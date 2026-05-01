Kann ich einen Autokredit umschulden?

Wann lohnt sich die Umschuldung eines Autokredits überhaupt?

Nicht jede Umschuldung ist automatisch sinnvoll. Sie lohnt sich vor allem dann, wenn der neue Effektivzinssatz geringer ausfällt, als bei Ihrem bestehenden Autokredit und Sie somit langfristig Geld sparen.

Folgende Situationen machen eine Umschuldung besonders attraktiv: