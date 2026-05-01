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Auto im Hintergrund und Münzstapel im Vordergrund

Kann ich einen Autokredit umschulden?

Die Umschuldung eines Autokredits ist grundsätzlich möglich: Sie nehmen einen neuen, günstigeren Kredit auf und lösen damit das bestehende Darlehen vorzeitig ab. Ob Sie durch die Umschuldung Ihres Autokredits bares Geld sparen können oder von anderen Vorteilen profitieren, hängt von verschiedenen Faktoren ab: dem aktuellen Zinsniveau, den Konditionen Ihres Altkredits, der verbleibenden Restschuld und einer möglichen Vorfälligkeitsentschädigung.

Was bedeutet es, einen Autokredit umzuschulden?

Wenn Sie einen Autokredit umschulden bedeutet das, die Kündigung und gleichzeitig die Ablösung eines bestehenden Kredits durch ein neues Darlehen. Sie schließen bei einer anderen Bank oder Ihrem aktuellen Kreditgeber einen neuen Vertrag ab, der Ihre offene Restschuld vollständig tilgt. Idealerweise profitieren Sie beim neuen Kreditangebot von einem niedrigeren Zinssatz, einer angepassten Laufzeit oder einer günstigeren monatlichen Rate. 

Wann lohnt sich die Umschuldung eines Autokredits überhaupt?

Nicht jede Umschuldung ist automatisch sinnvoll. Sie lohnt sich vor allem dann, wenn der neue Effektivzinssatz geringer ausfällt, als bei Ihrem bestehenden Autokredit und Sie somit langfristig Geld sparen.

Folgende Situationen machen eine Umschuldung besonders attraktiv:

  • Ihr Autokredit wurde zu einem Zeitpunkt abgeschlossen, als das Zinsniveau deutlich höher war als heute.
  • Ihre Bonität hat sich seit Kreditabschluss verbessert, zum Beispiel durch ein höheres Einkommen oder die Tilgung anderer Schulden. Dadurch bekommen Sie nun ein besseres Zinsangebot.
  • Sie möchten die Monatsraten senken, um finanziellen Spielraum zu gewinnen.
  • Sie wollen mehrere laufende Kredite zu einem einzigen zusammenfassen, um Ihre Bonität zu verbessern oder mehr Ordnung in Ihre Finanzen zu bringen.

Eine Umschuldung des Autokredits lohnt sich in der Regel weniger, wenn die Restlaufzeit nur noch wenige Monate beträgt oder die Zinsdifferenz sehr gering ist. In solchen Fällen übersteigen der Aufwand und eine mögliche Entschädigungszahlung die erzielbare Ersparnis.

Das Prinzip der Umschuldung, grafisch dargestellt mit mehreren Krediten und einem neuen Kredit.
CHECK24 Hinweis

Zur Vorfälligkeitsentschädigung

Bei der Umschuldung eines Autokredits kann eine Entschädigungszahlung anfallen. Diese gleicht die entgangenen Zinsen der Bank aus. Die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung ist gesetzlich auf maximal 1 % der restlichen Kreditsumme (0,5 % bei weniger als 12 Monaten Restlaufzeit) begrenzt. Ein Blick in die Vertragsunterlagen verrät, ob Sie die Zahlung leisten müssen, wenn Sie einen Kredit ablösen.

Autokredit-Umschuldung berechnen

Hier können Sie ganz einfach berechnen, wie viel Sie durch eine Umschuldung Ihres Autokredits sparen könnten. Geben Sie einfach Ihre aktuellen Kreditdaten ein und vergleichen Sie sie direkt mit den besten verfügbaren Angeboten für einen neuen Kredit.

  • 1. Kredit

  • +

Eff. Jahreszins

Restlaufzeit

Monatliche Rate

Restkreditbetrag
Abzulösender Betrag

Eff. Jahreszins

Laufzeit

Monatliche Rate

Alter Kredit

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Unter den 300 Banken im CHECK24 Kreditvergleich finden Sie das für Sie beste Angebot für Ihren Umschuldungskredit. Geben Sie schon zu Beginn den Verwendungszweck „Umschuldung“ an, um passende Vorschläge zu erhalten.

7 Jahre
egal
1 Jahr
1 Jahr 6 Monate
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
6 Jahre
7 Jahre
8 Jahre
9 Jahre
10 Jahre
20 Jahre
Umschuldung/Kredit ablösen
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise

Beispielrechnung: Alter Autokredit vs. neuer Autokredit

Um die mögliche Ersparnis greifbar zu machen, sehen Sie hier eine konkrete Beispielrechnung. Ausgangspunkt ist ein Autokredit über ursprünglich 20.000 Euro, von dem noch 15.000 Euro offen sind.

Alter Kredit Neuer Kredit
Restschuld 15.000 € 15.000 €
Effektivzinssatz 7,9 %  4,5 %
Laufzeit 48 Monate 48 Monate
Monatsrate 366 € 343 €
Gesamtkosten 2.568 € 1.498 €
Ersparnis 1.070 €*

* Berechnung der Ersparnis ohne Vorfälligkeitsentschädigung

In diesem Beispiel spart der Kreditnehmer durch die Umschuldung rund 1.070 Euro an Zinsen. Selbst wenn die Bank eine Vorfälligkeitsentschädigung von einem Prozent der Restschuld (150 Euro) verlangt, bleibt eine Ersparnis von rund 920 Euro. Die Monatsrate sinkt dabei um 23 Euro.

Autokredit ablösen: Welche Vor- und Nachteile bietet die Umschuldung?

Vorteile

  • niedrigere monatliche Rate durch besseren Zinssatz
  • geringere Gesamtkosten über Laufzeit
  • Möglichkeit, die Laufzeit anzupassen
  • mehr Übersichtlichkeit durch Zusammenfassen mehrerer Kredite
  • mehr Planungssicherheit durch angepasste Konditionen

Nachteile

Häufige Fragen zur Autokredit-Umschuldung

Welche Kosten entstehen bei einem Umschuldungskredit?

Die wichtigste Kostenposition ist die Vorfälligkeitsentschädigung – sie fällt bei einigen Banken an, wenn Sie Ihren Kredit vor Ende der Laufzeit tilgen. Bei Verbraucherkrediten ist sie gesetzlich auf maximal ein Prozent der Restschuld begrenzt.

Rechenbeispiel: Bei einer Restschuld von 10.000 € beträgt die Vorfälligkeitsentschädigung maximal 100 €. Sinkt Ihr Zinssatz durch die Umschuldung von 7,9 % auf 3,9 %, sparen Sie über eine Restlaufzeit von 36 Monaten rund 600 € an Zinsen. In diesem Fall lässt sich durch die Umschuldung trotz Entschädigungszahlung Geld sparen.

Kann ich meinen Autokredit jederzeit umschulden?

Ja, Sie haben das Recht, Ihren Kredit jederzeit vorzeitig zurückzuzahlen. Die Bank kann dies nicht verweigern, darf jedoch eine Vorfälligkeitsentschädigung erheben. Manche Banken haben im Kreditvertrag eine Kündigungsfrist von einem Monat hinterlegt. 

Lohnt es sich, mehrere Kredite gleichzeitig umzuschulden?

Ja, das kann sich durchaus lohnen und ist sogar häufig empfehlenswert. Wenn Sie mehrere laufende Kredite haben (zum Beispiel einen Autokredit und andere Ratenkredite), können Sie diese im Rahmen einer Umschuldung zu einem einzigen Kredit zusammenfassen. Das bietet mehrere Vorteile: Es kann Ihre Finanzverwaltung vereinfachen, da Sie nur noch eine monatliche Rate zahlen. Außerdem kann durch das höhere Kreditvolumen ein günstigerer Zinssatz erzielt werden.

Was passiert mit der Restschuldversicherung wenn ich meinen Autokredit ablöse?

Wenn Sie Ihren alten Kredit durch einen neuen ablösen, erlischt eine daran gebundene Restschuldversicherung in der Regel automatisch. Da die Versicherung an den ursprünglichen Kredit geknüpft ist, endet ihr Versicherungsschutz mit der Tilgung dieses Darlehens.

Manche Versicherungsverträge sehen in diesem Fall eine anteilige Beitragsrückerstattung vor. Prüfen Sie Ihren Versicherungsvertrag oder fragen Sie direkt beim Versicherungsanbieter nach, ob und in welcher Höhe ein Rückerstattungsanspruch besteht.

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Anna Molder ()
Online Redakteurin Finanzen
Als technische Redakteurin hat Anna zuletzt für die IT-Branche Inhalte zu komplexen Themen verständlich aufbereitet. Seit 2024 ist sie Teil der Finanzredaktion von CHECK24.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

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