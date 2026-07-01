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Was ist ein Blankokredit?

Das Wichtigste zum Blankokredit

  • Ein Blankokredit ist ein Darlehen, das ohne Sicherheiten vergeben wird. Die Bank verlangt keine materielle Absicherung, sondern entscheidet allein anhand Ihrer Bonität über die Kreditvergabe.
  • Da keine Sicherheiten hinterlegt werden, prüft die Bank Ihre Kreditwürdigkeit besonders sorgfältig. Je nach Bonität können die Zinsen höher ausfallen als bei besicherten Krediten.
  • Blankokredite gehören zu den häufigsten Kreditformen. Dazu zählen unter anderem Ratenkredite, Dispokredite bei Girokonten, Kreditrahmen bei Kreditkarten und Darlehen für Unternehmen.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Wie funktioniert der Blankokredit?

Bei einem Blankokredit verzichtet die Bank auf Sicherheiten wie eine Immobilie, ein Auto oder andere Vermögenswerte. Stattdessen entscheidet sie allein anhand Ihrer Bonität, ob sie den Kredit vergibt.

Dafür prüft die Bank unter anderem Ihr regelmäßiges Einkommen, Ihre SCHUFA-Auskunft sowie bestehende finanzielle Verpflichtungen. Anhand dieser Informationen schätzt sie ein, wie wahrscheinlich eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist. Fällt die Bonitätsprüfung positiv aus, erhalten Sie ein Kreditangebot für Ihre Kreditsumme mit passender Laufzeit und individuellem Zinssatz.

Da kein Pfand als Sicherheit dient, trägt die Bank ein höheres Ausfallrisiko. Dieses berücksichtigt sie bei der Festlegung der Konditionen. Deshalb können Blankokredite höhere Zinsen haben als vergleichbare besicherte Kredite.

Kommt es später zu Zahlungsausfällen, muss die Bank ihre Forderung nach den gesetzlichen Vorschriften durchsetzen. Dabei gelten unter anderem die gesetzlichen Pfändungsgrenzen.

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Wann bekommt man einen Blanko Kredit?

Einen Blankokredit erhalten Sie als Kreditnehmer, wenn die Bank davon ausgeht, dass Sie den Kredit zuverlässig zurückzahlen können.

Die Chancen auf eine Zusage steigen insbesondere bei:

Welche Arten von Blankokrediten gibt es?

Aus dem Privatkundenbereich sind vor allem folgende Beispiele für Blankokredite relevant:

Kreditart Merkmal
Unbesicherte Ratenkredite Sie zahlen eine feste Kreditsumme zu einer festen Laufzeit und gleichbleibender Monatsrate zurück. Der Kredit ist meist frei verwendbar.
Dispositionskredit Der Dispo beschreibt den Überziehungsrahmen auf dem Girokonto. Er ist flexibel nutzbar, aber meist mit hohen Zinsen verbunden.
Rahmenkredit Ihnen steht ein Kreditrahmen zur Verfügung, aus dem Sie bei Bedarf Geld abrufen und flexibel zurückzahlen können.
Kreditkartenrahmen Der Verfügungsrahmen der Kreditkarte steht Ihnen bis zum Zahlungsziel zinslos zur Verfügung.
CHECK24 Hinweis:

Auch Unternehmen erhalten Blankokredite, beispielsweise als Kontokorrentkredite oder Betriebsmittelkredit. Voraussetzung ist auch hier eine ausreichende Bonität, nicht die Stellung von Sachsicherheiten.

Vor- und Nachteile von Blankokrediten

Ungesicherte Kredite punkten häufig mit Flexibilität und geringem Aufwand. Dem stehen höhere Zinsen und eine umfassende Haftung gegenüber. Diese Tabelle fasst beide Seiten zusammen.

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Vorteile von Blakokrediten

• Keine Sicherheiten nötig

• Oft schnellere Zusage und Auszahlung

• Meist flexible Nutzung, keine Zweckbindung

• Weniger Nachweise, einfache Beantragung

• Rückzahlung nach Plan bei gleichbleibenden Raten 

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Nachteile von Blankokrediten

• Häufig höhere Zinsen als besicherte Kredite

• Strengere Prüfung der persönlichen Bonität

• Bei schwacher Bonität schwerer zu bekommen 

• Bei Zahlungsausfall drohen Vollstreckungsmaßnahmen

Unterschied Blankokredit vs. andere Kreditformen

Merkmal Blankokredit Besicherter Kredit
Sicherheiten Keine erforderlich Erforderlich
Kreditentscheidung Bonität Bonität und Sicherheit
Zinsen Häufig höher Häufig günstiger
Verwendung Meist freie Verwendung Häufig zweckgebunden
CHECK24 Hinweis: 

Nicht verwechseln: Bei einem Blankoscheck fehlen Angaben (z.B. der Betrag), beim Blankokredit fehlen Sicherheiten. "Blanko" bedeutet also je nach Begriff etwas anderes.

Tipps für die Aufnahme eines Blankokredits

Mit einer guten Vorbereitung erhöhen Sie die Chancen auf eine Kreditzusage und günstige Konditionen. Diese Tipps helfen Ihnen dabei, den passenden Blankokredit zu finden.

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Monatliche Rate realistisch planen

Die Kredithöhe und die monatliche Kreditrate sollten dauerhaft zu Ihrem Budget passen. Prüfen Sie mithilfe einer Haushaltsrechnung im Vorfeld der Kreditaufnahme, ob nach Abzug Ihrer festen Ausgaben ausreichend finanzieller Spielraum bleibt. Eine kleine Reserve hilft, unvorhergesehene Ausgaben aufzufangen. 

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Alternativen prüfen

Ein Blankokredit ist nicht in jeder Situation die günstigste Lösung. Bei größeren Kreditsummen – etwa für eine Immobilie oder ein Fahrzeug – können besicherte Kredite oft niedrigere Zinsen bieten. Vergleichen Sie deshalb verschiedene Finanzierungsformen, bevor Sie sich entscheiden. 

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Bonität prüfen und verbessern

Beim Blankokredit ist die Bonität des Kreditnehmers das wichtigste Entscheidungskriterium. Prüfen Sie daher Ihre SCHUFA-Einträge auf fehlerhafte Positionen und lassen Sie diese gegebenenfalls korrigieren. Wenige laufende Kredite und ein regelmäßiges Einkommen wirken sich ebenfalls positiv auf Ihre Kreditwürdigkeit und somit auf die Vergabe des Blankokredits aus.

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Konditionen vergleichen

Die Zinssätze für Blankokredite können sich je nach Bank deutlich unterscheiden. Vergleichen Sie deshalb die Kreditangebote nicht nur anhand der Monatsrate, sondern vor allem in Hinblick auf den effektiven Jahreszins. Achten Sie außerdem auf flexible Rückzahlungsmöglichkeiten, etwa kostenlose Sondertilgungen oder Ratenpausen.

Häufige Fragen zum Blankokredit

Wer bekommt einen Blankokredit?

Einen Blankokredit erhalten in der Regel Personen mit regelmäßigem Einkommen und stabiler finanzieller Situation. Der Kreditgeber prüft, ob die Rückzahlung voraussichtlich gesichert ist. Je besser die Bonität, desto höher die Chance auf Bewilligung und günstige Konditionen.

Welche Vorraussetzungen gelten für einen Blankokredit?

Üblich sind ein regelmäßiges Einkommen, ein fester Wohnsitz, Volljährigkeit und eine ausreichende Bonität. Da keine Sicherheit hinterlegt wird, prüfen Banken die finanzielle Situation und passende Vorraussetzungen besonders sorgfältig. Ein positiver SCHUFA-Eintrag ist dabei ein zentraler Faktor.

Worauf muss man bei einem Blankokredit Vergleich achten?

Achten Sie beim Vergleich zuerst auf den effektiven Jahreszins, da er alle Kosten enthält. Vergleichen Sie außerdem mögliche Zusatzkosten und die Option kostenloser Sondertilgungen. Ein Kreditvergleich – etwa bei CHECK24 – zeigt Ihnen passende Angebote auf einen Blick.

Welche Rolle spielt die Laufzeit bei einem Blankokredit?

Die Laufzeit bestimmt – neben dem Zinssatz – die Höhe der Monatsrate und die Gesamtkosten des Kredits. Eine kürzere Laufzeit führt zu höheren Raten, aber geringeren Zinskosten. Bei einer längeren Laufzeit sinkt die monatliche Belastung, dafür zahlen Sie insgesamt mehr Zinsen. Blankokredite werden je nach Anbieter mit Laufzeiten von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren vergeben.

Kann ein Blankokredit nachträglich mit Sicherheiten ergänzt werden?

Ja, grundsätzlich ist das möglich. In der Praxis kommt dies bei Verbraucherkrediten jedoch nur selten vor. Eine nachträgliche Besicherung setzt in der Regel eine entsprechende vertragliche Vereinbarung oder eine einvernehmliche Änderung des Kreditvertrags voraus. Ohne eine solche Grundlage kann die Bank während der Laufzeit eines Blankokredits grundsätzlich keine zusätzlichen Sicherheiten verlangen.

Warum heißt es Blankokredit?

Der Begriff „Blanko" bedeutet so viel wie „ohne Absicherung" oder „ungedeckt". Der Begriff bezieht sich also ausschließlich auf die fehlenden Sicherheiten. Die Kreditsumme, Laufzeit und Rückzahlung werden beim Blankokredit wie bei jedem anderen Kredit vertraglich fest vereinbart.

Ist ein Blankokredit nur für Privatpersonen gedacht?

Nein. Blankokredite werden sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen vergeben. Privatpersonen nutzen sie häufig in Form von Ratenkredit, Dispositionskredit oder Kreditkartenrahmen. Unternehmen setzen Blankokredite beispielsweise als Kontokorrent- oder Betriebsmittelkredit ein. Bei der Vergabe eines Blankokredits ist nicht entscheidend, wer den Kredit aufnimmt, sondern dass der Kredit nicht abgesichert ist.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

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