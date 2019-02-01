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Echtzeitüberweisung 2026: Geld in Sekunden senden 

zuletzt aktualisiert: 14.07.2026

  • Eine Echtzeitüberweisung (auch Instant Payment) ist eine SEPA-Überweisung, bei der das Geld innerhalb von maximal zehn Sekunden auf dem Konto des Empfängers ankommt – rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche, auch an Feiertagen.
  • Seit dem 9. Oktober 2025 dürfen Banken im Euroraum für eine Echtzeitüberweisung nicht mehr Geld verlangen als für eine normale SEPA-Überweisung. Da normale Überweisungen bei den meisten Direktbanken gratis sind, ist es die Echtzeitüberweisung in der Regel auch.
  • Gleichzeitig gilt seit diesem Datum die fundierte Empfängerüberprüfung (Verification of Payee, kurz VoP), die vor jeder Überweisung Name und IBAN abgleicht.

Zuletzt überarbeitet von:
Birgit Zettl, Teamlead Online Redaktion Finanzen

Was ist eine Echtzeitüberweisung?

Bei einer klassischen SEPA-Überweisung dauert es in der Regel einen Bankarbeitstag, bis das Geld beim Empfänger ankommt – bei einer Überweisung am Freitagabend auch unter Umständen bis Montag oder Dienstag. Eine Überweisung in Echtzeit schließt diese Lücke: Der Betrag wird in höchstens zehn Sekunden gutgeschrieben: Unabhängig von Uhrzeit, Wochenende oder Feiertag versenden Sie das Geld also innerhalb weniger Sekunden. 

Technisch basiert die Echtzeit-Überweisung auf dem europaweiten Verfahren „SEPA Instant Credit Transfer“ (SCT Inst). Sowohl die Bank des Senders als auch die des Empfängers müssen daran teilnehmen, damit die Überweisung in Echtzeit ausgeführt werden kann. Praktisch ist das für alle Situationen, in denen es schnell gehen muss: die private Aufteilung einer Restaurantrechnung, eine kurzfristige Kaution, der Kauf von privat oder eine dringende Rechnung kurz vor Fristablauf.

Der Höchstbetrag pro Überweisung lag lange bei 100.000 Euro. Diese EU-weite Obergrenze ist inzwischen gefallen; einzelne Banken setzen aber weiterhin eigene Tages- oder Einzellimits, die Sie im Online-Banking oder in der App – etwa der App der Sparkasse – einsehen und teilweise selbst anpassen können.

Wann kommt das Geld an?

Echtzeitüberweisungen können grundsätzlich 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr beauftragt werden.

Nach der Freigabe ist der überwiesene Betrag in Sekundenschnelle auf dem Empfängerkonto gutgeschrieben und steht dem Empfänger sofort zur Verfügung – anders als bei der Standardüberweisung, bei der das Geld erst am nächsten Bankarbeitstag nutzbar ist.

Welche Banken bieten Echtzeitüberweisungen an?

Nahezu alle großen Banken in Deutschland unterstützen heute Echtzeitüberweisungen – teils als aktive Überweisung, in jedem Fall aber den Empfang.

Entscheidend ist immer, dass beide beteiligten Banken – Ihre und die des Empfängers – am Verfahren teilnehmen. Ist das beim Empfängerinstitut nicht der Fall, wird die Überweisung als normale SEPA-Überweisung ausgeführt oder die Echtzeit-Option ist gar nicht auswählbar.

Zu den Anbietern im CHECK24-Vergleich, bei denen Echtzeitüberweisungen fester Bestandteil des Kontos sind, gehören unter anderem:

DKB - Echtzeitüberweisung per App und Online-Banking, kostenlos. 

Kontoname
Kontonote
Highlights
Monatliche Kontogebühr
Dispozins
Automaten (gebührenfrei)
Kundenbewertung

DKB - Dt. Kreditbank Girokonto

DKB - Dt. Kreditbank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 92% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,3
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
1% Tagesgeldzins
kostenlos weltweit abheben
0 €
7,91%
49.750
4,42/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Filiale, Telefon
10 / 10
Banking App 4,6/5 (Apple); 4,6/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 7,91% pro Jahr
4 / 5

Karte

Girocard 0,99 € mtl.
3 / 8
Debitkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Kreditkarte 2,49 € mtl.
2 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit
4 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe kein Bonus
0 / 4
Bonusbedingungen kein Bonus
0 / 3
Habenzins 1,0% pro Jahr
2 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,4 von 5 Sternen
19 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
26 Filialen

Banking App

4,6/5 (Apple); 4,6/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

chipTAN, Freigabe per App

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice bei Fragen über Telefon, aber keine persönliche Beratung für Privatpersonen

Sonderleistungen

Card Control (Einsatzmöglichkeiten der Karte selbst steuern), Exklusive Vorteilsangebote, Fotoüberweisung, click to pay
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/v-pay.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Sparpläne
Kredit
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Wertpapierdepot
Baufinanzierung
Vermögensverwaltung

Monatliche Kontoführung

0 € (0 € bei einem Mindestgeldeingang von 700 € im Kalendermonat oder wenn Sie unter 28 Jahre alt sind, sonst 4,50 € ab dem 3. Monat nach Kontoeröffnung)

Dispozins

7,91% pro Jahr (in den ersten 3 Monaten und darüber hinaus für Aktivkunden (d.h. bei einem monatlichen Geldeingang von mind. 700 €), ansonsten 8,51%)

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

0,99 € pro Monat (nachträglich bei der Bank beantragbar), Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Ausgabe einer Kreditkarte

ab 2,49 € pro Monat (nachträglich bei der Bank beantragbar), Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: 2,2%
Debitkarte: 0% (Mit Aktivstatus; sonst 2,20%)

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 10 € (Mindestkosten, sonst 1,00% vom Umsatz)
Debitkarte: 0 € (in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit VISA-Zeichen. Mindestabhebebetrag 50 € pro Abhebung. Maximalbetrag 1.000 € pro Tag)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: 10 € (Mindestkosten, sonst 1,00% vom Umsatz)
Debitkarte: 0 € (an allen Automaten mit VISA-Zeichen mit Aktivstatus. 2,20 % Währungsumrechnungsentgelt vom Betrag. Mindestabhebebetrag 50 € pro Abhebung. Maximalbetrag 1.000 € pro Tag. Betreibergebühren möglich)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

am Bankschalter nicht verfügbar; im Supermarkt mit der Girocard kostenlos möglich

Bargeldeinzahlung

Über Filialen der ReiseBank möglich – bis max. 25.000 €; Kosten: 9,90 € bis 999,99 €, ab 1.000 € 1 % vom Betrag, mind. 12 €.

Bonus

--

Habenzins

1,00% pro Jahr (Neu- und Bestandskunden profitieren von 1% Zinsen p.a. ohne Beschränkung der Einlagenhöhe. Die Verzinsung setzt die Eröffnung eines eigenständigen Tagesgeldkontos voraus (ausgenommen „DKB VISA Tagesgeld“))

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands.

Service Information

Die Deutsche Kreditbank (DKB) nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.

Nachhaltigkeit

Die DKB ist mit über 12 Mrd. € + 6.500 Wind-, Solar- und Biogasanlagen eine der größten Finanzierinnen der Erneuerbaren Energien in der BRD. Im Bankbetrieb ist sie CO2-neutral. Einen großen Beitrag zur CO2-Reduktion leistet die Zertifizierung des Umweltmanagements mit dem EMAS-Gütesiegel der EU, ein konkreter CO2-Reduktionsplan sowie die jährliche Überprüfung der Entwicklungen durch einen Umweltgutachter. Die Nachhaltigkeitsleistungen werden durch externe Organisationen regelmäßig geprüft. Die renommierte Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG hat die DKB z. B. zum 7. Mal in Folge als „Branchenführer“ unter mehr als 270 Banken ausgezeichnet. Sie erhielt die höchste vergebene Note in der Branche „Financials/ Public & Regional Banks“. Die unvermeidbaren Emissionen kompensiert sie in Kooperation mit atmosfair. Diese lassen die Projekte durch die UN (Clean Development Mechanism) und den „Gold Standard“ zertifizieren.

Bankendetails

Anschrift: Taubenstraße 7-9 Berlin Deutschland BIC: BYLADEM1001

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen Preis- und Leistungsverzeichnis
DKB-Cash als „Bestes Girokonto“ ausgezeichnet
DKB-Cash als „Bestes Girokonto“ ausgezeichnetHandelsblatt 02.2019
Erneut belegt die DKB den ersten Platz im Vergleich der kostenloses Gehaltskonten. Die Experten der FMH-Finanzberatung untersuchten zahlreichen Kontomodelle. Unser DKB-Cash überzeugte durch die kostenloses Kontoführung, niedrigen Dispozinsen, kostenfreie Bargeldversorgung sowie der kostenlose Kreditkarte.
Testsieger Girokonto
Testsieger GirokontoFocus Money 11.2021
Im FOCUS-MONEY-Kontentest wird ermittelt, welche Banken den besten Mix aus attraktiven Konditionen bei Gebühren und Dispozinsen und üppiger Ausstattung mit Giro- und Kreditkarte sowie Zusatzleistungen haben. Dabei wurde das kostenlose Girokonto der DKB als Testsieger ausgezeichnet.

ING – Echtzeitüberweisung integriert, ohne Aufpreis.

Kontoname
Kontonote
Highlights
Monatliche Kontogebühr
Dispozins
Automaten (gebührenfrei)
Kundenbewertung

ING Girokonto Future

ING

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 94% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,2
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
200 € Neukundenbonus
3,2% Tagesgeldzins für 4 Monate
kostenlos euroweit abheben
1 €
9,14%
49.750
4,52/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,7/5 (Apple); 4,6/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen mittel
2 / 3
Dispo 9,14% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard 1,49 € mtl.
3 / 8
Debitkarte kostenlos (inkl. Partnerkarte)
8 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland euroweit
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe 200 €
4 / 4
Bonusbedingungen andere Bedingungen
2 / 3
Habenzins 3,2% pro Jahr
4 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,5 von 5 Sternen
21 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,7/5 (Apple); 4,6/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Freigabe per App, photoTAN

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice vorhanden, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

Fotoüberweisung, Kleingeld Plus, Nachhaltige Einlagenverwendung, 1 € mtl. zur Unterstützung sozialer & ökologischer Förderprojekte und optional: weitere Förderung der Projekte durch Kleingeld Plus
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 500 ING Automaten (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)
Debitkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: euroweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Kredit
Wertpapierdepot
Vermögensverwaltung
Baufinanzierung
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Sparpläne

Monatliche Kontoführung

1 € (1 € bei einem monatlichen Geldeingang durch Lohn, Gehalt, Rente, Pension, Kindergeld, staatliche Zahlungen oder anderen Überweisungen von mind. 1.000 € im Kalendermonat oder wenn Sie unter 28 Jahre alt sind, sonst 5,90 € ab dem 3. Monat nach Kontoeröffnung. 1 € fließt jeden Monat in soziale & ökologische Förderprojekte.)

Dispozins

9,14% pro Jahr

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

1,49 € pro Monat (optional in der Strecke auswählbar), Partnerkarte: 1,49 € pro Monat (optional in der Strecke auswählbar)

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: 0 €

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 2,2%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (in Deutschland an allen Automaten der ING ab 50 €)
Debitkarte: 0 € (in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit VISA-Zeichen ab 50 €; unabhängig vom Betreiber)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: 5 €
Debitkarte: 2,2% des Umsatzes an Automaten mit VISA-Zeichen

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

in ReiseBank Filiale ab 5.000-25.000 € möglich, Kosten: 0,25% des Betrags mind. 19 €; in einigen Geschäften (z.B. ALDI Süd) mit der Girocard oder via die App kostenlos möglich

Bargeldeinzahlung

1% des Einzahlungsbetrags mind. 2,50€ an ING Einzahlungsautomaten mit der Girocard; Alternativ über die App im Supermarkt für 1,5% vom Einzahlungsbetrag oder in Filialen der ReiseBank für 7,50 € je 5.000 €

