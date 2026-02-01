Bekomme ich als Rentner einen Autokredit?

Auch als Rentner ist es grundsätzlich möglich, einen Autokredit zu bekommen. Banken bewerten dabei nicht das Alter allein, sondern auch die finanzielle Situation. Eine regelmäßige Rentenzahlung gilt als stabiles Einkommen und kann die Chancen auf eine Kreditzusage erhöhen.
Wenn Sie als Rentner ein Auto finanzieren möchten, sollten Sie sich vor dem Kreditantrag mit einigen wichtigen Punkten beschäftigen. Denn Banken bewerten Kreditanfragen ganzheitlich. Entscheidend sind unter anderem:
Wenn Sie ein Auto finanzieren wollen, ist es ratsam, schon beim Kreditvergleich den Verwendungszweck „Gebrauchtfahrzeug“ oder „Neufahrzeug“ anzugeben. Eine solche, an ein bestimmtes Vorhaben gebundene Finanzierung, ist oft leichter zu bekommen als ein klassischer Ratenkredit, da in diesem Fall das Fahrzeug als Sicherheit dient. Das geringere Risiko für die Bank wirkt sich häufig auch positiv auf die Konditionen aus, etwa in Form niedrigerer Zinsen.
Um den passenden Autokredit zu finden, sollten Sie zunächst Ihre finanziellen Möglichkeiten realistisch einschätzen. Dabei spielen vor allem die gewünschte Kreditsumme und die Laufzeit eine wichtige Rolle. Eine längere Laufzeit senkt zwar die Monatsrate, erhöht aber oft die Gesamtkosten durch Zinsen.
Hilfreich ist es, vorab eine Haushaltsrechnung zu erstellen. So sehen Sie auf einen Blick, wie viel Geld Ihnen monatlich für eine Kreditrate zur Verfügung steht.
Auf dieser Basis können Sie gezielt nach einem Autokredit suchen, der zu Ihrer individuellen Situation passt. Über den CHECK24 Kreditvergleich haben Sie die Möglichkeit, die unterschiedlichen Konditionen für einen Autokredit gegenüberzustellen.
Sie können Ihre Chancen auf eine Zusage und bessere Zinsen aktiv verbessern. Eine Anzahlung beim Autokauf senkt die Kreditsumme und damit die Zinskosten. Zusätzlich kann ein zweiter Kreditnehmer die Sicherheit für die Bank erhöhen und zu günstigeren Konditionen führen.
Wenn Sie Rentner sind und ein klassischer Autokredit für Sie nicht in Frage kommen sollte, stehen Alternativen wie Leasing oder das Auto-Abo zur Verfügung.
Ein Autokredit ist auch im Rentenalter gut realisierbar, wenn die finanzielle Situation stimmt. Entscheidend sind eine ausreichende Rentenhöhe, eine realistische Kreditsumme und eine Laufzeit, die zur persönlichen Lebensplanung passt. Wer den Verwendungszweck „Gebrauchtfahrzeug“ oder „Neufahrzeug“ angibt, kann zudem von besseren Chancen auf eine Zusage und günstigeren Zinsen profitieren.
Mit einer sorgfältigen Haushaltsrechnung und einem Kreditvergleich über CHECK24 können Sie eine passende Autofinanzierung finden.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
