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    KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau

    Die Kreditanstalt für Wiederaufbau oder KfW-Bankengruppe ist eine staatliche Förderbank in Deutschland und eine der führenden Förderbanken der Welt. Die KfW-Bankengruppe nimmt mehr als 90 % ihrer Gelder auf dem Kapitalmarkt auf, dazu kommen öffentliche Mittel der Bundesregierung. Ursprünglich wurde die KfW-Bankengruppe nach dem zweiten Weltkrieg im Jahr 1948 gegründet um den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft zu fördern und finanziell zu unterstützen. Heute fördert die KfW-Bank verschiedene Projekte im In- und Ausland.

    Durch besonders zinsgünstige Darlehen unterstützt die KfW-Bankengruppe in Deutschland unter anderem verschiedene kommunale und soziale Investitionen, wie beispielsweise den Ausbau von Kitas oder der umweltfreundlichen Energieversorgung. Unternehmen und Privatpersonen, die in innovative und energieeffiziente Technologien investieren, können ebenfalls finanzielle Unterstützung der Kreditanstalt für Wiederaufbau erhalten.

    Darüber hinaus bietet die KfW-Bank verschiedenartige finanzielle Unterstützung für Privatpersonen an. Hierzu gehören beispielsweise ein zinsgünstiger Studentenkredit und Existenzgründerzuschüsse. Ein besonders großer Teil der KfW-Produktpalette richtet sich an Personen, die sich den Traum vom Eigenheim realisieren möchten. Über das KfW-Wohneigentumsprogramm erhalten künftige Eigenheimbesitzer zinsgünstige Baufinanzierungen für den Kauf oder Bau von selbstgenutztem Wohneigentum.

    Sämtliche Produkte der KfW-Bankengruppe können nicht bei der Förderbank selbst beantragt werden – das Institut verfügt weder über Filialen, noch vertreibt sie ihre Produkte selbst über das Internet. Wer plant, ein subventioniertes Darlehen der KfW in Anspruch zu nehmen, muss dieses immer über eine ihrer Partnerbanken beantragen, die dann als durchleitendes Institut fungiert.

    Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

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