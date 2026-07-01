P2P Kredit: Darlehen von Privatpersonen

Achtung: P2P Kredite sind riskant

Ein P2P-Kredit ist nicht zu verwechseln mit einem Darlehen aus dem privaten Umfeld – also einem Kredit von Privat zwischen Familie, Freunden oder Bekannten. Bei einem klassischen privaten Darlehen kennen sich beide Parteien, zudem wird für diese Art der Kreditprojekte keine Onlineplattform benötigt, während ein P2P-Kredit über eine anonyme Plattform abgewickelt wird.

So verlockend die Idee eines unkomplizierten Kredits ohne Bank klingt – P2P-Kredite bergen erhebliche Risiken, die viele Kreditnehmer und Anleger unterschätzen. Wir empfehlen Ihnen daher ausdrücklich, einen P2P-Kredit nicht ohne gründliche Prüfung in Betracht zu ziehen.

Unser Tipp:



Ziehen Sie keinen P2P-Kredit in Erwägung. Prüfen Sie zunächst, ob Sie über den CHECK24 Kreditvergleich ein passendes Angebot von einer regulierten Bank erhalten. Auch bei mittlerer Bonität bestehen häufig gute Chancen auf einen klassischen Ratenkredit – mit transparenten Konditionen und vollem Verbraucherschutz.