Bis zu 59 Tage zinsfrei & Ratenzahlung möglich
Kostenlos weltweit bezahlen & Geld abheben
Vorteil: umfangreiches Versicherungspaket
Kartenbewertung mtl. Gebühr Bezahlung Abhebung
1. Barclays Platinum Double
8,2
8,25 €
Kostenlos weltweit
Kostenlos weltweit
mehr Infos
Barclays Platinum Double 
Alle Vor- und Nachteile im Überblick

Das Wichtigste zur Barclays Platinum Double

  • Die Barclays Platinum Double besteht aus zwei Kreditkarten (Visa & Mastercard), kostet 99  Euro Jahresgebühr und ist nicht an ein Girokonto gebunden. Bis zu drei Partnerkarten kostenfrei zubuchbar.
  • Weltweit kostenlos Geld abheben und gebührenfreie Zahlungen – unabhängig von der Landeswährung, keine Fremdwährungs- oder Auslandseinsatzgebühren.
  • Hochwertiges Versicherungspaket inklusive: u.a. Auslandsreisekrankenversicherung, Mietwagenvollkasko (ohne Selbstbeteiligung), Reiserücktritt/Abbruch, Einkaufs- und Garantieversicherung.

So bewerten unsere Expertinnen die Barclays Platinum Double

Die Barclays Platinum Double richtet sich besonders an Vielreisende und anspruchsvolle Nutzer.

Im Test überzeugt das Kartendoppel durch:

  • Maximale Akzeptanz mit Visa und Mastercard weltweit.
  • Echte Kreditkarte mit Kreditrahmen: Rückzahlung flexibel monatlich (Voreinstellung: Teilzahlung, kann auf Vollzahlung geändert werden). Zinsfreies Zahlungsziel bis zu 59 Tagen.
  • Hoher jährlicher Beitrag rechtfertigt sich durch die umfangreichen Leistungen (Versicherungspaket, kostenlose Abhebungen & Zahlungen, Partnerkarten).
  • Sicher & digital: 3D Secure, Push-Mitteilungen für alle Transaktionen, Sofortsperre bei Verlust, Notfallbargeld-Service.

Hinweis zu Teilzahlung: Die Kreditkarte ist bei Abschluss auf Teilzahlung voreingestellt (20,91% eff. Jahreszins, Stand 16.09.2025, Quelle: CHECK24 Kreditkartenvergleich). Um hohe Zinskosten zu vermeiden, sollte unmittelbar nach Erhalt auf 100 % Rückzahlung (Vollzahlung) umgestellt werden. 

Author image

Persönliche Abschlusschance prüfen

Bei der Beantragung der Barclays Platinum Double Kreditkarte erfolgt eine Bonitätsprüfung über die Schufa. Nur mit ausreichender Bonität wird die Karte inklusive des individuellen Kreditrahmens vergeben.

Über den CHECK24 Kreditkarten-Match können Sie ohne Auswirkung auf Ihren Schufa-Score vorab unverbindlich prüfen, wie hoch Ihre persönlichen Abschlusschancen sind und das Risiko einer Ablehnung durch die Bank minimieren

Vorteile der Karte

Kostenlose Bargeldabhebungen

An allen Visa/Mastercard-Geldautomaten, keine Abhebungs- oder Fremdwährungsgebühr.

Gebührenfreie Zahlungen weltweit

Keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren, auch nicht in Nicht-Euro-Staaten.

Premium Versicherungspaket

Auslandsreisekranken-, Mietwagen-, Reiserücktritt-, Abbruch-, Einkaufs-, Internetlieferschutzversicherung (teils ohne Karteneinsatz

Im Guthaben führbar

Kreditrahmen kann durch Überweisung erhöht werden.

Kontaktloses & mobiles Bezahlen

Apple/Google Pay, kontaktlos bis 50 € ohne PIN

Kostenfreie Partnerkarten

Drei kostenfreie Partnerkarten (je ebenfalls Doppelkarte)

Nachteile der Barclays Platinum Double Kreditkarte

Jahresgebühr

99 € jährlich (Partnerkarten kostenfrei, Ersatzkarte 15 €)

Versicherungen oft an Karteneinsatz gebunden

Für Reiserücktritt/Abbruch und Mietwagen Vollkasko muss mind. 50 % (bzw. 100 %) der Kosten mit der Karte gezahlt sein.

