Kostenloses Gemeinschaftskonto finden

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Im CHECK24 Gemeinschaftskonto-Vergleich finden Sie schnell und einfach Gemeinschaftskonten ohne Kontoführungsgebühr. Vergleichen Sie, welche Leistungen für zwei Personen enthalten sind und welche Voraussetzungen für die gebührenfreie Kontoführung gelten. Die Sortierung nach Beliebtheit berücksichtigt die Produktleistungen und die Anträge bisheriger CHECK24-Kunden.
Wählen Sie bei „Gemeinschaftskonto gewünscht?“ die Option „Ja“ und tragen Sie den geplanten monatlichen Geldeingang ein. Der Vergleich berücksichtigt diesen bei möglichen Kontoführungsgebühren. Neben der Kontonote sehen Sie unter anderem den Dispozins und Angaben zur Bargeldversorgung.
Unter „Produktdetails“ finden Sie weitere Informationen zu Karten, Gebühren und Bedingungen.
88% Weiterempfehlung
Konto
Karte
Bargeld
Bonus
Nachhaltigkeit
Zufriedenheit
Kontozugriff
Banking App
Online-Banking (Sicherheitsverfahren)
Persönliches Beratungsangebot
Sonderleistungen
Mobiles Bezahlen
Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland
Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland
Bargeld im Handel
Bargeldeinzahlung
Weitere Bankleistungen
Monatliche Kontoführung
Dispozins
Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)
Ausgabe einer Girocard
Ausgabe einer Debitkarte
Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung
Bargeldauszahlung an Geldautomaten
Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung
Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel
Bargeldeinzahlung
Bonus
Bonusbedingungen
Habenzins
Einlagensicherung
Service Information
Nachhaltigkeit
Bankendetails
94% Weiterempfehlung
Konto
Karte
Bargeld
Bonus
Nachhaltigkeit
Zufriedenheit
Kontozugriff
Banking App
Online-Banking (Sicherheitsverfahren)
Persönliches Beratungsangebot
Sonderleistungen
Mobiles Bezahlen
Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland
Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland
Bargeld im Handel
Bargeldeinzahlung
Weitere Bankleistungen
Monatliche Kontoführung
Dispozins
Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)
Ausgabe einer Girocard
Ausgabe einer Debitkarte
Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung
Bargeldauszahlung an Geldautomaten
Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung
Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel
Bargeldeinzahlung
Bonus
Bonusbedingungen
Cashback
Cashback-Programm
Habenzins
Einlagensicherung
Service Information
Bankendetails
94% Weiterempfehlung
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Nachhaltigkeit
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Kontozugriff
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Online-Banking (Sicherheitsverfahren)
Persönliches Beratungsangebot
Sonderleistungen
Mobiles Bezahlen
Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland
Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland
Bargeld im Handel
Bargeldeinzahlung
Weitere Bankleistungen
Monatliche Kontoführung
Dispozins
Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)
Ausgabe einer Girocard
Ausgabe einer Debitkarte
Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung
Bargeldauszahlung an Geldautomaten
Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung
Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel
Bargeldeinzahlung
Bonus
Bonusbedingungen
Cashback
Cashback-Programm
Habenzins
Einlagensicherung
Service Information
Bankendetails
74% Weiterempfehlung
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Bargeld
Bonus
Nachhaltigkeit
Zufriedenheit
Kontozugriff
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Online-Banking (Sicherheitsverfahren)
Persönliches Beratungsangebot
Sonderleistungen
Mobiles Bezahlen
Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland
Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland
Bargeld im Handel
Bargeldeinzahlung
Weitere Bankleistungen
Monatliche Kontoführung
Dispozins
Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)
Ausgabe einer Girocard
Ausgabe einer Debitkarte
Ausgabe einer Kreditkarte
Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung
Bargeldauszahlung an Geldautomaten
Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung
Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel
Bargeldeinzahlung
Bonus
Bonusbedingungen
Habenzins
Einlagensicherung
Service Information
Nachhaltigkeit
Bankendetails
92% Weiterempfehlung
Konto
Karte
Bargeld
Bonus
Nachhaltigkeit
Zufriedenheit
Kontozugriff
Banking App
Online-Banking (Sicherheitsverfahren)
Persönliches Beratungsangebot
Sonderleistungen
Mobiles Bezahlen
Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland
Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland
Bargeld im Handel
Bargeldeinzahlung
Weitere Bankleistungen
Monatliche Kontoführung
Dispozins
Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)
Ausgabe einer Girocard
Ausgabe einer Debitkarte
Ausgabe einer Kreditkarte
Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung
Bargeldauszahlung an Geldautomaten
Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung
Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel
Bargeldeinzahlung
Bonus
Habenzins
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Nachhaltigkeit
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Viele Girokonten – unterschiedliche Gebühren, Leistungen und Bedingungen. Wir bringen Klarheit für Sie.
Unsere CHECK24 Experten analysieren die unterschiedlichen Modelle anhand eines klaren Bewertungssystems.
Dabei kombinieren sie objektive Leistungsdaten der Banken mit tausenden echten Kundenerfahrungen.
Bewertet werden:
Das Ergebnis: Eine transparente Gesamtnote, die Ihnen die Suche nach dem passenden Konto deutlich erleichtert.
Sie können die Ergebnisse jederzeit so sortieren, wie es für Sie passt: nach Preis-Leistung, Beliebtheit oder der reinen Leistung.
Die Sortierungen werden sorgfältig durch die CHECK24-Experten geprüft und können von den Banken nur durch ein verbessertes Produkt positiv beeinflusst werden. CHECK24 erhält eine Provision von der entsprechenden Bank, wenn ein Angebot nach dem Vergleich abgeschlossen wird. Als Kunde ist der gesamte Service von CHECK24 für Sie kostenlos.
CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Girokonto-Vergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.
So sehen Sie sofort, welche Girokonten wirklich zu empfehlen sind – fair, verständlich und transparent bewertet.
Bei einem Gemeinschaftskonto ohne Kontoführungsgebühr entfällt die laufende Grundgebühr.
Dennoch können bei manchen Angeboten zusätzliche Kosten entstehen:
Ob ein Gemeinschaftskonto ohne regelmäßigen Geldeingang gebührenfrei bleibt, hängt von den Bedingungen der Bank ab.
Dabei lassen sich zwei Varianten unterscheiden:
Ein Gemeinschaftskonto für mehr als zwei Personen bieten nur wenige Banken an. Für eine Wohngemeinschaft mit drei oder mehr Mitgliedern ist das deshalb oft nicht möglich.
Eine Lösung: Eine Person führt ein Konto mit der Option auf geteilte Unterkonten, auf die die anderen Personen Zugriff haben. Im CHECK24 Girokontovergleich haben Sie die Möglichkeit Girokonten zu zweit zu eröffnen.
Darüber hinaus bieten einige Konten die Möglichkeit, Unterkonten mit weiteren Personen zu teilen.
Ein kostenloses Gemeinschaftskonto eröffnen Sie ähnlich wie ein Einzelkonto. Allerdings müssen beide Kontoinhaber den Antrag gemeinsam stellen.
In drei Schritten gelangen Sie zu Ihrem Partnerkonto:
Wählen Sie im CHECK24 Girokonto-Vergleich den Filter „Gemeinschaftskonto“ und geben Sie Ihren geplanten monatlichen Geldeingang an.
Vergleichen Sie Leistungen und mögliche Zusatzkosten sowie die Bedingungen für eine gebührenfreie Kontoführung.
Prüfen Sie auch die Voraussetzungen zur Eröffnung: Manche Banken verlangen dieselbe Meldeadresse oder ein bestehendes Einzelkonto beider Personen.
Haben Sie ein passendes Gemeinschaftskonto gefunden, füllen Sie den Online-Antrag mit den persönlichen Daten beider Kontoinhaber aus.
Achten Sie darauf, alle Angaben korrekt und vollständig einzutragen.
Anschließend bestätigen beide Kontoinhaber ihre Identität mit einem gültigen Ausweisdokument – je nach Bank beispielsweise per PostIdent, VideoIdent oder eID.
Zudem unterschreiben beziehungsweise bestätigen beide die erforderlichen Unterlagen.
Nach erfolgreicher Prüfung eröffnet die Bank das Gemeinschaftskonto.
Zwei Konten ohne Kontoführungsgebühr können bei gleicher Nutzung unterschiedlich viel kosten. Entscheidend ist, welche zusätzlichen Leistungen enthalten sind.
Beispiel:
|Kosten bei gleicher Nutzung
|Beispielkonto A
|Beispielkonto B
| Kontoführung, zwei Debitkarten,
genannte Zahlungen und Abhebungen
|0 Euro
|0 Euro
|Zwei zusätzliche Girocards
|2 × 1,50 Euro × 12 Monate = 36 Euro/Jahr
|Enthalten: 0 Euro
|Zwölf Bareinzahlungen
|12 × 2,50 Euro = 30 Euro/Jahr
|Enthalten: 0 Euro
|Gesamtkosten pro Jahr:
|66 Euro
|0 Euro
Für diese Nutzung ist Beispielkonto B günstiger, obwohl beide Angebote keine Kontoführungsgebühr verlangen.
Werden weder zusätzliche Girocards noch Bareinzahlungen benötigt, entfällt der Kostenunterschied. Wird ein erforderlicher Mindestgeldeingang unterschritten, können weitere Gebühren hinzukommen.
⚠️ Details für Paare und WGs beachten
Prüfen Sie vor dem Kostenvergleich, ob eine gemeinsame Wohnadresse erforderlich ist und wie viele Kontoinhaber zugelassen sind.
Viele Paare organisieren ihre gemeinsamen Finanzen mit dem Drei-Konten-Modell, bestehend aus zwei Einzelkonten und einem Gemeinschaftskonto.
Wenn es sich um ein bedingt kostenloses Gemeinschaftskonto handelt, sollten Paare auf den Mindestgeldeingang achten, ohne den Gebühren für die Kontoführung anfallen können.
Telefonische Beratung
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089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr