Was ist ein Blankokredit?

Bei einem Blankokredit verzichtet die Bank auf Sicherheiten wie eine Immobilie, ein Auto oder andere Vermögenswerte. Stattdessen entscheidet sie allein anhand Ihrer Bonität, ob sie den Kredit vergibt.
Dafür prüft die Bank unter anderem Ihr regelmäßiges Einkommen, Ihre SCHUFA-Auskunft sowie bestehende finanzielle Verpflichtungen. Anhand dieser Informationen schätzt sie ein, wie wahrscheinlich eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist. Fällt die Bonitätsprüfung positiv aus, erhalten Sie ein Kreditangebot für Ihre Kreditsumme mit passender Laufzeit und individuellem Zinssatz.
Da kein Pfand als Sicherheit dient, trägt die Bank ein höheres Ausfallrisiko. Dieses berücksichtigt sie bei der Festlegung der Konditionen. Deshalb können Blankokredite höhere Zinsen haben als vergleichbare besicherte Kredite.
Kommt es später zu Zahlungsausfällen, muss die Bank ihre Forderung nach den gesetzlichen Vorschriften durchsetzen. Dabei gelten unter anderem die gesetzlichen Pfändungsgrenzen.
Aus dem Privatkundenbereich sind vor allem folgende Beispiele für Blankokredite relevant:
|Kreditart
|Merkmal
|Unbesicherte Ratenkredite
|Sie zahlen eine feste Kreditsumme zu einer festen Laufzeit und gleichbleibender Monatsrate zurück. Der Kredit ist meist frei verwendbar.
|Dispositionskredit
|Der Dispo beschreibt den Überziehungsrahmen auf dem Girokonto. Er ist flexibel nutzbar, aber meist mit hohen Zinsen verbunden.
|Rahmenkredit
|Ihnen steht ein Kreditrahmen zur Verfügung, aus dem Sie bei Bedarf Geld abrufen und flexibel zurückzahlen können.
|Kreditkartenrahmen
|Der Verfügungsrahmen der Kreditkarte steht Ihnen bis zum Zahlungsziel zinslos zur Verfügung.
Auch Unternehmen erhalten Blankokredite, beispielsweise als Kontokorrentkredite oder Betriebsmittelkredit. Voraussetzung ist auch hier eine ausreichende Bonität, nicht die Stellung von Sachsicherheiten.
|Merkmal
|Blankokredit
|Besicherter Kredit
|Sicherheiten
|Keine erforderlich
|Erforderlich
|Kreditentscheidung
|Bonität
|Bonität und Sicherheit
|Zinsen
|Häufig höher
|Häufig günstiger
|Verwendung
|Meist freie Verwendung
|Häufig zweckgebunden
Nicht verwechseln: Bei einem Blankoscheck fehlen Angaben (z.B. der Betrag), beim Blankokredit fehlen Sicherheiten. "Blanko" bedeutet also je nach Begriff etwas anderes.
Mit einer guten Vorbereitung erhöhen Sie die Chancen auf eine Kreditzusage und günstige Konditionen. Diese Tipps helfen Ihnen dabei, den passenden Blankokredit zu finden.
Einen Blankokredit erhalten in der Regel Personen mit regelmäßigem Einkommen und stabiler finanzieller Situation. Der Kreditgeber prüft, ob die Rückzahlung voraussichtlich gesichert ist. Je besser die Bonität, desto höher die Chance auf Bewilligung und günstige Konditionen.
Üblich sind ein regelmäßiges Einkommen, ein fester Wohnsitz, Volljährigkeit und eine ausreichende Bonität. Da keine Sicherheit hinterlegt wird, prüfen Banken die finanzielle Situation und passende Vorraussetzungen besonders sorgfältig. Ein positiver SCHUFA-Eintrag ist dabei ein zentraler Faktor.
Achten Sie beim Vergleich zuerst auf den effektiven Jahreszins, da er alle Kosten enthält. Vergleichen Sie außerdem mögliche Zusatzkosten und die Option kostenloser Sondertilgungen. Ein Kreditvergleich – etwa bei CHECK24 – zeigt Ihnen passende Angebote auf einen Blick.
Die Laufzeit bestimmt – neben dem Zinssatz – die Höhe der Monatsrate und die Gesamtkosten des Kredits. Eine kürzere Laufzeit führt zu höheren Raten, aber geringeren Zinskosten. Bei einer längeren Laufzeit sinkt die monatliche Belastung, dafür zahlen Sie insgesamt mehr Zinsen. Blankokredite werden je nach Anbieter mit Laufzeiten von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren vergeben.
Ja, grundsätzlich ist das möglich. In der Praxis kommt dies bei Verbraucherkrediten jedoch nur selten vor. Eine nachträgliche Besicherung setzt in der Regel eine entsprechende vertragliche Vereinbarung oder eine einvernehmliche Änderung des Kreditvertrags voraus. Ohne eine solche Grundlage kann die Bank während der Laufzeit eines Blankokredits grundsätzlich keine zusätzlichen Sicherheiten verlangen.
Der Begriff „Blanko" bedeutet so viel wie „ohne Absicherung" oder „ungedeckt". Der Begriff bezieht sich also ausschließlich auf die fehlenden Sicherheiten. Die Kreditsumme, Laufzeit und Rückzahlung werden beim Blankokredit wie bei jedem anderen Kredit vertraglich fest vereinbart.
Nein. Blankokredite werden sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen vergeben. Privatpersonen nutzen sie häufig in Form von Ratenkredit, Dispositionskredit oder Kreditkartenrahmen. Unternehmen setzen Blankokredite beispielsweise als Kontokorrent- oder Betriebsmittelkredit ein. Bei der Vergabe eines Blankokredits ist nicht entscheidend, wer den Kredit aufnimmt, sondern dass der Kredit nicht abgesichert ist.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
Telefonische Beratung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr