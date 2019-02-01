Echtzeitüberweisung 2026: Geld in Sekunden senden 

zuletzt aktualisiert: 14.07.2026
Bei einer klassischen SEPA-Überweisung dauert es in der Regel einen Bankarbeitstag, bis das Geld beim Empfänger ankommt – bei einer Überweisung am Freitagabend auch unter Umständen bis Montag oder Dienstag. Eine Überweisung in Echtzeit schließt diese Lücke: Der Betrag wird in höchstens zehn Sekunden gutgeschrieben: Unabhängig von Uhrzeit, Wochenende oder Feiertag versenden Sie das Geld also innerhalb weniger Sekunden.
Technisch basiert die Echtzeit-Überweisung auf dem europaweiten Verfahren „SEPA Instant Credit Transfer“ (SCT Inst). Sowohl die Bank des Senders als auch die des Empfängers müssen daran teilnehmen, damit die Überweisung in Echtzeit ausgeführt werden kann. Praktisch ist das für alle Situationen, in denen es schnell gehen muss: die private Aufteilung einer Restaurantrechnung, eine kurzfristige Kaution, der Kauf von privat oder eine dringende Rechnung kurz vor Fristablauf.
Der Höchstbetrag pro Überweisung lag lange bei 100.000 Euro. Diese EU-weite Obergrenze ist inzwischen gefallen; einzelne Banken setzen aber weiterhin eigene Tages- oder Einzellimits, die Sie im Online-Banking oder in der App – etwa der App der Sparkasse – einsehen und teilweise selbst anpassen können.
Echtzeitüberweisungen können grundsätzlich 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr beauftragt werden.
Nach der Freigabe ist der überwiesene Betrag in Sekundenschnelle auf dem Empfängerkonto gutgeschrieben und steht dem Empfänger sofort zur Verfügung – anders als bei der Standardüberweisung, bei der das Geld erst am nächsten Bankarbeitstag nutzbar ist.
Nahezu alle großen Banken in Deutschland unterstützen heute Echtzeitüberweisungen – teils als aktive Überweisung, in jedem Fall aber den Empfang.
Entscheidend ist immer, dass beide beteiligten Banken – Ihre und die des Empfängers – am Verfahren teilnehmen. Ist das beim Empfängerinstitut nicht der Fall, wird die Überweisung als normale SEPA-Überweisung ausgeführt oder die Echtzeit-Option ist gar nicht auswählbar.Zu den Anbietern im CHECK24-Vergleich, bei denen Echtzeitüberweisungen fester Bestandteil des Kontos sind, gehören unter anderem:
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Persönliches Beratungsangebot
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Mobiles Bezahlen
Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland
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Bargeld im Handel
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Weitere Bankleistungen
Monatliche Kontoführung
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Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)
Ausgabe einer Girocard
Ausgabe einer Debitkarte
Ausgabe einer Kreditkarte
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Bargeldauszahlung an Geldautomaten
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Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel
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Bis Ende 2024 verlangten viele Banken für eine solche Zahlung einen Aufpreis von oft 50 Cent bis über einen Euro pro Vorgang. Damit ist Schluss: Nach der EU-Verordnung zu Instant Payments (Verordnung (EU) 2024/886) dürfen Zahlungsdienstleister im Euroraum seit dem 9. Oktober 2025 kein höheres Entgelt berechnen als für eine herkömmliche SEPA-Überweisung.
Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet das:
Ob Ihr Konto generell Buchungsposten berechnet, sehen Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank – und noch einfacher im CHECK24 Girokonto-Vergleich.
Echtzeitüberweisungen sind 2026 bei den meisten Zahlungsdienstleistern im Euroraum angekommen. Die Grafik zeigt:
93 Prozent der Anbieter, die klassische SEPA-Überweisungen ermöglichen, nehmen inzwischen auch am Verfahren für Echtzeitüberweisungen teil.
In Deutschland liegt die Verfügbarkeit mit 95 Prozent ebenfalls sehr hoch.
Im gesamten SEPA-Raum nehmen 2.823 von 3.542 Zahlungsdienstleistern am Verfahren für Echtzeitüberweisungen teil – das entspricht rund 80 Prozent.
Im Euroraum ist die Abdeckung noch höher: Dort bieten 2.735 von 2.956 Zahlungsdienstleistern SCT Inst an, also rund 93 Prozent.Das bedeutet aber nicht, dass auch fast jede Überweisung in Echtzeit ausgeführt wird: Der Anteil von Echtzeitüberweisungen am gesamten Überweisungsvolumen lag Anfang 2026 bei rund 36 Prozent.
Quellen: European Payments Council (EPC), Overview SEPA Scheme Participants, Stand 12. Juni 2026; EPC SCT Inst Today Infographic, Q1 2026
Rufen Sie wie gewohnt das Überweisungsformular auf und geben Sie IBAN, Empfängername und Betrag ein.
Setzen Sie den Haken bei „Echtzeitüberweisung“ bzw. „Sofortzahlung“. Bei manchen Banken ist die Echtzeit-Ausführung inzwischen voreingestellt.
Ihre Bank gleicht automatisch ab, ob der eingegebene Name zur IBAN passt und zeigt das Ergebnis häufig über ein Ampelsystem an (siehe unten).
Bestätigen Sie die Überweisung per TAN-Verfahren (z. B. photoTAN, pushTAN oder App-Freigabe). Nach der Freigabe ist das Geld in der Regel in Sekunden auf dem Empfängerkonto.
