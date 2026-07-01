Was ist ein Blankokredit?

Wie funktioniert der Blankokredit?

Bei einem Blankokredit verzichtet die Bank auf Sicherheiten wie eine Immobilie, ein Auto oder andere Vermögenswerte. Stattdessen entscheidet sie allein anhand Ihrer Bonität, ob sie den Kredit vergibt.



Dafür prüft die Bank unter anderem Ihr regelmäßiges Einkommen, Ihre SCHUFA-Auskunft sowie bestehende finanzielle Verpflichtungen. Anhand dieser Informationen schätzt sie ein, wie wahrscheinlich eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist. Fällt die Bonitätsprüfung positiv aus, erhalten Sie ein Kreditangebot für Ihre Kreditsumme mit passender Laufzeit und individuellem Zinssatz.

Da kein Pfand als Sicherheit dient, trägt die Bank ein höheres Ausfallrisiko. Dieses berücksichtigt sie bei der Festlegung der Konditionen. Deshalb können Blankokredite höhere Zinsen haben als vergleichbare besicherte Kredite.

Kommt es später zu Zahlungsausfällen, muss die Bank ihre Forderung nach den gesetzlichen Vorschriften durchsetzen. Dabei gelten unter anderem die gesetzlichen Pfändungsgrenzen.