Was kostet ein Kredit zur freien Verwendung?

Wie viel Sie für den Kredit zahlen, hängt vor allem vom effektiven Jahreszins, der Kreditsumme und der Laufzeit ab. Ihren persönlichen Zinssatz legt die Bank anhand ihrer Konditionen und Ihrer finanziellen Voraussetzungen fest. Ein höherer Zinssatz führt bei sonst gleichen Bedingungen zu höheren Kreditkosten; niedrigere Zinsen verringern sie.

Vergleichen Sie neben der Monatsrate immer den Gesamtbetrag. Wenn Sie bei sonst gleichen Bedingungen eine längere Laufzeit wählen, sinkt die monatliche Rate. Weil Sie den Kredit länger zurückzahlen, steigen in der Regel die gesamten Zinskosten.

Mit dem CHECK24 Kreditrechner können Sie durchspielen, wie sich Betrag, Zinssatz und Laufzeit auf Rate und Gesamtkosten auswirken. Die Berechnung dient zur Orientierung; maßgeblich sind die Konditionen Ihres persönlichen Angebots.