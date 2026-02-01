Nur notwendige Cookies
FAQ

Bekomme ich als Rentner einen Autokredit?

Auch als Rentner ist es grundsätzlich möglich, einen Autokredit zu bekommen. Banken bewerten dabei nicht das Alter allein, sondern auch die finanzielle Situation. Eine regelmäßige Rentenzahlung gilt als stabiles Einkommen und kann die Chancen auf eine Kreditzusage erhöhen. 

Auto finanzieren als Rentner:
Was sollten Sie beim Kreditantrag beachten?

Wenn Sie als Rentner ein Auto finanzieren möchten, sollten Sie sich vor dem Kreditantrag mit einigen wichtigen Punkten beschäftigen. Denn Banken bewerten Kreditanfragen ganzheitlich. Entscheidend sind unter anderem:

  • Höhe der Rente:

    Die monatliche Rente muss ausreichen, um die Kreditrate dauerhaft zu tragen. Zusätzliche Einkünfte, wie aus Betriebsrenten oder Mieteinnahmen, können die Chancen verbessern.

  • Laufzeit des Kredits:

    Viele Banken begrenzen die Laufzeit so, dass der Kredit vor einem bestimmten Alter vollständig zurückgezahlt ist.

  • Kreditsumme:

    Je niedriger der Finanzierungsbedarf, desto besser stehen meist die Chancen auf eine Zusage.

  • Bonität:

    Eine positive Schufa-Auskunft ist auch für Rentner ein zentraler Faktor beim Kreditantrag.

Wenn Sie ein Auto finanzieren wollen, ist es ratsam, schon beim Kreditvergleich den Verwendungszweck „Gebrauchtfahrzeug“ oder „Neufahrzeug“ anzugeben. Eine solche, an ein bestimmtes Vorhaben gebundene Finanzierung, ist oft leichter zu bekommen als ein klassischer Ratenkredit, da in diesem Fall das Fahrzeug als Sicherheit dient. Das geringere Risiko für die Bank wirkt sich häufig auch positiv auf die Konditionen aus, etwa in Form niedrigerer Zinsen.

Wie Sie den passenden Autokredit finden?

Um den passenden Autokredit zu finden, sollten Sie zunächst Ihre finanziellen Möglichkeiten realistisch einschätzen. Dabei spielen vor allem die gewünschte Kreditsumme und die Laufzeit eine wichtige Rolle. Eine längere Laufzeit senkt zwar die Monatsrate, erhöht aber oft die Gesamtkosten durch Zinsen.

Hilfreich ist es, vorab eine Haushaltsrechnung zu erstellen. So sehen Sie auf einen Blick, wie viel Geld Ihnen monatlich für eine Kreditrate zur Verfügung steht.

Auf dieser Basis können Sie gezielt nach einem Autokredit suchen, der zu Ihrer individuellen Situation passt. Über den CHECK24 Kreditvergleich haben Sie die Möglichkeit, die unterschiedlichen Konditionen für einen Autokredit gegenüberzustellen. 

CHECK24 Tipp

Zusagewahrscheinlichkeit beeinflussen

Sie können Ihre Chancen auf eine Zusage und bessere Zinsen aktiv verbessern. Eine Anzahlung beim Autokauf senkt die Kreditsumme und damit die Zinskosten. Zusätzlich kann ein zweiter Kreditnehmer die Sicherheit für die Bank erhöhen und zu günstigeren Konditionen führen.

Welche Alternativen zum Autokredit gibt es?

Wenn Sie Rentner sind und ein klassischer Autokredit für Sie nicht in Frage kommen sollte, stehen Alternativen wie Leasing oder das Auto-Abo zur Verfügung.

Author image

Auto leasen als Rentner

Grundsätzlich ist es auch für Rentner möglich, ein Auto zu leasen. Als Voraussetzungen gelten dieselben wie für andere Leasingnehmer. Dazu gehört eine gute Bonität, die sich in einem regelmäßigen Einkommen und einer positiven Schufa widerspiegelt. Leasingverträge werden meist über einen festen Zeitraum abgeschlossen. Üblich sind Laufzeiten zwischen 12 und 60 Monaten. Rentner profitieren daher von finanzieller Planbarkeit bei zeitlicher Begrenzung sowie hohem Komfort durch aktuelle Fahrzeugmodelle. Durch Wartungspakete und Rückgabevereinbarungen lässt sich zudem organisatorischer Aufwand einsparen.

Die monatlichen Leasingraten richten sich nicht nur nach dem Fahrzeugmodell, sondern häufig auch nach der vereinbarten jährlichen Kilometerleistung. Besonders Angebote mit niedriger Laufleistung können für Rentner interessant sein, da im Ruhestand das Auto häufig weniger genutzt wird als im Berufsleben. Wer nur gelegentlich fährt, kann so von vergleichsweise günstigen Leasingkonditionen profitieren. 

Author image

Auto-Abo für Rentner

Bei einem Auto-Abo zahlen Sie eine monatliche Pauschale, in der Kosten für Versicherung, Wartung, Steuern und oft sogar Reifen enthalten sind. Das Auto-Abo bietet maximale Flexibilität und Planungssicherheit, da keine langfristige Finanzierung nötig ist. Für Rentner, die Wert auf Komfort und überschaubare Fixkosten legen, kann dies eine Alternative zum Autokredit sein.

Die meisten Anbieter von Auto-Abonnements haben keine Beschränkung beim Höchstalter. Nur wenige legen eine Altersgrenze bis beispielsweise 75 Jahren fest. Diese lassen sich durch einen Angebotsvergleich jedoch schnell identifizieren. Im Unterschied zum Leasing ist das Auto-Abo eher für einen kurzfristigen Bedarf geeignet.

Autokredit trotz Rente: Mit guter Planung sicher finanzieren

Ein Autokredit ist auch im Rentenalter gut realisierbar, wenn die finanzielle Situation stimmt. Entscheidend sind eine ausreichende Rentenhöhe, eine realistische Kreditsumme und eine Laufzeit, die zur persönlichen Lebensplanung passt. Wer den Verwendungszweck „Gebrauchtfahrzeug“ oder „Neufahrzeug“ angibt, kann zudem von besseren Chancen auf eine Zusage und günstigeren Zinsen profitieren.

Mit einer sorgfältigen Haushaltsrechnung und einem Kreditvergleich über CHECK24 können Sie eine passende Autofinanzierung finden. 

Vergleichen Sie unverbindlich Kredite:

84 Monate
12 Monate
18 Monate
24 Monate
36 Monate
48 Monate
60 Monate
72 Monate
84 Monate
96 Monate
108 Monate
120 Monate
240 Monate
Gebrauchtfahrzeug
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Tilgung Ratenkauf
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise
Author image
Anna Molder ()
Online Redakteurin Finanzen
Als technische Redakteurin hat Anna zuletzt für die IT-Branche Inhalte zu komplexen Themen verständlich aufbereitet. Seit 2024 ist sie Teil der Finanzredaktion von CHECK24.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

