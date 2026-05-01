Firmenkredit online beantragen

Unter einem Firmenkredit versteht man einen Kredit, der nicht für private Zwecke gedacht ist, sondern dazu dient, Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler bei Investitionen zu unterstützen beziehungsweise um Liquiditätsengpässe zu überbrücken.
Dabei kann es sich beim Kreditnehmer zum Beispiel um einen Einzelunternehmer, ein Kleingewerbe, einen Kleinunternehmer oder eine andere Rechtsform handeln.
Vor allem für kleinere bis mittelständische Unternehmen bieten Firmenkredite eine schnelle und einfache Lösung, um das unternehmerische Wachstum voranzutreiben. Sie können zum Beispiel eingesetzt werden für:
Je nachdem, welchem Verwendungszweck das Darlehen dienen soll, bieten sich verschiedene Arten von Firmenkrediten an.
|Investitionskredit
|eignet sich für langfristige Ausgaben wie die Investition in Maschinen, einen Firmenwagen oder Betriebsräume
|Betriebsmittelkredit
|deckt kurzfristig laufende Kosten
| Förderkredit/
Gründerkredit
|unterschiedliche Programme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Gründung oder Nachfolge
|Kontokorrentkredit
|Überziehungsmöglichkeit des Geschäftskontos für kurzfristige Liquidität (flexibel, aber oft höhere Zinsen)
|Avalkredit
|Bürgschaft durch eine Bank, z. B. als Garantie gegenüber Lieferanten
| Immobilienkredit
für Unternehmen
|gewerblich genutztes Darlehen zum Erwerb, der Modernisierung oder dem Bau von Gebäuden oder Grundstücken
| Kredit zur
freien Verwendung
|Kredit, der, anders als bei einem klassischen Firmenkredit, nicht zweckgebunden ist, sondern auch für private Ausgaben genutzt werden kann
Einige Unternehmen nutzen sogenanntes Factoring, wenn sie bestimmte Ausgaben vorfinanzieren müssen: Sie verkaufen ausstehende Forderungen für einen etwas geringeren Betrag an Factoring-Anbieter, erhalten sofort das Geld dafür und können es zum Beispiel einsetzen, um laufende Kosten zu decken. Dies kann sinnvoll sein, wenn offene Rechnungen mit längerem Zahlungsziel ausstehen.
Die Dienstleistung oder Ware wird dabei wie vereinbart an den Kunden erbracht beziehungsweise geliefert. Es handelt sich hierbei also nicht direkt um einen Kredit für Firmen, sondern eher um eine Art Handel, der schnelle und unkomplizierte Planungssicherheit herstellt.
Über CHECK24 finden kleine Unternehmen, Selbstständige oder Freiberufler vollständig online einen geeigneten Finanzierungspartner und können sofort einen Firmenkredit aufnehmen. Um die passende Finanzierung zu finden, ist ein Vergleich verschiedener Kreditangebote sinnvoll. Passende Angebote können kostenlos und unverbindlich eingeholt werden.
Nutzen Sie, je nach Vorhaben, den passenden Verwendungszweck. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wählen Sie "zur freien Verwendung". Geben Sie bei der Frage nach Ihrem Beruf die Selbstständigkeit und die passende Rechtsform an.
Achten Sie beim Vergleich besonders auf den jährlichen Zinssatz. Für eine schnelle Finanzierung wählen Sie einen Sofortkredit, den Sie dann direkt online beantragen. Oft erfolgt die Auszahlung innerhalb von 24 Stunden.
Nachdem das Kreditinstitut Ihren Firmenkredit mit den für Sie günstigsten Konditionen geprüft und bewilligt hat, zahlt es Ihnen das Geld für Ihr Vorhaben auf Ihr Geschäftskonto aus. Im Anschluss können Sie es wie gewünscht einsetzen.
Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Dies wird durch die Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Trustpilot oder eKomi bestätigt: Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen für unseren Kreditvergleich zeigen, dass unsere Kunden mit unserem Service sehr zufrieden sind. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen die bestmöglichen Vergleiche und Beratungen zu bieten.
Während bei einem Privatkredit das persönliche, finanzielle Verhalten und ein regelmäßiges Einkommen zu den wichtigsten Kriterien gehören, gelten für die Kreditvergabe an Firmen andere Voraussetzungen. Sie fragen die Bonität des Unternehmens ab. Bei Einzelunternehmen oder Personengesellschaften ziehen sie Daten der Schufa heran.
Bei einem Gewerbekredit wird die Creditreform abgefragt, die die Kreditwürdigkeit von Unternehmen beurteilt. Darüber hinaus müssen Unterlagen vorgelegt werden, aus denen hervorgeht, wie kreditwürdig das Unternehmen ist.
Banken setzen unterschiedliche Voraussetzungen für die Vergabe an. Bei einigen können Einzelunternehmer zum Beispiel eine Finanzierung erhalten, ohne bestimmte Mindestanforderungen, wie eine bestimmte Zeit der Selbstständigkeit, nachweisen zu müssen. Der Umfang der Unterlagen richtet sich auch nach der Rechtsform.
Im Regelfall werden aber neben einem gültigen Ausweisdokument und den letzten drei Kontoauszügen folgende Dokumente beziehungsweise Nachweise benötigt:
Um den Kredit einfach beantragen zu können und den Banken eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen, sollten die geforderten Dokumente bereitliegen.
Ein Firmenkredit ist ein wichtiger Bestandteil des Unternehmensaufbaus und sollte künftige Vorhaben bereits bei Beginn der Selbständigkeit berücksichtigen. Entsprechend ist ein entscheidender Schritt, die Finanzierung nicht als notwendiges Übel, sondern als ergänzenden Baustein des Businessplans zu betrachten.
Lassen Sie sich von den CHECK24 Kredit Expertinnen und Experten beraten, um alle Aspekte zu betrachten und Laufzeit und Tilgung und die benötigte Kredithöhe optimal zu gestalten. Wir unterstützen Unternehmer transparent und kostenlos dabei, geeignete Kreditgeber aus ganz Deutschland zu finden.📞 089 - 24 24 11 24 Montag – Sonntag von 8 – 20 Uhr
Die Beratung ist kostenlos und unverbindlich.
Ja, bei einer Finanzierung für Unternehmen können die Zinsen und weitere Nebenkosten steuerlich geltend gemacht werden. Dazu muss das aufgenommene Geld nachweislich zu Firmenzwecken verwendet worden sein. Der Tilgungsanteil kann nicht abgesetzt werden. Eine steuerliche Beratung ist für Unternehmen hilfreich.
Der Dispositionskredit des Geschäftskontos kann zwar flexibel für spontane Ausgaben genutzt werden, sollte aber keine langfristige Lösung sein. Er bietet im Gegensatz zu einem Firmenkredit keine geregelte Rückzahlung und die Zinssätze sind meist höher. Vor allem bei langfristigen und höheren Beträgen bildet der Kredit eine finanziell gut planbare Option und verschafft Unternehmen den notwendigen finanziellen Handlungsspielraum.
Die Aufnahme kann schon zu Beginn der Unternehmensgründung sinnvoll sein, je nachdem, ob Geräte angeschafft oder Büroräume angemietet werden müssen. Auch das Erstellen einer guten Website für den Firmenauftritt im Internet kann entsprechende Summen verschlingen, ist aber ein Aushängeschild, das das Investment meistens rechtfertigt. Auch zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel bei unerwartet starker Expansion der Firma, kann ein Kredit die richtige Wahl sein, um die entsprechenden Weichen zu stellen.
Ein Firmenkredit muss sich nicht ausschließlich an Einzelpersonen richten, auch Personengesellschaften oder juristische Personen sowie Vereine können davon profitieren. Darunter zum Beispiel:
Telefonische Beratung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr
Bewertungen auf eKomi stammen von echten Kunden. Weitere Hinweise, u.a. zu den ergriffenen Maßnahmen, finden Sie hier.