Kredit trotz Schulden

Warum kann es für eine verschuldete Person schwer sein, einen Kredit zu bekommen?

Banken prüfen vor jeder Kreditvergabe die Kreditwürdigkeit des Antragstellers. Wer bereits Schulden hat, gilt möglicherweise als erhöhtes Risiko – denn es stellt sich die Frage, ob eine weitere monatliche Rate noch bezahlbar ist.



Die häufigsten Gründe für eine Ablehnung oder erschwerte Kreditzusage:

