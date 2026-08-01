Volltilgerdarlehen: Immobilienkredit ohne Anschlussfinanzierung

Ist ein Ratenkredit ein Volltilgerdarlehen?

Bei den meisten Ratenkrediten kann man theoretisch von einem einem Volltilgerdarlehen sprechen, da eine Zinssatz und Monatsrate bis zur endgültigen Abbezahlung für gewöhnlich unverändert bleiben. Ausnahmen können sich zum Beispiel bei einer Ballonfinanzierung ergeben, wenn die hohe Schlussrate durch einen erneuten Kredit finanziert werden muss.

Der Begriff wird allerdings überwiegend für besicherte Immobilienkredite verwendet, da es hier für gewöhnlich um deutlich höhere Beträge geht als bei Krediten und eine Anschlussfinanzierung zum Regelfall gehört.