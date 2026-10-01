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Kredit zur freien Verwendung

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egal
egal
1 Jahr (12 Monate)
1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
2 Jahre (24 Monate)
3 Jahre (36 Monate)
4 Jahre (48 Monate)
5 Jahre (60 Monate)
6 Jahre (72 Monate)
7 Jahre (84 Monate)
8 Jahre (96 Monate)
9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Freie Verwendung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise
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Das Wichtigste 

  • Flexibel einsetzbar: Bei einem Kredit zur freien Verwendung legen Sie sich gegenüber der Bank nicht auf eine bestimmte Anschaffung fest. Belege für Ihre Ausgaben sind daher nicht erforderlich.
  • Anlass und Zweckbindung unterscheiden: Eine Reise oder ein neues Smartphone können Anlässe für einen Kreditantrag sein. Bei einem Autokauf oder einer Modernisierung kommen spezielle Angebote infrage, die an diesen konkreten Zweck gebunden sind. 
  • Kreditangebote vergleichen: Ein zweckgebundener Kredit kann bei bestimmten Vorhaben zinsgünstiger sein als einer zur freien Verwendung, muss er aber nicht. Bei einem Kreditvergleich stellen Sie Effektivzins, Gesamtbetrag und Monatsrate Ihrer persönlichen Angebote gegenüber.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Was ist ein Kredit zur freien Verwendung?

Wenn Sie einen Kredit mit freier Verwendung abschließen, handelt es sich dabei um einen Ratenkredit ohne festgelegten Einsatz der Kreditsumme. Sie teilen der Bank also nicht mit, wofür Sie den geliehenen Geldbetrag verwenden. Sie können damit beispielsweise Möbel kaufen, eine Reise bezahlen oder einen kurzfristigen Finanzbedarf überbrücken. Nach der Bewilligung zahlt die Bank Ihnen den Kreditbetrag aus. Sie zahlen ihn anschließend inklusive Zinsen über die vereinbarte Laufzeit in monatlichen Raten zurück.

Kredit zur freien Verwendung versus zweckgebundener Kredit

Eine Reise oder der Kauf neuer Möbel sind zunächst persönliche Anlässe für eine Kreditaufnahme. Daraus ergibt sich ein Verwendungszweck, aber noch keine Zweckbindung. Entscheidend sind die Bedingungen, die Sie mit der Bank vereinbaren und die Sicherheiten, die sich für die Bank ergeben. Diese Sicherheiten können die Vergabewahrscheinlichkeit erhöhen und zu niedrigeren Zinssätzen führen.

Kriterium Kredit zur freien Verwendung Zweckgebundener Kredit
Einsatz der Kreditsumme Sie entscheiden selbst, wofür Sie das Geld nutzen, und können mehrere Ausgaben damit decken. Sie verwenden das Geld für den vereinbarten Zweck, beispielsweise einen Autokauf.
Verwendungsnachweis In der Regel müssen Sie keine Belege für Ihre Ausgaben einreichen. Je nach Angebot kann die Bank beispielsweise einen Kaufvertrag oder Rechnungen verlangen.
Sicherheiten Der finanzierte Gegenstand dient üblicherweise nicht als Sicherheit. Andere Sicherheiten können vom Vertrag abhängen. Je nach Angebot kann etwa ein Fahrzeug als Sicherheit dienen. Nicht jeder zweckgebundene Kredit erfordert eine solche Sicherheit.
Zinsen Sie hängen unter anderem von Ihrer Bonität, der Kreditsumme und der Laufzeit ab. Für dasselbe Vorhaben können günstigere Konditionen möglich sein. Ob das zutrifft, zeigt der Vergleich persönlicher Angebote.

Wofür kann ich einen Kredit ohne Zweckbindung nutzen?

Bei einem Kredit zur freien Verwendung können Sie als Kreditnehmer das Geld beliebig für jeden Anschaffungswunsch verwenden. Beispiele sind:

  • Möbel und Einrichtung: etwa eine Küche oder neue Möbel
  • Elektronik: beispielsweise ein Laptop oder ein Smartphone
  • Reisen und Feiern: etwa ein Urlaub oder eine Hochzeit
  • Unerwartete Ausgaben: zum Beispiel eine Autoreparatur oder Tierarztrechnung
  • Mehrere Vorhaben: wenn Sie unterschiedliche Ausgaben mit einer Kreditsumme decken möchten
CHECK24 Hinweis

Im CHECK24 Vergleich haben Sie die Möglichkeit, Finanzierungswünsche speziell für Reise, Einrichtung/Möbel und Elektronik (PC/Audio/Video) neben der Option "freie Verwendung" mit einem eigenen Verwendungszweck anzuwählen. Da Sie der Bank mitteilen, wofür Sie das Geld benötigen, kann sie das mögliche Ausfallrisiko besser bewerten. Das kann sich in einigen Fällen durch niedrigeren Zinsen oder einer höheren Zusagewahrscheinlichkeit auszahlen. 

Wann sollte ich einen konkreten Verwendungszweck angeben?

Für manche Vorhaben gibt es spezielle Kreditangebote. Hier lohnt es sich den Kredit an eine festgelegte Verwendung zu binden: 

  • Autokredit (Motorrad, Gebraucht- und Neufahrzeug): Je nach Bank müssen Sie den Fahrzeugkauf nachweisen, denn das Fahrzeug kann als Sicherheit dienen.
  • Modernisierung: Die Bank kann Nachweise über geplante oder durchgeführte Arbeiten verlangen. Für einen Modernisierungsratenkredit ist nicht zwingend eine Grundschuld nötig. 
  • Umschuldung, Ausgleich Dispo, Tilgung Ratenkauf: Die Bank berücksichtigt, dass Sie eine bestehende Verpflichtung ablösen möchten. Ob sich der Wechsel finanziell positiv auswirkt, hängt von den Gesamtkosten der Finanzierungen ab.

In diesem Video erfahren Sie in wenigen Minuten, warum es für Sie sinnvoll ist, den Kredit-Verwendungszweck anzugeben. Banken machen Ihnen teils viel bessere Angebote, wenn Sie wissen, wofür Sie das Geld einsetzen wollen. Mehr dazu im Video:

Thumbnail
CHECK24 Hinweis
Für jeden Kredit gilt: Es ist wichtig, dass Ihre Haushaltsrechnung die Monatsrate dauerhaft trägt. Wenn Sie einen Kredit aufnehmen, um regelmäßig wiederkehrende Lücken zwischen Einnahmen und Ausgaben zu schließen, behebt der Kredit die Ursache nicht.
Grafik die zeigt wofür sich Kreditnehmer Geld leihen

Wofür Kunden einen Kredit aufnehmen

Bei den über CHECK24 abgeschlossenen Krediten wurde am häufigsten die freie Verwendung als Verwendungszweck angegeben. Danach folgen die Umschuldung oder Ablösung eines bestehenden Kredits und die Finanzierung eines Gebrauchtwagens. An vierter Stelle steht der Ausgleich eines überzogenen Girokontos. Dafür nahmen Kunden im Durchschnitt knapp 7.070 Euro auf.

Quelle: Über CHECK24 abgeschlossene Kredite von Juni 2025 bis Mai 2026.

So funktioniert's

In 3 Schritten zum Kredit

  • Angaben machen

    Wenn Sie einen Kredit online beantragen, geben Sie die gewünschte Kreditsumme und Laufzeit ein und wählen den passenden Verwendungszweck. Ergänzen Sie anschließend die Angaben zu Ihrer Person und Ihren finanziellen Verhältnissen.

  • Angebote vergleichen und Kredit beantragen

    Vergleichen Sie unter anderem den effektiven Jahreszins, die Monatsrate, den Gesamtbetrag und die Rückzahlungsoptionen, um einen passenden Kredit zu finden. Entscheiden Sie sich für ein Kreditangebot, kann die Bank weitere Nachweise verlangen. Legitimation und Vertragsabschluss sind bei den Angeboten im CHECK24 Vergleich bequem online möglich. 

  • Kreditsumme erhalten

    Nach der abschließenden Prüfung und Bewilligung zahlt die Bank die Kreditsumme aus. Wie lange das dauert, hängt vom Angebot und den erforderlichen Prüfschritten ab. Für einen Sofortkredit mit digitalem Abgleich Ihrer Angaben verbinden Sie bei CHECK24 Ihr Gehaltskonto verbinden.

Warum einen Kredit über CHECK24 vergleichen?

Über CHECK24 können Sie unverbindlich Angebote verschiedener Banken vergleichen, bevor Sie online einen Kredit beantragen. So sehen Sie günstige Kreditangebote für Ihre persönlichen Voraussetzungen und können prüfen, ob ein zweckgebundenes Angebot für Ihr Vorhaben bessere Zinsen bietet. Vergleich, Beratung und Vermittlung sind für Sie kostenlos. Das Einholen und Vergleichen der Angebote erfolgt Schufa-neutral und hat entsprechend keinen Einfluss auf Ihren Schufa-Score.

Nirgendwo einfacher & schneller: Ihre CHECK24 Service-Vorteile

💡 Voraussetzungen für einen Kredit zur freien Verwendung

Welche Voraussetzungen gelten, legt die jeweilige Bank fest. In der Regel prüft sie mindestens:

  • Alter: Sie müssen nachweisen können, dass Sie volljährig sind.
  • Wohnsitz und Konto: Meist benötigen Sie einen Wohnsitz und ein Konto in Deutschland.
  • Einkommen: Ihr Einkommen muss ausreichend und nachweisbar sein.
  • Kreditwürdigkeit: Die Bank berücksichtigt Ihre Einnahmen, regelmäßigen Ausgaben und bestehenden Kreditverpflichtungen. Sie kann zusätzlich Informationen einer Auskunftei einholen.
  • Identität: Für die Legitimation benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass.

Ein negativer Schufa-Eintrag kann die Kreditaufnahme erschweren, führt aber nicht automatisch bei jeder Bank zur Ablehnung. Entscheidend ist die gesamte Bonitätsprüfung

Grafik die zeigt wofür sich Kreditnehmer Geld leihen

Was kostet ein Kredit zur freien Verwendung?

Wie viel Sie für den Kredit zahlen, hängt vor allem vom effektiven Jahreszins, der Kreditsumme und der Laufzeit ab. Ihren persönlichen Zinssatz legt die Bank anhand ihrer Konditionen und Ihrer finanziellen Voraussetzungen fest. Ein höherer Zinssatz führt bei sonst gleichen Bedingungen zu höheren Kreditkosten; niedrigere Zinsen verringern sie.

Vergleichen Sie neben der Monatsrate immer den Gesamtbetrag. Wenn Sie bei sonst gleichen Bedingungen eine längere Laufzeit wählen, sinkt die monatliche Rate. Weil Sie den Kredit länger zurückzahlen, steigen in der Regel die gesamten Zinskosten.

Mit dem CHECK24 Kreditrechner können Sie durchspielen, wie sich Betrag, Zinssatz und Laufzeit auf Rate und Gesamtkosten auswirken. Die Berechnung dient zur Orientierung; maßgeblich sind die Konditionen Ihres persönlichen Angebots. 

Worauf sollte ich beim Angebotsvergleich achten?

🔍 Effektiver Jahreszins: Er hilft Ihnen, die Kreditkosten von Angeboten bei vergleichbaren Bedingungen gegenüberzustellen.

🔍 Monatsrate: Sie zeigt, wie stark der Kredit Ihr laufendes Budget belastet.

🔍 Gesamtbetrag: Er zeigt, wie viel Sie über die gesamte Laufzeit zurückzahlen.

🔍 Laufzeit: Sie beeinflusst die Monatsrate und die gesamten Zinskosten.

🔍 Sondertilgung und Gesamttilgung: Die Vertragsbedingungen zeigen, ob Sie kostenfrei oder nicht früher zurückzahlen können. 

🔍 Auszahlung: Wenn Sie das Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen, sollten Sie den Ablauf und erforderliche Nachweise prüfen.

Ratenkredit ohne Zweckbindung: Was sind die Vorteile und Nachteile?

Vorteile

  • Flexibilität: Sie können eine oder mehrere Ausgaben finanzieren und selbst entscheiden, wie Sie die Kreditsumme aufteilen.
  • In der Regel kein Verwendungsnachweis: Sie können das Geld einsetzen, ohne jeden Einkauf nachweisen zu müssen.
  • Planbare Rückzahlung: Bei einem Ratenkredit mit fixem Effektivzins stehen die vereinbarten Monatsraten und die Laufzeit fest. Die Konditionen lassen sich an Ihre finanzielle Situation anpassen. 

Nachteile

  • Möglicherweise höhere Zinsen: Für bestimmte Vorhaben kann ein zweckgebundenes Kreditangebot mit günstigeren Zinsen verbunden sein.
  • Laufende Belastung: Die Kreditrate muss während der gesamten Laufzeit in Ihr Budget passen.
  • Zinskosten: Sie zahlen insgesamt mehr zurück, als Sie sich geliehen haben. Die Höhe hängt insbesondere vom Zinssatz und der Laufzeit des Ratenkredits ab.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich der Bank sagen, wofür ich das Geld verwende?

Nein, bei einem Kredit zur freien Verwendung müssen Sie keine konkrete Anschaffung nennen. Im Vergleich geben Sie „Freie Verwendung“ an. Wofür Sie das Geld nach der Auszahlung tatsächlich nutzen, müssen Sie der Bank  nicht nachweisen. Ist der Kredit hingegen zweckgebunden, wird die Bank Nachweise fordern.

Kann ich einen Kredit zur freien Verwendung für ein Auto aufnehmen?

Ja, einen Kredit zur freien Verwendung können Sie für alle möglichen Finanzierungswünsche einsetzen. Wenn Sie das Geld für einen Autokauf benötigen, lohnt es sich aber, spezielle Autokredite zu vergleichen. Bei diesen kann das Fahrzeug der Bank als Sicherheit dienen. Dadurch sind meist niedrigere Zinsen möglich. Je nach Angebot müssen Sie dafür den Kauf nachweisen oder die Zulassungsbescheinigung Teil II hinterlegen. Vergleichen Sie die persönlichen Konditionen und Bedingungen beider Kreditarten.

Wie viel Kredit bekomme ich zur freien Verwendung?

Welche Kreditsummen verfügbar sind, unterscheidet sich je nach Bank. Wie viel Sie persönlich aufnehmen können, hängt insbesondere von Ihrer Kreditwürdigkeit und davon ab, welche Monatsrate Sie neben Ihren laufenden Ausgaben tragen können. Im CHECK24 Kreditvergleich sind bei freier Verwendung Kreditsummen bis zu 100.000 Euro möglich.

Ist ein Kredit zur freien Verwendung teurer als ein zweckgebundener Kredit?

Nicht zwangsläufig. Für bestimmte Vorhaben können Banken bei gleicher Person, Summe und Laufzeit günstigere zweckgebundene Angebote machen. Ob das in Ihrem Fall zutrifft, zeigt der Vergleich Ihrer persönlichen Angebote. 

Kann ich die Verwendung des Geldes nachträglich ändern?

Bei einem Kredit zur freien Verwendung ist kein bestimmter Einsatzzweck vereinbart. Sie können deshalb auch nach der Auszahlung entscheiden, wofür Sie die Kreditsumme einsetzen. Ihre Pflicht zur vereinbarten Rückzahlung bleibt bestehen. Bei einem zweckgebundenen Ratenkredit kann die Bank im Nachgang die Zinsen erhöhen, wenn Sie den vereinbarten Zweck nicht innerhalb einer vereinbarten Frist nachweisen.

Kann ich Ratenkredite zur freien Verwendung früher zurückzahlen?

Einen Kredit zur freien Verwendung können Sie grundsätzlich jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig zurückzahlen. Bei einem Kredit mit festem Sollzins kann die Bank dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Diese ist bei allgemeinen Verbraucherkrediten gesetzlich begrenzt: auf höchstens 1 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrags, bei einer Restlaufzeit von höchstens einem Jahr auf 0,5 Prozent. Prüfen Sie im Vertrag, ob kostenlose Sondertilgungen oder eine kostenlose vollständige Rückzahlung vereinbart sind.

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