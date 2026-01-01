Die Bankkarte

Was ist eine Bankkarte?

Eine Bankkarte ist eine von einem Kreditinstitut ausgegebene Zahlungskarte oder Servicekarte. Meist ist sie kontogebundene Karte und mit einem Girokonto verknüpft. Sie kann zum Bezahlen, zum Abheben von Bargeld, zum Einzahlen, zur Legitimation am Schalter oder dazu dienen, Kontoauszüge ausdrucken zu lassen. Eine reine Bankkarte ermöglicht nur bestimmte Services, während moderne Zahlungskarten zusätzlich im Handel und online funktionieren.

Auf der Vorderseite stehen häufig Name, Gültigkeit, Karten- oder Kontodaten sowie das Logo des Anbieters. Auf der Rückseite Ihrer Karte befinden sich je nach Modell Sicherheitscode, Unterschrift, Unterschriftfeld oder Magnetstreifen. Der Chip unterstützt die sichere Prüfung der Transaktion. Die persönliche Identifikationsnummer, kurz PIN, bestätigt am Terminal, dass Sie die Karte berechtigt nutzen.

Entscheidend ist die Abrechnung: