolle spielen, die Finanzierung aber besser auf die persönlichen Lebensumstände angepasst werden kann. Zudem erwirbt der Kreditnehmer das Eigentum am Auto und kann es ohne Einschränkungen nutzen oder verkaufen.
Hinweis: Die Inhalte auf dieser Seite sind rein informativ zu betrachten und stellen keine steuerliche Beratung dar. Zur individuellen Klärung steuerrechtlicher Fragen empfehlen wir die Hinzuziehung eines Steuerberaters oder einer anderen gemäß § 2 StBerG befähigten Person. Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
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