Wie löse ich einen Verrechnungsscheck ein?

Wenn Sie Ihr Girokonto bei einer Filialbank führen, können Sie den Verrechnungsscheck direkt vor Ort in einer Bankfiliale abgeben. Dort füllen Sie in der Regel ein Formular aus. Sind Sie hingegen Kunde bei einer Direktbank, dann senden Sie den Scheck zusammen mit einem Formular per Post an Ihre Bank. Die Unterlagen können Sie sich im Normalfall über die Website Ihres Kreditinstituts herunterladen. Bei manchen Banken reicht auch der Scheck in Kombination mit Ihrer IBAN und Unterschrift.