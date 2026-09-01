Überbrückungskredit mit Sofortauszahlung

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Das Wichtigste

  • Ein Überbrückungskredit ist ein Darlehen, das einen zeitlich begrenzten und dringenden Finanzierungsbedarf schließt: Sie leihen sich Geld, bis erwartete Einnahmen, eine Steuererstattung oder ein bereits zugesagtes Darlehen tatsächlich fließen.
  • Je nach Anwendungsfall kann ein Überbrückungskredit für Selbstständige oder Immobilienkäufer in Frage kommen. Während der Laufzeit zahlen Sie in der Regel nur Zinsen, die Tilgung erfolgt am Ende in einer Summe.
  • Im CHECK24 Kreditvergleich finden Selbstständige und Privatpersonen Alternativen zum Überbrückungskredit: Ratenkredite mit festen Monatsraten, oft mit Sofortauszahlung.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Was ist ein Überbrückungskredit?

Ein Überbrückungskredit, auch Zwischenkredit oder Zwischenfinanzierung, ist ein kurzfristiges Darlehen, mit dem Sie eine vorübergehende Finanzierungslücke schließen. Er kommt infrage, wenn benötigtes Kapital absehbar zur Verfügung steht, aber noch nicht ausgezahlt wurde – etwa der Erlös aus einem Immobilienverkauf, ein zuteilungsreifer Bausparvertrag, Auszahlung der Lebensversicherung oder eine ausstehende Kundenrechnung.

Der Begriff ist nicht gesetzlich festgelegt und umfasst unterschiedliche Kreditformen für höhere Summen. Unternehmen nutzen beispielsweise Kontokorrent- oder Betriebsmittelkredite, während bei Privatpersonen vor allem die Zwischenfinanzierung einer Immobilie typisch ist. Sobald das erwartete Geld verfügbar ist, wird der Überbrückungskredit vollständig abgelöst.


CHECK24 Tipp:

Prüfen Sie vor dem Abschluss, wann und in welcher Höhe das erwartete Geld kurz- bis mittelfristig verfügbar ist. Nur bei einem klar begrenzten Zeitraum bleibt die Finanzierung planbar und wird durch hohe Zinsen nicht zur dauerhaften Belastung.

Wie funktioniert ein Überbrückungskredit?

Der Kreditgeber stellt Ihnen vorübergehend Geld zur Verfügung, bis erwartetes Kapital verfügbar ist. Die Bank prüft dafür Ihre Bonität, die benötigte Kreditsumme und vor allem, ob Sie den Kredit zum vereinbarten Zeitpunkt zurückzahlen können.

So funktioniert die Finanzierung:

1. Finanzierungslücke kalkulieren: Sie legen fest, welcher Betrag fehlt und wann das erwartete Geld voraussichtlich verfügbar ist.

2. Rückzahlung nachweisen: Als Ablösequelle kommen beispielsweise ein Immobilienverkauf, ein zuteilungsreifer Bausparvertrag oder eine ausstehende Zahlung infrage. Je nach Kredit verlangt die Bank zusätzliche Sicherheiten, etwa eine Grundschuld.

3. Kredit auszahlen lassen: Nach der Zusage erhalten Sie den benötigten Betrag, um die vorübergehende Finanzierungslücke zu schließen.

4. Überbrückungskredit ablösen: Sobald das erwartete Kapital verfügbar ist, zahlen Sie den Kredit meist vollständig zurück.

Ein Kredit als Zwischenlösung, bis Geld zur freien Verfügung steht

Bei einer klassischen Zwischenfinanzierung zahlen Sie während der Laufzeit in der Regel nur die Zinsen. Die Tilgung erfolgt am Ende in einer Summe. Immobilien-Zwischenfinanzierungen laufen häufig höchstens 24 Monate. Andere Kreditformen, wie Kontokorrent- oder Ratenkredite, können abweichende Laufzeiten und Rückzahlungsmodelle haben.

Für wen eignet sich ein Überbrückungskredit?

Ein Überbrückungskredit eignet sich, wenn ein finanzieller Bedarf sofort entsteht, das benötigte Kapital aber erst später verfügbar ist. Voraussetzung ist, dass der Engpass zeitlich begrenzt und die Rückzahlung durch einen absehbaren Geldzufluss realistisch gesichert ist.

Immobilienkäufer und Eigentümer

Privatpersonen nutzen eine Zwischenfinanzierung beim Hauskauf oder -bau anstelle von einem Baudarlehen, wenn erwartetes Kapital, zum Beispiel aus einem Verkauf oder einer Geldanlage, noch nicht verfügbar ist.

Unternehmen und Selbstständige

Betriebe können laufende Kosten wie Material oder Personal vorfinanzieren, bevor erwartete Zahlungen eingehen, etwa bei größeren Aufträgen mit langen Zahlungsfristen.

Betriebe mit saisonalen Einnahmen

Unternehmen mit stark schwankenden Umsätzen können damit umsatzschwache Phasen überbrücken, sofern die später erwarteten Einnahmen zur Rückzahlung einschließlich Zinsen ausreichen.

Wann ist ein Überbrückungskredit sinnvoll?

Ein Überbrückungskredit ist sinnvoll, wenn eine Finanzierungslücke klar befristet ist, ein späterer Geldzufluss ausreichend verlässlich feststeht und der Nutzen der schnellen Finanzierung ihre Kosten übersteigt.

Typische Einsatzfälle sind:

  • Immobilie vorfinanzieren: Sie möchten eine neue Immobilie kaufen, bevor der Erlös aus dem Verkauf Ihres bisherigen Eigentums verfügbar ist.
  • Gebundenes Kapital überbrücken: Ein Bausparvertrag, eine Lebensversicherung oder eine andere Geldanlage wird erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgezahlt.
  • Aufträge vorfinanzieren: Unternehmen oder Selbstständige bezahlen Material, Waren oder Personal, bevor der Kunde die Rechnung begleicht.
  • Saisonale Engpässe ausgleichen: Laufende Betriebskosten fallen bereits an, die erwarteten Umsätze werden aber erst in der nächsten Saison erzielt.
  • Fördermittel oder zugesagte Finanzierungen vorstrecken: Ein Unternehmen benötigt das Geld, bevor die bewilligten Mittel ausgezahlt werden.

Weniger geeignet ist ein Überbrückungskredit bei dauerhaft zu hohen Ausgaben, fehlender Rentabilität oder ungewissen Einnahmen. In diesen Fällen verschiebt der Kredit das Liquiditätsproblem lediglich und verursacht zusätzliche Zinskosten.

Welche Arten von Überbrückungskrediten gibt es?

Überbrückungskredite lassen sich grundsätzlich in zwei Kreditarten unterteilen: Zwischenfinanzierungen für private Immobilienvorhaben und kurzfristige Finanzierungen für Unternehmen.

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Immobilien-Zwischenfinanzierung

Anders als eine klassische Baufinanzierung läuft das Darlehen meist höchstens 24 Monate und wird häufig variabel verzinst. Währenddessen zahlen Sie als Kreditnehmer in der Regel nur die Zinsen; nach dem Verkauf lösen Sie die Kreditsumme vollständig ab. Ob eine vorzeitige Rückzahlung ohne Vorfälligkeitsentschädigung möglich ist, regelt der Kreditvertrag. 

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Bauspar-Vorfinanzierung

Ist ein Bausparvertrag noch nicht zuteilungsreif, stellt die Bank oder Bausparkasse die benötigte Summe vorab bereit. Bis zur Zuteilung zahlen Sie Zinsen und besparen gegebenenfalls den Bausparvertrag weiter. Später löst die Bausparsumme den Vorfinanzierungskredit ab; anschließend zahlen Sie das Bauspardarlehen zurück.

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Kontokorrent- und Betriebsmittelkredit

Ein Kontokorrentkredit stellt eine flexible Kreditlinie auf dem Geschäftskonto bereit. Ein Betriebsmittelkredit wird häufig als fester Betrag ausgezahlt. Die Rückzahlung erfolgt, sobald die erwarteten Umsätze oder Kundenzahlungen eingehen.