Bonus

200 €

Bonusbedingungen

Neukunden erhalten aktuell 200 € Neukundenbonus. 200 € Bonus Bedingung: - Neukunden, die zwischen dem 01.07.2026 und 31.07.2026 ihr erstes Girokonto oder Girokonto Future bei der ING eröffnen, erhalten 200 € Bonus. - Die Einwilligung zu „Tipps für Sie persönlich" muss innerhalb von vier Wochen nach Kontoeröffnung in der ING App oder im Online-Banking erteilt werden (sofern nicht bereits vorhanden). - Die Einwilligung muss bis zur Prämienauszahlung bestehen bleiben (kein Widerruf). - Mindestens 1 Log-In mit den eigenen Zugangsdaten in die ING App (bei Gemeinschaftskonten jeder Kontoinhabende). - In den ersten vier Monaten nach Kontoeröffnung müssen zwei aufeinanderfolgende monatliche Geldeingänge erfolgen. - Als Geldeingang zählen z.B. Lohn, Gehalt, Pension, Kindergeld oder BAföG. - Nicht anerkannt werden: Eigene Überträge (z.B. Bareinzahlungen oder Überweisungen von Konten der ING), Umsätze aus Wertpapieren oder Gutschriften von Rücklastschriften. - Ab 28 Jahren: mindestens 1.000 € monatlich (auch in Teilbeträgen; gilt auch bei Gemeinschaftskonten) - Unter 28 Jahren: mindestens 700 € monatlich (auch in Teilbeträgen; gilt auch bei Gemeinschaftskonten mit einem Kontoinhaber unter 28 Jahre). Ausschluss: - Keine Teilnahme, wenn in den letzten 12 Monaten bereits ein Girokonto oder Girokonto Future bei der ING bestanden hat. - Keine Prämie für das Girokonto Junior. - Eine Aktivierung der Nachhaltigkeits-Erweiterung (Girokonto Future) auf einem bestehenden Konto ist nicht prämienberechtigt. Auszahlung: - Die Gutschrift von 200 € erfolgt ca. 7 Werktage nach dem zweiten entsprechenden Geldeingang. - Die Auszahlung erfolgt auf das verzinste Tagesgeldkonto der ING (wird automatisch eröffnet, falls nicht vorhanden). - Es gilt der Tag der Beantragung des Kontos, auch wenn die Legitimierung oder Kontoeröffnung verzögert erfolgt. - Die Prämie ist steuerfrei, wenn die sonstigen Einkünfte gemäß § 22 Nr. 3 EStG (einschließlich dieser Prämie) im Kalenderjahr unter 256 € liegen.

Cashback

0% - 15%

Cashback-Programm

Wer sein ING Girokonto nutzt, kann sich mit dem Cashback-Service der ING bei über 800 Online-Shops Geld zurückholen. Kunden können direkt über das Online-Banking auf das Shopping-Portal zugreifen und sich das gesparte Geld auf ihr ING Girokonto überweisen lassen. Für Umsätze außerhalb dieser Online-Shops erhalten Sie keinen Cashback.

Habenzins

3,20% pro Jahr (Neukunden schließen mit dem Girokonto in einem Schritt ebenfalls ein kostenloses Tagesgeldkonto ab. Dabei gewährt die Bank Tagesgeld-Neukunden auf dieses Konto 3,2% Zinsen p.a. für 4 Monate bis zu einem Guthaben von 250.000 €. Danach gilt der variable Zinssatz von aktuell 0,75% p.a.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.

Service Information

Die ING nimmt am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Hinweis: Bestandskunden können die nachhaltige Option einfach im Online Banking aktivieren. Der Abschluss eines zweiten Girokontos ist nicht notwendig.
Neuer Service "ING Bargeld": Über die App können Kunden mit dem Smartphone einen Barcode generieren und damit Geld an der Supermarktkasse ein- und auszahlen. Bargeldeinzahlungen via Smartphone kosten 1,5% vom Einzahlungsbetrag, Bargeldauszahlungen via Barcode sind kostenlos.

Nachhaltigkeit

Soziale & ökologische Förderprojekte: Nach dem 1. LogIn ins Online Banking können Sie wählen, welche der gelisteten Projekte Sie unterstützen möchten. Neben Projekten zu Grundbedürfnissen wie Ernährung gibt es auch Projekte aus den Bereichen Gleichberechtigung und Klimaschutz. Dies gilt nicht für die Aktivierung der Nachhaltigkeits-Erweiterung auf einem bestehenden Konto Nachhaltige Einlagenverwendung: Alle Banken nutzen Einlagen auf den Girokonten um z.B. Kredite an Firmen- oder Privatkunden zu vergeben. Die ING verpflichtet sich, Ihren Einlagen entsprechende Investitionen in nachhaltige Kredite und Anlagen gegenüberzustellen, z.B. in Kredite für energieeffiziente Immobilien. Kleingeld Plus: Bei Aktivierung dieser Funktion werden alle Beträge, die mit der Karte bezahlt werden, zugunsten des von Ihnen gewählten Förderprojekts aufgerundet.

Bankendetails

Anschrift: ING-DiBa AG Theodor-Heuss-Allee 2 60486 Frankfurt am Main Deutschland BIC: INGDDEFFXXX
Beliebteste Bank 2026
Beliebteste Bank 2026€uro 05/2026
Deutschlands größte Direktbank ist zum 20. Mal in Folge Deutschlands beliebteste Bank geworden. In der Umfrage des Wirtschaftsmagazins €uro (05/2026) erreicht die ING den Spitzenplatz in den zentralen Kategorien Gesamtzufriedenheit und Vertrauen in die eigene Hausbank.

Comdirect und Consorsbank – Echtzeitüberweisung in App und Banking verfügbar.

Kontoname
Kontonote
Highlights
Monatliche Kontogebühr
Dispozins
Automaten (gebührenfrei)
Kundenbewertung

comdirect Extra

comdirect

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 78% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,2
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
150 € Neukundenbonus
1,75% Tagesgeldzins
kostenlos weltweit abheben
0 €
8,65%
49.750
3,95/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,6/5 (Apple); 4,3/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Ansprechpartner
3 / 3
Sonderleistungen mittel
2 / 3
Dispo 8,65% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard 1,00 € mtl.
3 / 8
Debitkarte kostenlos (Partnerkarte kostenpflichtig)
7 / 8
Kreditkarte kostenlos (Partnerkarte kostenpflichtig)
7 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit limitiert
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos mit Bedingungen
1 / 2

Bonus

Bonushöhe 150 €
4 / 4
Bonusbedingungen andere Bedingungen
2 / 3
Habenzins 1,75% pro Jahr
2 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,0 von 5 Sternen
10 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,6/5 (Apple); 4,3/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

pushTAN, FinTS, Mobile TAN, photoTAN

Persönliches Beratungsangebot

verfügbar

Sonderleistungen

kostenloses Depot, Fotoüberweisung, Chat- und Sprachüberweisung, Kontodaten teilen per QR-Code, Bargeld Plus (ab 6,90€/Monat), Reise-Sorglos-Paket (ab 7,90€/Monat), Garantieverlängerung (mit Visa-Kreditkarte), 3-Raten-Service (mit Visa-Kreditkarte)
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 4.500 Cash Group Automaten (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)
Debitkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)
Kreditkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

bedingt kostenlos

Weitere Bankleistungen

Wertpapierdepot
Baufinanzierung
Versicherungen
Sparpläne
Fremdwährungen
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Kredit
Vermögensverwaltung

Monatliche Kontoführung

0 € (in den ersten 12 Monaten keine Kontoführungsgebühr, danach liegt die Kontoführungsgebühr bei 2,90 € pro Monat)

Dispozins

8,65% pro Jahr

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

1 € pro Monat, Partnerkarte: 1 € pro Monat

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: 1 € pro Monat

Ausgabe einer Kreditkarte

0 €, Partnerkarte: 1 € pro Monat

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 1,75%
Kreditkarte: 0%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (an allen Automaten der Commerzbank und Cash Group)
Debitkarte: 0 € (5 kostenlose Abhebungen pro Monat in Deutschland und weltweit an allen Automaten mit VISA-Zeichen, unabhängig vom Betreiber. Danach 4,90 € pro Abhebung)
Kreditkarte: 4,90 €

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 € (kostenlose Abhebungen an allen VISA-Automaten; Betreibergebühren möglich)
Kreditkarte: 4,90 €

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

5,90 € (Mindestkosten, ansonsten 3% vom Umsatz)

Bargeldeinzahlung

0 € (3 mal pro Jahr kostenlos an allen Einzahlungsautomaten oder Kassen der Commerzbank, danach 4,90 €)

Bonus

150 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Sie erhalten die Prämie, wenn Sie während der Kontoeröffnung in die Übermittlung werblicher Informationen der Commerzbank AG per E-Mail einwilligen und diese Einwilligung bis zum Erhalt der Prämie nicht widerrufen. - In mindestens 2 der ersten 4 Monate nach der Kontoeröffnung müssen jeweils 700 € oder mehr auf Ihr neues Konto eingehen. Das Angebot gilt nur für Neukundinnen und Neukunden von comdirect. - Als Neukundin bzw. Neukunde gelten Sie, wenn Sie in den letzten 6 Monaten vor der Kontoeröffnung nicht Kundin oder Kunde von comdirect waren. - Die vollständigen Antragsdaten zur Kontoeröffnung müssen bis zum 31.08.2026 bei comdirect eingegangen sein. Ausschluss: - Keine Teilnahme, wenn Ihr Konto und/oder Depot von einem Finanzdienstleister betreut wird. Auszahlung: - Die Prämie wird im 4. Monat nach der Kontoeröffnung auf Ihr neues Girokonto ausgezahlt, sofern alle Bedingungen erfüllt sind.

Cashback

0

Habenzins

1,75% pro Jahr (Comdirect Neukunden profitieren aktuell von 1,75% Zinsen p.a. auf das Tagesgeld. Dieser Zinssatz ist variabel, die Comdirect behält sich vor, diesen jederzeit anzupassen. Bestandskunden erhalten 0,75% Zinsen p.a. auf das Tagesgeld. Die Verzinsung setzt die Eröffnung eines eigenständigen Tagesgeldkontos voraus.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.

Service Information

Die comdirect nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.

Nachhaltigkeit

Bankendetails

Anschrift: comdirect – eine Marke der Commerzbank AG Pascalkehre 15 25451 Quickborn
Beste Bank und Beste Direktbank 2026
Beste Bank und Beste Direktbank 2026€uro-Magazin 05/2026
Im Auftrag von €uro hat das Hamburger Analyseunternehmen SWI (Sozialwissenschaftliches Institut) zwischen Januar und März 2026 wieder insgesamt 36 in Deutschland tätige Geldinstitute bundesweit untersucht. comdirect gewinnt die Auszeichnung als Beste Bank sowie als Beste Direktbank bereits zum 9. Mal in Folge beim €uro-Bankentest. Weitere Infos siehe Qualitätscheck für Banken: Der Test - BÖRSE ONLINE oder in der Print-Ausgabe 05/2026 des €uro-Magazins.

C24 Bank – die Direktbank von CHECK24 mit kostenlosem Smart-Konto und Echtzeitüberweisung.

Kontoname
Kontonote
Highlights
Monatliche Kontogebühr
Dispozins
Automaten (gebührenfrei)
Kundenbewertung

C24 Bank Maxkonto (Premium)

C24 Bank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 94% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,2
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
75 € Exklusivbonus
Metallkarte
0,5% Tagesgeldzins
0,5% Direktzins auf Giroguthaben
kostenlos weltweit abheben
9,90 €
7,49%
49.750
4,57/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App
6 / 10
Banking App 4,8/5 (Apple); 4,6/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen viel
3 / 3
Dispo 7,49% pro Jahr
4 / 5

Karte

Girocard kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Debitkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
13 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit limitiert
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos mit Bedingungen
1 / 2

Bonus

Bonushöhe 75 €
3 / 4
Bonusbedingungen Kontoumzug
1 / 3
Habenzins 0,5% pro Jahr
1 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,6 von 5 Sternen
23 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,8/5 (Apple); 4,6/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Freigabe per App

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice für Fragen per Telefon, Video oder Chat, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

20 Unterkonten (mit eigener IBAN), Multibanking, Fotoüberweisung, Ausgabenanalyse, Geteiltes Konto, 20 virtuelle Karten, AXA Käuferschutz, Bevorzugter Service, Smily Treueprogramm Level 3, Metallkarte
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)
Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

bedingt kostenlos

Weitere Bankleistungen

Kredit
Versicherungen
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)

Monatliche Kontoführung

9,90 €

Dispozins

7,49% pro Jahr (ab 7,49% (bonitätsabhängig) - ab 3 Gehaltseingängen in 3 aufeinanderfolgenden Monaten)

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

0 € (optional in der App buchbar), Partnerkarte: Keine Partnerkarte verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: Keine Partnerkarte verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (Der Automatenbetreiber erhebt ein direktes Entgelt für jede Bargeldauszahlung)
Debitkarte: 0 € (20 kostenlose Abhebungen pro Monat in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit Mastercard-Zeichen. Danach 2 € pro Abhebung)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 € (20 kostenlose Abhebungen pro Monat an allen Automaten mit Mastercard-Zeichen. Danach 2 € pro Abhebung. Betreibergebühren möglich)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

am Bankschalter nicht verfügbar; mit Girocard / App in zahlreichen Supermärkten kostenlos Bargeld abheben

Bargeldeinzahlung

0 € (1 kostenlose Einzahlung pro Monat. Jede weitere Einzahlung bei der ReiseBank AG bis 5.000 €: 7,50 €, darüber: 15 €. Alternativ bis zu 999 € täglich bei einem von 12.000 Partnergeschäften: 1,75 % des Einzahlungsbetrags.)

