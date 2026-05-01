Firmenkredit online beantragen

Was ist ein Firmenkredit?

Unter einem Firmenkredit versteht man einen Kredit, der nicht für private Zwecke gedacht ist, sondern dazu dient, Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler bei Investitionen zu unterstützen beziehungsweise um Liquiditätsengpässe zu überbrücken.

Dabei kann es sich beim Kreditnehmer zum Beispiel um einen Einzelunternehmer, ein Kleingewerbe, einen Kleinunternehmer oder eine andere Rechtsform handeln.