Überbrückungskredit mit Sofortauszahlung

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Ein Überbrückungskredit, auch Zwischenkredit oder Zwischenfinanzierung, ist ein kurzfristiges Darlehen, mit dem Sie eine vorübergehende Finanzierungslücke schließen. Er kommt infrage, wenn benötigtes Kapital absehbar zur Verfügung steht, aber noch nicht ausgezahlt wurde – etwa der Erlös aus einem Immobilienverkauf, ein zuteilungsreifer Bausparvertrag, Auszahlung der Lebensversicherung oder eine ausstehende Kundenrechnung.
Der Begriff ist nicht gesetzlich festgelegt und umfasst unterschiedliche Kreditformen für höhere Summen. Unternehmen nutzen beispielsweise Kontokorrent- oder Betriebsmittelkredite, während bei Privatpersonen vor allem die Zwischenfinanzierung einer Immobilie typisch ist. Sobald das erwartete Geld verfügbar ist, wird der Überbrückungskredit vollständig abgelöst.
Prüfen Sie vor dem Abschluss, wann und in welcher Höhe das erwartete Geld kurz- bis mittelfristig verfügbar ist. Nur bei einem klar begrenzten Zeitraum bleibt die Finanzierung planbar und wird durch hohe Zinsen nicht zur dauerhaften Belastung.
Der Kreditgeber stellt Ihnen vorübergehend Geld zur Verfügung, bis erwartetes Kapital verfügbar ist. Die Bank prüft dafür Ihre Bonität, die benötigte Kreditsumme und vor allem, ob Sie den Kredit zum vereinbarten Zeitpunkt zurückzahlen können.
So funktioniert die Finanzierung:
1. Finanzierungslücke kalkulieren: Sie legen fest, welcher Betrag fehlt und wann das erwartete Geld voraussichtlich verfügbar ist.
2. Rückzahlung nachweisen: Als Ablösequelle kommen beispielsweise ein Immobilienverkauf, ein zuteilungsreifer Bausparvertrag oder eine ausstehende Zahlung infrage. Je nach Kredit verlangt die Bank zusätzliche Sicherheiten, etwa eine Grundschuld.
3. Kredit auszahlen lassen: Nach der Zusage erhalten Sie den benötigten Betrag, um die vorübergehende Finanzierungslücke zu schließen.
4. Überbrückungskredit ablösen: Sobald das erwartete Kapital verfügbar ist, zahlen Sie den Kredit meist vollständig zurück.
Bei einer klassischen Zwischenfinanzierung zahlen Sie während der Laufzeit in der Regel nur die Zinsen. Die Tilgung erfolgt am Ende in einer Summe. Immobilien-Zwischenfinanzierungen laufen häufig höchstens 24 Monate. Andere Kreditformen, wie Kontokorrent- oder Ratenkredite, können abweichende Laufzeiten und Rückzahlungsmodelle haben.
Ein Überbrückungskredit eignet sich, wenn ein finanzieller Bedarf sofort entsteht, das benötigte Kapital aber erst später verfügbar ist. Voraussetzung ist, dass der Engpass zeitlich begrenzt und die Rückzahlung durch einen absehbaren Geldzufluss realistisch gesichert ist.
Privatpersonen nutzen eine Zwischenfinanzierung beim Hauskauf oder -bau anstelle von einem Baudarlehen, wenn erwartetes Kapital, zum Beispiel aus einem Verkauf oder einer Geldanlage, noch nicht verfügbar ist.
Betriebe können laufende Kosten wie Material oder Personal vorfinanzieren, bevor erwartete Zahlungen eingehen, etwa bei größeren Aufträgen mit langen Zahlungsfristen.
Unternehmen mit stark schwankenden Umsätzen können damit umsatzschwache Phasen überbrücken, sofern die später erwarteten Einnahmen zur Rückzahlung einschließlich Zinsen ausreichen.
Ein Überbrückungskredit ist sinnvoll, wenn eine Finanzierungslücke klar befristet ist, ein späterer Geldzufluss ausreichend verlässlich feststeht und der Nutzen der schnellen Finanzierung ihre Kosten übersteigt.
Typische Einsatzfälle sind:
Weniger geeignet ist ein Überbrückungskredit bei dauerhaft zu hohen Ausgaben, fehlender Rentabilität oder ungewissen Einnahmen. In diesen Fällen verschiebt der Kredit das Liquiditätsproblem lediglich und verursacht zusätzliche Zinskosten.
Überbrückungskredite lassen sich grundsätzlich in zwei Kreditarten unterteilen: Zwischenfinanzierungen für private Immobilienvorhaben und kurzfristige Finanzierungen für Unternehmen.
Für viele private und selbstständige Vorhaben ist ein Ratenkredit die günstigere und klarere Alternative zum klassischen Überbrückungskredit. Sie leihen einen festen Betrag und zahlen ihn in gleichbleibenden Monatsraten zurück. Sollzins und Laufzeit stehen von Anfang an fest.
Das spricht für den Ratenkredit als Überbrückung:
So funktioniert´s!
Ermitteln Sie zunächst, welchen Betrag Sie bis zum erwarteten Geldeingang benötigen und welche monatliche Rate Sie sicher tragen können. Geben Sie anschließend Kreditsumme, Laufzeit und Verwendungszweck im CHECK24 Kreditvergleich ein.
Tipp: Achten Sie besonders auf eine kostenlose Gesamttilgung. So können Sie den Ratenkredit vollständig ablösen, sobald das erwartete Geld verfügbar ist.
Vergleichen Sie die Angebote anhand des effektiven Jahreszinses, der Monatsrate und der Rückzahlungsoptionen. Die Konditionsanfrage über CHECK24 ist Schufa-neutral. Haben Sie ein passendes Angebot gefunden, können Sie ihn online beantragen.
Tipp: Verbinden Sie Ihr Gehaltskonto, wenn Sie Angebote für einen Sofortkredit erhalten möchten. Dadurch kann die Bank Ihre Angaben digital prüfen.
Für den Abschluss legitimieren Sie sich und unterzeichnen den Kreditvertrag. Nach der Bewilligung überweist die Bank das Geld auf Ihr Girokonto. Bis zum erwarteten Geldeingang zahlen Sie die vereinbarten Monatsraten. Anschließend können Sie die offene Restschuld vollständig zurückzahlen, sofern der Vertrag eine kostenlose Gesamttilgung vorsieht.
Bei einem Ratenkredit entscheidet vor allem Ihre Bonität über die Kreditzusage und – bei bonitätsabhängigen Angeboten – über den Zinssatz. Die Bank prüft dazu unter anderem Einkommen, Beschäftigungsverhältnis, laufende Ausgaben und bestehende Kredite. Sachwerte als Sicherheit sind meist nicht erforderlich.
Bei einem Überbrückungskredit prüft die Bank zusätzlich, wie die spätere Ablösung gesichert ist. Bei einer Immobilien-Zwischenfinanzierung dient häufig eine Grundschuld als Sicherheit; auch Ansprüche aus einem Bausparvertrag oder einer Lebensversicherung können abgetreten werden. Ihre Bonität bleibt dennoch wichtig, da Sie die laufenden Zinsen tilgen müssen.
Kurz gesagt: Beim Ratenkredit steht die gute Bonität im Vordergrund. Für die Zusage eines Überbrückungskredits sind sowohl die Bonität als auch die erwartete Tilgungsquelle und mögliche Sicherheiten entscheidend.
