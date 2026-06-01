Expresskredit mit Sofortauszahlung

Wie schnell wird ein Expresskredit ausgezahlt?

Bei einem Expresskredit erfolgt die Auszahlung noch am selben Tag – je nach Anbieter wird dieser häufig auch als Eilkredit oder Sofortkredit bezeichnet. Voraussetzung dafür ist, dass der gesamte Prozess digital abläuft: Einkommen wird per Kontocheck über das Online-Banking geprüft, die Legitimation erfolgt per VideoIdent oder eID und die Unterschrift wird einfach online geleistet.

Kredit Rekord: So schnell ist der CHECK24 Expresskredit



CHECK24 hat den Kreditprozess konsequent digitalisiert und damit die Bearbeitungszeit auf ein Minimum reduziert. Dank vollautomatisierter Bonitätsprüfung, digitalem Einkommensnachweis und Echtzeitüberweisung ist der Expresskredit bei CHECK24 einer der schnellsten am Markt. Wie schnell das in der Praxis geht, zeigt unser Video.