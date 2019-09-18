comdirect im Girokonto-Vergleich

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prüfen Sie in der Übersicht ganz einfach, ob Ihnen die Konditionen des Kontos zusagen.
Füllen sie den Online-Antrag in wenigen Minuten aus.
Abschließend bestätigen Sie Ihre Identität per Video- oder Post-Ident. Das Konto wird direkt nach der Legitimationsprüfung eröffnet.
Mithilfe von verschiedenen Filtern können Sie im CHECK24 Girokonto-Vergleich gezielt nach Konten suchen, die Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.
Um Sie bei der Auswahl eines passenden Kontos zu unterstützen, haben unsere Girokonto-Experten eine Kontonote entwickelt – in die Bewertung fließen die wichtigsten Leistungen und Konditionen des Girokontos, sowie Kundenbewertungen ein.
Die folgende Übersicht zeigt die beliebtesten Girokonten, basierend auf der Attraktivität der Produktleistungen sowie den Erfahrungen anderer Kunden.
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