Sie benötigen 50.000 Euro und erwarten nach zwölf Monaten einen größeren Geldzufluss. Der Überbrückungskredit läuft zwölf Monate. Für den Ratenkredit wird eine Laufzeit von drei Jahren mit kostenloser Gesamttilgung angenommen.
|Uberschrift
|Überbrückungskredit
|Ratenkredit
|Kreditbetrag
|50.000 €
|50.000 €
|Angenommener Sollzins
|10 % p. a.
|6 % p. a.
|Vereinbarte Laufzeit
|12 Monate
|36 Monate
|Monatliche Zahlung
|416,67 € Zinsen
|1.521,10 € Rate
|Restschuld nach 12 Monaten
|50.000 €
|ca. 34.320,31 €
|Zinskosten bei Ablösung nach 12 Monaten
|5.000 €
|ca. 2.573,47 €
|Gesamtaufwand bei Ablösung nach 12 Monaten
|55.000 €
|ca. 52.573,47 €
|Kostenlose Gesamttilgung
|enthalten
|enthalten
Die Voraussetzungen unterscheiden sich je nach Bank und Kreditart. Entscheidend sind:
Selbstständige und Unternehmen müssen dafür häufig einen BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung), Steuerbescheide und Kontoauszüge vorlegen.
Ein Überbrückungskredit verschafft schnelle Verfügbarkeit und finanzielle Handlungsfreiheit, ist aber meist teurer und riskanter als eine langfristige Finanzierung.
Das hängt von Kreditart und Bank ab. Ein bestehender Kontokorrent- oder Disporahmen ist sofort nutzbar. Ein neuer Ratenkredit über CHECK24 kann bei verbundenem Konto als Sofortkredit noch am selben oder nächsten Bankarbeitstag ausgezahlt werden. Klassische Betriebsmittelkredite und Zwischenfinanzierungen der Hausbank dauern oft mehrere Tage bis Wochen, weil Unterlagen und Sicherheiten geprüft werden.
Eine Überbrückung ist kurzfristig gedacht: häufig wenige Monate, bei der Zwischenfinanzierung in der Regel höchstens 24 Monate. Ratenkredite im CHECK24 Vergleich sind meist ab 12 Monaten verfügbar. Wer früher zurückzahlen will, sollte auf kostenlose Sondertilgung oder Gesamttilgung achten. Eine unnötig lange Laufzeit erhöht die Zinskosten; eine zu kurze Laufzeit überfordert die monatliche Liquidität.
Ohne jede Sicherheit im weiteren Sinn – also ohne Einkommen, Bonität und Rückzahlungsperspektive – vergeben seriöse Banken in Deutschland keinen Kredit. Sachsicherheiten (Grundschuld, Fahrzeug, Bürgschaft) sind bei größeren Firmen- und Immobilienkrediten üblich, bei kleineren Ratenkrediten oft nicht nötig. Entscheidend bleibt die Kreditwürdigkeit. Angebote ohne jede Prüfung sind mit Vorsicht zu behandeln.
Der Überbrückungskredit beschreibt den Anlass: eine zeitlich begrenzte Lücke, bis erwartetes Geld fließt. Der Betriebsmittelkredit ist eine Kreditart für das laufende Geschäft (Ware, Material, laufende Kosten). Ein Betriebsmittelkredit kann als Überbrückung dienen, muss er aber nicht – etwa wenn er dauerhaft den Wareneinkauf finanziert. Umgekehrt kann eine Überbrückung auch über Kontokorrent, Zwischenfinanzierung oder Ratenkredit laufen.
Ja, auch Selbstständige und Freiberufler können mit einem Überbrückungskredit einen vorübergehenden finanziellen Engpass ausgleichen. Da ihre Einkünfte häufig schwanken, benötigen Banken zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit meist Nachweise über einen längeren Zeitraum, etwa Steuerbescheide, BWA und Kontoauszüge der letzten Monate.
Ja. Für Privatpersonen kommt ein Überbrückungskredit vor allem im Rahmen einer Immobilienfinanzierung infrage. Er überbrückt den Zeitraum, bis bereits vorhandenes Eigenkapital verfügbar wird – beispielsweise der Erlös aus dem Verkauf einer Immobilie oder die Auszahlung eines fälligen Bausparvertrags. Sobald das Geld zur Verfügung steht, wird der Überbrückungskredit in der Regel vollständig zurückgezahlt. Für gewöhnliche, kurzfristige Engpässe eignen sich dagegen eher ein Klein- oder Ratenkredit.
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