Wie viel Kredit kann ich mir leisten?

Um für sich selbst einen realistischen Wert für die Höhe einer Finanzierung zu erhalten, ist eine Haushaltsrechnung sinnvoll. In dieser stellen Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben gegenüber. Zudem sollten Sie noch einen finanziellen Puffer für unerwartete Ausgaben einplanen. Sie berechnen so Ihre maximale monatliche Rate.
Sie möchten wissen, wie viel Sie monatlich für eine Monatsrate ausgeben können? Laden Sie sich kostenlos unsere Haushaltsrechner-Vorlage als Excel-Tabelle herunter und füllen Sie einfach die Felder, die auf Sie zutreffen aus. So erhalten Sie in kurzer Zeit einen Eindruck von Ihrem Monatsbudget.