Bonus

75 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Neukunden erhalten aktuell 75 € exklusiven Bonus, wenn sie ihr bisheriges Girokonto automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug umziehen und kündigen. - Die Aktion gilt nur, wenn die Schließung des alten Kontos innerhalb der ersten 90 Tage nach Antragsstellung automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug in Auftrag gegeben wird. - Der Kontoumzug muss mittels Online Banking Login Ihres alten Girokontos erfolgen. - Zugang zum Kontoumzug erhalten Sie nach erfolgreicher Kontoeröffnung in der C24 Bank App. - Das Angebot gilt ab dem 01.12.2023 für Ihr erstes C24 Bank Girokonto oder wenn Sie in den letzten 12 Monaten kein Girokonto bei der C24 Bank hatten. Ausschluss: - Der manuelle Kontoumzug ohne Online Banking Login ist nicht bonusberechtigt. Auszahlung: - Die Auszahlung erfolgt spätestens 4 Wochen nach Beauftragung der Kontoschließung auf Ihr neues C24 Bank Konto.

Cashback

0,2% - 10%

Cashback-Programm

Bis zu 1200 € Cashback bei Kartennutzung: Durch die Nutzung der C24 MasterCard Debit können Sie CHECK24 Punkte sammeln und sich diese als Cashback auszahlen lassen. Bis zu 100 € monatlicher Cashback (10.000 CHECK24 Punkte) möglich basierend auf Kartenumsätzen (bis zu 1200 € jährlich). Der Basis-Cashback beträgt 0,2% des Einkaufswertes, d.h. für 20,00 € Umsatz beträgt der Basis-Cashback 0,04€ bzw. 4 CHECK24 Punkte. Bei der Berechnung des Cashbacks wird auf volle Centbeträge mathematisch gerundet. Der kleinste mögliche Cashback beträgt 0,01 € bzw. 1 CHECK24 Punkt. Bei Käufen über Aktions-Partner (z.B. Netflix) gibt es einen Aktions-Cashback von bis zu 10%. Bei CHECK24 Shopping erhalten Sie 2% Cashback. Es sind max. 100 € (1.0000 CHECK24 Punkte) pro Monat an Cashback möglich. Außerdem erhalten Sie 1 % Cashback auf alles bis zu 24 € pro Monat, jedes Mal wenn Sie mit Ihrer Mastercard bezahlen.

Habenzins

0,50% pro Jahr (Neu- und Bestandskunden profitieren von 0,5% Zinsen p.a. auf ihr Tagesgeldpocket auf bis zu 100.000 €. Zudem erhalten Kunden 0,5% Zinsen p.a. auf bis zu 50.000 € direkt auf das Girokontoguthaben. Für die Verzinsung ist kein zusätzliches Tagesgeldkonto oder Pocket erforderlich. Für das Pocket erhalten Kunden 0,5% Zinsen p.a. auf bis zu 5.000 €.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB).

Service Information

Die C24 Bank nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Ihr Antrag bei der C24 Bank ist 30 Tage lang gültig. Sollten Sie bis dahin den Prozess in der App nicht vervollständigt haben, können Sie einen erneuten Antrag unverbindlich stellen.

Nachhaltigkeit

Die C24 Bank kompensiert ihren CO2-Ausstoß über Kompensationsprojekte in Partnerschaft mit ClimatePartner. Zudem arbeitet die Bank stetig an der generellen Reduktion ihrer CO2-Bilanz.

Bankendetails

Anschrift: C24 Bank Neue Mainzer Straße 14-18 60311 Frankfurt am Main BIC: DEFFDEFFXXX

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen Preis- und Leistungsverzeichnis

N26 und Trade Republic – dauerhaft kostenlose Konten mit Instant-Payment-Funktion.

Kontoname
Kontonote
Highlights
Monatliche Kontogebühr
Dispozins
Automaten (gebührenfrei)
Kundenbewertung

N26 Bank N26 Metal

N26 Bank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 92% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,8
Kontonote
gut
Grade frame grey
100 € Exklusivbonus
2% Tagesgeldzins
kostenlos weltweit abheben
16,90 €
13,40%
49.750
4,43/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,8/5 (Apple); 4,3/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen viel
3 / 3
Dispo 13,4% pro Jahr
1 / 5

Karte

Girocard nicht verfügbar
0 / 8
Debitkarte kostenlos (Partnerkarte kostenpflichtig)
7 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
13 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit
4 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe 100 €
3 / 4
Bonusbedingungen Kontoumzug
1 / 3
Habenzins 2,0% pro Jahr
3 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,4 von 5 Sternen
18 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,8/5 (Apple); 4,3/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

pushTAN

Persönliches Beratungsangebot

Chatbot support, In-app chat, telefonischer Kundenservice, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

10 Pockets (Unterkonten), Insights zu Ausgaben, Gemeinsames Konto, exklusive Partnerangebote, N26 Krypto, Versicherungen, click to pay, optional: eSIM Handytarife ab 13,99 €/mtl. (10 GB) mit Telefon- und SMS-Flatrate innerhalb Deutschlands
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Versicherungen
Kredit
Crypto

Monatliche Kontoführung

16,90 €

Dispozins

13,40% pro Jahr

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

keine Girocard verfügbar, Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 € (virtuelle und physischer Karte), Partnerkarte: 10 € pro Monat

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Debitkarte: 0 €

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Debitkarte: 0 € (8x pro Monat in Deutschland, danach 2 €. Weltweit unlimitiert kostenlos.)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Debitkarte: 0 €

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

0 € (per CASH26 in der App Abhebebetrag eingeben und generierten QR Code an der Kasse scannen lassen)

Bargeldeinzahlung

1,5% auf den Betrag

Bonus

100 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Neukunden erhalten einen exklusiven Bonus von 100 €, wenn sie ihr bisheriges Girokonto automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug umziehen und kündigen. - Die Aktion gilt nur, wenn die Schließung des alten Kontos innerhalb der ersten 90 Tage nach Antragsstellung automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug in Auftrag gegeben wird. - Zugang zum Kontoumzug erhalten Kunden nach erfolgreicher Kontoeröffnung. Ausschluss: - Kunden, die diesen Bonus bereits in der Vergangenheit für ein N26 Konto erhalten haben, sind nicht bonusberechtigt. - Der Bonus wird nur 1x pro Kunde gewährt. - Der manuelle Kontoumzug ohne Online-Banking-Login ist nicht bonusberechtigt. Auszahlung: - Die Auszahlung erfolgt spätestens 4 Wochen nach Beauftragung der Kontoschließung auf das N26 Konto.

Habenzins

2,00% pro Jahr (Neukunden des N26 Metal Kontos erhalten aktuell eine Tagesgeldverzinsung von 2% p.a.. Für die Verzinsung ist der Abschluss eines eigenständigen Tagesgeldkontos zusätzlich zum Girokonto nötig. Zinsanpassungen sind möglich.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB).

Service Information

N26 nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.

Nachhaltigkeit

Im Jahr 2024 reduzierte N26 ihre CO₂-Emissionen um 17,3 % gegenüber dem Vorjahr. Seit 2025 erhebt die Bank eine interne CO₂-Steuer, deren Erlöse in zertifizierte Klimaschutzprojekte fließen – die Kosten trägt N26 selbst. Ab 2025 plant die Bank zudem erstmals ihre finanzierten Emissionen (Financed Emissions) zu messen. Die Nachhaltigkeitsaktivitäten werden durch regelmäßige Wesentlichkeitsanalysen gesteuert und in einem jährlichen ESG-Report dokumentiert.

Bankendetails

Anschrift: Klosterstraße 62 10179 Berlin Deutschland

Auch Filialbanken und Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken bieten Echtzeitüberweisungen an.

Kontoname
Kontonote
Highlights
Monatliche Kontogebühr
Dispozins
Automaten (gebührenfrei)
Kundenbewertung

1822direkt GiroDirekt

1822direkt

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 84% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,8
Kontonote
gut
Grade frame grey
200 € Exklusivbonus
2,80% Tagesgeldzins für 6 Monate
0 €
9,65%
20.000
4,19/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,5/5 (Apple); 4,1/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 9,65% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard kostenlos (inkl. Partnerkarte)
8 / 8
Debitkarte nicht verfügbar
0 / 8
Kreditkarte kostenlos (nur im 1. Jahr)
5 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 20.000 Automaten
12 / 14
Bargeldauszahlung Ausland kostenpflichtig
0 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos inkl. Filiale oder Shop
2 / 2

Bonus

Bonushöhe 200 €
4 / 4
Bonusbedingungen andere Bedingungen
2 / 3
Habenzins 2,8% pro Jahr
3 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Keine Aktivität
0 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,2 von 5 Sternen
14 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,5/5 (Apple); 4,1/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

QR-TAN, Freigabe per App

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice bei Fragen über Telefon oder E-Mail, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

Fotoüberweisung, Multibanking
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/v-pay.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 20.000 Automaten im Sparkassenverbund (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

kostenpflichtig

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenlos

Weitere Bankleistungen

Baufinanzierung
Kredit
Sparpläne
Wertpapierdepot
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)

Monatliche Kontoführung

0 € (0 € bei einem monatlichen Geldeingang von mindestens 700 € oder wenn Sie unter 30 Jahre alt sind, sonst 4,90 € pro Monat)

Dispozins

9,65% pro Jahr

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

0 €, Partnerkarte: 0 €

Ausgabe einer Kreditkarte

ab 3 € pro Monat (im 1. Jahr kostenlos bei Eröffnung eines Girokontos, ab 2. Jahr 3 € pro Monat; nachträglich bei der Bank beantragbar), Partnerkarte: ab 3 € pro Monat

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: 1,75% (mind. 1,50 €)

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (an allen Automaten des Sparkassen-Verbunds)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: 6 € (Mindestkosten, sonst 1% vom Umsatz)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

0 € (am Schalter der Frankfurter Sparkasse oder im Supermarkt mit der Girocard kostenlos möglich)

Bargeldeinzahlung

0 € (in Filialen der Frankfurter Sparkasse am Schalter)

Bonus

200 €

Bonusbedingungen

Neukunden erhalten aktuell bis zu 200 € Exklusivbonus. 150 € Bedingung: - Sie beantragen ein GiroDirekt-Konto bis zum 29.07.2026 und eröffnen dieses bis zum 12.08.2026. - Bis zum 30.11.2026 gehen in drei aufeinanderfolgenden Kalendermonaten jeweils mindestens 1.000 € auf dem Konto ein. - Die Geldeingänge stammen aus Lohn, Gehalt, Rente, Besoldung oder BAföG. - Nicht als Geldeingang anerkannt werden Eigenüberweisungen sowie Überweisungen von Privatpersonen. - Voraussetzung für den Prämienerhalt ist die tatsächliche Nutzung des Girokontos. - Geldeingänge, die im Wesentlichen lediglich auf andere eigene Konten weitergeleitet werden, werden nicht anerkannt. 50 € Bedingung: - Zusätzlich erhalten Sie 50 € Kontowechsel-Bonus, wenn Sie Ihr bisheriges Girokonto automatisiert über den digitalen CHECK24-Kontowechselservice umziehen (mind. 2 Lastschriften und/oder Daueraufträge). - Zugang zum Kontowechselservice erhalten Sie sofort nach erfolgreicher Legitimation mittels VideoIdent oder spätestens nach erfolgreicher Kontoeröffnung bei anderen Legitimationsverfahren. - Der Kontoumzug ist spätestens bis zum 30.11.2026 durchzuführen. Teilnahmeberechtigung: - Teilnahmeberechtigt sind Personen die in den letzten 12 Monaten kein Girokonto bei der 1822direkt bzw. Frankfurter Sparkasse geführt haben. - Die 1822direkt behält sich vor, die Prämienzahlung bei Missbrauch oder Umgehung der Aktionsbedingungen abzulehnen. Ausschluss: - Ausgeschlossen sind Kunden der Frankfurter Sparkasse. - Bei Kündigung bzw. Auflösung des Girokontos innerhalb der gesetzlichen Widerrufsfrist erfolgt keine Bonusauszahlung. - Ein Kunde, der den Kontowechsel-Bonus bereits in der Vergangenheit für ein 1822direkt-Konto erhalten hat, ist nicht bonusberechtigt. - Der Bonus wird nur 1x pro Kunde gewährt. Auszahlung: - 150 € werden zwischen dem 14.12.2026 und 18.12.2026 von der 1822direkt auf Ihr neues 1822direkt Girokonto ausgezahlt. - 50 € werden spätestens 6 Wochen nach der Durchführung und Erfüllung der Kontowechselservice-Bedingungen von CHECK24 ausgezahlt.

Habenzins

2,80% pro Jahr (Neukunden (= kein 1822direkt Tagesgeldkonto in den letzten 12 Monaten, keine Frankfurter Sparkassen Kunden) profitieren von 2,80% Zinsen p.a. für 6 Monate bis zu einem Guthaben von 250.000 €. Danach gilt der variable Zinssatz von aktuell 0,6% p.a.. Die Verzinsung setzt die Eröffnung eines eigenständigen Tagesgeldkontos voraus.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro durch das Institutssicherungssystem der Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe (DSGV).

Service Information

1822direkt nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Bitte beachten Sie die weiteren Preise im aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis der 1822direkt.

Bankendetails

Anschrift: 1822direkt Friesstraße 20 60388 Frankfurt a. M. Deutschland BIC: HELADEF1822

Produktinformationen als PDF

Preis- und Leistungsverzeichnis Entgeltinformationen
Die 1822direkt gehört zu den "Besten Direktbanken"
Die 1822direkt gehört zu den "Besten Direktbanken"ntv 11.2024
Das hat die große Kundenbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtensender n-tv im November 2024 bestätigt. Besonders hervorgehoben wurden die Bereiche Sicherheit, Service und Konditionen. Das Gesamturteil der 1822direkt sowie die Kundenzufriedenheit fiel positiv aus, wobei die Weiterempfehlungsbereitschaft besonders hoch war.
Die 1822direkt ist Direktbank des Jahres
Die 1822direkt ist Direktbank des JahresFocus Money 12.2025
Die 1822direkt wurde von Focus Money zur Direktbank des Jahres gekürt – und das mit dem Prädikat „Herausragend“. Der Test „Finanzdienstleister des Jahres 2025“ untersuchte rund 2.000 Finanzdienstleister aus verschiedenen Bereichen mit dem Ziel, die besten Unternehmen hinsichtlich Kundenbetreuung, Reputation, Kundenzufriedenheit und Nachhaltigkeit zu ermitteln.

Was kostet eine Echtzeitüberweisung 2026?

Bis Ende 2024 verlangten viele Banken für eine solche Zahlung einen Aufpreis von oft 50 Cent bis über einen Euro pro Vorgang. Damit ist Schluss: Nach der EU-Verordnung zu Instant Payments (Verordnung (EU) 2024/886) dürfen Zahlungsdienstleister im Euroraum seit dem 9. Oktober 2025 kein höheres Entgelt berechnen als für eine herkömmliche SEPA-Überweisung. 

Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet das:

  • Wer ein kostenloses Girokonto ohne Buchungsgebühren führt, überweist auch in Echtzeit kostenlos.
  • Bei Direktbanken und Neobanken wie DKB, ING, Comdirect, Consorsbank, C24 Bank, N26 oder Trade Republic sind Echtzeit-Überweisungen heute gebührenfrei enthalten.

Ob Ihr Konto generell Buchungsposten berechnet, sehen Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank – und noch einfacher im CHECK24 Girokonto-Vergleich.

Echtzeitüberweisungen im SEPA-Raum und Euroraum

Verfügbarkeit heißt nicht automatisch Nutzung

Echtzeitüberweisungen sind 2026 bei den meisten Zahlungsdienstleistern im Euroraum angekommen. Die Grafik zeigt:

93 Prozent der Anbieter, die klassische SEPA-Überweisungen ermöglichen, nehmen inzwischen auch am Verfahren für Echtzeitüberweisungen teil.

  • In Deutschland liegt die Verfügbarkeit mit 95 Prozent ebenfalls sehr hoch.

  • Österreich kommt auf 97 Prozent,Italien auf 95 Prozent und

  • Spanien auf 93 Prozent.

  • Etwas niedriger fallen die Werte in Frankreich mit 86 Prozent und

  • den Niederlanden mit 79 Prozent aus.

Echtzeitüberweisungen sind im Euroraum fast flächendeckend verfügbar

Im gesamten SEPA-Raum nehmen 2.823 von 3.542 Zahlungsdienstleistern am Verfahren für Echtzeitüberweisungen teil – das entspricht rund 80 Prozent.

Im Euroraum ist die Abdeckung noch höher: Dort bieten 2.735 von 2.956 Zahlungsdienstleistern SCT Inst an, also rund 93 Prozent.

Das bedeutet aber nicht, dass auch fast jede Überweisung in Echtzeit ausgeführt wird: Der Anteil von Echtzeitüberweisungen am gesamten Überweisungsvolumen lag Anfang 2026 bei rund 36 Prozent.

Quellen: European Payments Council (EPC), Overview SEPA Scheme Participants, Stand 12. Juni 2026; EPC SCT Inst Today Infographic, Q1 2026

How-to: Echtzeitüberweisung durchführen

  • Normale Überweisung starten

    Rufen Sie wie gewohnt das Überweisungsformular auf und geben Sie IBAN, Empfängername und Betrag ein.

  • Echtzeitüberweisung auswählen

    Setzen Sie den Haken bei „Echtzeitüberweisung“ bzw. „Sofortzahlung“. Bei manchen Banken ist die Echtzeit-Ausführung inzwischen voreingestellt. 

  • Empfängerüberprüfung abwarten

    Ihre Bank gleicht automatisch ab, ob der eingegebene Name zur IBAN passt und zeigt das Ergebnis häufig über ein Ampelsystem an (siehe unten).

  • Freigeben

    Bestätigen Sie die Überweisung per TAN-Verfahren (z. B. photoTAN, pushTAN oder App-Freigabe). Nach der Freigabe ist das Geld in der Regel in Sekunden auf dem Empfängerkonto. 

Das sind die häufigsten Fallstricke

In der Praxis stolpern einige Kundinnen und Kunden derzeit über die neue Empfängerüberprüfung.

Fallstrick 1: Name stimmt nicht überein 

Seit dem 9. Oktober 2025 ist die Verification of Payee (VoP) EU-weit Pflicht. Vor jeder SEPA- und Echtzeitüberweisung prüft Ihre Bank, ob der von Ihnen eingegebene Empfängername mit dem Namen übereinstimmt, der bei der Empfängerbank zur IBAN hinterlegt ist.

Das Ergebnis erscheint bei manchen Banken als Ampel:

  • Grün (Match): Name und IBAN passen zusammen.
  • Gelb (Close Match): teilweise Übereinstimmung, etwa bei einem Tippfehler, fehlendem zweiten Vornamen oder Firmenzusatz. Ob dabei der korrekt hinterlegte Name eingeblendet wird, hängt von der Bank ab: Manche Institute zeigen den richtigen Namen an, andere geben aus Datenschutzgründen nur einen Hinweis auf die Abweichung.
  • Rot (No Match): Name und IBAN passen nicht zusammen. Der tatsächlich hinterlegte Name wird hier in der Regel nicht genannt – Sie erfahren nur, dass keine Übereinstimmung vorliegt.

Wichtig: Ein gelbes oder rotes Ergebnis blockiert die Überweisung nicht. Sie können trotzdem freigeben – tragen dann aber im Betrugsfall das Haftungsrisiko selbst. Prüfen Sie deshalb bei „Gelb" oder „Rot" in Ruhe, ob IBAN und Name wirklich stimmen, bevor Sie bestätigen.

Fallstrick 2: Überweisung auf ein Tagesgeldkonto

Wenn Sie von Ihrem Girokonto auf ein Tagesgeldkonto überweisen, meldet die Namensprüfung häufig „keine Übereinstimmung" – selbst wenn es Ihr eigenes Tagesgeldkonto ist.

Der Grund: Viele Banken hinterlegen ein Tagesgeldkonto nicht unter Ihrem Namen, sondern führen es intern als „Tagesgeld" oder als Sammel-/Verrechnungskonto. Manche Institute stufen das Tagesgeldkonto zudem nicht als vollwertiges Zahlungskonto ein, sodass die VoP-Prüfung gar nicht sauber durchlaufen kann. Das Ergebnis ist eine Warnung, obwohl mit der Überweisung alles in Ordnung ist.

So gehen Sie damit um: Bei Überweisungen auf Ihr eigenes Tagesgeldkonto (oder zwischen eigenen Konten derselben Bank) können Sie die Warnung nach kurzer Kontrolle der IBAN in aller Regel bedenkenlos ignorieren – es handelt sich technisch oft um eine bankinterne Umbuchung, nicht um eine klassische Fremdüberweisung.

Beachten Sie außerdem: Tagesgeldkonten sind meist an ein festes Referenzkonto gebunden. Auszahlungen vom Tagesgeld gehen nur auf dieses hinterlegte Girokonto zurück – eine Echtzeitüberweisung an beliebige Dritte ist vom Tagesgeldkonto aus in der Regel gar nicht möglich.

Fallstrick 3: Empfängerbank nimmt nicht teil

Ist die Echtzeit-Option ausgegraut oder wird die Überweisung nur „normal" ausgeführt, unterstützt die Empfängerbank vermutlich kein SCT Inst. Dann bleibt nur die reguläre SEPA-Überweisung mit einem Bankarbeitstag Laufzeit.

Fallstrick 4: Limits und Freigabe

Es gelten teils eigene Betragsgrenzen. Wird eine hohe Summe abgelehnt, prüfen Sie das Tages- oder Einzellimit in den Konto-Einstellungen.

Weil das Geld sofort und unwiderruflich beim Empfänger ist, lässt sich eine Echtzeitüberweisung – anders als eine noch nicht ausgeführte Standardüberweisung – nicht zurückrufen. Kontrollieren Sie IBAN und Betrag daher besonders sorgfältig.

Häufige Fragen zur Echtzeitüberweisung

Unterschied zu Wero und Paypal oder Auslandsüberweisungen und viele weitere Fragen

Was unterscheidet die Echtzeitüberweisung von Bezahldiensten wie Wero oder PayPal?

  • Die Echtzeitüberweisung ist eine Banküberweisung direkt von Konto zu Konto über die IBAN – ohne zwischengeschalteten Anbieter.
  • Dienste wie Wero oder PayPal setzen dagegen eine eigene Ebene obendrauf: Sie senden Geld oft über Handynummer oder E-Mail-Adresse und benötigen ein Nutzerkonto beim jeweiligen Dienst. Wero baut technisch teils selbst auf Echtzeitüberweisungen auf.
  • Der Vorteil der reinen Echtzeitüberweisung: Sie funktioniert bankenübergreifend ohne zusätzliche Registrierung, sofern beide Banken teilnehmen. Mehr dazu im Ratgeber zu Wero

Gilt die Empfängerüberprüfung auch für Daueraufträge und Sammelüberweisungen?

Bei Daueraufträgen und terminierten Überweisungen wird der Name-IBAN-Abgleich beim Einrichten bzw. Erteilen des Auftrags durchgeführt – nicht bei jeder einzelnen späteren Ausführung. Bei Sammelüberweisungen erfolgt die Prüfung für jeden Empfänger.

Für Privatkundinnen und -kunden gibt es dabei kein Opt-out – also keine Möglichkeit, den Abgleich abzuwählen: Er ist standardmäßig aktiv und lässt sich nicht dauerhaft abschalten. Diese Wahlmöglichkeit besteht nur für Firmenkunden bei Massenzahlungen.

Kann ich in Echtzeit auch ins europäische Ausland überweisen?

Ja – aber nur in Euro und nur innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (alle EU-Länder plus Norwegen, Island und Liechtenstein). Eine Echtzeitüberweisung an ein spanisches oder französisches Konto funktioniert auch genauso wie im Inland, sofern die Empfängerbank teilnimmt.

Für Zahlungen außerhalb des EWR oder in anderen Währungen als Euro (etwa Schweizer Franken oder US-Dollar) ist das SEPA-Verfahren nicht nutzbar – hier greift die klassische, meist teurere Auslandsüberweisung, die nicht in Echtzeit erfolgt.

Ich habe versehentlich an eine falsche IBAN in Echtzeit überwiesen – was kann ich tun?

Handeln Sie sofort und kontaktieren Sie umgehend Ihre Bank. Da die Gutschrift bereits erfolgt ist, kann Ihre Bank die Empfängerbank nur um eine Rücküberweisung bitten (sog. „Recall“). Der eigentliche Empfänger muss dem aber zustimmen – ein Anspruch auf automatische Rückbuchung besteht nicht.

Reagiert der Empfänger nicht, bleibt nur der zivilrechtliche Weg über eine Herausgabe. Genau solche Fehler soll die Pflicht zur Empfängerprüfung künftig reduzieren, weshalb Sie Warnhinweise vor der Freigabe ernst nehmen sollten. 

Muss ich die Echtzeitüberweisung extra freischalten?

In der Regel nicht. Bei den meisten Banken ist die Funktion (Instant Payment genannt) ohne Zusatzantrag im Online-Banking und in der App verfügbar – Sie wählen sie bei der Überweisung einfach aus, die rund um die Uhr ausgeführt werden kann.

Voraussetzung ist ein aktives Online-Banking mit einem TAN-Verfahren (z. B. pushTAN oder photoTAN). Nur vereinzelt muss die Echtzeit-Option in den Konto-Einstellungen einmalig aktiviert werden.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

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