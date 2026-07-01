P2P Kredit: Darlehen von Privatpersonen

Ein P2P-Kredit (Peer-to-Peer-Kredit) ist ein Darlehen, das nicht über eine Bank, sondern direkt zwischen Privatpersonen über eine Online-Plattform vermittelt wird. Was zunächst nach einer flexiblen Alternative zum klassischen Kredit von Privat klingt, ist in der Praxis mit erheblichen Risiken verbunden – sowohl für Kreditnehmer als auch für Anleger. Hinzu kommt: In Deutschland existiert aktuell keine reine P2P-Kreditplattform mehr. Wir erklären, wie P2P-Kredite funktionieren, was die Unterschiede sind, welche Gefahren bestehen und warum ein Kreditvergleich über CHECK24 in den meisten Fällen die sicherere Wahl ist.
Im CHECK24 Kreditvergleich werden ausschließlich Angebote regulierter Banken und Kreditvermittler verglichen – P2P-Kredite gehören nicht dazu.
Der Ablauf eines P2P-Kredits ist auf den meisten Plattformen ähnlich strukturiert. Da CHECK24 keine P2P-Kredite vermittelt, müssten Sie sich für einen solchen Kredit direkt bei einer spezialisierten Plattform registrieren. Der typische Prozess könnte wie folgt aussehen:
In Deutschland ist das ursprüngliche P2P-Modell weitgehend verschwunden: Plattformen wie Auxmoney, die einst Privatanleger und Kreditnehmer zusammenbrachten, finanzieren ihre Kredite heute überwiegend über institutionelle Investoren wie Versicherungen und arbeiten mit einer Partnerbank (SWK Bank) zusammen. Aus Sicht des Kreditnehmers handelt es sich somit nicht mehr um einen echten P2P-Kredit, sondern um ein klassisches Kreditvermittlungsmodell.
Der Begriff Privatkredit wird im Alltag häufig synonym für einen Ratenkredit von der Bank verwendet, während ein P2P-Kredit etwas grundlegend anderes meint. Die folgende Übersicht zeigt die wesentlichen Unterschiede:
|Merkmal
|Privatkredit (Bank)
|P2P-Kredit
|Kreditgeber
|Bank, Sparkasse, Kreditvermittler
|Private Anleger über Plattform
|Regulierung
|Streng reguliert (BaFin)
|Plattformabhängig, oft im Ausland
|Bonitätsprüfung
|Standardisiert inkl. Schufa
|Plattformeigene Prüfung, meist mit Schufa
|Zinssatz
|Marktorientiert, transparent
|Bonitätsabhängig, oft höher
|Auszahlung
|Schnell, oft binnen Tagen
|Abhängig von Finanzierungsphase
|Sicherheit
|Hohe Verbraucherschutzstandards
|Geringerer Schutz, höheres Risiko
|Vergleich möglich
|Ja, über CHECK24
|Nein, nicht über CHECK24
Der zentrale Unterschied: Beim Privatkredit über eine Bank ist die Finanzierung transparent geregelt, gesetzlich abgesichert und über den CHECK24 Kreditvergleich vergleichbar. Beim P2P-Kredit hingegen tragen Sie ein deutlich höheres Risiko, da die Plattformen oft im Ausland sitzen, abweichende Regeln gelten und der Verbraucherschutz eingeschränkt ist.
Ein P2P-Kredit ist nicht zu verwechseln mit einem Darlehen aus dem privaten Umfeld – also einem Kredit von Privat zwischen Familie, Freunden oder Bekannten. Bei einem klassischen privaten Darlehen kennen sich beide Parteien, zudem wird für diese Art der Kreditprojekte keine Onlineplattform benötigt, während ein P2P-Kredit über eine anonyme Plattform abgewickelt wird.
So verlockend die Idee eines unkomplizierten Kredits ohne Bank klingt – P2P-Kredite bergen erhebliche Risiken, die viele Kreditnehmer und Anleger unterschätzen. Wir empfehlen Ihnen daher ausdrücklich, einen P2P-Kredit nicht ohne gründliche Prüfung in Betracht zu ziehen.
Unser Tipp:
Ziehen Sie keinen P2P-Kredit in Erwägung. Prüfen Sie zunächst, ob Sie über den CHECK24 Kreditvergleich ein passendes Angebot von einer regulierten Bank erhalten. Auch bei mittlerer Bonität bestehen häufig gute Chancen auf einen klassischen Ratenkredit – mit transparenten Konditionen und vollem Verbraucherschutz.
Auch wenn die Nachteile überwiegen, hat das P2P-Modell für bestimmte Zielgruppen auch Vorteile. Die folgende Gegenüberstellung hilft bei der Einschätzung:
In Deutschland existiert nach aktuellem Stand keine reine P2P-Kreditplattform mehr, die echte Peer-to-Peer-Kredite zwischen Privatpersonen vermittelt. Bekanntere Anbieter haben ihr Geschäftsmodell bereits vor langer Zeit umgestellt und arbeiten heute selbst mit institutionellen Investoren und Partnerbanken zusammen. Privatanleger können dort nicht mehr in Einzelkredite investieren – aus Sicht des Kreditnehmers handelt es sich faktisch um einen klassischen Kreditvermittler.
Echte P2P-Marktplätze finden sich daher vor allem im EU-Ausland, insbesondere im Baltikum:
Wichtig: Diese Plattformen richten sich primär an Anleger, die in Kredite investieren möchten – und nicht an deutsche Kreditnehmer. Wer in Deutschland einen Kredit benötigt, findet auf klassischen P2P-Marktplätzen keine Angebote. Für Kreditnehmer ist der CHECK24 Kreditvergleich mit Angeboten regulierter Banken die deutlich sicherere und transparentere Alternative.
P2P-Lending ist die englische Bezeichnung für die Peer-to-Peer-Kreditvergabe – also denselben Mechanismus, der auch dem deutschen Begriff „P2P-Kredit“ zugrunde liegt. Im deutschsprachigen Raum wird der Begriff P2P-Lending jedoch in der Regel aus der Anlegerperspektive verwendet: Es geht darum, als Privatperson Geld in Kredite zu investieren und im Gegenzug Zinsen zu erhalten.
Charakteristisch für P2P-Lending:
P2P-Lending wird häufig als Alternative zu klassischen Geldanlagen wie Tages- oder Festgeld beworben. Allerdings ist das Risiko deutlich höher: Während Tagesgeldkonten bei deutschen Banken über die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgesichert sind, gibt es beim P2P-Lending keinen vergleichbaren Schutz.
Wer P2P-Kredite als Geldanlage in Betracht zieht, sollte sich der hohen Risiken bewusst sein. Die in Aussicht gestellten Renditen klingen verlockend – sie sind aber kein Selbstläufer und gehen mit einem realistischen Totalverlustrisiko einher. Wer Wert auf eine seriöse Geldanlage legt, ist mit Tagesgeld oder Festgeld über den CHECK24 Vergleich viel besser bedient.
Folgende Punkte sollten Sie als Anleger berücksichtigen:
Die Auszahlung eines P2P-Kredits hängt davon ab, wie schnell genügend Anleger das Kreditprojekt finanzieren. In günstigen Fällen geschieht das innerhalb weniger Stunden, in anderen Fällen können mehrere Tage oder Wochen vergehen. Eine garantierte Auszahlung gibt es nicht. Ein klassischer Ratenkredit über den CHECK24 Kreditvergleich ist demgegenüber oft binnen weniger Tage auf Ihrem Konto.
P2P-Kredite gelten sowohl für Kreditnehmer als auch für Anleger als risikoreich. Kreditnehmer zahlen häufig höhere Zinsen, müssen mit Plattformgebühren rechnen und haben eingeschränkten Verbraucherschutz. Anleger riskieren bei Kreditausfällen oder einer Insolvenz der Plattform den Totalverlust ihres eingesetzten Kapitals, da es keine Einlagensicherung gibt.
P2P-Kredite werden formal von Privatanlegern über eine Vermittlungsplattform vergeben. In der Praxis erfolgt die Auszahlung jedoch häufig über eine Partnerbank, die als technischer Abwickler fungiert. In Deutschland gibt es derzeit keine reine P2P-Kreditplattform mehr – einstige Vorreiter wie Auxmoney arbeiten heute mit institutionellen Investoren.
Seriöse Plattformen führen bei der Bonitätsprüfung eine Schufa-Abfrage durch, und der Kredit wird – sofern er über eine Partnerbank in Deutschland abgewickelt wird – als laufender Kredit bei der Schufa eingetragen. Eine fristgerechte Rückzahlung wirkt sich neutral oder leicht positiv auf den Schufa-Score aus, Zahlungsausfälle führen wie bei jedem anderen Kredit zu negativen Einträgen.
Ob ein P2P-Kredit vorzeitig zurückgezahlt werden kann, hängt von den Bedingungen der jeweiligen Plattform ab. Bei in Deutschland abgewickelten Krediten gelten in der Regel die gesetzlichen Regeln für Verbraucherdarlehen – also das Recht auf vorzeitige Rückzahlung gegen eine angemessene Vorfälligkeitsentschädigung. Prüfen Sie vor Vertragsabschluss unbedingt die genauen Konditionen.
Geht eine P2P-Plattform in die Insolvenz, hängt der Ausgang stark von der jeweiligen Rechtsform, dem Sitzland und der konkreten Vertragsgestaltung ab. In der Vergangenheit haben Insolvenzen von Plattformen wie Envestio, Kuetzal oder Grupeer gezeigt, dass Anleger oft erhebliche Verluste bis hin zum Totalverlust hinnehmen mussten. Kreditnehmer müssen weiterhin ihre Raten zahlen – allerdings ist oft unklar, an wen genau. Eine staatliche Einlagensicherung wie bei Banken besteht nicht.
Die Anforderungen ähneln denen eines klassischen Ratenkredits:
Je nach Plattform können zusätzliche Unterlagen verlangt werden. Eine Kreditzusage hängt am Ende vor allem von Ihrer Bonität und der Bereitschaft der Anleger ab, in Ihr Projekt zu investieren.
Social Lending ist ein verwandter Begriff zum P2P-Lending. Im engeren Sinne bezeichnet Social Lending die Vergabe von zinslosen oder zinsgünstigen Krediten zwischen Privatpersonen, häufig mit einem sozialen oder gemeinnützigen Hintergrund. Im weiteren Sinne wird der Begriff aber auch synonym zum P2P-Lending verwendet – also für jede Form der direkten Kreditvergabe zwischen Privatpersonen über eine Online-Plattform.
Ein P2P-Kredit kann auf den ersten Blick attraktiv wirken – insbesondere für Verbraucher mit schwacher Bonität oder dem Wunsch nach einer schnellen, digitalen Finanzierung. In der Praxis überwiegen jedoch die Nachteile und Risiken deutlich: hohe Zinsen, zusätzliche Gebühren, eingeschränkter Verbraucherschutz und das reale Risiko, an eine intransparente oder gar betrügerische Plattform zu geraten. Echte P2P-Kreditplattformen existieren in Deutschland faktisch nicht mehr, und ausländische Anbieter unterliegen anderen Regeln.
Unsere klare Empfehlung: Prüfen Sie Ihre Kreditchancen über den CHECK24 Kreditvergleich. Hier vergleichen Sie kostenlos und unverbindlich Konditionen von zahlreichen regulierten Banken und Kreditvermittlern – mit transparenten Zinsen, klaren Vertragsbedingungen und umfassendem Verbraucherschutz. So gehen Sie deutlich weniger Risiko ein als bei einem Kredit von Privat über eine P2P-Plattform.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
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