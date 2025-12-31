Kostenloses Gemeinschaftskonto finden

Bonusbedingungen

Neukunden erhalten aktuell 200 € Neukundenbonus. 200 € Bonus Bedingungen: - Neukunden, die zwischen dem 02.11.2026 und 30.11.2026 ihr erstes Girokonto oder Girokonto Future bei der ING beantragen, erhalten bei Erfüllung der folgenden Voraussetzungen 200 € Bonus. - Die Einwilligung zu „Tipps für Sie persönlich“ kann direkt im Online-Kontoeröffnungsantrag oder nachträglich in der ING App oder im Online-Banking erteilt werden. Sie muss spätestens innerhalb von vier Wochen nach Kontoeröffnung vorliegen, sofern sie nicht bereits erteilt wurde. - Die Einwilligung muss bis zur Prämienauszahlung bestehen bleiben und darf vorher nicht widerrufen werden. - Mindestens ein Login mit den eigenen Zugangsdaten in die ING App ist erforderlich. Bei Gemeinschaftskonten gilt dies für jeden Kontoinhabenden. - In den ersten vier Monaten nach Kontoeröffnung müssen zwei aufeinanderfolgende monatliche Geldeingänge erfolgen. - Ab 28 Jahren: mindestens 1.000 € monatlich, auch in Teilbeträgen. Dies gilt auch bei Gemeinschaftskonten. - Unter 28 Jahren: mindestens 700 € monatlich, auch in Teilbeträgen. Dies gilt auch bei Gemeinschaftskonten mit einem Kontoinhabenden unter 28 Jahren. - Als Geldeingang zählen z. B. Lohn, Gehalt, Pension, Kindergeld oder BAföG. - Nicht anerkannt werden eigene Überträge, z. B. Bareinzahlungen oder Überweisungen von Konten der ING, Umsätze aus Wertpapieren oder Gutschriften von Rücklastschriften. Ausschluss: - Keine Teilnahme, wenn in den letzten zwölf Monaten bereits ein Girokonto oder Girokonto Future bei der ING bestanden hat. - Keine Prämie für das Girokonto Junior. - Die Aktivierung der Nachhaltigkeits-Erweiterung Girokonto Future auf einem bestehenden Konto ist nicht prämienberechtigt. Auszahlung: - Die Gutschrift von 200 € erfolgt ca. sieben Werktage nach Erfüllung aller Teilnahmebedingungen. - Die Auszahlung erfolgt auf das verzinste Tagesgeldkonto der ING. Falls noch keines vorhanden ist, wird es zusätzlich kostenlos eröffnet. - Maßgeblich ist der Tag der Beantragung des Kontos, auch wenn die Legitimierung oder Kontoeröffnung verzögert erfolgt. - Die Prämie ist steuerfrei, wenn die sonstigen Einkünfte gemäß § 22 Nr. 3 EStG einschließlich dieser Prämie im Kalenderjahr unter 256 € liegen.