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P2P Kredit: Darlehen von Privatpersonen

Was ist ein P2P Kredit?

Ein P2P-Kredit (Peer-to-Peer-Kredit) ist ein Darlehen, das nicht über eine Bank, sondern direkt zwischen Privatpersonen über eine Online-Plattform vermittelt wird. Was zunächst nach einer flexiblen Alternative zum klassischen Kredit von Privat klingt, ist in der Praxis mit erheblichen Risiken verbunden – sowohl für Kreditnehmer als auch für Anleger. Hinzu kommt: In Deutschland existiert aktuell keine reine P2P-Kreditplattform mehr. Wir erklären, wie P2P-Kredite funktionieren, was die Unterschiede sind, welche Gefahren bestehen und warum ein Kreditvergleich über CHECK24 in den meisten Fällen die sicherere Wahl ist.

CHECK24 Hinweis

Im CHECK24 Kreditvergleich werden ausschließlich Angebote regulierter Banken und Kreditvermittler verglichen – P2P-Kredite gehören nicht dazu.

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Typische Merkmale des P2P-Kredit

Der Begriff P2P-Kredit steht für „Peer-to-Peer-Kredit“, also einen Kredit „von Gleich zu Gleich“. Anders als beim klassischen Bankkredit fungiert keine Bank als Kreditgeber, sondern eine oder mehrere Privatpersonen finanzieren das Darlehen über eine Online-Plattform. Die Plattform übernimmt dabei die Vermittlung, die Bonitätsprüfung und die technische Abwicklung – das eigentliche Kapital stammt jedoch von privaten Anlegern.

Darauf sollten Sie achten:

  • Kreditvergabe ohne klassische Bank als Geldgeber
  • Vermittlung über eine Online-Plattform
  • Finanzierung durch viele kleine Beiträge privater Anleger (sogenanntes Schwarmprinzip)
  • Zinssatz wird häufig nach Bonität individuell festgelegt
  • Plattformgebühren fallen sowohl für Kreditnehmer als auch für Anleger an

Wie funktioniert ein P2P Kredit?

    Der Ablauf eines P2P-Kredits ist auf den meisten Plattformen ähnlich strukturiert. Da CHECK24 keine P2P-Kredite vermittelt, müssten Sie sich für einen solchen Kredit direkt bei einer spezialisierten Plattform registrieren. Der typische Prozess könnte wie folgt aussehen:

      1. Registrierung auf der Plattform: Sie legen ein Konto an und geben persönliche Daten sowie Angaben zur gewünschten Kreditsumme und zum Verwendungszweck an.
      2. Bonitätsprüfung: Die Plattform prüft Ihre Kreditwürdigkeit, in der Regel inklusive Schufa oder anderer Kreditreform. Anhand der Bonität wird Ihnen eine Risikoklasse zugewiesen, die den Zinssatz bestimmt.
      3.Veröffentlichung des Kreditprojekts: Ihr Kreditgesuch wird auf der Plattform veröffentlicht. Private Anleger können dann entscheiden, ob und mit welchem Betrag sie investieren möchten.
      4. Finanzierungsphase: Erst wenn genügend Anleger zugesagt haben, gilt das Projekt als finanziert. Diese Phase kann wenige Stunden bis mehrere Wochen dauern.
      5. Auszahlung: Nach erfolgreicher Finanzierung wird der Kreditbetrag – häufig über eine kooperierende Partnerbank – an Sie ausgezahlt.
      6. Rückzahlung: Sie zahlen den Kredit in monatlichen Raten an die Plattform zurück, die das Geld an die Anleger weiterleitet.

      In Deutschland ist das ursprüngliche P2P-Modell weitgehend verschwunden: Plattformen wie Auxmoney, die einst Privatanleger und Kreditnehmer zusammenbrachten, finanzieren ihre Kredite heute überwiegend über institutionelle Investoren wie Versicherungen und arbeiten mit einer Partnerbank (SWK Bank) zusammen. Aus Sicht des Kreditnehmers handelt es sich somit nicht mehr um einen echten P2P-Kredit, sondern um ein klassisches Kreditvermittlungsmodell.

    Privatkredit vs. P2P Kredit: Was sind die Unterschiede

    Der Begriff Privatkredit wird im Alltag häufig synonym für einen Ratenkredit von der Bank verwendet, während ein P2P-Kredit etwas grundlegend anderes meint. Die folgende Übersicht zeigt die wesentlichen Unterschiede:

    Merkmal Privatkredit (Bank) P2P-Kredit
    Kreditgeber Bank, Sparkasse, Kreditvermittler Private Anleger über Plattform
    Regulierung Streng reguliert (BaFin) Plattformabhängig, oft im Ausland
    Bonitätsprüfung Standardisiert inkl. Schufa Plattformeigene Prüfung, meist mit Schufa
    Zinssatz Marktorientiert, transparent Bonitätsabhängig, oft höher
    Auszahlung Schnell, oft binnen Tagen Abhängig von Finanzierungsphase
    Sicherheit Hohe Verbraucherschutzstandards Geringerer Schutz, höheres Risiko
    Vergleich möglich Ja, über CHECK24 Nein, nicht über CHECK24

    Der zentrale Unterschied: Beim Privatkredit über eine Bank ist die Finanzierung transparent geregelt, gesetzlich abgesichert und über den CHECK24 Kreditvergleich vergleichbar. Beim P2P-Kredit hingegen tragen Sie ein deutlich höheres Risiko, da die Plattformen oft im Ausland sitzen, abweichende Regeln gelten und der Verbraucherschutz eingeschränkt ist.

    Achtung: P2P Kredite sind riskant

    Ein P2P-Kredit ist nicht zu verwechseln mit einem Darlehen aus dem privaten Umfeld – also einem Kredit von Privat zwischen Familie, Freunden oder Bekannten. Bei einem klassischen privaten Darlehen kennen sich beide Parteien, zudem wird für diese Art der Kreditprojekte keine Onlineplattform benötigt, während ein P2P-Kredit über eine anonyme Plattform abgewickelt wird.

    So verlockend die Idee eines unkomplizierten Kredits ohne Bank klingt – P2P-Kredite bergen erhebliche Risiken, die viele Kreditnehmer und Anleger unterschätzen. Wir empfehlen Ihnen daher ausdrücklich, einen P2P-Kredit nicht ohne gründliche Prüfung in Betracht zu ziehen.

    Unser Tipp:

    Ziehen Sie keinen P2P-Kredit in Erwägung. Prüfen Sie zunächst, ob Sie über den CHECK24 Kreditvergleich ein passendes Angebot von einer regulierten Bank erhalten. Auch bei mittlerer Bonität bestehen häufig gute Chancen auf einen klassischen Ratenkredit – mit transparenten Konditionen und vollem Verbraucherschutz.

    Die wichtigsten Risiken auf einen Blick:

    • Höhere Zinsen als bei Bankkrediten: Wer einen P2P-Kredit aufnimmt, hat oft eine schwächere Bonität – und zahlt dafür mit deutlich höheren Zinssätzen. Die Gesamtkosten können den eines klassischen Ratenkredits weit übersteigen.
    • Intransparente Gebührenstruktur: Plattformen erheben Vermittlungsgebühren, Bearbeitungsentgelte und teilweise zusätzliche Servicepauschalen. Die wahren Kosten sind häufig erst nach Abschluss erkennbar.
    • Unsichere Auszahlung: Da das Geld erst zusammenkommen muss, ist nicht garantiert, dass Ihr Kreditgesuch überhaupt finanziert wird. Eine zeitkritische Finanzierung lässt sich so kaum planen.
    • Eingeschränkter Verbraucherschutz: Viele P2P-Plattformen sitzen im EU-Ausland (z. B. Estland, Lettland) und unterliegen anderen Regeln. Bei Streitigkeiten ist die Rechtsdurchsetzung schwierig.
    • Plattform-Insolvenzrisiko und Betrugsrisiko: Insolvenzen von P2P-Plattformen wie Envestio, Kuetzal oder Grupeer haben in der Vergangenheit gezeigt, dass im schlimmsten Fall sowohl Anleger als auch Kreditnehmer in eine ungeklärte rechtliche Situation geraten können. Zudem wird von Betrug ausgegangen.
    • Keine Einlagensicherung für Anleger: Wer als Anleger über eine P2P-Plattform investiert, ist im Falle einer Plattform-Pleite oder eines Kreditausfalls nicht über die gesetzliche Einlagensicherung geschützt.

    Vor- und Nachteile von P2P Krediten

    Auch wenn die Nachteile überwiegen, hat das P2P-Modell für bestimmte Zielgruppen auch Vorteile. Die folgende Gegenüberstellung hilft bei der Einschätzung:

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    Vorteile von P2P Krediten

    • Mögliche Kreditzusage bei schwacher Bonität, sofern die Plattform individuelle Risikomodelle nutzt

    Schnelle, digitale Antragstellung ohne Filialbesuch

    • Flexibler Verwendungszweck, oft ohne strenge Vorgaben

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    Nachteile von P2P Krediten

    Hohe Zinsen, vor allem bei schwacher Bonität

    Zusätzliche Gebühren für Vermittlung und Abwicklung

    Keine garantierte Auszahlung, da das Projekt erst finanziert werden muss

    Eingeschränkter Verbraucherschutz im Vergleich zum Bankkredit

    Plattform-Insolvenzrisiko oder Betrugsrisiko ohne staatliche Absicherung

    Kein Vergleich über CHECK24 möglich – Sie sind auf einzelne Plattformen angewiesen 

    • Unklare rechtliche Situation bei Auslandsplattformen

    Wo gibt es P2P Marktplätze?

    In Deutschland existiert nach aktuellem Stand keine reine P2P-Kreditplattform mehr, die echte Peer-to-Peer-Kredite zwischen Privatpersonen vermittelt. Bekanntere Anbieter haben ihr Geschäftsmodell bereits vor langer Zeit umgestellt und arbeiten heute selbst mit institutionellen Investoren und Partnerbanken zusammen. Privatanleger können dort nicht mehr in Einzelkredite investieren – aus Sicht des Kreditnehmers handelt es sich faktisch um einen klassischen Kreditvermittler.

    Echte P2P-Marktplätze finden sich daher vor allem im EU-Ausland, insbesondere im Baltikum:

    • Bondora (Estland): Eine der ältesten Plattformen, gegründet 2009. Bietet u. a. das Produkt „Go & Grow“ mit fester Verzinsung. Investiert wird in Kredite aus Estland, Spanien und Finnland.
    • Mintos (Lettland): Größte europäische P2P-Plattform mit einem Marktplatzmodell. Hier werden Kredite verschiedener Kreditanbahner gebündelt angeboten.
    • EstateGuru (Estland): Spezialisiert auf immobilienbesicherte Kredite mit Schwerpunkt im Baltikum.

    Wichtig: Diese Plattformen richten sich primär an Anleger, die in Kredite investieren möchten – und nicht an deutsche Kreditnehmer. Wer in Deutschland einen Kredit benötigt, findet auf klassischen P2P-Marktplätzen keine Angebote. Für Kreditnehmer ist der CHECK24 Kreditvergleich mit Angeboten regulierter Banken die deutlich sicherere und transparentere Alternative.

    Was ist P2P-Lending?

    P2P-Lending ist die englische Bezeichnung für die Peer-to-Peer-Kreditvergabe – also denselben Mechanismus, der auch dem deutschen Begriff „P2P-Kredit“ zugrunde liegt. Im deutschsprachigen Raum wird der Begriff P2P-Lending jedoch in der Regel aus der Anlegerperspektive verwendet: Es geht darum, als Privatperson Geld in Kredite zu investieren und im Gegenzug Zinsen zu erhalten.

    Charakteristisch für P2P-Lending:

    • Privatpersonen agieren als Geldgeber, nicht als Kreditnehmer
    • Investiert wird in kleine Anteile vieler Kredite, um das Risiko zu streuen
    • Renditen liegen je nach Plattform und Risiko zwischen ca. 5 % und 12 % pro Jahr
    • Keine Einlagensicherung – Totalverlust ist möglich
    • Steuerlich gelten Kapitalerträge mit Abgeltungsteuer (25 %) plus Solidaritätszuschlag

    P2P-Lending wird häufig als Alternative zu klassischen Geldanlagen wie Tages- oder Festgeld beworben. Allerdings ist das Risiko deutlich höher: Während Tagesgeldkonten bei deutschen Banken über die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro abgesichert sind, gibt es beim P2P-Lending keinen vergleichbaren Schutz.

    P2P Kredite als Geldanlage

    Wer P2P-Kredite als Geldanlage in Betracht zieht, sollte sich der hohen Risiken bewusst sein. Die in Aussicht gestellten Renditen klingen verlockend – sie sind aber kein Selbstläufer und gehen mit einem realistischen Totalverlustrisiko einher. Wer Wert auf eine seriöse Geldanlage legt, ist mit Tagesgeld oder Festgeld über den CHECK24 Vergleich viel besser bedient.

    Folgende Punkte sollten Sie als Anleger berücksichtigen:

    • Kreditausfallrisiko: Kann der Kreditnehmer nicht zahlen, verlieren Sie als Anleger anteilig Ihr Kapital. Eine vollständige Schadensregulierung ist selten.
    • Rückkaufgarantien sind kein Sicherheitsversprechen: Viele Plattformen werben mit „Buyback Guarantees“. Diese gelten jedoch nur, solange die Kreditanbahner und die Plattform zahlungsfähig sind – im Krisenfall sind sie meist wertlos.
    • Plattform-Insolvenz: Geht die Plattform pleite, kann Ihr investiertes Kapital ganz oder teilweise verloren gehen. Beispiele wie Envestio, Kuetzal oder Grupeer zeigen, wie schnell das passieren kann.
    • Währungs- und Länderrisiken: Viele Kredite werden im Ausland vergeben. Politische, wirtschaftliche oder rechtliche Veränderungen können den Wert Ihrer Investments stark beeinflussen.
    • Steuerliche Pflichten: Erträge aus P2P-Lending müssen Sie in der Regel selbst in der Steuererklärung angeben (Anlage KAP), da ausländische Plattformen meist keine Abgeltungsteuer abführen.
    • Geringe Liquidität: Ihr Kapital ist über die Kreditlaufzeit gebunden. Ein vorzeitiger Verkauf von Krediten ist nur eingeschränkt über sogenannte Sekundärmärkte möglich.

    Häufige Fragen zu P2P-Krediten

    Wie schnell wird ein Peer to Peer Kredit ausgezahlt?

    Die Auszahlung eines P2P-Kredits hängt davon ab, wie schnell genügend Anleger das Kreditprojekt finanzieren. In günstigen Fällen geschieht das innerhalb weniger Stunden, in anderen Fällen können mehrere Tage oder Wochen vergehen. Eine garantierte Auszahlung gibt es nicht. Ein klassischer Ratenkredit über den CHECK24 Kreditvergleich ist demgegenüber oft binnen weniger Tage auf Ihrem Konto.

    Wie riskant sind P2P Kredite?

    P2P-Kredite gelten sowohl für Kreditnehmer als auch für Anleger als risikoreich. Kreditnehmer zahlen häufig höhere Zinsen, müssen mit Plattformgebühren rechnen und haben eingeschränkten Verbraucherschutz. Anleger riskieren bei Kreditausfällen oder einer Insolvenz der Plattform den Totalverlust ihres eingesetzten Kapitals, da es keine Einlagensicherung gibt.

    Wer vergibt P2P Kredite?

    P2P-Kredite werden formal von Privatanlegern über eine Vermittlungsplattform vergeben. In der Praxis erfolgt die Auszahlung jedoch häufig über eine Partnerbank, die als technischer Abwickler fungiert. In Deutschland gibt es derzeit keine reine P2P-Kreditplattform mehr – einstige Vorreiter wie Auxmoney arbeiten heute mit institutionellen Investoren.

    Werden P2P Kredite bei der Schufa registriert?