Seit dem 9. Oktober 2025 ist die Verification of Payee (VoP) EU-weit Pflicht. Vor jeder SEPA- und Echtzeitüberweisung prüft Ihre Bank, ob der von Ihnen eingegebene Empfängername mit dem Namen übereinstimmt, der bei der Empfängerbank zur IBAN hinterlegt ist.
Das Ergebnis erscheint bei manchen Banken als Ampel:
Wichtig: Ein gelbes oder rotes Ergebnis blockiert die Überweisung nicht. Sie können trotzdem freigeben – tragen dann aber im Betrugsfall das Haftungsrisiko selbst. Prüfen Sie deshalb bei „Gelb" oder „Rot" in Ruhe, ob IBAN und Name wirklich stimmen, bevor Sie bestätigen.
Wenn Sie von Ihrem Girokonto auf ein Tagesgeldkonto überweisen, meldet die Namensprüfung häufig „keine Übereinstimmung" – selbst wenn es Ihr eigenes Tagesgeldkonto ist.
Der Grund: Viele Banken hinterlegen ein Tagesgeldkonto nicht unter Ihrem Namen, sondern führen es intern als „Tagesgeld" oder als Sammel-/Verrechnungskonto. Manche Institute stufen das Tagesgeldkonto zudem nicht als vollwertiges Zahlungskonto ein, sodass die VoP-Prüfung gar nicht sauber durchlaufen kann. Das Ergebnis ist eine Warnung, obwohl mit der Überweisung alles in Ordnung ist.
So gehen Sie damit um: Bei Überweisungen auf Ihr eigenes Tagesgeldkonto (oder zwischen eigenen Konten derselben Bank) können Sie die Warnung nach kurzer Kontrolle der IBAN in aller Regel bedenkenlos ignorieren – es handelt sich technisch oft um eine bankinterne Umbuchung, nicht um eine klassische Fremdüberweisung.
Beachten Sie außerdem: Tagesgeldkonten sind meist an ein festes Referenzkonto gebunden. Auszahlungen vom Tagesgeld gehen nur auf dieses hinterlegte Girokonto zurück – eine Echtzeitüberweisung an beliebige Dritte ist vom Tagesgeldkonto aus in der Regel gar nicht möglich.
Ist die Echtzeit-Option ausgegraut oder wird die Überweisung nur „normal" ausgeführt, unterstützt die Empfängerbank vermutlich kein SCT Inst. Dann bleibt nur die reguläre SEPA-Überweisung mit einem Bankarbeitstag Laufzeit.
Es gelten teils eigene Betragsgrenzen. Wird eine hohe Summe abgelehnt, prüfen Sie das Tages- oder Einzellimit in den Konto-Einstellungen.
Weil das Geld sofort und unwiderruflich beim Empfänger ist, lässt sich eine Echtzeitüberweisung – anders als eine noch nicht ausgeführte Standardüberweisung – nicht zurückrufen. Kontrollieren Sie IBAN und Betrag daher besonders sorgfältig.
Bei Daueraufträgen und terminierten Überweisungen wird der Name-IBAN-Abgleich beim Einrichten bzw. Erteilen des Auftrags durchgeführt – nicht bei jeder einzelnen späteren Ausführung. Bei Sammelüberweisungen erfolgt die Prüfung für jeden Empfänger.
Für Privatkundinnen und -kunden gibt es dabei kein Opt-out – also keine Möglichkeit, den Abgleich abzuwählen: Er ist standardmäßig aktiv und lässt sich nicht dauerhaft abschalten. Diese Wahlmöglichkeit besteht nur für Firmenkunden bei Massenzahlungen.
Ja – aber nur in Euro und nur innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (alle EU-Länder plus Norwegen, Island und Liechtenstein). Eine Echtzeitüberweisung an ein spanisches oder französisches Konto funktioniert auch genauso wie im Inland, sofern die Empfängerbank teilnimmt.
Für Zahlungen außerhalb des EWR oder in anderen Währungen als Euro (etwa Schweizer Franken oder US-Dollar) ist das SEPA-Verfahren nicht nutzbar – hier greift die klassische, meist teurere Auslandsüberweisung, die nicht in Echtzeit erfolgt.
Handeln Sie sofort und kontaktieren Sie umgehend Ihre Bank. Da die Gutschrift bereits erfolgt ist, kann Ihre Bank die Empfängerbank nur um eine Rücküberweisung bitten (sog. „Recall“). Der eigentliche Empfänger muss dem aber zustimmen – ein Anspruch auf automatische Rückbuchung besteht nicht.
Reagiert der Empfänger nicht, bleibt nur der zivilrechtliche Weg über eine Herausgabe. Genau solche Fehler soll die Pflicht zur Empfängerprüfung künftig reduzieren, weshalb Sie Warnhinweise vor der Freigabe ernst nehmen sollten.
In der Regel nicht. Bei den meisten Banken ist die Funktion (Instant Payment genannt) ohne Zusatzantrag im Online-Banking und in der App verfügbar – Sie wählen sie bei der Überweisung einfach aus, die rund um die Uhr ausgeführt werden kann.
Voraussetzung ist ein aktives Online-Banking mit einem TAN-Verfahren (z. B. pushTAN oder photoTAN). Nur vereinzelt muss die Echtzeit-Option in den Konto-Einstellungen einmalig aktiviert werden.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
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