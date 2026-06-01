Vorhandene Schulden und Verbindlichkeiten bedeuten nicht automatisch, dass kein neuer Kredit möglich ist. Entscheidend ist vielmehr, ob die zusätzliche monatliche Belastung dauerhaft finanziell tragbar bleibt. In diesem Zusammenhang kommen Fragen auf:
Warum kann es für eine verschuldete Person schwer sein, einen Kredit zu bekommen?
Kann ich durch einen Kredit trotz Schulden profitieren?
Wann ist ein Kredit trotz Schulden möglich?
Banken prüfen vor jeder Kreditvergabe die Kreditwürdigkeit des Antragstellers. Wer bereits Schulden hat, gilt möglicherweise als erhöhtes Risiko – denn es stellt sich die Frage, ob eine weitere monatliche Rate noch bezahlbar ist.
Die häufigsten Gründe für eine Ablehnung oder erschwerte Kreditzusage:
Schulden sind nicht gleich Schulden
Laufende Kredite, die Sie problemlos bedienen, sind für Banken kein Hindernis: Sie gelten als verschuldet, aber kreditwürdig. Kritisch wird es erst bei Überschuldung: wenn Verpflichtungen das Einkommen dauerhaft übersteigen, Zahlungen ausbleiben oder neue Schulden alte decken müssen.
Ein Kredit trotz bestehender Schulden kann sich lohnen, wenn es sich um eine Umschuldung handelt. Dabei werden mehrere laufende Kredite oder offene Verbindlichkeiten durch einen neuen Kredit zusammengefasst und abgelöst.
Das Ziel sind bessere Konditionen, mehr Übersicht oder eine geringere monatliche Belastung. Das können Sie erreichen, wenn der neue Kredit
Im CHECK24 Kreditvergleich können Sie direkt angeben, dass der Kredit zur Umschuldung genutzt werden soll. Viele Banken berücksichtigen diesen Verwendungszweck und bieten dafür passende Konditionen an.
Die Chancen auf einen weiteren Kredit stehen häufig gut, wenn:
Wenn Sie einen Kredit trotz Schulden aufnehmen, ist für Banken dabei vor allem entscheidend, wie viel Geld Ihnen nach Abzug aller festen Ausgaben und bestehenden Kreditraten noch zur Verfügung steht. Reicht dieses frei verfügbare Einkommen aus und wurden bisherige Kredite problemlos zurückgezahlt, ist ein Kredit möglich.
Zusätzlich kann ein zweiter Kreditnehmer die Chancen auf eine Zusage verbessern. In diesem Fall berücksichtigt die Bank auch das Einkommen und die Bonität der zweiten Person. Dadurch erhöht sich häufig die finanzielle Sicherheit für die Bank.
Auch eine Bürgschaft kann hilfreich sein. Ein Bürge verpflichtet sich, die Rückzahlung zu übernehmen, falls der Kreditnehmer die Raten nicht mehr zahlen kann. Vor allem bei bestehenden Schulden oder einer schwächeren Bonität verlangen Banken manchmal eine solche zusätzliche Absicherung. Bei CHECK24 haben Sie die Möglichkeit bei einem Kreditantrageinen zweiten Kreditgeber anzugeben. Ein Kredit über eine Bürgschaft ist über uns jedoch nicht möglich.
Für Personen mit bestehenden Verbindlichkeiten kommen vor allem folgende Optionen in Frage:Warum kann es für eine verschuldete Person schwer sein, einen Kredit zu bekommen?
Wichtig:
Unabhängig davon, für welche Option Sie sich entscheiden: Neue Schulden sollten nur aufgenommen werden, um bestehende Verbindlichkeiten sinnvoll zu ordnen und schneller schuldenfrei zu werden, nicht aus Konsumgründen.
Um Ihre Schulden zu begleichen, sollten Sie keinesfalls Ihren Dispokredit in Anspruch nehmen. Mit Zinssätzen von durchschnittlich 17 Prozent pro Jahr ist er einer der teuersten Kreditformen. Wer den Dispo dauerhaft nutzt, kann schnell in eine Schuldenfalle geraten. Im Falle einer drohenden Überschuldung, wenden Sie sich an eine Schuldnerberatung
Falls Sie Schwierigkeiten haben, bestehende Verbindlichkeiten zu bedienen, kann eine frühzeitige Schuldnerberatung sinnvoll sein. Die Berater unterstützen dabei, einen Überblick über die finanzielle Situation zu gewinnen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Oft lässt sich bereits durch eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern eine Regelung finden, beispielsweise durch Ratenzahlungen oder einen Vergleich. Je früher Betroffene handeln, desto größer sind die Chancen, zusätzliche Kosten und eine weitere Verschuldung zu vermeiden.
Abseits von dem potenziellen Risiko "Schulden" gibt es weitere Fälle, in denen es für Antragsteller schwieriger sein kann, eine Kreditzusage zu erhalten:
Ein Kreditantrag im Krankenstand zählt zu den schwierigsten Fällen. Banken bewerten längere Ausfälle kritisch, da Unsicherheit über die zukünftige Zahlungsfähigkeit besteht. Sicherheiten oder ein zweiter Kreditnehmer können die Kreditzusage erleichtern.
Ein Kredit in der Probezeit ist etwas schwerer zu bekommen, da das Arbeitsverhältnis noch nicht als sicher gilt. Trotzdem ist ein Kleinkredit bei guter Bonität und regelmäßigem Einkommen teilweise möglich.
Bei einem befristeten Arbeitsvertrag prüfen Banken genauer, ob die Rückzahlung der monatlichen Rate langfristig gesichert ist. Die Kreditlaufzeit sollte nicht über den Arbeitsvertrag hinaus gehen. Je kürzer die Vertragslaufzeit, desto schwieriger wird die Kreditzusage.
Einen Kredit aufnehmen in der Elternzeit ist möglich, aber wegen des oft geringeren Einkommens schwieriger. Zusätzliche Sicherheiten oder ein zweiter Kreditnehmer verbessern häufig die Chancen auf passende Kreditangebote.
Für Alleinerziehende ist die Kreditaufnahme möglich, aber je nach Haushaltsrechnung anspruchsvoller, da nur ein Einkommen vorhanden ist. Banken achten besonders darauf, ob nach allen Ausgaben noch genügend Budget für die Rückzahlung bleibt.
Auch ein Kredit für Rentner ist grundsätzlich möglich. Allerdings begrenzen manche Banken Kreditsumme oder Laufzeit. Eine sichere Rente und gute Bonität erhöhen die Chancen auf ein Kreditangebot.
Unabhängig davon, ob jemand bereits Schulden hat oder nicht, prüfen Banken bei jeder Kreditanfrage dieselben Grundkriterien:
Die Auszahlung Ihres Kredits erfolgt, nachdem Sie alle erforderlichen Unterlagen eingereicht und die Identifikation sowie die Unterschrift abgeschlossen haben. Der Kreditgeber prüft dann Ihren Antrag und überweist den Kreditbetrag in der Regel innerhalb weniger Tage auf Ihr angegebenes Konto. Die genaue Bearbeitungszeit kann je nach Bank variieren. Sobald Ihr Kredit ausgezahlt wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung.
Im CHECK24 Kreditvergleich finden Sie auch Optionen für einen Sofortkredit. In diesen Fällen überweist die Bank meist noch am selben oder spätestens am nächsten Bankarbeitstag.
Die Schufa spielt bei einem Kredit trotz Schulden eine wichtige Rolle. Die Auskunftei liefert Banken in Deutschland Informationen zur Kreditwürdigkeit von Verbrauchern. Dadurch können Banken einschätzen, ob ein neuer Kredit finanziell tragbar ist und um Verbraucher vor einer möglichen Überschuldung zu schützen. Bestehende Kredite bedeuten dabei nicht automatisch einen negativen Schufa-Eintrag. Entscheidend ist vor allem, ob Kredite zuverlässig und pünktlich zurückgezahlt werden.
Ob eine Bank trotz bestehender Schulden einen Kredit vergibt, hängt von der individuellen finanziellen Situation und Bonität des Antragstellers und den internen Bankenvorgaben ab. Daher lässt sich diese Frage nicht pauschal beantworten. Während eine Bank einen Kreditantrag ablehnen kann, kann eine andere Bank bei gleicher Ausgangslage zu einer positiven Entscheidung kommen.
Kredite trotz negativer Schufa werden teilweise auch von ausländischen Anbietern angeboten. Solche Finanzierungen sind jedoch häufig mit höheren Zinsen und zusätzlichen Kosten verbunden. Daher sollten die Konditionen vor Vertragsabschluss besonders sorgfältig geprüft werden.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
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