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Fördermittel-Zwischenfinanzierung

Die Bank stellt das benötigte Kapital zwischen Förderzusage und tatsächlicher Auszahlung vorübergehend bereit. Sobald die Fördermittel ausgezahlt werden, wird der Zwischenkredit ganz oder teilweise zurückgezahlt. Voraussetzung ist in der Regel ein ausreichend verlässlicher Nachweis über die erwartete Förderung.

Alternative Ratenkredit

Für viele private und selbstständige Vorhaben ist ein Ratenkredit die günstigere und klarere Alternative zum klassischen Überbrückungskredit. Sie leihen einen festen Betrag und zahlen ihn in gleichbleibenden Monatsraten zurück. Sollzins und Laufzeit stehen von Anfang an fest.

Das spricht für den Ratenkredit als Überbrückung:

  • Der effektive Jahreszins liegt häufig unter Dispo- und Kontokorrentzinsen.
  • Rate, Laufzeit und Gesamtkosten sind planbar.
  • Viele Angebote erlauben kostenlose Sondertilgungen oder eine vorzeitige Gesamttilgung – Sie können also zurückzahlen, sobald das erwartete Geld da ist.
  • Abschluss und Auszahlung laufen digital. Mit verbundenem Gehalts- oder Geschäftskonto sind Sofortkredite möglich, oft noch am selben oder nächsten Bankarbeitstag.
  • Der Vergleich über CHECK24 ist kostenlos, unverbindlich und Schufa-neutral.

Wie beantrage ich einen Ratenkredit zur Überbrückung?

So funktioniert´s!

  • Finanzierungslücke berechnen und Vergleich anstoßen

    Ermitteln Sie zunächst, welchen Betrag Sie bis zum erwarteten Geldeingang benötigen und welche monatliche Rate Sie sicher tragen können. Geben Sie anschließend Kreditsumme, Laufzeit und Verwendungszweck im CHECK24 Kreditvergleich ein.

    Tipp: Achten Sie besonders auf eine kostenlose Gesamttilgung. So können Sie den Ratenkredit vollständig ablösen, sobald das erwartete Geld verfügbar ist.

  • Passenden Ratenkredit schufa-neutral vergleichen und beantragen

    Vergleichen Sie die Angebote anhand des effektiven Jahreszinses, der Monatsrate und der Rückzahlungsoptionen. Die Konditionsanfrage über CHECK24 ist Schufa-neutral. Haben Sie ein passendes Angebot gefunden, können Sie ihn online beantragen.

    Tipp: Verbinden Sie Ihr Gehaltskonto, wenn Sie Angebote für einen Sofortkredit erhalten möchten. Dadurch kann die Bank Ihre Angaben digital prüfen.

  • Kredit abschließen, Geld erhalten und später ablösen

    Für den Abschluss legitimieren Sie sich und unterzeichnen den Kreditvertrag. Nach der Bewilligung überweist die Bank das Geld auf Ihr Girokonto. Bis zum erwarteten Geldeingang zahlen Sie die vereinbarten Monatsraten. Anschließend können Sie die offene Restschuld vollständig zurückzahlen, sofern der Vertrag eine kostenlose Gesamttilgung vorsieht.

💡 Welche Rolle spielen Bonität und Sicherheiten?

Bei einem Ratenkredit entscheidet vor allem Ihre Bonität über die Kreditzusage und – bei bonitätsabhängigen Angeboten – über den Zinssatz. Die Bank prüft dazu unter anderem Einkommen, Beschäftigungsverhältnis, laufende Ausgaben und bestehende Kredite. Sachwerte als Sicherheit sind meist nicht erforderlich.

Bei einem Überbrückungskredit prüft die Bank zusätzlich, wie die spätere Ablösung gesichert ist. Bei einer Immobilien-Zwischenfinanzierung dient häufig eine Grundschuld als Sicherheit; auch Ansprüche aus einem Bausparvertrag oder einer Lebensversicherung können abgetreten werden. Ihre Bonität bleibt dennoch wichtig, da Sie die laufenden Zinsen tilgen müssen.

Kurz gesagt: Beim Ratenkredit steht die gute Bonität im Vordergrund. Für die Zusage eines Überbrückungskredits sind sowohl die Bonität als auch die erwartete Tilgungsquelle und mögliche Sicherheiten entscheidend.

Beispielrechnung: Überbrückungskredit vs. Ratenkredit

Sie benötigen 50.000 Euro und erwarten nach zwölf Monaten einen größeren Geldzufluss. Der Überbrückungskredit läuft zwölf Monate. Für den Ratenkredit wird eine Laufzeit von drei Jahren mit kostenloser Gesamttilgung angenommen.

Uberschrift Überbrückungskredit Ratenkredit
Kreditbetrag 50.000 € 50.000 €
Angenommener Sollzins 10 % p. a. 6 % p. a.
Vereinbarte Laufzeit 12 Monate 36 Monate
Monatliche Zahlung 416,67 € Zinsen 1.521,10 € Rate
Restschuld nach 12 Monaten 50.000 € ca. 34.320,31 €
Zinskosten bei Ablösung nach 12 Monaten 5.000 € ca. 2.573,47 €
Gesamtaufwand bei Ablösung nach 12 Monaten 55.000 € ca. 52.573,47 €
Kostenlose Gesamttilgung enthalten enthalten

Welche Voraussetzungen gelten für einen Überbrückungskredit?

Die Voraussetzungen unterscheiden sich je nach Bank und Kreditart. Entscheidend sind:

  • Volljährigkeit und Wohnsitz in Deutschland
  • eine ausreichende Bonität und ein regelmäßiges Einkommen beziehungsweise tragfähige Umsätze
  • ein nachvollziehbarer, zeitlich begrenzter Finanzierungsbedarf
  • ein verlässlicher Geldzufluss zur späteren Rückzahlung
  • gegebenenfalls Sicherheiten wie eine Grundschuld

Selbstständige und Unternehmen müssen dafür häufig einen BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung), Steuerbescheide und Kontoauszüge vorlegen.

Auszubildende mit Checkliste für Azubikredit

Welche Vor- und Nachteile hat ein Überbrückungskredit?

Ein Überbrückungskredit verschafft schnelle Verfügbarkeit und finanzielle Handlungsfreiheit, ist aber meist teurer und riskanter als eine langfristige Finanzierung.

Vorteile

  • Finanzierungslücke schließen: Sie können eine Immobilie kaufen, einen Auftrag vorfinanzieren oder laufende Kosten bezahlen, bevor das erwartete Kapital verfügbar ist.
  • Schnell handlungsfähig bleiben: Kaufgelegenheiten, Zahlungsfristen oder Aufträge müssen nicht allein wegen eines verzögerten Geldzuflusses aufgegeben werden.
  • Geringere laufende Belastung: Bei einer klassischen Zwischenfinanzierung zahlen Sie während der Laufzeit meist nur die Zinsen. Die Kreditsumme wird am Ende vollständig abgelöst.
  • Flexible Ablösung möglich: Viele Angebote lassen sich vorzeitig zurückzahlen. Ob dafür Kosten anfallen, hängt jedoch vom Kreditvertrag ab.

Nachteile

  • Höhere Finanzierungskosten: Die Zinsen liegen in der Regel über denen eines langfristigen Bau- oder Ratenkredits.
  • Mögliche Zusatzkosten: Bei einer Immobilienfinanzierung können beispielsweise Kosten für die Bewertung der Immobilie sowie für Notar und Eintrag ins Grundbuch anfallen.
  • Rückzahlungsrisiko: Verzögert sich der erwartete Geldzufluss oder fällt er geringer aus, fehlt möglicherweise das Geld für die vollständige Ablösung.
  • Zinsänderungsrisiko: Bei einem variablen Zinssatz kann sich der Kredit während der Laufzeit verteuern.
  • Nur als Zwischenlösung geeignet: Besteht der finanzielle Engpass dauerhaft, kann der Kredit die Probleme vergrößern.

Häufige Fragen

Wie schnell bekommt man einen Überbrückungskredit?

Das hängt von Kreditart und Bank ab. Ein bestehender Kontokorrent- oder Disporahmen ist sofort nutzbar. Ein neuer Ratenkredit über CHECK24 kann bei verbundenem Konto als Sofortkredit noch am selben oder nächsten Bankarbeitstag ausgezahlt werden. Klassische Betriebsmittelkredite und Zwischenfinanzierungen der Hausbank dauern oft mehrere Tage bis Wochen, weil Unterlagen und Sicherheiten geprüft werden.

Wie lange läuft ein Überbrückungskredit?

Eine Überbrückung ist kurzfristig gedacht: häufig wenige Monate, bei der Zwischenfinanzierung in der Regel höchstens 24 Monate. Ratenkredite im CHECK24 Vergleich sind meist ab 12 Monaten verfügbar. Wer früher zurückzahlen will, sollte auf kostenlose Sondertilgung oder Gesamttilgung achten. Eine unnötig lange Laufzeit erhöht die Zinskosten; eine zu kurze Laufzeit überfordert die monatliche Liquidität.

Kann man einen Überbrückungskredit ohne Sicherheiten bekommen?

Ohne jede Sicherheit im weiteren Sinn – also ohne Einkommen, Bonität und Rückzahlungsperspektive – vergeben seriöse Banken in Deutschland keinen Kredit. Sachsicherheiten (Grundschuld, Fahrzeug, Bürgschaft) sind bei größeren Firmen- und Immobilienkrediten üblich, bei kleineren Ratenkrediten oft nicht nötig. Entscheidend bleibt die Kreditwürdigkeit. Angebote ohne jede Prüfung sind mit Vorsicht zu behandeln.

Was ist der Unterschied zwischen Überbrückungskredit und Betriebsmittelkredit?

Der Überbrückungskredit beschreibt den Anlass: eine zeitlich begrenzte Lücke, bis erwartetes Geld fließt. Der Betriebsmittelkredit ist eine Kreditart für das laufende Geschäft (Ware, Material, laufende Kosten). Ein Betriebsmittelkredit kann als Überbrückung dienen, muss er aber nicht – etwa wenn er dauerhaft den Wareneinkauf finanziert. Umgekehrt kann eine Überbrückung auch über Kontokorrent, Zwischenfinanzierung oder Ratenkredit laufen.

Ist ein Überbrückungskredit auch für Selbstständige möglich?

Ja, auch Selbstständige und Freiberufler können mit einem Überbrückungskredit einen vorübergehenden finanziellen Engpass ausgleichen. Da ihre Einkünfte häufig schwanken, benötigen Banken zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit meist Nachweise über einen längeren Zeitraum, etwa Steuerbescheide, BWA und Kontoauszüge der letzten Monate.

Wie beantragen Unternehmen einen Überbrückungskredit?

  • Finanzierungsbedarf festlegen: Ermitteln Sie, welcher Betrag wie lange benötigt wird und aus welchen Einnahmen der Kredit zurückgezahlt werden soll.
  • Unterlagen vorbereiten: Banken verlangen meist aktuelle BWA, Jahresabschlüsse, Kontoauszüge und einen Liquiditätsplan sowie Nachweise über den erwarteten Geldzufluss.
  • Kredit beantragen: Stellen Sie den Antrag bei einer Bank oder einem Finanzierungsanbieter. Nach der Bonitätsprüfung erhalten Sie bei einer Zusage den Kreditvertrag und anschließend die Auszahlung.

Ist ein Überbrückungskredit für Privatpersonen möglich?

Ja. Für Privatpersonen kommt ein Überbrückungskredit vor allem im Rahmen einer Immobilienfinanzierung infrage. Er überbrückt den Zeitraum, bis bereits vorhandenes Eigenkapital verfügbar wird – beispielsweise der Erlös aus dem Verkauf einer Immobilie oder die Auszahlung eines fälligen Bausparvertrags. Sobald das Geld zur Verfügung steht, wird der Überbrückungskredit in der Regel vollständig zurückgezahlt. Für gewöhnliche, kurzfristige Engpässe eignen sich dagegen eher ein Klein- oder Ratenkredit.

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