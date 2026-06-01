Expresskredit mit Sofortauszahlung

Nur notwendige Cookies
Unvergleichlich lecker
Mit dem Klick auf „geht klar” ermöglichen Sie uns Ihnen über Cookies ein verbessertes Nutzungserlebnis zu servieren und dieses kontinuierlich zu verbessern. So können wir Ihnen bei unseren Partnern personalisierte Werbung und passende Angebote anzeigen. Über „anpassen” können Sie Ihre persönlichen Präferenzen festlegen. Dies ist auch nachträglich jederzeit möglich. Mit dem Klick auf „Nur notwendige Cookies” werden lediglich technisch notwendige Cookies gespeichert.
anpassen geht klar
Datenschutzerklärung
Cookierichtlinie Impressum
« zurück
Ihre Cookie-Präferenzen verwalten
Wählen Sie, welche Cookies Sie auf check24.de akzeptieren.
Die Cookierichtlinie finden Sie hier.
Notwendig
Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Zur Cookierichtlinie
Analytisch
Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten.

Zur Cookierichtlinie
Marketing
Um Ihnen unser Angebot kostenfrei anbieten zu können, finanzieren wir uns u.a. durch Werbeeinblendungen und richten werbliche und nicht-werbliche Inhalte auf Ihre Interessen aus.Dafür arbeiten wir mit ausgewählten Partnern zusammen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit mit Klick auf Datenschutz im unteren Bereich unserer Webseite anpassen.Ausführlichere Informationen zu den folgenden ausgeführten Verarbeitungszwecken finden Sie ebenfalls in unserer Datenschutzerklärung.

Zur Cookierichtlinie
Auswahl speichern alle akzeptieren
Zum Hauptinhalt
Mitteilungen
Merkzettel
Merkzettel
Ihr Merkzettel ist leer.
Bitte melden Sie sich in Ihrem Profil an,um Ihren Merkzettel sehen zu können.
Chat
Ihr Browser wird nicht mehr unterstützt.
Damit Sie auch weiterhin schnell und sicher auf CHECK24 vergleichen
können, empfehlen wir Ihnen einen der folgenden Browser zu nutzen.
Trotzdem fortfahren
Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge
Kredit
Baufinanzierung
Kreditkarte
Girokonto
Tagesgeld
Festgeld
Bonitätsprüfung
All Productsalle Finanzvergleiche
Alle Finanzvergleiche
Kredit
Kredit Autokredit Umschuldung Onlinekredit Sofortkredit Privatkredit Kreditrechner Bonitätsprüfung
Baufinanzierung
Baufinanzierung Anschlussfinanzierung Modernisierung Baufinanzierungsrechner Immobilienbewertung Immobilienfinanzierung Baufinanzierungscenter
Kreditkarte
Kreditkarte Karte ohne Jahresgebühr Karte mit Versicherungen Karte ohne Schufa Firmenkreditkarte Virtuelle Kreditkarte Debitkarte
Girokonto
Girokonto Kostenloses Girokonto Gemeinschaftskonto Konto ohne Schufa Kontowechselservice Konto eröffnen
Geldanlage
Geldanlage Tagesgeld Festgeld Geldanlagecenter
Sie sind hier:
jetzt
40%
sparen

Expresskredit mit Sofortauszahlung

Kostenloses und unverbindliches Angebot in wenigen Minuten

7 Jahre (84 Monate)
egal
1 Jahr (12 Monate)
1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
2 Jahre (24 Monate)
3 Jahre (36 Monate)
4 Jahre (48 Monate)
5 Jahre (60 Monate)
6 Jahre (72 Monate)
7 Jahre (84 Monate)
8 Jahre (96 Monate)
9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Freie Verwendung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise
Unsere Partner
teilnehmende Kreditbanken/Vermittler
Unsere Vorteile
4,9/5 aus 102.945 Bewertungen
„*****‟ 06/2026
 

Was ist ein Expresskredit?

  • Ein Expresskredit ist ein Ratenkredit, bei dem die Auszahlung innerhalb weniger Stunden erfolgt – oft ist der Kreditbetrag schon nach wenigen Minuten auf dem Girokonto des Kreditnehmers. Der Kredit zeichnet sich durch eine schnelle Bearbeitung aus, da alle relevanten Daten über den digitalen Kontoblick ausgelesen werden.
  • Den passenden Expresskredit finden Sie über einen kostenlosen Vergleich mehrerer Bankangebote. Den Kreditvertrag können Sie vollständig digital abschließen – ohne Filialbesuch oder Papierdokumente.
  • Der Kredit eignet sich immer dann, wenn Sie kurzfristig Geld benötigen – etwa für dringende Reparaturen, unerwartete Nachzahlungen oder um einen teuren Dispokredit abzulösen.

Wie schnell wird ein Expresskredit ausgezahlt?

Bei einem Expresskredit erfolgt die Auszahlung noch am selben Tag – je nach Anbieter wird dieser häufig auch als Eilkredit oder Sofortkredit bezeichnet. Voraussetzung dafür ist, dass der gesamte Prozess digital abläuft: Einkommen wird per Kontocheck über das Online-Banking geprüft, die Legitimation erfolgt per VideoIdent oder eID und die Unterschrift wird einfach online geleistet.

Kredit Rekord: So schnell ist der CHECK24 Expresskredit

CHECK24 hat den Kreditprozess konsequent digitalisiert und damit die Bearbeitungszeit auf ein Minimum reduziert. Dank vollautomatisierter Bonitätsprüfung, digitalem Einkommensnachweis und Echtzeitüberweisung ist der Expresskredit bei CHECK24 einer der schnellsten am Markt. Wie schnell das in der Praxis geht, zeigt unser Video.

Thumbnail

Wie kann ich einen Expresskredit online beantragen?

Angaben machen

Geben Sie Ihre persönlichen Daten und Angaben zu Ihrem Wunschkredit ein. Durch die Verbindung Ihres Gehaltskontos per Online-Banking kann die Bank Ihre finanzielle Situation automatisiert prüfen.

Angebote vergleichen

Auf Basis Ihrer Angaben werden Ihnen passende Kreditangebote angezeigt mit Ihrem persönlichen effektivem Jahreszins

Abschließen und Geld sofort erhalten

Haben Sie sich für ein Angebot entschieden, können Sie dies direkt online beantragen. Nach der Legitimation und der digitalen Unterschrift wird die Kreditsumme per Echtzeitüberweisung auf Ihr Konto überwiesen.

Welche Unterlagen benötige ich für einen Expresskredit?

Beim Expresskredit entfällt der klassische Papierkram. Sie müssen keine Kontoauszüge mehr einreichen oder Ihre letzten Gehaltsnachweise hochladen. Der Kreditanbieter prüft Ihre Einnahmen und Ausgaben vollautomatisiert über den digitalen Kontoblick. 

Folgende Unterlagen sollten Sie vor der Antragstellung bereithalten:

  • Online-Banking-Zugang für Ihr Gehaltskonto
  • Gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass)
  • Smartphone oder Computer mit Kamera für die digitale Legitimation 

Welche Voraussetzungen gelten für den Expresskredit?

Für Expresskredite gelten die gleichen Voraussetzungen wie für andere Kreditarten: Sie müssen volljährig sein, einen Wohnsitz in Deutschland haben und über einen ausreichenden Schufa-Score verfügen. Außerdem ist ein regelmäßiges Einkommen notwendig, das über den digitalen Kontocheck nachgewiesen wird.

Gibt es einen Expresskredit ohne Schufa?

Eine Bonitätsprüfung findet grundsätzlich bei jedem Kredit statt – auch beim Expresskredit. Deutsche Banken prüfen dabei immer die Schufa. Ausländische Anbieter hingegen nutzen teils andere Auskunfteien oder Kriterien zur Bewertung der Bonität, eine Prüfung entfällt aber auch dort nicht.

Die Aufnahme eines Expresskredits hat in der Regel auch einen Einfluss auf Ihren Schufa-Score, da dieser in Ihrer Akte vermerkt wird. 

Author image

Tipps für eine schnelle Auszahlung

Damit der Expresskredit so schnell und unkompliziert wie möglich ausgezahlt wird, kommt es vor allem auf folgende Punkte an:

Author image

Digitalen Kontocheck durchführen
Verbinden Sie im Antragsprozess Ihr Gehaltskonto per Online-Banking. Nur so können Ihnen Kreditangebote mit Sofortauszahlung angezeigt werden. Die Bank prüft Ihre finanzielle Situation automatisiert und trifft innerhalb von Sekunden eine Sofortentscheidung.

Author image

Vollständige und korrekte Angaben

Fehlerhafte oder unvollständige Angaben im Antrag sind der häufigste Grund für Verzögerungen. Halten Sie vor der Antragstellung Ihre persönlichen Daten, Ihre aktuelle Adresse und Angaben zu Ihrem Beschäftigungsverhältnis bereit.

Author image

Schnellste Legitimation wählen

Nach der Kreditentscheidung weisen Sie sich als Kreditnehmer aus. Am schnellsten geht das per eID mit Ausweis-PIN. Alternativ bestätigen Sie Ihre Identität digital per Online-Banking-Login und Referenzüberweisung. Beim VideoIdent-Verfahren können kurze Wartezeiten entstehen.

Wie kann ich einen Expresskredit berechnen?

Mit unserem kostenlosen Kreditrechner können Sie Ihren Expresskredit ganz flexibel berechnen: Ermitteln Sie die optimale Laufzeit, die passende Kredithöhe oder die Monatsrate – je nachdem, welche Parameter Sie eingeben.

Für was eignet sich ein Expresskredit am besten?

Der Expresskredit eignet sich, wie der Name schon vermuten lässt, wenn Sie sich kurzfristig Geld leihen wollen – ob für größere Ausgaben oder als Minikredit für kleinere Beträge ab 500 Euro.
Typische Situationen sind:

  • Bei dringenden Reparaturen – etwa einer defekten Heizung im Winter oder einem kaputten Auto – dulden manche Ausgaben keinen Aufschub.
  • Unerwartete Nachzahlungen für Strom, Gas oder Betriebskosten können das Haushaltsbudget kurzfristig belasten und lassen sich so schnell ausgleichen.
  • Wer seinen teuren Dispokredit ablösen möchte, fährt mit einem zinsgünstigeren Ratenkredit in der Regel deutlich besser.
  • Für finanzielle Engpässe – etwa durch einen Jobwechsel oder andere Lebensveränderungen – lässt sich schnell und einfach Liquidität schaffen.
Grafik Verwendungszwecke Expresskredit

Tipps für bessere Zinsen beim Expresskredit

Author image

Kreditangebote vergleichen

Zinsen variieren je nach Anbieter erheblich. Ein kostenloser Vergleich mehrerer Banken ist der einfachste Weg, um beim Expresskredit unnötige Zinskosten zu vermeiden.

Author image

Verwendungszweck angeben

Einige Banken bieten günstigere Konditionen, wenn Sie den Kredit Zweckgebunden – beispielsweise ein Fahrzeug da das als Sicherheit dient.

Author image

Zweiter Kreditnehmer
Ein zweiter Kreditnehmer mit guter Bonität senkt das Risiko für die Bank und kann zu einem besseren Zinssatz führen.
Author image

Laufzeit kurz halten

Wählen Sie die Laufzeit so kurz wie möglich – aber so lang wie nötig, um die monatliche Rate komfortabel bedienen zu können. Kürzere Laufzeiten bedeuten in der Regel niedrigere Gesamtkosten, da der Kredit schnell zurückgezahlt wird und dadurch weniger Zinskosten entstehen.

Author image

Kostenlose Beratung
Die Kreditberater von CHECK24 helfen Ihnen dabei, Ihren Wunschkredit optimal aufzustellen – kostenlos und unverbindlich. So können Sie sicherstellen, dass Sie das beste Angebot zu den günstigsten Konditionen erhalten.

Häufig gestellte Fragen zum Expresskredit

Ist ein Expresskredit trotz negativer Schufa möglich?

Ein negativer Schufa-Eintrag bedeutet nicht automatisch eine Ablehnung. Banken bewerten Kreditanfragen individuell – neben dem Schufa-Score spielen auch die Haushaltsrechnung, die gewünschte Kredithöhe und das regelmäßige Einkommen eine wichtige Rolle. Da jede Bank eigene Annahmekriterien hat, lohnt sich ein Kreditvergleich besonders. Die kostenlose Beratung durch einen Kreditberater kann dabei helfen, die Chancen auf eine Zusage gezielt zu verbessern.

Welche Kreditsummen sind mit einem Expresskredit möglich? 

Expresskredite sind in der Regel ab 500 Euro bis zu 100.000 Euro erhältlich. Welche Summe Ihnen tatsächlich angeboten wird, hängt von Ihrer Bonität und Ihrem Einkommen ab.

Sind Expresskredite seriös? 

Ja – sofern sie von etablierten Banken oder geprüften Vergleichsportalen angeboten werden. Vorsicht ist bei Angeboten geboten, die eine Zusage ohne Bonitätsprüfung versprechen, Vorabgebühren verlangen oder ungewöhnlich hohe Zinsen ausweisen.

Kann ich ohne Einkommensnachweis einen Expresskredit beantragen?

Nein, ein Einkommensnachweis ist bei jedem Kredit Pflicht. Beim Expresskredit entfällt jedoch der Papierkram: Das Einkommen wird direkt und sicher über den digitalen Kontoblick nachgewiesen – ohne Kontoauszüge per Post oder manuell hochgeladene Dokumente.

Diese Themen könnten Sie auch interessieren

Steuerliche Absetzbarkeit von Krediten – was gilt?

Eine Frau berechnet Ausgaben für die Steuererklärung
Text
Kredit von der Steuer absetzen

Konditionsanfrage vs. Kreditanfrage

Eine Person kalkuliert Kreditkosten
Text
zur Kreditanfrage informieren

Ratenkäufe und SCHUFA: Das sollten Sie wissen

Eine Person trägt Einkaufstaschen
Text
Wissenswertes zu Ratenkäufen

Auto finanzieren ohne Anzahlung: Ihre Optionen

Frau im Gespräch mit einem Autohändler
Text
Auto finanzieren ohne Anzahlung

weiterführende Links

CHECK24 – Deutschlands größtes Vergleichsportal
Transparent
Wir bieten Ihnen einen Überblick
über Preise und Leistungen von
tausenden Anbietern. Und das alles
über eigene Vergleichsrechner.
Kostenlos
Für Kunden ist unser Service
kostenlos. Wir finanzieren uns über
Provisionen, die wir im Erfolgsfall
von Anbietern erhalten.
Vertrauenswürdig
Bei uns können Kunden erst nach
einem Abschluss eine Bewertung
abgeben. Dadurch sehen Sie nur
echte Kundenbewertungen.
Erfahren
Seit 1999 haben unsere Experten
über 15 Millionen Kunden beim
Vergleichen und Sparen geholfen.
mehr erfahren
Telefon

Telefonische Beratung

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr