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comdirect im Girokonto-Vergleich

Exklusive Angebote und kostenloser Kontoumzug
100%
sorglos
wechseln

Das Wichtigste

  • Im CHECK24 Girokontovergleich finden Sie die wichtigsten Produktinformationen auf einen Blick. Sie können verschiedene Konten miteinander vergleichen und den Antrag direkt online stellen.
  • Durch die Erfahrungsberichte anderer Kunden sehen Sie, wie die comdirect in wichtigen Bereichen wie Service, Gebühren und Leistungen abschneidet.
  • Der kostenlose CHECK24 Kontoumzug sorgt für einen reibungslosen Wechsel – Zahlungspartner werden automatisch informiert, Daueraufträge übernommen und Ihr altes Konto auf Wunsch gekündigt.

Kontomodelle in der Übersicht

Kontoname
Kontonote
Highlights
Monatliche Kontogebühr
Dispozins
Automaten (gebührenfrei)
Kundenbewertung
Höchster Bonus: bis zu 250 €
Höchster Bonus: bis zu 250 €

comdirect Aktiv

comdirect

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 96% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,1
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
250 € Neukundenbonus
1,75% Tagesgeldzins
kostenlos weltweit abheben
0 €
8,65%
49.750
4,3/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,6/5 (Apple); 4,2/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Ansprechpartner
3 / 3
Sonderleistungen mittel
2 / 3
Dispo 8,65% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard 1,00 € mtl.
3 / 8
Debitkarte kostenlos (Partnerkarte kostenpflichtig)
7 / 8
Kreditkarte kostenlos (Partnerkarte kostenpflichtig)
7 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit limitiert
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos mit Bedingungen
1 / 2

Bonus

Bonushöhe 250 €
4 / 4
Bonusbedingungen andere Bedingungen
2 / 3
Habenzins 1,75% pro Jahr
2 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,3 von 5 Sternen
16 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,6/5 (Apple); 4,2/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

photoTAN, FinTS, Mobile TAN, pushTAN

Persönliches Beratungsangebot

verfügbar

Sonderleistungen

kostenloses Depot, Fotoüberweisung, Chat- und Sprachüberweisung, Kontodaten teilen per QR-Code, Bargeld Plus (ab 6,90€/Monat), Reise-Sorglos-Paket (ab 7,90€/Monat)
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 4.500 Cash Group Automaten (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)
Debitkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)
Kreditkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

bedingt kostenlos

Weitere Bankleistungen

Versicherungen
Vermögensverwaltung
Wertpapierdepot
Kredit
Sparpläne
Baufinanzierung
Fremdwährungen
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)

Monatliche Kontoführung

0 € (bei einem monatlichen Geldeingang von mindestens 700 €, bei drei Zahlungen über Apple oder Google Pay pro Monat oder wenn Sie unter 28 Jahre alt und Student, Schüler, Auszubildender oder Praktikant sind, sonst 4,90 € pro Monat)

Dispozins

8,65% pro Jahr

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

1 € pro Monat, Partnerkarte: 1 € pro Monat

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: 1 € pro Monat

Ausgabe einer Kreditkarte

1,90 € pro Monat, Partnerkarte: 1 € pro Monat

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 1,75%
Kreditkarte: 0%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (an allen Automaten der Commerzbank und Cash Group)
Debitkarte: 0 € (3 kostenlose Abhebungen pro Monat in Deutschland und weltweit an allen Automaten mit VISA-Zeichen, unabhängig vom Betreiber. Danach 4,90 € pro Abhebung)
Kreditkarte: 4,90 €

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 € (3 kostenlose Abhebungen pro Monat an allen VISA-Automaten; Betreibergebühren möglich)
Kreditkarte: 4,90 €

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

5,90 € (Mindestkosten, ansonsten 3% vom Umsatz)

Bargeldeinzahlung

0 € (3 mal pro Jahr kostenlos an allen Einzahlungsautomaten oder Kassen der Commerzbank, danach 4,90 €)

Bonus

250 €

Bonusbedingungen

Bis zu 250 € Bonus (100 € + 150 €): Bedingung 100 €: • Ihre 100-Euro-Prämie erhalten Sie, wenn Sie während der Kontoeröffnung in die Übermittlung werblicher Informationen der Commerzbank AG per E-Mail einwilligen. • Diese Einwilligung darf bis zum Erhalt der Prämie nicht widerrufen werden. • In mindestens 2 von 4 Monaten nach der Kontoeröffnung müssen jeweils 700 Euro oder mehr auf Ihr neues Konto eingehen. • Die 100-Euro-Prämie wird Ihnen ab dem 4. Monat nach Kontoeröffnung auf Ihrem neuen Girokonto gutgeschrieben, sofern die Bedingungen erfüllt sind. Bedingung 150 €: • Ihre 150-Euro-Kontowechselprämie erhalten Sie, wenn Sie innerhalb von 3 Monaten nach erfolgreicher Kontoeröffnung den kostenlosen comdirect Kontowechsel-Service im Persönlichen Bereich nach dem Login nutzen. • Über diesen Service müssen Sie mindestens 2 Zahlungspartner über Ihre neue Bankverbindung informieren. • Der manuelle Kontoumzug per Selbstversand ist von der Aktion ausgeschlossen. • Die 150-Euro-Kontowechselprämie wird Ihnen bei Erfüllung der Bedingungen ab dem 4. Monat nach Kontoeröffnung auf Ihrem neuen comdirect Girokonto gutgeschrieben. Ausschluss: • Das Angebot gilt nur für comdirect Neukundinnen und -kunden. • Neukundin bzw. Neukunde ist, wer in den letzten 6 Monaten vor Kontoeröffnung nicht bereits Kundin oder Kunde von comdirect – eine Marke der Commerzbank AG war. • Für die Teilnahme an der Aktion müssen die vollständigen Antragsdaten zur Kontoeröffnung bis 02.06.2026 bei comdirect eingegangen sein. • Ausgeschlossen von den Aktionskonditionen sind Kundinnen und Kunden, deren Konto und/oder Depot von einem Finanzdienstleister betreut wird. • comdirect behält sich vor, dieses Angebot jederzeit zu modifizieren oder zu beenden.

Cashback

0

Habenzins

1,75% pro Jahr (Comdirect Neukunden profitieren aktuell von 1,75% Zinsen p.a. auf das Tagesgeld. Dieser Zinssatz ist variabel, die Comdirect behält sich vor, diesen jederzeit anzupassen. Bestandskunden erhalten 0,75% Zinsen p.a. auf das Tagesgeld. Die Verzinsung setzt die Eröffnung eines eigenständigen Tagesgeldkontos voraus.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.

Service Information

Die comdirect nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.

Nachhaltigkeit

Bankendetails

Anschrift: comdirect – eine Marke der Commerzbank AG Pascalkehre 15 25451 Quickborn
Beste Bank und Beste Direktbank 2026
Beste Bank und Beste Direktbank 2026€uro-Magazin 05/2026
Im Auftrag von €uro hat das Hamburger Analyseunternehmen SWI (Sozialwissenschaftliches Institut) zwischen Januar und März 2026 wieder insgesamt 36 in Deutschland tätige Geldinstitute bundesweit untersucht. comdirect gewinnt die Auszeichnung als Beste Bank sowie als Beste Direktbank bereits zum 9. Mal in Folge beim €uro-Bankentest. Weitere Infos siehe Qualitätscheck für Banken: Der Test - BÖRSE ONLINE oder in der Print-Ausgabe 05/2026 des €uro-Magazins.
Höchster Bonus: bis zu 250 €
Höchster Bonus: bis zu 250 €

comdirect Extra

comdirect

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 96% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,1
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
250 € Neukundenbonus
1,75% Tagesgeldzins
kostenlos weltweit abheben
2,90 €
8,65%
49.750
4,3/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,6/5 (Apple); 4,2/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Ansprechpartner
3 / 3
Sonderleistungen mittel
2 / 3
Dispo 8,65% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard 1,00 € mtl.
3 / 8
Debitkarte kostenlos (Partnerkarte kostenpflichtig)
7 / 8
Kreditkarte kostenlos (Partnerkarte kostenpflichtig)
7 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit limitiert
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos mit Bedingungen
1 / 2

Bonus

Bonushöhe 250 €
4 / 4
Bonusbedingungen andere Bedingungen
2 / 3
Habenzins 1,75% pro Jahr
2 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,3 von 5 Sternen
16 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,6/5 (Apple); 4,2/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Mobile TAN, pushTAN, FinTS, photoTAN

Persönliches Beratungsangebot

verfügbar

Sonderleistungen

kostenloses Depot, Fotoüberweisung, Chat- und Sprachüberweisung, Kontodaten teilen per QR-Code, Bargeld Plus (ab 6,90€/Monat), Reise-Sorglos-Paket (ab 7,90€/Monat), Garantieverlängerung (mit Visa-Kreditkarte), 3-Raten-Service (mit Visa-Kreditkarte)
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 4.500 Cash Group Automaten (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)
Debitkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)
Kreditkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

bedingt kostenlos

Weitere Bankleistungen

Fremdwährungen
Baufinanzierung
Kredit
Vermögensverwaltung
Wertpapierdepot
Versicherungen
Sparpläne
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)

Monatliche Kontoführung

2,90 €

Dispozins

8,65% pro Jahr

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

1 € pro Monat, Partnerkarte: 1 € pro Monat

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: 1 € pro Monat

Ausgabe einer Kreditkarte

0 €, Partnerkarte: 1 € pro Monat

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 1,75%
Kreditkarte: 0%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (an allen Automaten der Commerzbank und Cash Group)
Debitkarte: 0 € (5 kostenlose Abhebungen pro Monat in Deutschland und weltweit an allen Automaten mit VISA-Zeichen, unabhängig vom Betreiber. Danach 4,90 € pro Abhebung)
Kreditkarte: 4,90 €

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 € (kostenlose Abhebungen an allen VISA-Automaten; Betreibergebühren möglich)
Kreditkarte: 4,90 €

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

5,90 € (Mindestkosten, ansonsten 3% vom Umsatz)

Bargeldeinzahlung

0 € (3 mal pro Jahr kostenlos an allen Einzahlungsautomaten oder Kassen der Commerzbank, danach 4,90 €)

Bonus

250 €

Bonusbedingungen

Bis zu 250 € Bonus (100 € + 150 €): Bedingung 100 €: • Ihre 100-Euro-Prämie erhalten Sie, wenn Sie während der Kontoeröffnung in die Übermittlung werblicher Informationen der Commerzbank AG per E-Mail einwilligen. • Diese Einwilligung darf bis zum Erhalt der Prämie nicht widerrufen werden. • In mindestens 2 von 4 Monaten nach der Kontoeröffnung müssen jeweils 700 Euro oder mehr auf Ihr neues Konto eingehen. • Die 100-Euro-Prämie wird Ihnen ab dem 4. Monat nach Kontoeröffnung auf Ihrem neuen Girokonto gutgeschrieben, sofern die Bedingungen erfüllt sind. Bedingung 150 €: • Ihre 150-Euro-Kontowechselprämie erhalten Sie, wenn Sie innerhalb von 3 Monaten nach erfolgreicher Kontoeröffnung den kostenlosen comdirect Kontowechsel-Service im Persönlichen Bereich nach dem Login nutzen. • Über diesen Service müssen Sie mindestens 2 Zahlungspartner über Ihre neue Bankverbindung informieren. • Der manuelle Kontoumzug per Selbstversand ist von der Aktion ausgeschlossen. • Die 150-Euro-Kontowechselprämie wird Ihnen bei Erfüllung der Bedingungen ab dem 4. Monat nach Kontoeröffnung auf Ihrem neuen comdirect Girokonto gutgeschrieben. Ausschluss: • Das Angebot gilt nur für comdirect Neukundinnen und -kunden. • Neukundin bzw. Neukunde ist, wer in den letzten 6 Monaten vor Kontoeröffnung nicht bereits Kundin oder Kunde von comdirect – eine Marke der Commerzbank AG war. • Für die Teilnahme an der Aktion müssen die vollständigen Antragsdaten zur Kontoeröffnung bis 02.06.2026 bei comdirect eingegangen sein. • Ausgeschlossen von den Aktionskonditionen sind Kundinnen und Kunden, deren Konto und/oder Depot von einem Finanzdienstleister betreut wird. • comdirect behält sich vor, dieses Angebot jederzeit zu modifizieren oder zu beenden.

Cashback

0

Habenzins

1,75% pro Jahr (Comdirect Neukunden profitieren aktuell von 1,75% Zinsen p.a. auf das Tagesgeld. Dieser Zinssatz ist variabel, die Comdirect behält sich vor, diesen jederzeit anzupassen. Bestandskunden erhalten 0,75% Zinsen p.a. auf das Tagesgeld. Die Verzinsung setzt die Eröffnung eines eigenständigen Tagesgeldkontos voraus.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.

Service Information

Die comdirect nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.

Nachhaltigkeit

Bankendetails

Anschrift: comdirect – eine Marke der Commerzbank AG Pascalkehre 15 25451 Quickborn
Beste Bank und Beste Direktbank 2026
Beste Bank und Beste Direktbank 2026€uro-Magazin 05/2026
Im Auftrag von €uro hat das Hamburger Analyseunternehmen SWI (Sozialwissenschaftliches Institut) zwischen Januar und März 2026 wieder insgesamt 36 in Deutschland tätige Geldinstitute bundesweit untersucht. comdirect gewinnt die Auszeichnung als Beste Bank sowie als Beste Direktbank bereits zum 9. Mal in Folge beim €uro-Bankentest. Weitere Infos siehe Qualitätscheck für Banken: Der Test - BÖRSE ONLINE oder in der Print-Ausgabe 05/2026 des €uro-Magazins.
Höchster Bonus: bis zu 250 €
Höchster Bonus: bis zu 250 €

comdirect Plus

comdirect

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 96% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,1
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
250 € Neukundenbonus
1,75% Tagesgeldzins
kostenlos weltweit abheben
9,90 €
8,65%
49.750
4,3/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,6/5 (Apple); 4,2/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Ansprechpartner
3 / 3
Sonderleistungen mittel
2 / 3
Dispo 8,65% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard 1,00 € mtl.
3 / 8
Debitkarte kostenlos (Partnerkarte kostenpflichtig)
7 / 8
Kreditkarte kostenlos (Partnerkarte kostenpflichtig)
7 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit
4 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos mit Bedingungen
1 / 2

Bonus

Bonushöhe 250 €
4 / 4
Bonusbedingungen andere Bedingungen
2 / 3
Habenzins 1,75% pro Jahr
2 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,3 von 5 Sternen
16 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,6/5 (Apple); 4,2/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

photoTAN, FinTS, Mobile TAN, pushTAN

Persönliches Beratungsangebot

verfügbar

Sonderleistungen

kostenloses Depot, Fotoüberweisung, Chat- und Sprachüberweisung, Kontodaten teilen per QR-Code, Bargeld Plus, Reise-Sorglos-Paket, Garantieverlängerung (mit Visa-Kreditkarte), 3-Raten-Service (mit Visa-Kreditkarte)
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png

Mobiles Bezahlen

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https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 4.500 Cash Group Automaten (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)
Debitkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)
Kreditkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

bedingt kostenlos

Weitere Bankleistungen

Versicherungen
Vermögensverwaltung
Wertpapierdepot
Kredit
Sparpläne
Baufinanzierung
Fremdwährungen
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)

Monatliche Kontoführung

9,90 €

Dispozins

8,65% pro Jahr

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

1 € pro Monat, Partnerkarte: 1 € pro Monat

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: 1 € pro Monat

Ausgabe einer Kreditkarte

0 €, Partnerkarte: 1 € pro Monat

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 1,75%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (an allen Automaten der Commerzbank und Cash Group)
Debitkarte: 0 € (Kostenlose Abhebungen in Deutschland und weltweit an allen Automaten mit VISA-Zeichen, unabhängig vom Betreiber.)
Kreditkarte: 4,90 €

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 € (Kostenlose Abhebungen an allen VISA-Automaten; Betreibergebühren möglich)
Kreditkarte: 4,90 €

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

5,90 € (Mindestkosten, ansonsten 3% vom Umsatz)

Bargeldeinzahlung

0 € (kostenlos an allen Einzahlungsautomaten oder Kassen der Commerzbank)

Bonus

250 €

Bonusbedingungen

Bis zu 250 € Bonus (100 € + 150 €): Bedingung 100 €: • Ihre 100-Euro-Prämie erhalten Sie, wenn Sie während der Kontoeröffnung in die Übermittlung werblicher Informationen der Commerzbank AG per E-Mail einwilligen. • Diese Einwilligung darf bis zum Erhalt der Prämie nicht widerrufen werden. • In mindestens 2 von 4 Monaten nach der Kontoeröffnung müssen jeweils 700 Euro oder mehr auf Ihr neues Konto eingehen. • Die 100-Euro-Prämie wird Ihnen ab dem 4. Monat nach Kontoeröffnung auf Ihrem neuen Girokonto gutgeschrieben, sofern die Bedingungen erfüllt sind. Bedingung 150 €: • Ihre 150-Euro-Kontowechselprämie erhalten Sie, wenn Sie innerhalb von 3 Monaten nach erfolgreicher Kontoeröffnung den kostenlosen comdirect Kontowechsel-Service im Persönlichen Bereich nach dem Login nutzen. • Über diesen Service müssen Sie mindestens 2 Zahlungspartner über Ihre neue Bankverbindung informieren. • Der manuelle Kontoumzug per Selbstversand ist von der Aktion ausgeschlossen. • Die 150-Euro-Kontowechselprämie wird Ihnen bei Erfüllung der Bedingungen ab dem 4. Monat nach Kontoeröffnung auf Ihrem neuen comdirect Girokonto gutgeschrieben. Ausschluss: • Das Angebot gilt nur für comdirect Neukundinnen und -kunden. • Neukundin bzw. Neukunde ist, wer in den letzten 6 Monaten vor Kontoeröffnung nicht bereits Kundin oder Kunde von comdirect – eine Marke der Commerzbank AG war. • Für die Teilnahme an der Aktion müssen die vollständigen Antragsdaten zur Kontoeröffnung bis 02.06.2026 bei comdirect eingegangen sein. • Ausgeschlossen von den Aktionskonditionen sind Kundinnen und Kunden, deren Konto und/oder Depot von einem Finanzdienstleister betreut wird. • comdirect behält sich vor, dieses Angebot jederzeit zu modifizieren oder zu beenden.

Cashback

0

Habenzins

1,75% pro Jahr (Comdirect Neukunden profitieren aktuell von 1,75% Zinsen p.a. auf das Tagesgeld. Dieser Zinssatz ist variabel, die Comdirect behält sich vor, diesen jederzeit anzupassen. Bestandskunden erhalten 0,75% Zinsen p.a. auf das Tagesgeld. Die Verzinsung setzt die Eröffnung eines eigenständigen Tagesgeldkontos voraus.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.

Service Information

Die comdirect nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.

Nachhaltigkeit

Bankendetails

Anschrift: comdirect – eine Marke der Commerzbank AG Pascalkehre 15 25451 Quickborn
Beste Bank und Beste Direktbank 2026
Beste Bank und Beste Direktbank 2026€uro-Magazin 05/2026
Im Auftrag von €uro hat das Hamburger Analyseunternehmen SWI (Sozialwissenschaftliches Institut) zwischen Januar und März 2026 wieder insgesamt 36 in Deutschland tätige Geldinstitute bundesweit untersucht. comdirect gewinnt die Auszeichnung als Beste Bank sowie als Beste Direktbank bereits zum 9. Mal in Folge beim €uro-Bankentest. Weitere Infos siehe Qualitätscheck für Banken: Der Test - BÖRSE ONLINE oder in der Print-Ausgabe 05/2026 des €uro-Magazins.
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Kundenmeinungen über Girokonten bei der comdirect

Letzte 12 Monate
Gesamter Zeitraum
4,3 (23 Bewertungen)
5 Sterne
8
4 Sterne
14
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Sterne
0
LB
Lasse B.
26.09.2019
Sehr angenehme Video-Legitimierung mit freundlichem Mitarbeiter. Noch verbessert werden könnten die Informationen und Unterlagen zur Kontoeröffnung - es hat zwar alles funktioniert, aber ich musste einige der Unterlagen doch öfters lesen.
mehr
UB
Ulrich B.
25.09.2019
... kann ich noch nicht sagen, dazu bin ich noch nicht lange genug dabei ...
MJ
Maike J.
24.09.2019
Service und Preis Leistung
RS
Rebekka S.
21.09.2019
Ohne Probleme
PK
Peter K.
18.09.2019
super
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Beliebte Konten aus dem CHECK24 Girokonto-Vergleich

Mithilfe von verschiedenen Filtern können Sie im CHECK24 Girokonto-Vergleich gezielt nach Konten suchen, die Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.

Um Sie bei der Auswahl eines passenden Kontos zu unterstützen, haben unsere Girokonto-Experten eine Kontonote entwickelt – in die Bewertung fließen die wichtigsten Leistungen und Konditionen des Girokontos, sowie Kundenbewertungen ein.

Die folgende Übersicht zeigt die beliebtesten Girokonten, basierend auf der Attraktivität der Produktleistungen sowie den Erfahrungen anderer Kunden.

Kontoname
Kontonote
Highlights
Monatliche Kontogebühr
Dispozins
Automaten (gebührenfrei)
Kundenbewertung
Beliebtestes Girokonto + 200 € Bonus
Beliebtestes Girokonto + 200 € Bonus

ING Girokonto

ING

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Produktdetails
1,2
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
200 € Neukundenbonus
3,2% Tagesgeldzins für 4 Monate
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0 €
9,14%
49.750
4,52/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,7/5 (Apple); 4,6/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 9,14% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard 1,49 € mtl.
3 / 8
Debitkarte kostenlos (inkl. Partnerkarte)
8 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland euroweit
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe 200 €
4 / 4
Bonusbedingungen andere Bedingungen
2 / 3
Habenzins 3,2% pro Jahr
4 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,5 von 5 Sternen
21 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,7/5 (Apple); 4,6/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Freigabe per App, photoTAN

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice vorhanden, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

Fotoüberweisung, Kleingeld Plus
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 500 ING Automaten (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)
Debitkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: euroweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Baufinanzierung
Kredit
Vermögensverwaltung
Wertpapierdepot
Sparpläne
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)

Monatliche Kontoführung

0 € (0 € bei einem Geldeingang durch Lohn, Gehalt, Rente, Pension, Kindergeld, staatliche Zahlungen oder anderen Überweisungen von insgesamt mind. 1.000 € im Kalendermonat oder wenn Sie unter 28 Jahre alt sind, sonst 4,90 € ab dem 3. Monat nach Kontoeröffnung. Eigene Überträge, z.B. Bareinzahlungen oder Überweisungen von Konten der ING mit identischen Kontoinhabenden zählen nicht als Geldeingang.)

Dispozins

9,14% pro Jahr

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

1,49 € pro Monat (optional in der Strecke auswählbar), Partnerkarte: 1,49 € pro Monat (optional in der Strecke auswählbar)

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: 0 €

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 2,2%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (in Deutschland an allen Automaten der ING ab 50 €)
Debitkarte: 0 € (in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit VISA-Zeichen ab 50 €; unabhängig vom Betreiber)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: 5 €
Debitkarte: 2,2% des Umsatzes an Automaten mit VISA-Zeichen

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

in ReiseBank Filiale ab 5.000-25.000 € möglich, Kosten: 0,25% des Betrags mind. 19 €; in einigen Geschäften (z.B. ALDI Süd) mit der Girocard oder via die App kostenlos möglich

Bargeldeinzahlung

1% des Einzahlungsbetrags mind. 2,50 € an ING Einzahlungsautomaten mit der Girocard; Alternativ über die App im Supermarkt für 1,5% vom Einzahlungsbetrag oder in Filialen der ReiseBank für 7,50 € je 5.000 €

Bonus

200 €

Bonusbedingungen

Neukunden erhalten aktuell 200 € Neukundenbonus. 200 € Bonus Bedingung: - Neukunden, die zwischen dem 30.04.2026 und 31.05.2026 ihr erstes Girokonto oder Girokonto Future bei der ING eröffnen, erhalten 200 € Bonus. - Die Einwilligung zu „Tipps für Sie persönlich" muss innerhalb von vier Wochen nach Kontoeröffnung in der ING App oder im Online-Banking erteilt werden (sofern nicht bereits vorhanden). - Die Einwilligung muss bis zur Prämienauszahlung bestehen bleiben (kein Widerruf). - In den ersten vier Monaten nach Kontoeröffnung müssen zwei aufeinanderfolgende monatliche Geldeingänge erfolgen. - Als Geldeingang zählen z.B. Lohn, Gehalt, Pension, Kindergeld oder BAföG. - Nicht anerkannt werden: Eigene Überträge (z.B. Bareinzahlungen oder Überweisungen von Konten der ING), Umsätze aus Wertpapieren oder Gutschriften von Rücklastschriften. - Ab 28 Jahren: mindestens 1.000 € monatlich (auch in Teilbeträgen; gilt auch bei Gemeinschaftskonten) - Unter 28 Jahren: mindestens 700 € monatlich (auch in Teilbeträgen; gilt auch bei Gemeinschaftskonten mit einem Kontoinhaber unter 28 Jahre). Ausschluss: - Keine Teilnahme, wenn in den letzten 12 Monaten bereits ein Girokonto oder Girokonto Future bei der ING bestanden hat. - Keine Prämie für das Girokonto Junior. - Eine Aktivierung der Nachhaltigkeits-Erweiterung (Girokonto Future) auf einem bestehenden Konto ist nicht prämienberechtigt. Auszahlung: - Die Gutschrift von 200 € erfolgt ca. 7 Werktage nach dem zweiten entsprechenden Geldeingang. - Die Auszahlung erfolgt auf das verzinste Tagesgeldkonto der ING (wird automatisch eröffnet, falls nicht vorhanden). - Es gilt der Tag der Beantragung des Kontos, auch wenn die Legitimierung oder Kontoeröffnung verzögert erfolgt. - Die Prämie ist steuerfrei, wenn die sonstigen Einkünfte gemäß § 22 Nr. 3 EStG (einschließlich dieser Prämie) im Kalenderjahr unter 256 € liegen.

Cashback

0% - 15%

Cashback-Programm

Wer sein ING Girokonto nutzt, kann sich mit dem Cashback-Service der ING bei über 800 Online-Shops Geld zurückholen. Kunden können direkt über das Online-Banking auf das Shopping-Portal zugreifen und sich das gesparte Geld auf ihr ING Girokonto überweisen lassen. Für Umsätze außerhalb dieser Online-Shops erhalten Sie keinen Cashback.

Habenzins

3,20% pro Jahr (Neukunden schließen mit dem Girokonto in einem Schritt ebenfalls ein kostenloses Tagesgeldkonto ab. Dabei gewährt die Bank Tagesgeld-Neukunden auf dieses Konto 3,2% Zinsen p.a. für 4 Monate bis zu einem Guthaben von 250.000 €. Danach gilt der variable Zinssatz von aktuell 0,75% p.a.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V..

Service Information

Die ING nimmt am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Neuer Service "ING Bargeld": Über die App können Kunden mit dem Smartphone einen Barcode generieren und damit Geld an der Supermarktkasse ein- und auszahlen. Bargeldeinzahlungen via Smartphone kosten 1,5% vom Einzahlungsbetrag, Bargeldauszahlungen via Barcode sind kostenlos.

Bankendetails

Anschrift: ING-DiBa AG Theodor-Heuss-Allee 2 60486 Frankfurt am Main Deutschland BIC: INGDDEFFXXX

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen
Beliebteste Bank 2026
Beliebteste Bank 2026€uro 05/2026
Deutschlands größte Direktbank ist zum 20. Mal in Folge Deutschlands beliebteste Bank geworden. In der Umfrage des Wirtschaftsmagazins €uro (05/2026) erreicht die ING den Spitzenplatz in den zentralen Kategorien Gesamtzufriedenheit und Vertrauen in die eigene Hausbank.

C24 Bank Smartkonto

C24 Bank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 94% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,2
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
75 € Exklusivbonus
0,5% Tagesgeldzins
0,5% Direktzins auf Giroguthaben
kostenlos weltweit abheben
0 €
7,49%
49.750
4,58/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App
6 / 10
Banking App 4,8/5 (Apple); 4,6/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen mittel
2 / 3
Dispo 7,49% pro Jahr
4 / 5

Karte

Girocard kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Debitkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
13 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit limitiert
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe 75 €
3 / 4
Bonusbedingungen Kontoumzug
1 / 3
Habenzins 0,5% pro Jahr
1 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,6 von 5 Sternen
23 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,8/5 (Apple); 4,6/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Freigabe per App

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice für Fragen per Telefon, Video oder Chat, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

4 Unterkonten (mit eigener IBAN), Multibanking, Fotoüberweisung, Ausgabenanalyse, Geteiltes Konto (andere C24 Kunden hinzufügen und Finanzen gemeinsam verwalten), virtuelle Karte
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Kredit
Versicherungen

Monatliche Kontoführung

0 €

Dispozins

7,49% pro Jahr (ab 7,49% (bonitätsabhängig) - ab 3 Gehaltseingängen in 3 aufeinanderfolgenden Monaten)

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

0 € (optional in der App beantragbar), Partnerkarte: Keine Partnerkarte verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (der Automatenbetreiber erhebt ein direktes Entgelt für jede Bargeldauszahlung)
Debitkarte: 0 € (4 kostenlose Abhebungen pro Monat in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit Mastercard-Zeichen; unabhängig vom Betreiber. Danach 2 € pro Abhebung)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 € (4 kostenlose Abhebungen pro Monat an allen Mastercard-Automaten; Betreibergebühren möglich. Danach 2 € pro Abhebung)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

am Bankschalter nicht verfügbar; mit Girocard / App in zahlreichen Supermärkten kostenlos Bargeld abheben

Bargeldeinzahlung

7,50 € (für Einzahlungen bis einschließlich 5.000 € über die ReiseBank; für Beträge darüber: 15 €. Alternativ 1,75 % des Einzahlungsbetrags in über 12.000 Partnergeschäfte bis zu 999 € täglich.)

Bonus

75 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Neukunden erhalten aktuell 75 € exklusiven Bonus, wenn sie ihr bisheriges Girokonto automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug umziehen und kündigen. - Die Aktion gilt nur, wenn die Schließung des alten Kontos innerhalb der ersten 90 Tage nach Antragsstellung automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug in Auftrag gegeben wird. - Der Kontoumzug muss mittels Online Banking Login Ihres alten Girokontos erfolgen. - Zugang zum Kontoumzug erhalten Sie nach erfolgreicher Kontoeröffnung in der C24 Bank App. - Das Angebot gilt ab dem 01.12.2023 für Ihr erstes C24 Bank Girokonto oder wenn Sie in den letzten 12 Monaten kein Girokonto bei der C24 Bank hatten. Ausschluss: - Der manuelle Kontoumzug ohne Online Banking Login ist nicht bonusberechtigt. Auszahlung: - Die Auszahlung erfolgt spätestens 4 Wochen nach Beauftragung der Kontoschließung auf Ihr neues C24 Bank Konto.

Cashback

0,05% - 2,5%

Cashback-Programm

Bis zu 1200 € Cashback bei Kartennutzung: Durch die Nutzung der C24 Mastercard können Sie CHECK24 Punkte sammeln und sich diese als Cashback auszahlen lassen. Bis zu 100 € monatlicher Cashback (10.000 CHECK24 Punkte) möglich basierend auf Ihren Kartenumsätzen (bis zu 1200 € jährlich). Der Basis-Cashback beträgt 0,05% des Einkaufswertes, d.h. für 20 € Umsatz beträgt der Basis-Cashback 0,01€ bzw. 1 CHECK24 Punkt. Bei der Berechnung des Cashbacks wird auf volle Centbeträge mathematisch gerundet. Der kleinste mögliche Cashback beträgt 0,01 € bzw. 1 CHECK24 Punkt. Bei Käufen über Aktions-Partner (z.B. Netflix) gibt es einen Aktions-Cashback von bis zu 2,5%. Bei CHECK24 Shopping erhalten Sie 2% Cashback. Es sind max. 100 € (10.000 CHECK24 Punkte) pro Monat an Cashback möglich.

Habenzins

0,50% pro Jahr (Neu- und Bestandskunden profitieren von 0,5% Zinsen p.a. auf ihr Tagesgeldpocket auf bis zu 100.000 €. Zudem erhalten Kunden 0,5% Zinsen p.a. auf bis zu 50.000 € direkt auf das Girokontoguthaben. Für die Verzinsung ist kein zusätzliches Tagesgeldkonto oder Pocket erforderlich. Für das Pocket erhalten Kunden 0,5% Zinsen p.a. auf bis zu 5.000 €.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB).

Service Information

Die C24 Bank nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Ihr Antrag bei der C24 Bank ist 30 Tage lang gültig. Sollten Sie bis dahin den Prozess in der App nicht vervollständigt haben, können Sie einen erneuten Antrag unverbindlich stellen.

Nachhaltigkeit

Die C24 Bank kompensiert ihren CO2-Ausstoß über Kompensationsprojekte in Partnerschaft mit ClimatePartner. Zudem arbeitet die Bank stetig an der generellen Reduktion ihrer CO2-Bilanz.

Bankendetails

Anschrift: C24 Bank Neue Mainzer Straße 14-18 60311 Frankfurt am Main BIC: DEFFDEFFXXX

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen Preis- und Leistungsverzeichnis
Höchster Bonus: bis zu 250 €
Höchster Bonus: bis zu 250 €

comdirect Aktiv

comdirect

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 96% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,1
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
250 € Neukundenbonus
1,75% Tagesgeldzins
kostenlos weltweit abheben
0 €
8,65%
49.750
4,3/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,6/5 (Apple); 4,2/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Ansprechpartner
3 / 3
Sonderleistungen mittel
2 / 3
Dispo 8,65% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard 1,00 € mtl.
3 / 8
Debitkarte kostenlos (Partnerkarte kostenpflichtig)
7 / 8
Kreditkarte kostenlos (Partnerkarte kostenpflichtig)
7 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit limitiert
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos mit Bedingungen
1 / 2

Bonus

Bonushöhe 250 €
4 / 4
Bonusbedingungen andere Bedingungen
2 / 3
Habenzins 1,75% pro Jahr
2 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,3 von 5 Sternen
16 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,6/5 (Apple); 4,2/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

photoTAN, FinTS, Mobile TAN, pushTAN

Persönliches Beratungsangebot

verfügbar

Sonderleistungen

kostenloses Depot, Fotoüberweisung, Chat- und Sprachüberweisung, Kontodaten teilen per QR-Code, Bargeld Plus (ab 6,90€/Monat), Reise-Sorglos-Paket (ab 7,90€/Monat)
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 4.500 Cash Group Automaten (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)
Debitkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)
Kreditkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

bedingt kostenlos

Weitere Bankleistungen

Versicherungen
Vermögensverwaltung
Wertpapierdepot
Kredit
Sparpläne
Baufinanzierung
Fremdwährungen
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)

Monatliche Kontoführung

0 € (bei einem monatlichen Geldeingang von mindestens 700 €, bei drei Zahlungen über Apple oder Google Pay pro Monat oder wenn Sie unter 28 Jahre alt und Student, Schüler, Auszubildender oder Praktikant sind, sonst 4,90 € pro Monat)

Dispozins

8,65% pro Jahr

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

1 € pro Monat, Partnerkarte: 1 € pro Monat

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: 1 € pro Monat

Ausgabe einer Kreditkarte

1,90 € pro Monat, Partnerkarte: 1 € pro Monat

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 1,75%
Kreditkarte: 0%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (an allen Automaten der Commerzbank und Cash Group)
Debitkarte: 0 € (3 kostenlose Abhebungen pro Monat in Deutschland und weltweit an allen Automaten mit VISA-Zeichen, unabhängig vom Betreiber. Danach 4,90 € pro Abhebung)
Kreditkarte: 4,90 €

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 € (3 kostenlose Abhebungen pro Monat an allen VISA-Automaten; Betreibergebühren möglich)
Kreditkarte: 4,90 €

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

5,90 € (Mindestkosten, ansonsten 3% vom Umsatz)

Bargeldeinzahlung

0 € (3 mal pro Jahr kostenlos an allen Einzahlungsautomaten oder Kassen der Commerzbank, danach 4,90 €)

Bonus

250 €

Bonusbedingungen

Bis zu 250 € Bonus (100 € + 150 €): Bedingung 100 €: • Ihre 100-Euro-Prämie erhalten Sie, wenn Sie während der Kontoeröffnung in die Übermittlung werblicher Informationen der Commerzbank AG per E-Mail einwilligen. • Diese Einwilligung darf bis zum Erhalt der Prämie nicht widerrufen werden. • In mindestens 2 von 4 Monaten nach der Kontoeröffnung müssen jeweils 700 Euro oder mehr auf Ihr neues Konto eingehen. • Die 100-Euro-Prämie wird Ihnen ab dem 4. Monat nach Kontoeröffnung auf Ihrem neuen Girokonto gutgeschrieben, sofern die Bedingungen erfüllt sind. Bedingung 150 €: • Ihre 150-Euro-Kontowechselprämie erhalten Sie, wenn Sie innerhalb von 3 Monaten nach erfolgreicher Kontoeröffnung den kostenlosen comdirect Kontowechsel-Service im Persönlichen Bereich nach dem Login nutzen. • Über diesen Service müssen Sie mindestens 2 Zahlungspartner über Ihre neue Bankverbindung informieren. • Der manuelle Kontoumzug per Selbstversand ist von der Aktion ausgeschlossen. • Die 150-Euro-Kontowechselprämie wird Ihnen bei Erfüllung der Bedingungen ab dem 4. Monat nach Kontoeröffnung auf Ihrem neuen comdirect Girokonto gutgeschrieben. Ausschluss: • Das Angebot gilt nur für comdirect Neukundinnen und -kunden. • Neukundin bzw. Neukunde ist, wer in den letzten 6 Monaten vor Kontoeröffnung nicht bereits Kundin oder Kunde von comdirect – eine Marke der Commerzbank AG war. • Für die Teilnahme an der Aktion müssen die vollständigen Antragsdaten zur Kontoeröffnung bis 02.06.2026 bei comdirect eingegangen sein. • Ausgeschlossen von den Aktionskonditionen sind Kundinnen und Kunden, deren Konto und/oder Depot von einem Finanzdienstleister betreut wird. • comdirect behält sich vor, dieses Angebot jederzeit zu modifizieren oder zu beenden.

Cashback

0

Habenzins

1,75% pro Jahr (Comdirect Neukunden profitieren aktuell von 1,75% Zinsen p.a. auf das Tagesgeld. Dieser Zinssatz ist variabel, die Comdirect behält sich vor, diesen jederzeit anzupassen. Bestandskunden erhalten 0,75% Zinsen p.a. auf das Tagesgeld. Die Verzinsung setzt die Eröffnung eines eigenständigen Tagesgeldkontos voraus.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.

Service Information

Die comdirect nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.

Nachhaltigkeit

Bankendetails

Anschrift: comdirect – eine Marke der Commerzbank AG Pascalkehre 15 25451 Quickborn
Beste Bank und Beste Direktbank 2026
Beste Bank und Beste Direktbank 2026€uro-Magazin 05/2026
Im Auftrag von €uro hat das Hamburger Analyseunternehmen SWI (Sozialwissenschaftliches Institut) zwischen Januar und März 2026 wieder insgesamt 36 in Deutschland tätige Geldinstitute bundesweit untersucht. comdirect gewinnt die Auszeichnung als Beste Bank sowie als Beste Direktbank bereits zum 9. Mal in Folge beim €uro-Bankentest. Weitere Infos siehe Qualitätscheck für Banken: Der Test - BÖRSE ONLINE oder in der Print-Ausgabe 05/2026 des €uro-Magazins.

HypoVereinsbank HVB ExklusivKonto

HypoVereinsbank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 83% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,1
Kontonote
Testsieger
Grade frame gold
75 € Exklusivbonus
2,50% Tagesgeldzins für min. 4 Monate
kostenlos weltweit abheben
persönlicher Ansprechpartner
0 €
3,23%
49.750
4,18/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App, Filiale, Telefon
10 / 10
Banking App 4,3/5 (Apple); 4,4/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Ansprechpartner
3 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 3,23% pro Jahr
5 / 5

Karte

Girocard 1,00 € mtl.
3 / 8
Debitkarte kostenlos (inkl. Partnerkarte)
8 / 8
Kreditkarte kostenlos (Partnerkarte kostenpflichtig)
7 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit
4 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos inkl. Filiale oder Shop
2 / 2

Bonus

Bonushöhe 75 €
3 / 4
Bonusbedingungen Kontoumzug
1 / 3
Habenzins 2,5% pro Jahr
3 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,2 von 5 Sternen
14 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
350 Filialen

Banking App

4,3/5 (Apple); 4,4/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Freigabe per App, photoTAN

Persönliches Beratungsangebot

persönliche Beratung online und in den Filialen

Sonderleistungen

5% Rückvergütung bei vielen Reiseanbietern
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenlos

Weitere Bankleistungen

Baufinanzierung
Kredit
Vermögensverwaltung
Wertpapierdepot
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Sparpläne

Monatliche Kontoführung

0 € (in den ersten 2 Jahren nur für Neukunden bei Teilnahme am HVB Vorteilsprogramm valyou dank Sonderstatus Gold kostenlos; danach abhängig von der Programmstufe im [link https://www.hypovereinsbank.de/content/dam/hypovereinsbank/privatkunden/pdf/services/Flyer-valyou.pdf]HVB Vorteilsprogramm[/link] zw. 0 € und 14,90 €; Regulärer Preis 14,90 € ohne HVB Vorteilsprogramm)

Dispozins

3,23% pro Jahr (variabler Sollzinssatz; Konditionen gelten ab dem auf die Kontoeröffnung folgenden Quartal für Neukunden bei Teilnahme am HVB Vorteilsprogramm valyou in Verbindung mit dem Goldstatus und bei Nutzung als Gehaltskonto; regulärer Zins: 12,92%)

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

1 € pro Monat (nachträglich bei der Bank beantragbar), Partnerkarte: 1 € pro Monat (nachträglich bei der Bank beantragbar)

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: 0 €

Ausgabe einer Kreditkarte

ab 0 € (regelmäßige Einkünfte vorrausgesetzt), Partnerkarte: ab 10 € pro Monat

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 1,75%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (an allen Automaten der HVB und Cash Group)
Debitkarte: 0 € (in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit Mastercard-Zeichen)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 € (an allen Automaten mit Mastercard-Zeichen. Betreibergebühren möglich)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

0 € (am Schalter der HypoVereinsbank in Euro; in einigen Geschäften (z.B. REWE) mit der Girocard kostenlos möglich)

Bargeldeinzahlung

0 € (am Schalter und am Automaten)

Bonus

75 €

Bonusbedingungen

Bedingungen: - Neukunden erhalten 75 € exklusiven Bonus, wenn Sie Ihr bisheriges Girokonto automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug umziehen und kündigen. - Die Aktion gilt nur, wenn die Schließung des alten Kontos innerhalb der ersten 90 Tage nach Antragsstellung automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug in Auftrag gegeben wird. - Zugang zum Kontoumzug erhalten Sie sofort nach erfolgreicher Legitimation mittels VideoIdent oder spätestens nach erfolgreicher Kontoeröffnung bei anderen Legitimationsverfahren. Ausschluss: - Ein Kunde, der diesen Bonus bereits in der Vergangenheit für ein HVB Konto erhalten hat, ist nicht bonusberechtigt. - Der 75 € Exklusivbonus wird nur 1x pro Kunde gewährt. - Der manuelle Kontoumzug ohne Online Banking Login ist nicht bonusberechtigt. Auszahlung: - Die Auszahlung erfolgt spätestens 4 Wochen nach Beauftragung der Kontoschließung auf Ihr HVB ExklusivKonto.

Habenzins

2,50% pro Jahr (2,50 % p.a. Aktionszins fest für mindestens 4 Monate bis 15.09.2026. Voraussetzung für dieses Angebot ist ein Geldeingang von min. 5.000 EUR bis 1 Mio. EUR von einer Fremdbank (Gelder, die bisher nicht bei der HypoVereinsbank angelegt waren) zwischen dem 13. April 2026 und dem 15. Mai 2026 auf dem neu eröffneten und kostenfreien HVB Tagesgeld. Nach Ablauf des Aktionszeitraums greift der reguläre Vertragszins von derzeit 0,85% p.a.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.

Service Information

Die HypoVereinsbank nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Die Kontoführung ist für Neukunden in den ersten 2 Jahren dank des Sonderstatus Gold kostenlos. Voraussetzung dafür ist die Teilnahme am HVB Vorteilsprogramm valyou.
Auch nach Ablauf dieser ersten 2 Jahre sind Ermäßigungen bis zu 100% auf den Kontoführungspreis möglich, abhängig von der Programmstufe im HVB Vorteilsprogramm valyou, auf die der Kunden dann eingestuft wird.
Es gelten die aktuellen Teilnahmebedingungen und das aktuelle Faltblatt. Dieses finden Sie bei den rechtlichen Hinweisen am Ende der Antragsstrecke.
Der Sonderstatus Gold im HVB Vorteilsprogramm valyou bietet derzeit zusätzlich 25% Ermäßigung auf die Differenz zwischen Depotpreis und Mindestdepotpreis (dieser beträgt aktuell 4€/Monat), 25% Ermäßigung auf die Differenz zwischen Wertpapiertransaktionsentgelt und Mindesttransaktionsentgelt (max. bis auf das Mindestentgelt) und bis zu 300 € Prämie p.a. für eine HVB Immobilienfinanzierung (abh. von der Restsumme des Darlehens). Diese Vorteile gelten ab dem Folgequartal nach Eröffnung Ihres Depots bzw. Kontos.
Bitte beachten Sie: Sie können an HVB valyou nur teilnehmen, wenn und solange Sie auch in die Kundenansprache durch die Bank per E-Mail und per Telefon eingewilligt haben. Widerrufen Sie Ihr Einverständnis, kann die Bank Ihre Teilnahme kündigen (Ziff. 8.5 der Teilnahmebedingungen). Ohne Zustimmung und HVB valyou, ist das HVB ExklusivKonto kostenpflichtig (14,90 € / Monat) und nur direkt bei der HypoVereinsbank abschließbar (Telefon: 089/378-44444).

Nachhaltigkeit

Die HypoVereinsbank agiert seit 2013 im gesamten Bankbetrieb klimaneutral und arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung ihrer CO2-Bilanz (z.B. Green IT und Green Building). Unvermeidbare Emissionen werden über den Kauf von CO2-Zertifikaten kompensiert, die u.a. erneuerbare Energien über Windparks fördern.

Bankendetails

Anschrift: Arabellastraße 12 81925 München Deutschland BIC: HYVEDEMMXXX

BBVA Girokonto

BBVA

Produktdetails
1,6
Kontonote
gut
Grade frame grey
40 € Neukundenbonus
3% Direktzins auf Giroguthaben für 6 Monate
kostenlos euroweit abheben
0 €
9,95%
49.750
--
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,5/5 (Apple); 4,4/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 9,95% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard nicht verfügbar
0 / 8
Debitkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland euroweit
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe 40 €
2 / 4
Bonusbedingungen andere Bedingungen
2 / 3
Habenzins 3,0% pro Jahr
4 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,5/5 (Apple); 4,4/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Mobile TAN

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice für Fragen per Telefon, Video oder Chat, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

Ausgabenanalyse, Sparbox (z.B: Sparziele festlegen), Pay&Plan (Ratenzahlung mit Sollzinssatz), rund um die Uhr menschlicher Kundensupport (24/7)
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: euroweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Kredit

Monatliche Kontoführung

0 € (Das Girokonto der BBVA ist kostenlos ohne Bedingungen.)

Dispozins

9,95% pro Jahr (Bonität vorrausgesetzt)

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

nicht verfügbar, Partnerkarte: nicht verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 € (virtuelle Karte und physische Karte möglich), Partnerkarte: nicht verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Debitkarte: 0%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Debitkarte: 0 € (in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit Mastercard-Zeichen ab 150 € pro Abhebung, darunter 2 € pro Abhebung. Kostenlose Abhebungen an allen BBVA-Automaten)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Debitkarte: 2 € (an allen Automaten mit Mastercard-Zeichen)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

in der Filiale nicht möglich; in einigen Geschäften (z.B. REWE, dm) mit der Debitkarte oder via die App kostenlos möglich

Bargeldeinzahlung

"Cash-In"-Funktion in der App kann bei Partnern wie REWE, Penny, dm oder Rossmann eingezahlt werden (Kosten: 1,4% d. Einzahlungsbetrags). Barcode wird erstellt, an Kasse gescannt. Einzahlungen zwischen 50€ und 999€ möglich, mtl. max. 8000€.

Bonus

40 €

Bonusbedingungen

Bedingung 40 €: - Neukunden erhalten einen Bonus in Höhe von 40 €, sofern das BBVA Konto erfolgreich eröffnet und nicht widerrufen wird. - Voraussetzung ist, dass das Konto über CHECK24 beantragt wurde und die Kontoeröffnung von BBVA bestätigt wird. Auszahlung: - Der Bonus in Höhe von 40 € wird spätestens 6 Wochen nach erfolgreicher Kontoeröffnung und sofern kein Widerruf erfolgt ist, auf das neue BBVA Girokonto ausgezahlt.

Habenzins

3,00% pro Jahr (für 6 Monate auf bis zu 500.000 € Girokontoguthaben und in der Sparbox, mtl. auf dem Konto gutgeschrieben. Zinskonditionen nach den ersten 6 Monaten (es gilt jeweils der für Sie günstigste Zinssatz): 1,50 % p. a. bei einem monatlichen Durchschnittsguthaben bis 9.999,99 €; 2,00 % p. a. bei einem monatlichen Durchschnittsguthaben ab10.000 €; 2,50 % p. a. bei monatlichen Gehalts- oder Renteneingang; 2,50 % p. a. bei monatlichen Kartenzahlungen über 1.500 €. Die jeweils gültigen Zinssätze werden im Voraus kommuniziert. Beispielsweise können im Zeitraum vom 01.04.2026 bis 30.06.2026 Zinssätze von bis zu 2,50 % p. a. erreicht werden. Die Verzinsung erfolgt ab dem ersten Euro, wird täglich auf Basis des Kontostands berechnet und monatlich (abzüglich Steuern) gutgeschrieben. Das Guthaben bleibt jederzeit verfügbar. Es gelten die BBVA Konditionen zu Gehalts- und Renteneingängen sowie zu berücksichtigten Kartenzahlungen.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung der spanischen Banken.

Service Information

Bei diesem Konto erhalten Sie eine deutsche IBAN.
Die BBVA nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.

Nachhaltigkeit

Seit 2019 ist Nachhaltigkeit eine der sechs strategischen Prioritäten der BBVA. Die Bank ist Mitglied der Net-Zero Banking Alliance und strebt an ihre direkten CO₂-Emissionen bis 2025 um 68 % gegenüber 2015 zu senken und 70 % ihres Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien zu decken – mit dem Ziel, bis 2030 vollständig auf erneuerbare Energien umzusteigen.

Bankendetails

Anschrift: Niederlassung Deutschland Neue Mainzer Straße 28 60311 Frankfurt am Main Deutschland BIC: BBVADEFFXXX

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