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Kautionskredit: Mietkaution finanzieren

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Das Wichtigste 

  • Möglichkeiten der Finanzierung der Kaution: Ein Kautionskredit ist meist ein Ratenkredit zur Finanzierung der Mietkaution. Alternativen können eine Mietkautionsbürgschaft einer Bank oder eine Mietkautionsversicherung eines Versicherers sein.
  • Rückzahlung unabhängig vom Mietverhältnis: Einen Kautionskredit zahlen Sie als Mieter in festen monatlichen Raten zurück. Auch nach einem Auszug laufen die Kreditraten weiter, bis der Kredit vollständig zurückgezahlt ist.
  • Tragbare Rate berechnen, dann Kosten vergleichen: Ermitteln Sie, welche Kreditrate in Ihr monatliches Budget passt. Darauf basierend können Sie über CHECK24 persönliche Kreditkonditionen unverbindlich und ohne Einfluss auf Ihren SCHUFA-Score vergleichen.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Was ist ein Kautionskredit und wie funktioniert er?

Ein Kautionskredit ist ein Ratenkredit, den Sie aufnehmen, um die Mietkaution zu finanzieren. Oft bewegt sich die Höhe im Bereich eines Kleinkredits. Die Bank zahlt Ihnen als Kreditnehmer das Darlehen aus, Sie übernehmen die Zahlung der Kaution an Ihren Vermieter. Den Kredit zahlen Sie anschließend in vereinbarten Monatsraten einschließlich Zinsen zurück.

Was genau ist ein Bankkredit?

Mietkaution finanzieren: Kredit, Mietkautionsbürgschaft oder Kautionsversicherung?

Wenn Sie Ihre Mietkaution finanzieren, kommen neben einem Ratenkredit weitere Möglichkeiten infrage: eine Kautionsbürgschaft durch eine Bank (Mietaval) oder eine Kautionsversicherung.

Bei diesen Alternativen hinterlegen Sie keine Geldkaution, sondern zahlen laufende Gebühren beziehungsweise Beiträge. Der Vermieter erhält eine Bürgschaftsurkunde als Sicherheit.

Möglichkeit Ihre regulären Zahlungen Wenn der Vermieter die Sicherheit nutzt
Ratenkredit Kreditbetrag als Kaution an den Vermieter;
Kreditraten samt Zinsen an die Bank		 Berechtigte Forderungen mindern die Kautionsrückzahlung;
Kredit bleibt zurückzuzahlen.
Bankbürgschaft / Mietaval Gebühren an die Bank;
keine Ansparung der Kaution 		 Forderungszahlungen der Bank an den Vermieter müssen Sie erstatten. 
Kautionsversicherung Beiträge an den Versicherer;
keine Ansparung der Kaution		 Forderungszahlungen des Versicherers an den Vermieter müssen Sie erstatten. 

💡Wichtig: Bei einer Bürgschaft und Kautionsversicherung benötigen Sie die Zustimmung Ihres Vermieters. Beide Varianten befreien Sie außerdem nicht von berechtigten Forderungen des Vermieters. Zahlt die Bank oder Versicherung für Sie, müssen Sie ihr den Betrag zusätzlich zu den regelmäßigen Gebühren erstatten.

Kostenvergleich: 3.000 Euro Kaution

Das Beispiel vergleicht eine Bankbürgschaft mit 5 % angenommenem Jahresbeitrag und einen Ratenkredit mit 6 % effektivem Jahreszins und 24 Monaten Laufzeit, wenn das Mietverhältnis nach 5 Jahren endet.

Kriterium Mietkautionsbürgschaft Ratenkredit
Laufende Belastung 150 € jährlich, rechnerisch 12,50 € monatlich 132,75 € monatlich für 24 Monate, einschließlich Tilgung
(Zins-)Kosten nach 1 Jahr 150 € 136,65 €; zusätzlich bestehen noch 1.543,69 € Restschuld
(Zins-)Kosten nach 2 Jahren 300 € 185,93 €; Kredit vollständig zurückgezahlt
(Zins-)Kosten nach 3 Jahren 450 € 185,93 € (unverändert ohne weitere Zinskosten)
(Zins-)Kosten nach 5 Jahren 750 € 185,93 € (unverändert ohne weitere Zinskosten)
Kaution nach Freigabe durch den Vermieter Kein Kautionsguthaben angespart 3.000 € zuzüglich möglicher Guthabenzinsen, abzüglich berechtigter Forderungen des Vermieters

Das zeigt der Vergleich: Die Bürgschaft belastet Ihr Budget mit 150 Euro jährlich zunächst weniger. Die jährliche Gebühr wird aber nicht angespart: Nach fünf Jahren haben Sie 750 Euro bezahlt, ohne ein Kautionsguthaben aufzubauen.

Beim Kredit zahlen Sie monatlich rund 132,75 Euro, tilgen damit aber zugleich die geliehenen 3.000 Euro. Nach zwei Jahren ist er im Beispiel abbezahlt. Von der Gesamtrückzahlung von 3.185,93 Euro sind nur 185,93 Euro Zinskosten. Danach fallen keine weiteren Kosten an.

Die Tabelle vergleicht also Bürgschaftsgebühren mit Kreditzinsen, nicht alle Zahlungen. Trotz des höheren Prozentsatzes ist der Kredit im Beispiel günstiger, weil seine Zinsen auf die sinkende Restschuld berechnet werden. Die Bürgschaftsgebühr fällt dagegen solange das Mietverhältnis besteht jährlich auf die volle Kautionssumme an. 

CHECK24 Tipp:

Kaution zur Tilgung nutzen

Sollte das Mietverhältnis früher enden als der Kredit vollständig abbezahlt ist, können Sie mit der Kaution, die Sie vom Vermieter zurückerhalten, die Restschuld tilgen. Prüfen Sie in Ihrem Kreditvertrag, ob die Bank dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangt.

Was kostet ein Kautionskredit bei unterschiedlichem Zins und unterschiedlicher Laufzeit?

Mit unserem kostenlosen Online-Kreditrechner können Sie verschiedene Zinssätze und Laufzeiten flexibel durchspielen. Vergleichen Sie die Ergebnisse, prüfen Sie, welche Rate in Ihr Budget passt, und erstellen Sie einen übersichtlichen Tilgungsplan.

Wie viel Liquidität bleibt nach Miete und Kreditrate?

Wie viel Geld Ihnen monatlich zur freien Verfügung bleibt, zeigt eine einfache Haushaltsrechnung: Ziehen Sie von Ihrem regelmäßigen Nettoeinkommen die Warmmiete, Lebenshaltungskosten, bestehende Zahlungsverpflichtungen und die neue monatliche Rate für den Kredit ab. Der verbleibende Betrag sollte Ihnen genügend Puffer für ungeplante Ausgaben lassen.

Planen Sie außerdem die Umzugskosten und eine mögliche doppelte Miete ein. Die Rückzahlung Ihrer alten Kaution sollten Sie erst berücksichtigen, wenn das Geld tatsächlich auf Ihrem Konto ist.

Wie kann ich einen Kautionskredit aufnehmen?

Angebote über CHECK24 einholen

Tragen Sie die benötigte Kreditsumme im Kreditvergleich ein und wählen Sie Ihre bevorzugte Laufzeit. Ergänzen Sie im nächsten Schritt Ihre persönlichen Angaben. Um den Prüfprozess zu beschleunigen, könne Sie Ihr Gehaltskonto verbinden.

Kautionskredite vergleichen

Vergleichen Sie die Angebote zahlreicher Banken online und wählen Sie das für Sie passende aus. Achten Sie dabei auch auf Optionen wie eine kostenlose Gesamttilgung.

Kautionskredit abschließen

Laden Sie eventuell benötigte Dokumente hoch, bestätigen Sie Ihre Identität mittels VideoIdent oder eines anderen angebotenen Online-Verfahrens und unterzeichnen Sie den Vertrag einfach online. Nach Bewilligung erfolgt die Auszahlung auf Ihr Konto.
Nirgendwo einfacher & schneller: Ihre CHECK24 Service-Vorteile

Ist ein Kredit für die Kaution trotz SCHUFA-Eintrag möglich?

Ein SCHUFA-Eintrag allein ist kein Ausschlussgrund für einen Kautionskredit. Auch ein Girokonto oder ein laufender Kredit wird bei der SCHUFA gespeichert. Negative Merkmale, etwa gemeldete Zahlungsausfälle, können eine Zusage dagegen erschweren.

Ein Kautionskredit trotz negativem SCHUFA-Eintrag ist im Einzelfall möglich. Anbieter bewerten Ihre Bonität nach eigenen Kriterien und berücksichtigen neben SCHUFA-Daten auch Einkommen und bestehende Verpflichtungen. Höhere Zinsen oder eine Ablehnung sind möglich. Eine beworbene Sofortzusage bedeutet keine Zusage ohne vorherige Prüfung. Auch „ohne SCHUFA“ heißt nicht „ohne Bonitätsprüfung“.

Kautionskredit ohne Schufa

Wie funktioniert eine Kaution?

Der Vermieter muss die Geldkaution getrennt von seinem eigenen Vermögen anlegen. In der Regel ist dafür ein verzinstes Kautionskonto vorgesehen. Während der Mietzeit bleibt sie dort als Sicherheit gebunden.

Nach dem Auszug erhalten Sie die Kaution einschließlich möglicher Guthabenzinsen zurück, soweit der Vermieter keine berechtigten Forderungen verrechnet. Die Rückzahlung kann sich verzögern, da er zunächst mögliche Ansprüche prüfen darf. Ist eine Nebenkostennachzahlung zu erwarten, kann er einen angemessenen Teil der Kaution bis zur nächsten Nebenkostenabrechnung einbehalten. 

Wie hoch darf die Mietkaution nach § 551 BGB sein?

Für Wohnraum ist die Höhe der Mietkaution nach § 551 BGB auf drei Monatskaltmieten begrenzt. Betriebskostenvorauszahlungen oder -pauschalen zählen nicht mit. Entscheidend ist die im Mietvertrag vereinbarte Kaution, die auch niedriger ausfallen kann. Eine spätere Mieterhöhung berechtigt den Vermieter nicht dazu, die Kaution einseitig anzuheben.

Eine Geldkaution dürfen Sie in drei gleichen Monatsraten zahlen. Die erste Rate wird zu Beginn des Mietverhältnisses fällig, die beiden weiteren zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen. Bei einer gewerblichen Mietkaution gelten diese gesetzlichen Vorgaben zur Höhe und Ratenzahlung nicht. Hier ist entscheidend, was im Vertrag steht.

Beispiel: Bei einer Nettokaltmiete von 800 Euro und 200 Euro Nebenkosten beträgt die maximale Mietkaution:

    800 Euro × 3 = 2.400 Euro

Die Nebenkosten bleiben unberücksichtigt. Ist die Kaution in dieser Höhe vereinbart, können Sie sie in drei Monatsraten zu je 800 Euro zahlen – jeweils zusätzlich zur regulären Miete.

Häufige Fragen 
zum Kautionskredit

Worauf sollte ich beim Kredit für die Mietkaution achten?

Vergleichen Sie Angebote bei gleicher Kreditsumme und Laufzeit anhand des effektiven Jahreszinses, der Monatsrate und der Gesamtrückzahlung. Die Rate sollte neben Miete und Lebenshaltung genügend finanziellen Puffer lassen. Eine längere Laufzeit senkt bei gleichem Zinssatz die Rate, erhöht aber die Zinskosten.

Achten Sie beim Kautionskredit außerdem auf kostenlose Sondertilgungen und Gesamttilgung, etwa wenn Sie Ihre alte Kaution zurückerhalten. Planen Sie die Bearbeitungszeit ein, damit der Kredit rechtzeitig zur fälligen Kautionszahlung ausgezahlt ist.

Welche Unterlagen benötige ich für einen Kautionskredit?

Je nach Bank benötigen Sie Einkommensnachweise und aktuelle Kontoauszüge sowie ein gültiges Ausweisdokument zur Identitätsprüfung. Bei einem digitalen Kontoblick können einzelne Nachweise entfallen. Welche Unterlagen erforderlich sind, erfahren Sie im jeweiligen Kreditantrag.

Kann ich mit dem Kautionskredit auch Umzugskosten finanzieren?

Bei einem Ratenkredit zur freien Verwendung können Sie neben der Kaution auch Umzugskosten finanzieren. Berücksichtigen Sie nur den tatsächlich benötigten Betrag: Eine höhere Kreditsumme erhöht bei gleichem Zinssatz und gleicher Laufzeit die Monatsrate und die gesamten Zinskosten.

Was passiert mit Kredit und Kaution beim Auszug?

Ihre Kreditraten laufen nach dem Auszug weiter, wenn das Darlehen bis dahin noch nicht vollständig zurückgezahlt ist. Die Kaution erhalten Sie zurück, sobald der Vermieter mögliche Ansprüche geprüft hat – abzüglich berechtigter Forderungen.


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