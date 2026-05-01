Firmenkredit online beantragen

Nur notwendige Cookies
Unvergleichlich lecker
Mit dem Klick auf „geht klar” ermöglichen Sie uns Ihnen über Cookies ein verbessertes Nutzungserlebnis zu servieren und dieses kontinuierlich zu verbessern. So können wir Ihnen bei unseren Partnern personalisierte Werbung und passende Angebote anzeigen. Über „anpassen” können Sie Ihre persönlichen Präferenzen festlegen. Dies ist auch nachträglich jederzeit möglich. Mit dem Klick auf „Nur notwendige Cookies” werden lediglich technisch notwendige Cookies gespeichert.
anpassen geht klar
Datenschutzerklärung
Cookierichtlinie Impressum
« zurück
Ihre Cookie-Präferenzen verwalten
Wählen Sie, welche Cookies Sie auf check24.de akzeptieren.
Die Cookierichtlinie finden Sie hier.
Notwendig
Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Zur Cookierichtlinie
Analytisch
Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten.

Zur Cookierichtlinie
Marketing
Um Ihnen unser Angebot kostenfrei anbieten zu können, finanzieren wir uns u.a. durch Werbeeinblendungen und richten werbliche und nicht-werbliche Inhalte auf Ihre Interessen aus.Dafür arbeiten wir mit ausgewählten Partnern zusammen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit mit Klick auf Datenschutz im unteren Bereich unserer Webseite anpassen.Ausführlichere Informationen zu den folgenden ausgeführten Verarbeitungszwecken finden Sie ebenfalls in unserer Datenschutzerklärung.

Zur Cookierichtlinie
Auswahl speichern alle akzeptieren
Zum Hauptinhalt
Mitteilungen
Merkzettel
Merkzettel
Ihr Merkzettel ist leer.
Bitte melden Sie sich in Ihrem Profil an,um Ihren Merkzettel sehen zu können.
Chat
Ihr Browser wird nicht mehr unterstützt.
Damit Sie auch weiterhin schnell und sicher auf CHECK24 vergleichen
können, empfehlen wir Ihnen einen der folgenden Browser zu nutzen.
Trotzdem fortfahren
Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge
Kredit
Baufinanzierung
Kreditkarte
Girokonto
Tagesgeld
Festgeld
Bonitätsprüfung
All Productsalle Finanzvergleiche
Alle Finanzvergleiche
Kredit
Kredit Autokredit Umschuldung Onlinekredit Sofortkredit Privatkredit Kreditrechner Bonitätsprüfung
Baufinanzierung
Baufinanzierung Anschlussfinanzierung Modernisierung Baufinanzierungsrechner Immobilienbewertung Immobilienfinanzierung Baufinanzierungscenter
Kreditkarte
Kreditkarte Karte ohne Jahresgebühr Karte mit Versicherungen Karte ohne Schufa Firmenkreditkarte Virtuelle Kreditkarte Debitkarte
Girokonto
Girokonto Kostenloses Girokonto Gemeinschaftskonto Konto ohne Schufa Kontowechselservice Konto eröffnen
Geldanlage
Geldanlage Tagesgeld Festgeld Geldanlagecenter
jetzt
40%
sparen

Firmenkredit online beantragen

Kostenloses und unverbindliches Angebot in wenigen Minuten

7 Jahre (84 Monate)
egal
1 Jahr (12 Monate)
1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
2 Jahre (24 Monate)
3 Jahre (36 Monate)
4 Jahre (48 Monate)
5 Jahre (60 Monate)
6 Jahre (72 Monate)
7 Jahre (84 Monate)
8 Jahre (96 Monate)
9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Freie Verwendung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise
Unsere Partner
teilnehmende Kreditbanken/Vermittler
Unsere Vorteile
5,0/5 aus 102.887 Bewertungen
„Bin sehr zufrieden und froh das alles reibungslos geklappt hat‟ 05/2026

Das Wichtigste zum Firmenkredit

  • Ein Firmenkredit ist ein wichtiges Element, um Liquidität oder Investitionen zu ermöglichen. Schon bei der Firmengründung sollte die Notwendigkeit zumindest überdacht werden.
  • Je nach Vorhaben bieten sich unterschiedliche Kreditarten an. Sinn und Zweck sollten sich Unternehmer im Vorfeld gut überlegen und die Wahl entsprechend treffen.
  • CHECK24 kooperiert mit mehreren Banken, die die Kreditvergabe für Selbstständige und Unternehmen besonders einfach machen. Ein Vergleich der verschiedenen Angebote hilft, das passende Firmendarlehen zu finden.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna N. Baumgart, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Was ist ein Firmenkredit?

Unter einem Firmenkredit versteht man einen Kredit, der nicht für private Zwecke gedacht ist, sondern dazu dient, Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler bei Investitionen zu unterstützen beziehungsweise um Liquiditätsengpässe zu überbrücken.

Dabei kann es sich beim Kreditnehmer zum Beispiel um einen Einzelunternehmer, ein Kleingewerbe, einen Kleinunternehmer oder eine andere Rechtsform handeln.  

Wofür können Firmenkredite eingesetzt werden?

Vor allem für kleinere bis mittelständische Unternehmen bieten Firmenkredite eine schnelle und einfache Lösung, um das unternehmerische Wachstum voranzutreiben. Sie können zum Beispiel eingesetzt werden für:

  • die Finanzierung von Betriebsmitteln oder Anschaffung neuer Gerätschaften
  • die Modernisierung oder Erweiterung von Arbeitsräumen
  • die Finanzierung laufender Kosten
  • zur Liquiditätssicherung
  • zur Expansion des Unternehmens

Welche Arten von Firmenkrediten gibt es?

Je nachdem, welchem Verwendungszweck das Darlehen dienen soll, bieten sich verschiedene Arten von Firmenkrediten an. 

Investitionskredit eignet sich für langfristige Ausgaben wie die Investition in Maschinen, einen Firmenwagen oder Betriebsräume
Betriebsmittelkredit deckt kurzfristig laufende Kosten 
Förderkredit/
Gründerkredit		 unterschiedliche Programme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Gründung oder Nachfolge  
Kontokorrentkredit Überziehungsmöglichkeit des Geschäftskontos für kurzfristige Liquidität (flexibel, aber oft höhere Zinsen)
Avalkredit Bürgschaft durch eine Bank, z. B. als Garantie gegenüber Lieferanten
Immobilienkredit
für Unternehmen		 gewerblich genutztes Darlehen zum Erwerb, der Modernisierung oder dem Bau von Gebäuden oder Grundstücken
Kredit zur
freien Verwendung		 Kredit, der, anders als bei einem klassischen Firmenkredit, nicht zweckgebunden ist, sondern auch für private Ausgaben genutzt werden kann
 
CHECK24 Hinweis

Factoring als Extralösung

Einige Unternehmen nutzen sogenanntes Factoring, wenn sie bestimmte Ausgaben vorfinanzieren müssen: Sie verkaufen ausstehende Forderungen für einen etwas geringeren Betrag an Factoring-Anbieter, erhalten sofort das Geld dafür und können es zum Beispiel einsetzen, um laufende Kosten zu decken. Dies kann sinnvoll sein, wenn offene Rechnungen mit längerem Zahlungsziel ausstehen.

Die Dienstleistung oder Ware wird dabei wie vereinbart an den Kunden erbracht beziehungsweise geliefert. Es handelt sich hierbei also nicht direkt um einen Kredit für Firmen, sondern eher um eine Art Handel, der schnelle und unkomplizierte Planungssicherheit herstellt.

Von Zins bis Laufzeit: Worauf sollte man bei einem Unternehmenskredit achten?

Author image

Höhe der Kreditsumme bedenken

Wer Fremdkapital für das eigene Unternehmen aufnimmt, sollte sich die Höhe des Betrags gut überlegen, damit die gewünschten Betriebsmittel oder Anschaffungen finanziert werden können, ohne dass im Anschluss ein erneuter finanzieller Engpass entsteht, der die nächste Finanzierung erfordert. Gleichzeitig entstehen mit einer zu hohen Summe unnötige Mehrkosten.

Author image

Laufzeit überlegen

Eine längere Laufzeit verringert die finanzielle Belastung, die das Unternehmen monatlich durch die Raten tragen muss. Gleichzeitig verlängert sich auch die Zeit bis zur Schuldenfreiheit und die Zinskosten steigen. Sinnvoll ist, die mögliche Ratenhöhe genau mithilfe der erwarteten Einnahmen und Ausgaben zu ermitteln und die Laufzeit daran auszurichten. 

Author image

Mögliche Sicherheiten einbeziehen

Sofern es sich nicht um einen Immobilienkredit mit Grundschuld handelt, können je nach Bank andere Sicherheiten für einen Firmenkredit eingebracht werden, um die Chancen auf eine Kreditzusage zu erhöhen. Das können zum Beispiel betriebliche Maschinen sein. Je nach Rechtsform haftet der Kreditnehmer dann mit dem Privat- oder Firmenvermögen. Nicht jede Bank akzeptiert oder fordert solche Sicherheiten.

Author image

Kredit in Businessplan integrieren

Vor allem für junge Unternehmen und Gründer sollte ein Unternehmenskredit oder Geschäftskredit bereits im Businessplan verankert sein. Schließlich bildet eine gesunde finanzielle Basis die Voraussetzung für ein funktionierendes Geschäft. Kreditgeber sehen so, dass das Vorhaben gut durchdacht ist und können ihre Risiken bei der Vergabe besser abschätzen, da Jungunternehmer noch keinen Jahresabschluss nachweisen können.

Passenden Firmenkredit beantragen: So funktioniert's

Über CHECK24 finden kleine Unternehmen, Selbstständige oder Freiberufler vollständig online einen geeigneten Finanzierungspartner und können sofort einen Firmenkredit aufnehmen. Um die passende Finanzierung zu finden, ist ein Vergleich verschiedener Kreditangebote sinnvoll. Passende Angebote können kostenlos und unverbindlich eingeholt werden.

Vorhaben und Beruf angeben

Nutzen Sie, je nach Vorhaben, den passenden Verwendungszweck. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wählen Sie "zur freien Verwendung". Geben Sie bei der Frage nach Ihrem Beruf die Selbstständigkeit und die passende Rechtsform an. 

Angebote erhalten und vergleichen

Achten Sie beim Vergleich besonders auf den jährlichen Zinssatz. Für eine schnelle Finanzierung wählen Sie einen Sofortkredit, den Sie dann direkt online beantragen. Oft erfolgt die Auszahlung innerhalb von 24 Stunden.

Kredit für Ihr Unternehmen nutzen

Nachdem das Kreditinstitut Ihren Firmenkredit mit den für Sie günstigsten Konditionen geprüft und bewilligt hat, zahlt es Ihnen das Geld für Ihr Vorhaben auf Ihr Geschäftskonto aus. Im Anschluss können Sie es wie gewünscht einsetzen.

Zufriedenheitsgarantie: Das sagen CHECK24-Kunden

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Dies wird durch die Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Trustpilot oder eKomi bestätigt: Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen für unseren Kreditvergleich zeigen, dass unsere Kunden mit unserem Service sehr zufrieden sind. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen die bestmöglichen Vergleiche und Beratungen zu bieten.

5,0/5 aus 102.887 Bewertungen
„Bin sehr zufrieden und froh das alles reibungslos geklappt hat‟ 05/2026
4,9/5 aus 12.074 Bewertungen
„Gute fachkundige Beratung schnelle Angebote sehr freundliche Beratung sehr empfehlenswert‟ 05/2026

💡 Wie weise ich die Bonität bei einem Geschäftskredit nach?

Während bei einem Privatkredit das persönliche, finanzielle Verhalten und ein regelmäßiges Einkommen zu den wichtigsten Kriterien gehören, gelten für die Kreditvergabe an Firmen andere Voraussetzungen. Sie fragen die Bonität des Unternehmens ab. Bei Einzelunternehmen oder Personengesellschaften ziehen sie Daten der Schufa heran. 

Bei einem Gewerbekredit wird die Creditreform abgefragt, die die Kreditwürdigkeit von Unternehmen beurteilt. Darüber hinaus müssen Unterlagen vorgelegt werden, aus denen hervorgeht, wie kreditwürdig das Unternehmen ist.

Welche Unterlagen werden für ein Firmendarlehen benötigt?

Banken setzen unterschiedliche Voraussetzungen für die Vergabe an. Bei einigen können Einzelunternehmer zum Beispiel eine Finanzierung erhalten, ohne bestimmte Mindestanforderungen, wie eine bestimmte Zeit der Selbstständigkeit, nachweisen zu müssen. Der Umfang der Unterlagen richtet sich auch nach der Rechtsform.

Im Regelfall werden aber neben einem gültigen Ausweisdokument und den letzten drei Kontoauszügen folgende Dokumente beziehungsweise Nachweise benötigt:

  • Nachweis über die Dauer der Selbstständigkeit (Gewerbeanmeldung)
  • Einkommenssteuerbescheid der letzten zwei Jahre inklusive aktueller betriebswirtschaftlicher Auswertung
  • aktueller Einkommensteuervorauszahlungsbescheid und Nachweis über dessen Bezahlung
  • amtlicher chronologischer Handelsregisterabdruck
  • Kammeranmeldung oder -eintrag
  • Gesellschaftsvertrag und Steuernummer
  • Gewinn- und Verlustrechnung

Um den Kredit einfach beantragen zu können und den Banken eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen, sollten die geforderten Dokumente bereitliegen.

Herausforderungen: Worauf sollten Unternehmen bei der Finanzierung achten?

Ein Firmenkredit ist ein wichtiger Bestandteil des Unternehmensaufbaus und sollte künftige Vorhaben bereits bei Beginn der Selbständigkeit berücksichtigen. Entsprechend ist ein entscheidender Schritt, die Finanzierung nicht als notwendiges Übel, sondern als ergänzenden Baustein des Businessplans zu betrachten.

  • Ist das Thema Nachhaltigkeit beispielsweise ein Aspekt der Firma, sollte der Modernisierungsaspekt in den Geschäftskredit einbezogen werden.
  • Ein zeitnahes prognostiziertes Wachstum mit steigenden Personalkosten kann bereits bei der Berechnung des Kredits einfließen.
  • Ist eine Erweiterung des ursprünglichen Geschäftsfelds absehbar, ist die finanzielle Vorbereitung diesbezüglich sinnvoll. 
CHECK24 Tipp

Zuverlässige Unterstützung annehmen

Lassen Sie sich von den CHECK24 Kredit Expertinnen und Experten beraten, um alle Aspekte zu betrachten und Laufzeit und Tilgung und die benötigte Kredithöhe optimal zu gestalten. Wir unterstützen Unternehmer transparent und kostenlos dabei, geeignete Kreditgeber aus ganz Deutschland zu finden.

📞 089 - 24 24 11 24 Montag – Sonntag von 8 – 20 Uhr

✉️ kredit@check24.de

Die Beratung ist kostenlos und unverbindlich. 

Häufige Fragen zum Firmenkredit

Kann ein Firmenkredit steuerlich geltend gemacht werden?

Ja, bei einer Finanzierung für Unternehmen können die Zinsen und weitere Nebenkosten steuerlich geltend gemacht werden. Dazu muss das aufgenommene Geld nachweislich zu Firmenzwecken verwendet worden sein. Der Tilgungsanteil kann nicht abgesetzt werden. Eine steuerliche Beratung ist für Unternehmen hilfreich.

Wie unterscheidet sich ein Firmenkredit von einem Geschäftskonto mit Dispo?

Der Dispositionskredit des Geschäftskontos kann zwar flexibel für spontane Ausgaben genutzt werden, sollte aber keine langfristige Lösung sein. Er bietet im Gegensatz zu einem Firmenkredit keine geregelte Rückzahlung und die Zinssätze sind meist höher. Vor allem bei langfristigen und höheren Beträgen bildet der Kredit eine finanziell gut planbare Option und verschafft Unternehmen den notwendigen finanziellen Handlungsspielraum.

Wann ist die Aufnahme eines Firmenkredits sinnvoll?

Die Aufnahme kann schon zu Beginn der Unternehmensgründung sinnvoll sein, je nachdem, ob Geräte angeschafft oder Büroräume angemietet werden müssen. Auch das Erstellen einer guten Website für den Firmenauftritt im Internet kann entsprechende Summen verschlingen, ist aber ein Aushängeschild, das das Investment meistens rechtfertigt. Auch zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel bei unerwartet starker Expansion der Firma, kann ein Kredit die richtige Wahl sein, um die entsprechenden Weichen zu stellen.

Für welche Rechtsformen wird ein Firmenkredit angeboten?

Ein Firmenkredit muss sich nicht ausschließlich an Einzelpersonen richten, auch Personengesellschaften oder juristische Personen sowie Vereine können davon profitieren. Darunter zum Beispiel: 

  • Unternehmensgesellschaften (UG)
  • Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH)
  • Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
  • Offene Handelsgesellschaft (OHG)
  • Kommanditgesellschaft (KG)
  • Aktiengesellschaft (AG)
  • Partnergesellschaft (PartG)

Weiteres für Unternehmer

Author image

Selbstständig und trotzdem ins Eigenheim?

Wir sagen Ihnen, wie es mit der Baufinanzierung bei Selbständigkeit geht.

Author image

Welches Firmenkonto ist das richtige?

Lesen Sie, auf was Sie beim Geschäftskonto achten sollten.

Author image

Wie finde ich die passende Firmenkreditkarte?

Alle Infos für die Suche nach der optimalen Firmenkreditkarte.

Diese Themen könnten Sie auch interessieren

Welcher Kreditgeber eignet sich am besten?

Zwei Personen gleichen Papiere und Daten auf dem Tablet ab
Text
geeignete Kreditgeber finden

So klappt es mit dem Kredit trotz Befristung

Eine Stapel Münzen und Papier auf einem Schreibtisch
Text
Kredit trotz Befristung finden

So finanzieren Sie Ihren neuen Computer

Eine Person sitzt mit einem Tablet am Fenster
Text
Computer finanzieren

Weiterbildungen einfach per Kredit finanzieren

Person arbeitet mit Stift in der Hand am Schreibtisch
Text
Weiterbildung finanzieren

weiterführende Links

CHECK24 – Deutschlands größtes Vergleichsportal
Transparent
Wir bieten Ihnen einen Überblick
über Preise und Leistungen von
tausenden Anbietern. Und das alles
über eigene Vergleichsrechner.
Kostenlos
Für Kunden ist unser Service
kostenlos. Wir finanzieren uns über
Provisionen, die wir im Erfolgsfall
von Anbietern erhalten.
Vertrauenswürdig
Bei uns können Kunden erst nach
einem Abschluss eine Bewertung
abgeben. Dadurch sehen Sie nur
echte Kundenbewertungen.
Erfahren
Seit 1999 haben unsere Experten
über 15 Millionen Kunden beim
Vergleichen und Sparen geholfen.
mehr erfahren
Telefon

Telefonische Beratung

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr