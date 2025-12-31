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Geldanlage Tagesgeld Festgeld Geldanlagecenter

Kostenloses Gemeinschaftskonto finden

Exklusive Angebote und kostenloser Kontoumzug
Bis zu
250 €
Bonus
Ausgezeichneter Service
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Sofortiger Zugang zu unserem Smily-Treueprogramm und Punkte auf ausgewählte Konten erhalten.


Welche kostenlosen Gemeinschaftskonten bieten die passenden Konditionen?

Im CHECK24 Gemeinschaftskonto-Vergleich finden Sie schnell und einfach Gemeinschaftskonten ohne Kontoführungsgebühr. Vergleichen Sie, welche Leistungen für zwei Personen enthalten sind und welche Voraussetzungen für die gebührenfreie Kontoführung gelten. Die Sortierung nach Beliebtheit berücksichtigt die Produktleistungen und die Anträge bisheriger CHECK24-Kunden.

Wählen Sie bei „Gemeinschaftskonto gewünscht?“ die Option „Ja“ und tragen Sie den geplanten monatlichen Geldeingang ein. Der Vergleich berücksichtigt diesen bei möglichen Kontoführungsgebühren. Neben der Kontonote sehen Sie unter anderem den Dispozins und Angaben zur Bargeldversorgung.

Unter „Produktdetails“ finden Sie weitere Informationen zu Karten, Gebühren und Bedingungen.

Gemeinschaftskonto gewünscht?

Ja
Nein
Mtl. Geldeingang (optional)
Kontoname
Kontonote
Highlights
Monatliche Kontogebühr
Dispozins
Automaten (gebührenfrei)
Kundenbewertung
Beliebtestes Konto + 200€ Bonus

N26 Bank N26 Standard

N26 Bank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 88% Weiterempfehlung

Produktdetails
2,0
Kontonote
gut
Grade frame grey
200 € Exklusivbonus
0,25% Tagesgeldzins
kostenlos euroweit abheben
0 €
13,40%
49.750
4,31/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,8/5 (Apple); 4,2/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 13,4% pro Jahr
1 / 5

Karte

Girocard nicht verfügbar
0 / 8
Debitkarte kostenlos (einmalige Gebühr)
4 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
13 / 14
Bargeldauszahlung Ausland euroweit
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe 200 €
4 / 4
Bonusbedingungen Kontoumzug
1 / 3
Habenzins 0,25% pro Jahr
0 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,3 von 5 Sternen
16 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,8/5 (Apple); 4,2/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

pushTAN

Persönliches Beratungsangebot

Chatbot support, In-app chat, telefonischer Kundenservice, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

Insights zu Ausgaben, click to pay, optional: eSIM Handytarife ab 13,99 €/mtl. (10 GB) mit Telefon- und SMS-Flatrate innerhalb Deutschlands
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: euroweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Crypto
Kredit
Versicherungen

Monatliche Kontoführung

0 €

Dispozins

13,40% pro Jahr

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

nicht verfügbar, Partnerkarte: nicht verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 € (virtuelle Karte; physische Karte einmalig 10 €), Partnerkarte: nicht verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Debitkarte: 0 €

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Debitkarte: 0 € (2x pro Monat in Deutschland, danach 2 €. Im restlichen EWR unlimitiert kostenlos.)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Debitkarte: 1,7% vom Umsatz

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

0 € (per CASH26 in der App Abhebebetrag eingeben und generierten QR Code an der Kasse scannen lassen)

Bargeldeinzahlung

1,5% auf den Betrag

Bonus

200 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Neukunden erhalten einen exklusiven Bonus von 200 €, wenn sie ihr bisheriges Girokonto automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug umziehen und kündigen. - Die Aktion gilt nur, wenn die Schließung des alten Kontos innerhalb der ersten 90 Tage nach Antragsstellung automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug in Auftrag gegeben wird. - Zugang zum Kontoumzug erhalten Kunden nach erfolgreicher Kontoeröffnung. Ausschluss: - Kunden, die diesen Bonus bereits in der Vergangenheit für ein N26 Konto erhalten haben, sind nicht bonusberechtigt. - Der Bonus wird nur 1x pro Kunde gewährt. - Der manuelle Kontoumzug ohne Online-Banking-Login ist nicht bonusberechtigt. Auszahlung: - Die Auszahlung erfolgt spätestens 4 Wochen nach Beauftragung der Kontoschließung auf das N26 Konto.

Habenzins

0,25% pro Jahr (N26 Standard Kunden profitieren momentan von 0,25% p.a. auf Tagesgelder. Für die Verzinsung ist der Abschluss eines eigenständigen Tagesgeldkontos zusätzlich zum Girokonto nötig. Zinsanpassungen möglich.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB).

Service Information

N26 nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.

Nachhaltigkeit

Nach Angaben im ESG Report 2024 sanken die von N26 erfassten betrieblichen Treibhausgasemissionen im Jahr 2024 um 17,3 % gegenüber 2023. Seit 2025 wendet N26 intern einen CO₂-Preis auf direkte und indirekte Emissionen des Geschäftsbetriebs an. Die daraus berechneten Beiträge trägt N26 selbst. Nach Angaben der Bank fließen sie in ausgewählte Projekte zur Vermeidung oder Entfernung von Treibhausgasen. Bei der Auswahl berücksichtigt N26 unter anderem zertifizierte CO₂-Zertifikate, die CO₂-Entnahmewirkung sowie ökologische und soziale Auswirkungen. Die Nachhaltigkeitsaktivitäten werden durch regelmäßige Wesentlichkeitsanalysen gesteuert und im ESG Report 2024 dokumentiert.

Bankendetails

Anschrift: Klosterstraße 62 10179 Berlin Deutschland

C24 Bank Smartkonto

C24 Bank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 94% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,2
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
75 € Exklusivbonus
1% Tagesgeldzins
1% Direktzins auf Giroguthaben
kostenlos weltweit abheben
0 €
7,49%
49.750
4,57/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente

Konto

Kontozugriff Online, App
6 / 10
Banking App 4,8/5 (Apple); 4,5/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen mittel
2 / 3
Dispo 7,49% pro Jahr
4 / 5

Karte

Girocard kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Debitkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
13 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit limitiert
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe 75 €
3 / 4
Bonusbedingungen Kontoumzug
1 / 3
Habenzins 1,0% pro Jahr
2 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Keine Aktivität
0 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,6 von 5 Sternen
23 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,8/5 (Apple); 4,5/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Freigabe per App

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice für Fragen per Telefon, Video oder Chat, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

4 Unterkonten (mit eigener IBAN), Multibanking, Fotoüberweisung, Ausgabenanalyse, Geteiltes Konto (andere C24 Kunden hinzufügen und Finanzen gemeinsam verwalten), virtuelle Karte
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/mc.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit Mastercard Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Kredit
Versicherungen

Monatliche Kontoführung

0 €

Dispozins

7,49% pro Jahr (ab 7,49% (bonitätsabhängig) - ab 3 Gehaltseingängen in 3 aufeinanderfolgenden Monaten)

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

0 € (optional in der App beantragbar), Partnerkarte: Keine Partnerkarte verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (der Automatenbetreiber erhebt ein direktes Entgelt für jede Bargeldauszahlung)
Debitkarte: 0 € (4 kostenlose Abhebungen pro Monat in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit Mastercard-Zeichen; unabhängig vom Betreiber. Danach 2 € pro Abhebung)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 € (4 kostenlose Abhebungen pro Monat an allen Mastercard-Automaten; Betreibergebühren möglich. Danach 2 € pro Abhebung)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

am Bankschalter nicht verfügbar; mit Girocard / App in zahlreichen Supermärkten kostenlos Bargeld abheben

Bargeldeinzahlung

7,50 € (für Einzahlungen bis einschließlich 5.000 € über die ReiseBank; für Beträge darüber: 15 €. Alternativ 1,75 % des Einzahlungsbetrags in über 12.000 Partnergeschäfte bis zu 999 € täglich.)

Bonus

75 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - Neukunden erhalten aktuell 75 € exklusiven Bonus, wenn sie ihr bisheriges Girokonto automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug umziehen und kündigen. - Die Aktion gilt nur, wenn die Schließung des alten Kontos innerhalb der ersten 90 Tage nach Antragsstellung automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug in Auftrag gegeben wird. - Der Kontoumzug muss mittels Online Banking Login Ihres alten Girokontos erfolgen. - Zugang zum Kontoumzug erhalten Sie nach erfolgreicher Kontoeröffnung in der C24 Bank App. - Das Angebot gilt ab dem 01.12.2023 für Ihr erstes C24 Bank Girokonto oder wenn Sie in den letzten 12 Monaten kein Girokonto bei der C24 Bank hatten. Ausschluss: - Der manuelle Kontoumzug ohne Online Banking Login ist nicht bonusberechtigt. Auszahlung: - Die Auszahlung erfolgt spätestens 4 Wochen nach Beauftragung der Kontoschließung auf Ihr neues C24 Bank Konto.

Cashback

0,05% - 2,5%

Cashback-Programm

Bis zu 1200 € Cashback bei Kartennutzung: Durch die Nutzung der C24 Mastercard können Sie CHECK24 Punkte sammeln und sich diese als Cashback auszahlen lassen. Bis zu 100 € monatlicher Cashback (10.000 CHECK24 Punkte) möglich basierend auf Ihren Kartenumsätzen (bis zu 1200 € jährlich). Der Basis-Cashback beträgt 0,05% des Einkaufswertes, d.h. für 20 € Umsatz beträgt der Basis-Cashback 0,01€ bzw. 1 CHECK24 Punkt. Bei der Berechnung des Cashbacks wird auf volle Centbeträge mathematisch gerundet. Der kleinste mögliche Cashback beträgt 0,01 € bzw. 1 CHECK24 Punkt. Bei Käufen über Aktions-Partner (z.B. Netflix) gibt es einen Aktions-Cashback von bis zu 2,5%. Bei CHECK24 Shopping erhalten Sie 2% Cashback. Es sind max. 100 € (10.000 CHECK24 Punkte) pro Monat an Cashback möglich.

Habenzins

1,00% pro Jahr (Neu- und Bestandskunden profitieren von 1% Zinsen p.a. auf ihr Tagesgeldpocket auf bis zu 100.000 €. Zudem erhalten Kunden 1% Zinsen p.a. auf bis zu 50.000 € direkt auf das Girokontoguthaben. Für die Verzinsung ist kein zusätzliches Tagesgeldkonto oder Pocket erforderlich. Für das Pocket erhalten Kunden 1% Zinsen p.a. auf bis zu 5.000 €.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB).

Service Information

Die C24 Bank nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Ihr Antrag bei der C24 Bank ist 30 Tage lang gültig. Sollten Sie bis dahin den Prozess in der App nicht vervollständigt haben, können Sie einen erneuten Antrag unverbindlich stellen.

Bankendetails

Anschrift: C24 Bank Neue Mainzer Straße 14-18 60311 Frankfurt am Main BIC: DEFFDEFFXXX

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen Preis- und Leistungsverzeichnis

ING Girokonto

ING

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 94% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,2
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
200 € Neukundenbonus
4% Tagesgeldzins für 4 Monate
kostenlos euroweit abheben
3 Monate kostenlose girocard
0 €
9,39%
49.750
4,52/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,7/5 (Apple); 4,5/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 9,39% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard 1,49 € mtl.
3 / 8
Debitkarte kostenlos (inkl. Partnerkarte)
8 / 8
Kreditkarte nicht verfügbar
0 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland euroweit
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe 200 €
4 / 4
Bonusbedingungen andere Bedingungen
2 / 3
Habenzins 4,0% pro Jahr
4 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,5 von 5 Sternen
21 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,7/5 (Apple); 4,5/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Freigabe per App, photoTAN

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice vorhanden, aber keine persönliche Beratung

Sonderleistungen

Fotoüberweisung, Kleingeld Plus
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/disabled.webp

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 500 ING Automaten (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)
Debitkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: euroweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Wertpapierdepot
Sparpläne
Vermögensverwaltung
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Kredit
Baufinanzierung

Monatliche Kontoführung

0 € (0 € bei einem Geldeingang durch Lohn, Gehalt, Rente, Pension, Kindergeld, staatliche Zahlungen oder anderen Überweisungen von insgesamt mind. 1.000 € im Kalendermonat oder wenn Sie unter 28 Jahre alt sind, sonst 4,90 € ab dem 3. Monat nach Kontoeröffnung. Eigene Überträge, z.B. Bareinzahlungen oder Überweisungen von Konten der ING mit identischen Kontoinhabenden zählen nicht als Geldeingang.)

Dispozins

9,39% pro Jahr

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

1,49 € pro Monat (optional in der Strecke auswählbar; die ersten 3 Monate kostenlos, danach 1,49 € pro Monat.), Partnerkarte: 1,49 € pro Monat (optional in der Strecke auswählbar)

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: 0 €

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 2,2%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (in Deutschland an allen Automaten der ING ab 50 €)
Debitkarte: 0 € (in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit VISA-Zeichen ab 50 €; unabhängig vom Betreiber)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: 5 €
Debitkarte: 2,2% des Umsatzes an Automaten mit VISA-Zeichen

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

in ReiseBank Filiale ab 5.000-25.000 € möglich, Kosten: 0,25% des Betrags mind. 19 €; in einigen Geschäften (z.B. ALDI Süd) mit der Girocard oder via die App kostenlos möglich

Bargeldeinzahlung

1% des Einzahlungsbetrags mind. 2,50 € an ING Einzahlungsautomaten mit der Girocard; Alternativ über die App im Supermarkt für 1,5% vom Einzahlungsbetrag oder in Filialen der ReiseBank für 7,50 € je 5.000 €

Bonus

200 €

Bonusbedingungen

Neukunden erhalten aktuell 200 € Neukundenbonus. 200 € Bonus Bedingungen: - Neukunden, die zwischen dem 02.11.2026 und 30.11.2026 ihr erstes Girokonto oder Girokonto Future bei der ING beantragen, erhalten bei Erfüllung der folgenden Voraussetzungen 200 € Bonus. - Die Einwilligung zu „Tipps für Sie persönlich“ kann direkt im Online-Kontoeröffnungsantrag oder nachträglich in der ING App oder im Online-Banking erteilt werden. Sie muss spätestens innerhalb von vier Wochen nach Kontoeröffnung vorliegen, sofern sie nicht bereits erteilt wurde. - Die Einwilligung muss bis zur Prämienauszahlung bestehen bleiben und darf vorher nicht widerrufen werden. - Mindestens ein Login mit den eigenen Zugangsdaten in die ING App ist erforderlich. Bei Gemeinschaftskonten gilt dies für jeden Kontoinhabenden. - In den ersten vier Monaten nach Kontoeröffnung müssen zwei aufeinanderfolgende monatliche Geldeingänge erfolgen. - Ab 28 Jahren: mindestens 1.000 € monatlich, auch in Teilbeträgen. Dies gilt auch bei Gemeinschaftskonten. - Unter 28 Jahren: mindestens 700 € monatlich, auch in Teilbeträgen. Dies gilt auch bei Gemeinschaftskonten mit einem Kontoinhabenden unter 28 Jahren. - Als Geldeingang zählen z. B. Lohn, Gehalt, Pension, Kindergeld oder BAföG. - Nicht anerkannt werden eigene Überträge, z. B. Bareinzahlungen oder Überweisungen von Konten der ING, Umsätze aus Wertpapieren oder Gutschriften von Rücklastschriften. Ausschluss: - Keine Teilnahme, wenn in den letzten zwölf Monaten bereits ein Girokonto oder Girokonto Future bei der ING bestanden hat. - Keine Prämie für das Girokonto Junior. - Die Aktivierung der Nachhaltigkeits-Erweiterung Girokonto Future auf einem bestehenden Konto ist nicht prämienberechtigt. Auszahlung: - Die Gutschrift von 200 € erfolgt ca. sieben Werktage nach Erfüllung aller Teilnahmebedingungen. - Die Auszahlung erfolgt auf das verzinste Tagesgeldkonto der ING. Falls noch keines vorhanden ist, wird es zusätzlich kostenlos eröffnet. - Maßgeblich ist der Tag der Beantragung des Kontos, auch wenn die Legitimierung oder Kontoeröffnung verzögert erfolgt. - Die Prämie ist steuerfrei, wenn die sonstigen Einkünfte gemäß § 22 Nr. 3 EStG einschließlich dieser Prämie im Kalenderjahr unter 256 € liegen.

Cashback

0% - 15%

Cashback-Programm

Wer sein ING Girokonto nutzt, kann sich mit dem Cashback-Service der ING bei über 800 Online-Shops Geld zurückholen. Kunden können direkt über das Online-Banking auf das Shopping-Portal zugreifen und sich das gesparte Geld auf ihr ING Girokonto überweisen lassen. Für Umsätze außerhalb dieser Online-Shops erhalten Sie keinen Cashback.

Habenzins

4,00% pro Jahr (Neukunden schließen mit dem Girokonto in einem Schritt ebenfalls ein kostenloses Tagesgeldkonto ab. Dabei gewährt die Bank Tagesgeld-Neukunden auf dieses Konto 4% Zinsen p.a. für 4 Monate bis zu einem Guthaben von 250.000 €. Danach gilt der variable Zinssatz von aktuell 0,75% p.a.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V..

Service Information

Die ING nimmt am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.
Neuer Service "ING Bargeld": Über die App können Kunden mit dem Smartphone einen Barcode generieren und damit Geld an der Supermarktkasse ein- und auszahlen. Bargeldeinzahlungen via Smartphone kosten 1,5% vom Einzahlungsbetrag, Bargeldauszahlungen via Barcode sind kostenlos.

Bankendetails

Anschrift: ING-DiBa AG Theodor-Heuss-Allee 2 60486 Frankfurt am Main Deutschland BIC: INGDDEFFXXX

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen Preis- und Leistungsverzeichnis
Beliebteste Bank 2026
Beliebteste Bank 2026€uro 05/2026
Deutschlands größte Direktbank ist zum 20. Mal in Folge Deutschlands beliebteste Bank geworden. In der Umfrage des Wirtschaftsmagazins €uro (05/2026) erreicht die ING den Spitzenplatz in den zentralen Kategorien Gesamtzufriedenheit und Vertrauen in die eigene Hausbank.

comdirect Aktiv

comdirect

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_good.svg 74% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,3
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
250 € Neukundenbonus
3,25% Tagesgeldzins für 6 Monate
kostenlos weltweit abheben
0 €
9,15%
49.750
3,9/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Telefon
8 / 10
Banking App 4,6/5 (Apple); 4,3/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Ansprechpartner
3 / 3
Sonderleistungen mittel
2 / 3
Dispo 9,15% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard kostenlos mit Bedingungen
5 / 8
Debitkarte kostenlos (Partnerkarte kostenpflichtig)
7 / 8
Kreditkarte kostenlos mit Bedingungen
4 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit limitiert
3 / 4
Bargeldeinzahlung kostenlos mit Bedingungen
1 / 2

Bonus

Bonushöhe 250 €
4 / 4
Bonusbedingungen andere Bedingungen
2 / 3
Habenzins 3,25% pro Jahr
4 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Keine Aktivität
0 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 3,9 von 5 Sternen
8 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
0 Filialen

Banking App

4,6/5 (Apple); 4,3/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Mobile TAN, FinTS, pushTAN, photoTAN

Persönliches Beratungsangebot

verfügbar

Sonderleistungen

kostenloses Depot, Fotoüberweisung, Chat- und Sprachüberweisung, Kontodaten teilen per QR-Code, Bargeld Plus (ab 6,90€/Monat), Reise-Sorglos-Paket (ab 7,90€/Monat)
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/general.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Girocard: 4.500 Cash Group Automaten (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)
Debitkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: limitiert)
Kreditkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

bedingt kostenlos

Weitere Bankleistungen

Wertpapierdepot
Sparpläne
Fremdwährungen
Vermögensverwaltung
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Kredit
Baufinanzierung
Versicherungen

Monatliche Kontoführung

0 € (in den ersten 36 Monaten bedingungslos kostenlos, danach bei einem monatlichen Geldeingang von mindestens 700 €, bei drei Zahlungen über Apple oder Google Pay pro Monat oder wenn Sie unter 28 Jahre alt und Student, Schüler, Auszubildender oder Praktikant sind, sonst 4,90 € pro Monat)

Dispozins

9,15% pro Jahr

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

0 € (für die ersten 36 Monate kostenlos, danach wieder Standardkonditionen (1€ monatlich)), Partnerkarte: 1 € pro Monat

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: 1 € pro Monat

Ausgabe einer Kreditkarte

ab 0 € (in den ersten 36 Monaten kostenlos, danach 1,90 € pro Monat“), Partnerkarte: ab 1 € pro Monat

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 1,75%

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 0 € (an allen Automaten der Commerzbank und Cash Group)
Debitkarte: 0 € (3 kostenlose Abhebungen pro Monat in Deutschland und weltweit an allen Automaten mit VISA-Zeichen, unabhängig vom Betreiber. Danach 4,90 € pro Abhebung)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: nicht möglich
Debitkarte: 0 € (3 kostenlose Abhebungen pro Monat an allen VISA-Automaten; Betreibergebühren möglich)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

5,90 € (Mindestkosten, ansonsten 3% vom Umsatz)

Bargeldeinzahlung

0 € (3 mal pro Jahr kostenlos an allen Einzahlungsautomaten oder Kassen der Commerzbank, danach 4,90 €)

Bonus

250 €

Bonusbedingungen

Bedingung: - 250 Euro Prämie bei Erfüllung der Aktionsbedingungen. - Einwilligung in die Übermittlung werblicher Informationen der Commerzbank AG per E-Mail während der Kontoeröffnung. - Kein Widerruf dieser Einwilligung in den ersten 3 Monaten nach Kontoeröffnung. - Mindestens 5 Transaktionen über jeweils 25 Euro oder mehr innerhalb der ersten 3 Monate nach Kontoeröffnung (Überweisung, Ein- und Auszahlung, Zahlung per Lastschrift, Abheben am Geldautomaten). - Das neue Konto muss mindestens 12 Monate bestehen bleiben. - Das Angebot gilt nur für comdirect Neukundinnen und -kunden. - Vollständiger Eingang der Antragsdaten zur Kontoeröffnung bei comdirect bis 23.11.2026. - comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu modifizieren oder zu beenden. Ausschluss: - Keine Teilnahme für Personen, die in den letzten 6 Monaten vor Kontoeröffnung bereits Kundin oder Kunde von comdirect – eine Marke der Commerzbank AG waren. - Ausgeschlossen sind Kundinnen und Kunden, deren Konto und/oder Depot von einem Finanzdienstleister betreut wird. Auszahlung: - Gutschrift der 250 Euro Prämie im 4. Monat nach Kontoeröffnung auf dem neuen Girokonto, sofern die Aktionsbedingungen erfüllt sind. - Bei einer Kontolaufzeit von weniger als 12 Monaten behält sich comdirect eine Rückforderung der Prämie vor.

Habenzins

3,25% pro Jahr (Comdirect-Neukunden erhalten aktuell für die ersten 6 Monate 3,25 % Zinsen p. a. auf ihr Tagesgeld. Bestandskunden erhalten 0,75% Zinsen p.a. auf das Tagesgeld. Die Verzinsung setzt die Eröffnung eines eigenständigen Tagesgeldkontos voraus.)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.

Service Information

Die comdirect nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.

Nachhaltigkeit

Bankendetails

Anschrift: comdirect – eine Marke der Commerzbank AG Pascalkehre 15 25451 Quickborn
Beste Bank und Beste Direktbank 2026
Beste Bank und Beste Direktbank 2026€uro-Magazin 05/2026
Im Auftrag von €uro hat das Hamburger Analyseunternehmen SWI (Sozialwissenschaftliches Institut) zwischen Januar und März 2026 wieder insgesamt 36 in Deutschland tätige Geldinstitute bundesweit untersucht. comdirect gewinnt die Auszeichnung als Beste Bank sowie als Beste Direktbank bereits zum 9. Mal in Folge beim €uro-Bankentest. Weitere Infos siehe Qualitätscheck für Banken: Der Test - BÖRSE ONLINE oder in der Print-Ausgabe 05/2026 des €uro-Magazins.

DKB - Dt. Kreditbank Girokonto

DKB - Dt. Kreditbank

/kredit/assets/images/recommendation/smiley_best.svg 92% Weiterempfehlung

Produktdetails
1,3
Kontonote
sehr gut
Grade frame grey
4% Tagesgeldzins für 4 Monate
kostenlos weltweit abheben
0 €
9,06%
49.750
4,42/5
zum Antrag
Kontonote
Leistung
Gebühren
Bonus & Habenzins
Bankeninformationen & Dokumente
Testberichte

Konto

Kontozugriff Online, App, Filiale, Telefon
10 / 10
Banking App 4,6/5 (Apple); 4,6/5 (Google)
9 / 10
Beratungsangebot Kundenservice
1 / 3
Sonderleistungen wenig
1 / 3
Dispo 9,06% pro Jahr
3 / 5

Karte

Girocard 0,99 € mtl.
3 / 8
Debitkarte kostenlos (ohne Partnerkarte)
6 / 8
Kreditkarte 2,49 € mtl.
2 / 8
Mobiles Bezahlen Google Pay & Apple Pay
8 / 8

Bargeld

Bargeldverfügbarkeit Inland 49.750 Automaten
14 / 14
Bargeldauszahlung Ausland weltweit
4 / 4
Bargeldeinzahlung kostenpflichtig
0 / 2

Bonus

Bonushöhe kein Bonus
0 / 4
Bonusbedingungen kein Bonus
0 / 3
Habenzins 4,0% pro Jahr
4 / 4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit Bank mit Nachhaltigkeitsaktivität
1 / 2

Zufriedenheit

Kundenbewertungen 4,4 von 5 Sternen
19 / 30

Kontozugriff

Online
Telefon
App
26 Filialen

Banking App

4,6/5 (Apple); 4,6/5 (Google)

Online-Banking (Sicherheitsverfahren)

Freigabe per App, chipTAN

Persönliches Beratungsangebot

Kundenservice bei Fragen über Telefon, aber keine persönliche Beratung für Privatpersonen

Sonderleistungen

Card Control (Einsatzmöglichkeiten der Karte selbst steuern), Exklusive Vorteilsangebote, Fotoüberweisung, click to pay
Girocard https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/v-pay.png
Debitkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png
Kreditkarte https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/cards/visa.png

Mobiles Bezahlen

https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/apple-pay.png
https://finanzen.check24.de/girokonto-produkte/img/payment-apps/google-pay.png

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit in Deutschland

Debitkarte: 49.750 Automaten mit VISA Zeichen (Abhebehäufigkeit: unlimitiert)

Kostenlose Bargeldverfügbarkeit im Ausland

Debitkarte: weltweit

Bargeld im Handel

verfügbar

Bargeldeinzahlung

kostenpflichtig

Weitere Bankleistungen

Wertpapierdepot
Sparpläne
Vermögensverwaltung
Geldanlage (z.B. Tages-, Festgeld)
Kredit
Baufinanzierung

Monatliche Kontoführung

0 € (0 € bei einem Mindestgeldeingang von 700 € im Kalendermonat oder wenn Sie unter 28 Jahre alt sind, sonst 4,50 € ab dem 3. Monat nach Kontoeröffnung)

Dispozins

9,06% pro Jahr (in den ersten 3 Monaten und darüber hinaus für Aktivkunden (d.h. bei einem monatlichen Geldeingang von mind. 700 €), ansonsten 9,66%)

Buchungen (Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, Lastschrift)

0 € / 0 € / 0 €

Ausgabe einer Girocard

0,99 € pro Monat (nachträglich bei der Bank beantragbar), Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Ausgabe einer Debitkarte

0 €, Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Ausgabe einer Kreditkarte

ab 2,49 € pro Monat (nachträglich bei der Bank beantragbar), Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar

Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung

Girocard: 2,2%
Debitkarte: 0% (Mit Aktivstatus; sonst 2,20%)

Bargeldauszahlung an Geldautomaten

Girocard: 10 € (Mindestkosten, sonst 1,00% vom Umsatz)
Debitkarte: 0 € (in Deutschland und euroweit an allen Automaten mit VISA-Zeichen. Mindestabhebebetrag 50 € pro Abhebung. Maximalbetrag 1.000 € pro Tag)

Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung

Girocard: 10 € (Mindestkosten, sonst 1,00% vom Umsatz)
Debitkarte: 0 € (an allen Automaten mit VISA-Zeichen mit Aktivstatus. 2,20 % Währungsumrechnungsentgelt vom Betrag. Mindestabhebebetrag 50 € pro Abhebung. Maximalbetrag 1.000 € pro Tag. Betreibergebühren möglich)

Bargeldauszahlung in der Bankfiliale / Handel

am Bankschalter nicht verfügbar; im Supermarkt mit der Girocard kostenlos möglich

Bargeldeinzahlung

Über Filialen der ReiseBank möglich – bis max. 25.000 €; Kosten: 9,90 € bis 999,99 €, ab 1.000 € 1 % vom Betrag, mind. 12 €.

Bonus

--

Habenzins

4,00% pro Jahr (Neu- und Bestandskunden erhalten ab dem 01.11.2026 für 4 Monate 4% Zinsen p.a. auf Neugeld bis 100.000 €. Voraussetzung ist, dass das Geld vom 06. bis 20.10.2026 von einer anderen Bank auf Ihr DKB-Tagesgeldkonto eingeht und sowohl Ihr Tagesgeldguthaben als auch Ihr Gesamtguthaben bei der DKB erhöht. Für sonstiges Guthaben und nach Ablauf des Aktionszeitraums gilt der variable Zinssatz von derzeit 1% p.a. Die Verzinsung setzt ein eigenständiges Tagesgeldkonto voraus (ausgenommen „DKB VISA Tagesgeld“).)

Einlagensicherung

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgedeckt durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) + zusätzliche Absicherung durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands.

Service Information

Die Deutsche Kreditbank (DKB) nimmt nicht am europäischen Bezahlsystem "Wero" teil.

Nachhaltigkeit

Die DKB finanziert Vorhaben in den Bereichen Wind- und Solarenergie. Ihr Geschäftsvolumen für Erneuerbare-Energien-Anlagen in Deutschland beträgt knapp 20 Mrd. € (Stand: 31.12.2025).

Bankendetails

Anschrift: Deutsche Kreditbank AG Heidestraße 26 – 28 10557 Berlin BIC: BYLADEM1001

Produktinformationen als PDF

Entgeltinformationen Preis- und Leistungsverzeichnis
DKB-Cash als „Bestes Girokonto“ ausgezeichnet
DKB-Cash als „Bestes Girokonto“ ausgezeichnetHandelsblatt 02.2019
Erneut belegt die DKB den ersten Platz im Vergleich der kostenloses Gehaltskonten. Die Experten der FMH-Finanzberatung untersuchten zahlreichen Kontomodelle. Unser DKB-Cash überzeugte durch die kostenloses Kontoführung, niedrigen Dispozinsen, kostenfreie Bargeldversorgung sowie der kostenlose Kreditkarte.
Testsieger Girokonto
Testsieger GirokontoFocus Money 11.2021
Im FOCUS-MONEY-Kontentest wird ermittelt, welche Banken den besten Mix aus attraktiven Konditionen bei Gebühren und Dispozinsen und üppiger Ausstattung mit Giro- und Kreditkarte sowie Zusatzleistungen haben. Dabei wurde das kostenlose Girokonto der DKB als Testsieger ausgezeichnet.

So testen unsere Experten

Viele Girokonten – unterschiedliche Gebühren, Leistungen und Bedingungen. Wir bringen Klarheit für Sie.

Unsere CHECK24 Experten analysieren die unterschiedlichen Modelle anhand eines klaren Bewertungssystems.
Dabei kombinieren sie objektive Leistungsdaten der Banken mit tausenden echten Kundenerfahrungen.

Bewertet werden:

  • das Kontoangebot mit Art des Kontozugriffs, der zugehörigen Banking-App, Beratungsangebote und Höhe des Dispos
  • Kartenangebote und ihre Kosten wie kostenlose Partnerkarten oder Kreditkarten
  • Bargeldverfügbarkeit im In- und Ausland sowie Bargeldeinzahlungen
  • Boni oder Habenzinsen für Guthaben auf dem Girokonto
  • Nachhaltigkeit
  • Nutzerbewertungen & Zufriedenheit

Das Ergebnis: Eine transparente Gesamtnote, die Ihnen die Suche nach dem passenden Konto deutlich erleichtert.

Sie können die Ergebnisse jederzeit so sortieren, wie es für Sie passt: nach Preis-Leistung, Beliebtheit oder der reinen Leistung.

  • Die Sortierung nach Preis-Leistung erfolgt nach aufsteigender Kontoführungsgebühr der Angebote abhängig davon, was Sie als regelmäßigen Zahlungseingang angegeben haben.
  • Die Anordnung nach Beliebtheit wird sowohl durch die Attraktivität der Produktleistungen als auch durch die Anträge früherer Kunden bestimmt. Besonders beliebte Produkte erscheinen weiter oben. 
  • Die Sortierung nach der Leistung erfolgt nach der Gesamtnote, die sich aus der Auswertung der wichtigsten Produktleistungen und den Kundenbewertungen ergibt.

Die Sortierungen werden sorgfältig durch die CHECK24-Experten geprüft und können von den Banken nur durch ein verbessertes Produkt positiv beeinflusst werden. CHECK24 erhält eine Provision von der entsprechenden Bank, wenn ein Angebot nach dem Vergleich abgeschlossen wird. Als Kunde ist der gesamte Service von CHECK24 für Sie kostenlos.

Warum Sie unserem ausgezeichneten Vergleich vertrauen können

CHECK24 wurde bereits mehrfach für seine Benutzerfreundlichkeit, Kompetenz und Servicequalität ausgezeichnet. Unser Girokonto-Vergleich basiert auf klaren Bewertungskriterien, echten Kundenerfahrungen und unabhängigen Expertenanalysen.

So sehen Sie sofort, welche Girokonten wirklich zu empfehlen sind – fair, verständlich und transparent bewertet.

Hier finden Sie alle Auszeichnungen

4,9/5 9.923 Bewertungen
„check 24 hat eine gute Beertungsgrundlage für ihre Vorschläge.‟ 11/2026

Wann ist ein Gemeinschaftskonto kostenlos?

  • Kostenlose Kontoführung: Ein Gemeinschaftskonto wird kostenlos geführt, wenn keine laufende Kontoführungsgebühr anfällt oder Sie die Bedingungen für deren Wegfall erfüllen. 
  • Voraussetzungen beachten: Die Gebührenfreiheit kann vom Mindestgeldeingang, Alter oder Neukundenstatus abhängen. Prüfen Sie bei Altersvorteilen, ob eine oder beide Personen die Voraussetzung erfüllen müssen, und bei Aktionen, wie lange der Vorteil gilt.
  • Leistungen für zwei prüfen: Vergleichen Sie, welche Kontodetails für beide Kontoinhaber enthalten sind. Auch wenn keine Kontoführungsgebühr anfällt, können für Karten, Bargeld oder andere Leistungen Zusatzkosten entstehen.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24


Wo können beim Gemeinschaftskonto Gebühren entstehen?

Bei einem Gemeinschaftskonto ohne Kontoführungsgebühr entfällt die laufende Grundgebühr.

Dennoch können bei manchen Angeboten zusätzliche Kosten entstehen:

Author image

Bargeld

Auch ohne Kontoführungsgebühr können für Bargeldein- und -auszahlungen Kosten entstehen.

Kostenlos Bargeld abheben ist je nach Angebot an Automaten der eigenen Bank, eines Bankenverbunds oder an Automaten mit Visa- beziehungsweise Mastercard-Logo möglich.

Achten Sie auf die verwendete Karte, Mindestbeträge und Freikontingente pro Konto, Person oder Karte: Zwei Karten bedeuten nicht automatisch doppelt so viele kostenlose Abhebungen. Automatenbetreiber können zusätzliche Entgelte verlangen.

Geld einzahlen ist je nach Bank an geeigneten Automaten, in Filialen oder bei teilnehmenden Geschäften möglich, kann aber kostenpflichtig sein. Prüfen Sie deshalb, welche Vorgänge enthalten sind und welche Gebühren bei Ihrer Nutzung entstehen.

Author image

Zahlungsverkehr

Online-SEPA-Überweisungen in Euro, Daueraufträge und Lastschriften sind bei vielen Gemeinschaftskonten ohne zusätzliche Buchungsgebühr enthalten – etwa der Mietdauerauftrag, die Stromrechnung per Lastschrift oder eine online überwiesene Rechnung für gemeinsame Anschaffungen.

Zusätzliche Kosten können für Überweisungen auf Papier, telefonische Aufträge oder Zahlungen in Fremdwährungen entstehen. Auch das Einrichten oder Ändern von Daueraufträgen in der Filiale kann kostenpflichtig sein.

Prüfen Sie deshalb in den Produktdetails unter den Gebühren, welche Zahlungswege enthalten sind. Euro-Echtzeitüberweisungen dürfen nicht mehr kosten als vergleichbare gewöhnliche Überweisungen. Sind diese kostenlos, gilt das auch für die entsprechende Echtzeitüberweisung.

Author image

Dispozinsen

Wenn Sie das Gemeinschaftskonto überziehen, fallen Zinsen auf den genutzten Betrag an – auch bei kostenloser Kontoführung.

Für eine von der Bank geduldete Überziehung über den vereinbarten Disporahmen hinaus kann ein höherer Zinssatz gelten.

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Bank- und Partnerkarten

Kostenlose Kontoführung bedeutet nicht automatisch, dass Bankkarten für beide Kontoinhaber enthalten sind. Manche Banken bieten zwei kostenlose Visa- oder Mastercard-Debitkarten, andere keine Zusatzkarte oder nur eine gegen Aufpreis.

Teilweise ist lediglich eine virtuelle Debitkarte inklusive. Für physische Karten oder eine zusätzliche Girocard können laufende Gebühren sowie einmalige Ausgabe- und Versandkosten entstehen.

Eine Girocard kann sinnvoll sein, wenn Ihre üblichen Geschäfte keine Visa- oder Mastercard-Debitkarte akzeptieren.


Ist ein Gemeinschaftskonto auch ohne Geldeingang kostenlos?

Ob ein Gemeinschaftskonto ohne regelmäßigen Geldeingang gebührenfrei bleibt, hängt von den Bedingungen der Bank ab.

Dabei lassen sich zwei Varianten unterscheiden:

  • Bedingungslos kostenlos: Die Kontoführung bleibt auch ohne regelmäßigen Geldeingang gebührenfrei. Zusatzleistungen wie Karten oder Bargeldeinzahlungen können dennoch kostenpflichtig sein.
  • Bedingt kostenlos: Die Gebühr entfällt nur unter bestimmten Voraussetzungen, etwa einem monatlichen Mindestgeldeingang oder einer Altersgrenze. Welche Zahlungen als Geldeingang zählen, legt die Bank fest.
CHECK24 Hinweis

Können mehr als zwei Personen ein kostenloses Gemeinschaftskonto führen?

Ein Gemeinschaftskonto für mehr als zwei Personen bieten nur wenige Banken an. Für eine Wohngemeinschaft mit drei oder mehr Mitgliedern ist das deshalb oft nicht möglich.

Eine Lösung: Eine Person führt ein Konto mit der Option auf geteilte Unterkonten, auf die die anderen Personen Zugriff haben. Im CHECK24 Girokontovergleich haben Sie die Möglichkeit Girokonten zu zweit zu eröffnen.

Darüber hinaus bieten einige Konten die Möglichkeit, Unterkonten mit weiteren Personen zu teilen


Wie kann ich ein kostenloses Gemeinschaftskonto eröffnen?

Ein kostenloses Gemeinschaftskonto eröffnen Sie ähnlich wie ein Einzelkonto. Allerdings müssen beide Kontoinhaber den Antrag gemeinsam stellen.

In drei Schritten gelangen Sie zu Ihrem Partnerkonto:

Konten vergleichen

Wählen Sie im CHECK24 Girokonto-Vergleich den Filter „Gemeinschaftskonto“ und geben Sie Ihren geplanten monatlichen Geldeingang an.

Vergleichen Sie Leistungen und mögliche Zusatzkosten sowie die Bedingungen für eine gebührenfreie Kontoführung.

Prüfen Sie auch die Voraussetzungen zur Eröffnung: Manche Banken verlangen dieselbe Meldeadresse oder ein bestehendes Einzelkonto beider Personen.

Online-Antrag ausfüllen

Haben Sie ein passendes Gemeinschaftskonto gefunden, füllen Sie den Online-Antrag mit den persönlichen Daten beider Kontoinhaber aus.

Achten Sie darauf, alle Angaben korrekt und vollständig einzutragen.

Gemeinschaftskonto abschließen

Anschließend bestätigen beide Kontoinhaber ihre Identität mit einem gültigen Ausweisdokument – je nach Bank beispielsweise per PostIdent, VideoIdent oder eID.

Zudem unterschreiben beziehungsweise bestätigen beide die erforderlichen Unterlagen.

Nach erfolgreicher Prüfung eröffnet die Bank das Gemeinschaftskonto.

Author image

Persönliche Expertenberatung

Fragen rund um das Thema Girokonto? Unsere Experten beraten Sie gerne unverbindlich und kostenlos per Telefon oder E-Mail.

📞  089 – 24 24 11 12 
Montag – Freitag von 8 – 20 Uhr

✉️  girokonto@check24.de

Unsere Girokontoexperten sind in mehreren Sprachen für Sie da:
🇩🇪 Deutsch, 🇺🇸 Englisch & 🇹🇷 Türkisch


Beispielrechnung:
Welches Konto ist für Paare oder WGs besonders günstig?

Zwei Konten ohne Kontoführungsgebühr können bei gleicher Nutzung unterschiedlich viel kosten. Entscheidend ist, welche zusätzlichen Leistungen enthalten sind.

Beispiel:

  • Zwei Personen nutzen ein Gemeinschaftskonto mit monatlich insgesamt 1.600 Euro Geldeingang.
  • Beide benötigen eine Debitkarte und eine zusätzliche Girocard.
  • Pro Monat heben sie zusammen achtmal jeweils 100 Euro ab und zahlen einmal 200 Euro ein.
  • Hinzu kommen ein Dauerauftrag für die Miete, fünf Lastschriften, zwei Online-Überweisungen und 20 Kartenzahlungen
Kosten bei gleicher Nutzung Beispielkonto A Beispielkonto B
Kontoführung, zwei Debitkarten,
genannte Zahlungen und Abhebungen		 0 Euro 0 Euro
Zwei zusätzliche Girocards 2 × 1,50 Euro × 12 Monate = 36 Euro/Jahr Enthalten: 0 Euro
Zwölf Bareinzahlungen  12 × 2,50 Euro = 30 Euro/Jahr Enthalten: 0 Euro
Gesamtkosten pro Jahr: 66 Euro 0 Euro

Für diese Nutzung ist Beispielkonto B günstiger, obwohl beide Angebote keine Kontoführungsgebühr verlangen.

Werden weder zusätzliche Girocards noch Bareinzahlungen benötigt, entfällt der Kostenunterschied. Wird ein erforderlicher Mindestgeldeingang unterschritten, können weitere Gebühren hinzukommen.

⚠️ Details für Paare und WGs beachten

Prüfen Sie vor dem Kostenvergleich, ob eine gemeinsame Wohnadresse erforderlich ist und wie viele Kontoinhaber zugelassen sind.

CHECK24 Tipp

Drei Konto-Modell für Ihren Alltag prüfen

Viele Paare organisieren ihre gemeinsamen Finanzen mit dem Drei-Konten-Modell, bestehend aus zwei Einzelkonten und einem Gemeinschaftskonto.

  • Jede Person behält ihr Hauptkonto für Gehalt und private Ausgaben.
  • Ein fester Betrag fließt monatlich auf das Gemeinschaftskonto für gemeinsame Ausgaben wie Miete, Strom oder Lebensmittel.
  • Für größere Anschaffungen lässt sich zusätzlich eine Rücklage auf einem gemeinsamen Tagesgeldkonto aufbauen.

Wenn es sich um ein bedingt kostenloses Gemeinschaftskonto handelt, sollten Paare auf den Mindestgeldeingang achten, ohne den Gebühren für die Kontoführung anfallen können.


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