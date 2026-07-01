Was ist ein zinsloses Darlehen?

Wie funktioniert ein zinsloses Darlehen?

Ein zinsloses Darlehen funktioniert grundsätzlich wie jeder andere Kredit: Der Darlehensgeber stellt dem Darlehensnehmer einen Geldbetrag zur Verfügung. Dieser verpflichtet sich, das Darlehen zu den ausgemachten Bedingungen zu vergleichen. Der Unterschied zu einem klassischen Bankkredit besteht darin, dass keine Zinsen berechnet werden und die Bonität des Kreditnehmers nicht geprüft wird.

Wie der Ausgleich der Forderung erfolgt, entscheiden beide Parteien. Möglich sind beispielsweise: