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Wie viel Kredit kann ich mir leisten?

Um herauszufinden, wie viel Kredit Sie sich mit Ihrem Nettoeinkommen leisten können, sollten Sie immer zunächst eine mögliche monatliche Kreditrate ermitteln. Anhand dieser können Sie mithilfe eines Kreditrechners oder mit einem Budgetrechner die Kreditsumme berechnen.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna N. Baumgart, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Wie viel Kredit bekommt man maximal bei welchem Einkommen?

Die maximale monatliche Kreditrate sollte laut Verbraucherzentrale 40 Prozent des Nettoeinkommens nicht überschreiten. Die Antwort hängt jedoch auch immer von den Konditionen ab, die jemand erhält. Ist der Zins niedrig, ist es tendenziell möglich, ein höheres Darlehen aufzunehmen, weil die Gesamtkosten damit sinken.

Auch die Laufzeit in Kombination mit der maximalen Monatsrate, die ein Kreditnehmer regelmäßig ausgeben kann, beeinflusst die Kredithöhe. Mit derselben Ratenhöhe erhalten Sie zum gleichen Zinssatz bei längerer Laufzeit mehr Kredit. Ebenso spielt die Bonität eine Rolle. Liegen bereits Schulden vor, versuchen Banken das Ausfallrisiko zu minimieren und vergeben oft geringere Kreditbeträge.

Gibt es eine Faustformel, wieviel Kredit ich mir leisten kann?

Banken rechnen oft mit einer Faustformel, um zunächst einen maximalen Kreditbetrag zu ermitteln. Dazu multiplizieren sie das Nettoeinkommen mit 110. Bei einem Nettoverdienst von 2.500 Euro wären das entsprechend 275.000 Euro. Mit dieser Formel ermitteln sie jedoch lediglich die höchste Grenze, die mit Ihrem verfügbaren Einkommen möglich wäre.

Realistisch ziehen sie noch eine Pauschale für Ihre Lebenshaltungskosten ab, da Ihnen nie das gesamte Netto zur freien Verfügung steht. Letztendlich ist die Faustregel, dass Sie etwa das 20 bis 30-fache Ihres Gehalts bekommen können.

CHECK24 Hinweis

Immobilienkredite funktionieren anders

Bei einer Immobilienfinanzierung multiplizieren Banken das Einkommen sogar oft mit 200, um einen Eindruck einer maximalen Darlehenshöhe zu erhalten. Allerdings werden bei einem Immobilienkredit generell andere Berechnungen zugrunde gelegt, weil das Objekt gleichzeitig als Kreditsicherheit dient. Die Tilgung kann sich über mehrere Jahrzehnte ziehen. Wenn Sie eine Immobilie kaufen, schließen Sie die Baufinanzierung zunächst nur für die Zeit einer Sollzinsbindung ab und finanzieren die Restschuld im Anschluss neu. Die maximale Darlehenshöhe müssen Sie sich also über einen deutlich längeren Zeitraum als bei einem Ratenkredit leisten können.

Berechnung der Kreditsumme anhand der monatlichen Rate

Um die maximale Kredithöhe zu berechnen, brauchen Sie Ihre maximale Monatsrate. Diese ist die Voraussetzung, um zu berechnen, wie viel Kredit Sie sich leisten können.

Nutzen Sie den kostenlosen CHECK24 Kreditrechner, um eine Kredithöhe zu ermitteln. Geben Sie an, dass Sie den Kreditbetrag als Ergebnis haben möchten, und tragen Sie Ihre Wunschrate und einen möglichen Zinssatz ein. Mit welchen Zinssätzen Sie aktuell rechnen können, sehen Sie in unserem Zinschart.

Verändern Sie nun die Laufzeit. So sehen Sie, wie sich der maximale Kreditbetrag verändert. Mit einer längeren Laufzeit erhalten Sie mehr Kredit, gleichzeitig steigen aber auch die Zinskosten.

Beispiel: So viel können Sie sich mit 2.000 Euro netto leisten

Das Beispiel geht von 35 Prozent von einem 2.000 Euro Nettoverdienst, also 700 Euro, als mögliche Rate aus. Ein Sicherheitspuffer ist dabei bereits abgezogen. Sie sehen, wie verschiedene Laufzeiten und Zinskonditionen den möglichen Darlehensbetrag beeinflussen. Auch, wenn die Gesamtkosten bei denselben Laufzeiten gleich bleiben, verändert sich der Anteil der Zinskosten und der möglichen Kredithöhe, wenn sich der Zinssatz ändert.

effektiver Jahreszins 6,1 % 6,1 % 5,2 % 5,2 %
Laufzeit in Monaten 24 48 24 48
möglicher Kreditbetrag 15.804 € 29.844 € 15.942 € 30.348 €
Zinskosten 996 € 3.756 € 857 € 3.252 €
Gesamtkosten 16.800 € 33.600 € 16.800 € 33.600 €

(Beträge gerundet)

Schnell und einfach eine Haushaltsrechnung erstellen

Um für sich selbst einen realistischen Wert für die Höhe einer Finanzierung zu erhalten, ist eine Haushaltsrechnung sinnvoll. In dieser stellen Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben gegenüber. Zudem sollten Sie noch einen finanziellen Puffer für unerwartete Ausgaben einplanen. Sie berechnen so Ihre maximale monatliche Rate.

Sie möchten wissen, wie viel Sie monatlich für eine Monatsrate ausgeben können? Laden Sie sich kostenlos unsere Haushaltsrechner-Vorlage als Excel-Tabelle herunter und füllen Sie einfach die Felder, die auf Sie zutreffen aus. So erhalten Sie in kurzer Zeit einen Eindruck von Ihrem Monatsbudget.

Video: So viel Darlehen gibt die Bank

Banken nehmen als Anhaltspunkt Ihr regelmäßiges Einkommen. Welche Punkte sie darüber hinaus für die Berechnung eines Darlehens berücksichtigen und was dabei der wichtigste Aspekt ist, verraten wir im Video.

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CHECK24 Tipp

Maximalen Kaufpreis nicht zwingend als Kredithöhe ansetzen

Meistens dient ein Kredit einem konkreten Vorhaben, zum Beispiel, weil man ein Auto finanzieren möchte. Nicht immer muss der Kredit dabei der Höhe des Kaufpreises entsprechen. Wenn Sie Rücklagen haben, die Sie nicht anderweitig benötigen, können Sie mit diesem Eigenkapital einen Teil der Finanzierung übernehmen und weniger Kredit aufnehmen. So reduzieren Sie die Gesamtkosten.

Wie viel Kredit kann ich mir bei Selbstständigkeit leisten?

Selbstständige haben in der Regel kein gesichertes Einkommen, zudem kann der monatliche Geldeingang schwanken. Die Kredithöhe hängt davon ab, mit welcher Höhe Banken für die Monatsrate kalkulieren können und auch davon, welche Ausgaben davon finanziert werden sollen. Es gibt Kreditinstitute, die Selbstständigen bis zu 500.000 Euro Kredit gewähren.

Wie viel Kredit kann ich mir als Azubi leisten?

Azubis verfügen in der Regel über geringe Gehälter, mit denen sie ihre Ausgaben bestreiten müssen. Abhängig davon, ob sie zu Hause wohnen oder zur Miete, bleibt vom Netto mehr oder weniger übrig. Hinzu kommt, dass die Arbeitssituation über den Auszubildendenvertrag hinaus oft noch nicht gesichert ist. Deshalb vergeben Banken an Azubis eher Kleinkredite.

Ein Azubi mit einem monatlichen Netto von 1.100 Euro könnte bei einer Laufzeit von 24 Monaten und einem Zinssatz von 6,5 Prozent etwa 8.700 Euro Kredit erhalten, wenn er 35 Prozent (385 Euro) für die Monatsrate aufbringt. Ob Banken eine solche Finanzierungsanfrage jedoch tatsächlich bewilligen, ist eine individuelle Entscheidung.

Wie viel Kredit kann ich mir als Beamter leisten?

Beamte punkten mit einem besonders stabilen Einkommen. Banken bewerten die Kreditwürdigkeit deshalb oft als besonders hoch, sofern keine Schufa-Einträge oder bereits Schulden bestehen. Entsprechend erhalten sie oft bessere Zinsen und gleichzeitig höhere Beträge. Trotzdem gilt auch für Beamte, dass sie sich immer nur so viel Kredit leisten können, wie ihnen im Monat Geld zur freien Verfügung steht. Gibt es beispielsweise Sparpläne, Unterhaltsverpflichtungen oder andere fixe Ausgaben, müssen diese von einer möglichen Monatsrate abgezogen werden.

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