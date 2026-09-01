Wie viel Kredit kann ich mir leisten?

Wie viel Kredit bekommt man maximal bei welchem Einkommen?

Die maximale monatliche Kreditrate sollte laut Verbraucherzentrale 40 Prozent des Nettoeinkommens nicht überschreiten. Die Antwort hängt jedoch auch immer von den Konditionen ab, die jemand erhält. Ist der Zins niedrig, ist es tendenziell möglich, ein höheres Darlehen aufzunehmen, weil die Gesamtkosten damit sinken.

Auch die Laufzeit in Kombination mit der maximalen Monatsrate, die ein Kreditnehmer regelmäßig ausgeben kann, beeinflusst die Kredithöhe. Mit derselben Ratenhöhe erhalten Sie zum gleichen Zinssatz bei längerer Laufzeit mehr Kredit. Ebenso spielt die Bonität eine Rolle. Liegen bereits Schulden vor, versuchen Banken das Ausfallrisiko zu minimieren und vergeben oft geringere Kreditbeträge.