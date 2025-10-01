Die Barclays Platinum Double richtet sich besonders an Vielreisende und anspruchsvolle Nutzer.
Im Test überzeugt das Kartendoppel durch:
Hinweis zu Teilzahlung: Die Kreditkarte ist bei Abschluss auf Teilzahlung voreingestellt (20,91% eff. Jahreszins, Stand 16.09.2025, Quelle: CHECK24 Kreditkartenvergleich). Um hohe Zinskosten zu vermeiden, sollte unmittelbar nach Erhalt auf 100 % Rückzahlung (Vollzahlung) umgestellt werden.
An allen Visa/Mastercard-Geldautomaten, keine Abhebungs- oder Fremdwährungsgebühr.
Keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren, auch nicht in Nicht-Euro-Staaten.
Auslandsreisekranken-, Mietwagen-, Reiserücktritt-, Abbruch-, Einkaufs-, Internetlieferschutzversicherung (teils ohne Karteneinsatz)
Kreditrahmen kann durch Überweisung erhöht werden.
Apple/Google Pay, kontaktlos bis 50 € ohne PIN
Drei kostenfreie Partnerkarten (je ebenfalls Doppelkarte)
99 € jährlich (Partnerkarten kostenfrei, Ersatzkarte 15 €)
Für Reiserücktritt/Abbruch und Mietwagen Vollkasko muss mind. 50 % (bzw. 100 %) der Kosten mit der Karte gezahlt sein.
Bargeldabhebungen sind in der Euro-Zone erst ab 50 € möglich. Gebühren externer Geldautomatenbetreiber werden nicht erstattet. Das Tageslimit liegt bei 500 €.
Es gibt kein klassisches Bonusprogramm.
Für den Erhalt der Kreditkarte werden ein Wohnsitz und ein Referenzkonto in Deutschland sowie eine positive Bonität benötigt
Klicken Sie auf „zum Antrag“, um Ihre persönlichen Daten einzugeben. Im Anschluss übermitteln wir Ihre persönlichen Daten an die Bank, welche über die Ablehnung oder Annahme Ihres Antrags entscheidet.
Bestätigen Sie Ihre Identität schnell und sicher per VideoIdent über unseren Partner WebID. Hierfür benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass.
Unterschreiben Sie Ihren Antrag digital nach erfolgreicher Identitätsprüfung per Video-Telefonat. Die Bank sendet Ihnen die Kreditkarte erfahrungsgemäß innerhalb von 2 Wochen zu.
Durch die Kombination aus einer Visa Karte und Mastercard genießen Sie weltweit maximale Akzeptanz. Es gibt dennoch einzelne Händler oder Kautionsstellen (z. B. Mietwagen, Hotels), die Debitkarten oder Karten mit niedrigem Rahmen ablehnen. Die Barclays Platinum Double ist jedoch eine echte Kreditkarte.
Voreinstellung sind ca. 3 % (mind. 30 €) Teilzahlung per Lastschrift. Zur Vermeidung hoher Zinsen lässt sich die Abrechnungsart jederzeit in der App/Onlinebanking auf 100 % (Vollzahlung) umstellen.
Mitversichert sind der Karteninhaber, (Ehe-)Partner, Kinder und bis zu 6 Reisebegleiter auf gemeinsamer Reise.
Die wichtigsten Versicherungen:
Für viele Leistungen (außer z. B. Assistance/Auslands-KV) ist Karteneinsatz notwendig.
Die Barclays Platinum Double wird durch moderne Sicherheitsverfahren wie 3D-Secure, App-Benachrichtigungen, Sofortsperre, Notfallbargeld/Ersatzkarte und umfangreiche Assistenzleistungen geschützt und ist dadurch sicher.