    Seriöse Plattformen führen bei der Bonitätsprüfung eine Schufa-Abfrage durch, und der Kredit wird – sofern er über eine Partnerbank in Deutschland abgewickelt wird – als laufender Kredit bei der Schufa eingetragen. Eine fristgerechte Rückzahlung wirkt sich neutral oder leicht positiv auf den Schufa-Score aus, Zahlungsausfälle führen wie bei jedem anderen Kredit zu negativen Einträgen.

    Kann man einen P2P Kredit vorzeitig ablösen?

    Ob ein P2P-Kredit vorzeitig zurückgezahlt werden kann, hängt von den Bedingungen der jeweiligen Plattform ab. Bei in Deutschland abgewickelten Krediten gelten in der Regel die gesetzlichen Regeln für Verbraucherdarlehen – also das Recht auf vorzeitige Rückzahlung gegen eine angemessene Vorfälligkeitsentschädigung. Prüfen Sie vor Vertragsabschluss unbedingt die genauen Konditionen.

    Was passiert wenn die P2P Plattform insolvent geht?

    Geht eine P2P-Plattform in die Insolvenz, hängt der Ausgang stark von der jeweiligen Rechtsform, dem Sitzland und der konkreten Vertragsgestaltung ab. In der Vergangenheit haben Insolvenzen von Plattformen wie Envestio, Kuetzal oder Grupeer gezeigt, dass Anleger oft erhebliche Verluste bis hin zum Totalverlust hinnehmen mussten. Kreditnehmer müssen weiterhin ihre Raten zahlen – allerdings ist oft unklar, an wen genau. Eine staatliche Einlagensicherung wie bei Banken besteht nicht.

    Welche Voraussetzungen sind für einen P2P Kredit erforderlich?

    Die Anforderungen ähneln denen eines klassischen Ratenkredits:

    • Volljährigkeit und Wohnsitz in Deutschland
    • Gültiges Girokonto
    • Regelmäßiges Einkommen (Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge)
    • Schufa-Abfrage (in der Regel verpflichtend)
    • Identitätsnachweis per Video- oder Postident

    Je nach Plattform können zusätzliche Unterlagen verlangt werden. Eine Kreditzusage hängt am Ende vor allem von Ihrer Bonität und der Bereitschaft der Anleger ab, in Ihr Projekt zu investieren.

    Was ist Social Lending?

    Social Lending ist ein verwandter Begriff zum P2P-Lending. Im engeren Sinne bezeichnet Social Lending die Vergabe von zinslosen oder zinsgünstigen Krediten zwischen Privatpersonen, häufig mit einem sozialen oder gemeinnützigen Hintergrund. Im weiteren Sinne wird der Begriff aber auch synonym zum P2P-Lending verwendet – also für jede Form der direkten Kreditvergabe zwischen Privatpersonen über eine Online-Plattform.

    Fazit: Lieber regulierter Kredit über CHECK24 statt P2P-Risiko

    Ein P2P-Kredit kann auf den ersten Blick attraktiv wirken – insbesondere für Verbraucher mit schwacher Bonität oder dem Wunsch nach einer schnellen, digitalen Finanzierung. In der Praxis überwiegen jedoch die Nachteile und Risiken deutlich: hohe Zinsen, zusätzliche Gebühren, eingeschränkter Verbraucherschutz und das reale Risiko, an eine intransparente oder gar betrügerische Plattform zu geraten. Echte P2P-Kreditplattformen existieren in Deutschland faktisch nicht mehr, und ausländische Anbieter unterliegen anderen Regeln.

    Unsere klare Empfehlung: Prüfen Sie Ihre Kreditchancen über den CHECK24 Kreditvergleich. Hier vergleichen Sie kostenlos und unverbindlich Konditionen von zahlreichen regulierten Banken und Kreditvermittlern – mit transparenten Zinsen, klaren Vertragsbedingungen und umfassendem Verbraucherschutz. So gehen Sie deutlich weniger Risiko ein als bei einem Kredit von Privat über eine P2P-Plattform.

    Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

    Weiterführende Links und Informationen

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