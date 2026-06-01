Expresskredit mit Sofortauszahlung

Bei einem Expresskredit erfolgt die Auszahlung noch am selben Tag – je nach Anbieter wird dieser häufig auch als Eilkredit oder Sofortkredit bezeichnet. Voraussetzung dafür ist, dass der gesamte Prozess digital abläuft: Einkommen wird per Kontocheck über das Online-Banking geprüft, die Legitimation erfolgt per VideoIdent oder eID und die Unterschrift wird einfach online geleistet.
CHECK24 hat den Kreditprozess konsequent digitalisiert und damit die Bearbeitungszeit auf ein Minimum reduziert. Dank vollautomatisierter Bonitätsprüfung, digitalem Einkommensnachweis und Echtzeitüberweisung ist der Expresskredit bei CHECK24 einer der schnellsten am Markt. Wie schnell das in der Praxis geht, zeigt unser Video.
Geben Sie Ihre persönlichen Daten und Angaben zu Ihrem Wunschkredit ein. Durch die Verbindung Ihres Gehaltskontos per Online-Banking kann die Bank Ihre finanzielle Situation automatisiert prüfen.
Auf Basis Ihrer Angaben werden Ihnen passende Kreditangebote angezeigt mit Ihrem persönlichen effektivem Jahreszins.
Haben Sie sich für ein Angebot entschieden, können Sie dies direkt online beantragen. Nach der Legitimation und der digitalen Unterschrift wird die Kreditsumme per Echtzeitüberweisung auf Ihr Konto überwiesen.
Beim Expresskredit entfällt der klassische Papierkram. Sie müssen keine Kontoauszüge mehr einreichen oder Ihre letzten Gehaltsnachweise hochladen. Der Kreditanbieter prüft Ihre Einnahmen und Ausgaben vollautomatisiert über den digitalen Kontoblick.
Folgende Unterlagen sollten Sie vor der Antragstellung bereithalten:
Für Expresskredite gelten die gleichen Voraussetzungen wie für andere Kreditarten: Sie müssen volljährig sein, einen Wohnsitz in Deutschland haben und über einen ausreichenden Schufa-Score verfügen. Außerdem ist ein regelmäßiges Einkommen notwendig, das über den digitalen Kontocheck nachgewiesen wird.
Eine Bonitätsprüfung findet grundsätzlich bei jedem Kredit statt – auch beim Expresskredit. Deutsche Banken prüfen dabei immer die Schufa. Ausländische Anbieter hingegen nutzen teils andere Auskunfteien oder Kriterien zur Bewertung der Bonität, eine Prüfung entfällt aber auch dort nicht.
Die Aufnahme eines Expresskredits hat in der Regel auch einen Einfluss auf Ihren Schufa-Score, da dieser in Ihrer Akte vermerkt wird.
Mit unserem kostenlosen Kreditrechner können Sie Ihren Expresskredit ganz flexibel berechnen: Ermitteln Sie die optimale Laufzeit, die passende Kredithöhe oder die Monatsrate – je nachdem, welche Parameter Sie eingeben.
Der Expresskredit eignet sich, wie der Name schon vermuten lässt, wenn Sie sich kurzfristig Geld leihen wollen – ob für größere Ausgaben oder als Minikredit für kleinere Beträge ab 500 Euro.
Typische Situationen sind:
Ein negativer Schufa-Eintrag bedeutet nicht automatisch eine Ablehnung. Banken bewerten Kreditanfragen individuell – neben dem Schufa-Score spielen auch die Haushaltsrechnung, die gewünschte Kredithöhe und das regelmäßige Einkommen eine wichtige Rolle. Da jede Bank eigene Annahmekriterien hat, lohnt sich ein Kreditvergleich besonders. Die kostenlose Beratung durch einen Kreditberater kann dabei helfen, die Chancen auf eine Zusage gezielt zu verbessern.
Expresskredite sind in der Regel ab 500 Euro bis zu 100.000 Euro erhältlich. Welche Summe Ihnen tatsächlich angeboten wird, hängt von Ihrer Bonität und Ihrem Einkommen ab.
Ja – sofern sie von etablierten Banken oder geprüften Vergleichsportalen angeboten werden. Vorsicht ist bei Angeboten geboten, die eine Zusage ohne Bonitätsprüfung versprechen, Vorabgebühren verlangen oder ungewöhnlich hohe Zinsen ausweisen.
Nein, ein Einkommensnachweis ist bei jedem Kredit Pflicht. Beim Expresskredit entfällt jedoch der Papierkram: Das Einkommen wird direkt und sicher über den digitalen Kontoblick nachgewiesen – ohne Kontoauszüge per Post oder manuell hochgeladene Dokumente.
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