Bedingungen für kostenlose Bargeldabhebungen

Bargeldabhebungen sind in der Euro-Zone erst ab 50 € möglich. Gebühren externer Geldautomatenbetreiber werden nicht erstattet. Das Tageslimit liegt bei 500 €.

Keine Meilen oder Punkte

Es gibt kein klassisches Bonusprogramm.

Bedingungen für einen erfolgreichen Abschluss

Für den Erhalt der Kreditkarte werden ein Wohnsitz und ein Referenzkonto in Deutschland sowie eine positive Bonität benötigt

So funktioniert's

Icon Kreditkarten vergleichen
Icon Ausweiß
Icon Kreditkarte erhalten

Antrag starten

Klicken Sie auf „zum Antrag", um Ihre persönlichen Daten einzugeben. Im Anschluss übermitteln wir Ihre persönlichen Daten an die Bank, welche über die Ablehnung oder Annahme Ihres Antrags entscheidet.

Identität bestätigen

Bestätigen Sie Ihre Identität schnell und sicher per VideoIdent über unseren Partner WebID. Hierfür benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass.

Kreditkarte erhalten

Unterschreiben Sie Ihren Antrag digital nach erfolgreicher Identitätsprüfung per Video-Telefonat. Die Bank sendet Ihnen die Kreditkarte erfahrungsgemäß innerhalb von 2 Wochen zu.

Kostenlose Expertenberatung

Bei Fragen rund um das Thema Kreditkarte beraten Sie unsere Experten gerne unverbindlich und kostenlos per Telefon oder E-Mail.

📞  089 – 24 24 11 16 
Montag – Freitag von 8 – 20 Uhr

✉️  kreditkarte@check24.de

Unsere Kreditkartenexperten sind in mehreren Sprachen für Sie da:
🇩🇪 Deutsch, 🇺🇸 Englisch, 🇹🇷 Türkisch, 🇬🇷 Griechisch, 🇮🇹 Italienisch, 🇷🇸 Serbisch & 🇦🇱 Albanisch

Häufige Fragen zur Barclays Platinum Double Kreditkarte

Wo wird die Barclays Platinum Double nicht akzeptiert?

Durch die Kombination aus einer Visa Karte und Mastercard genießen Sie weltweit maximale Akzeptanz. Es gibt dennoch einzelne Händler oder Kautionsstellen (z. B. Mietwagen, Hotels), die Debitkarten oder Karten mit niedrigem Rahmen ablehnen. Die Barclays Platinum Double ist jedoch eine echte Kreditkarte.

Wie funktioniert die Rückzahlung/voreingestellte Teilzahlung?

Voreinstellung sind ca. 3 % (mind. 30 €) Teilzahlung per Lastschrift. Zur Vermeidung hoher Zinsen lässt sich die Abrechnungsart jederzeit in der App/Onlinebanking auf 100 % (Vollzahlung) umstellen.

Welche Versicherungen sind inkludiert, und für wen gelten sie?

Mitversichert sind der Karteninhaber, (Ehe-)Partner, Kinder und bis zu 6 Reisebegleiter auf gemeinsamer Reise.

Die wichtigsten Versicherungen:

  • Auslandsreisekrankenversicherung,
  • Reiserücktritt/-abbruch,
  • Mietwagen-Vollkasko,
  • Einkaufs- und Internetversicherung.

Für viele Leistungen (außer z. B. Assistance/Auslands-KV) ist Karteneinsatz notwendig.

Wie sicher ist die Karte?

Die Barclays Platinum Double wird durch moderne Sicherheitsverfahren wie 3D-Secure, App-Benachrichtigungen, Sofortsperre, Notfallbargeld/Ersatzkarte und umfangreiche Assistenzleistungen geschützt und ist dadurch sicher.

Birgit Zettl
Birgit Zettl ()
Teamlead Online Redaktion Finanzen
Birgit schreibt als Bankkauffrau, Betriebswirtin und Verbraucherjournalistin seit vielen Jahren über Finanzthemen. Seit 2021 setzt sie ihre Expertise bei CHECK24 ein, um die Leser bei ihrer Suche nach den für sie optimalen Angeboten zu unterstützen.

