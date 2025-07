Bonusbedingungen

Neukunden erhalten aktuell bis zu 175 € Exklusivbonus: 1) Neukunden (= Kunden, die in den letzten 12 Monaten keine Geschäftsbeziehung mit der HypoVereinsbank hatten) erhalten 100 €, wenn Sie ihr 1. Girokonto eröffnen. Voraussetzung sind 3 aufeinanderfolgende monatliche Geldeingänge über mindestens 1.000 € in den ersten 4 Monaten beginnend mit dem Monat, der auf den Monat der Kontoeröffnung folgt. Die Summe darf auch in mehreren Teilbeträgen eingehen. Bei Gemeinschaftskonten beträgt der Mindest-Geldeingang ebenfalls insgesamt 1.000 €. Geldeingänge sind z.B. Lohn, Gehalt, Pension, Kindergeld, BAföG. Eigene Überträge, z.B. Bareinzahlungen oder Überweisungen von Konten der HypoVereinsbank mit identischen Kontoinhabern, Umsätze aus Wertpapieren sowie Gutschriften von Rücklastschriften zählen nicht. Bei Erfüllung der Bedingung erhalten Sie die Gutschrift im 5., auf den Kontoeröffnungsmonat folgenden Monat. Die Geldeingänge müssen in zwei aufeinanderfolgenden Monaten auf Ihrem Girokonto eingehen. Die Gutschrift erfolgt ausschließlich auf Ihr HVB ExklusivKonto. 2) Zusätzlich erhalten Neukunden 75 € exklusiven Bonus, wenn Sie Ihr bisheriges Girokonto automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug umziehen und kündigen. Die Aktion gilt nur, wenn die Schließung des alten Kontos innerhalb der ersten 90 Tage nach Antragsstellung automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug in Auftrag gegeben wird. Der 75 € Exklusivbonus wird nur 1x pro Kunde gewährt. Ein Kunde, der diesen Bonus bereits in der Vergangenheit für ein HVB Konto erhalten hat, ist nicht bonusberechtigt. Die Auszahlung erfolgt spätestens 4 Wochen nach Beauftragung der Kontoschließung auf Ihr neues HVB Konto. Zugang zum Kontoumzug erhalten Sie sofort nach erfolgreicher Legitimation mittels VideoIdent oder spätestens nach erfolgreicher Kontoeröffnung bei anderen Legitimationsverfahren.