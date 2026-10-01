Kautionskredit: Mietkaution finanzieren

Das zeigt der Vergleich: Die Bürgschaft belastet Ihr Budget mit 150 Euro jährlich zunächst weniger. Die jährliche Gebühr wird aber nicht angespart: Nach fünf Jahren haben Sie 750 Euro bezahlt, ohne ein Kautionsguthaben aufzubauen.

Beim Kredit zahlen Sie monatlich rund 132,75 Euro, tilgen damit aber zugleich die geliehenen 3.000 Euro. Nach zwei Jahren ist er im Beispiel abbezahlt. Von der Gesamtrückzahlung von 3.185,93 Euro sind nur 185,93 Euro Zinskosten. Danach fallen keine weiteren Kosten an.

Die Tabelle vergleicht also Bürgschaftsgebühren mit Kreditzinsen, nicht alle Zahlungen. Trotz des höheren Prozentsatzes ist der Kredit im Beispiel günstiger, weil seine Zinsen auf die sinkende Restschuld berechnet werden. Die Bürgschaftsgebühr fällt dagegen solange das Mietverhältnis besteht jährlich auf die volle Kautionssumme an.