Bekomme ich als Rentner einen Autokredit?

Wie Sie den passenden Autokredit finden?

Um den passenden Autokredit zu finden, sollten Sie zunächst Ihre finanziellen Möglichkeiten realistisch einschätzen. Dabei spielen vor allem die gewünschte Kreditsumme und die Laufzeit eine wichtige Rolle. Eine längere Laufzeit senkt zwar die Monatsrate, erhöht aber oft die Gesamtkosten durch Zinsen.

Hilfreich ist es, vorab eine Haushaltsrechnung zu erstellen. So sehen Sie auf einen Blick, wie viel Geld Ihnen monatlich für eine Kreditrate zur Verfügung steht.

Auf dieser Basis können Sie gezielt nach einem Autokredit suchen, der zu Ihrer individuellen Situation passt. Über den CHECK24 Kreditvergleich haben Sie die Möglichkeit, die unterschiedlichen Konditionen für einen Autokredit gegenüberzustellen.