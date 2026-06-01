Kredit trotz Schulden

Nur notwendige Cookies
Unvergleichlich lecker
Mit dem Klick auf „geht klar” ermöglichen Sie uns Ihnen über Cookies ein verbessertes Nutzungserlebnis zu servieren und dieses kontinuierlich zu verbessern. So können wir Ihnen bei unseren Partnern personalisierte Werbung und passende Angebote anzeigen. Über „anpassen” können Sie Ihre persönlichen Präferenzen festlegen. Dies ist auch nachträglich jederzeit möglich. Mit dem Klick auf „Nur notwendige Cookies” werden lediglich technisch notwendige Cookies gespeichert.
anpassen geht klar
Datenschutzerklärung
Cookierichtlinie Impressum
« zurück
Ihre Cookie-Präferenzen verwalten
Wählen Sie, welche Cookies Sie auf check24.de akzeptieren.
Die Cookierichtlinie finden Sie hier.
Notwendig
Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Zur Cookierichtlinie
Analytisch
Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten.

Zur Cookierichtlinie
Marketing
Um Ihnen unser Angebot kostenfrei anbieten zu können, finanzieren wir uns u.a. durch Werbeeinblendungen und richten werbliche und nicht-werbliche Inhalte auf Ihre Interessen aus.Dafür arbeiten wir mit ausgewählten Partnern zusammen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit mit Klick auf Datenschutz im unteren Bereich unserer Webseite anpassen.Ausführlichere Informationen zu den folgenden ausgeführten Verarbeitungszwecken finden Sie ebenfalls in unserer Datenschutzerklärung.

Zur Cookierichtlinie
Auswahl speichern alle akzeptieren
Zum Hauptinhalt
Mitteilungen
Merkzettel
Merkzettel
Ihr Merkzettel ist leer.
Bitte melden Sie sich in Ihrem Profil an,um Ihren Merkzettel sehen zu können.
Chat
Ihr Browser wird nicht mehr unterstützt.
Damit Sie auch weiterhin schnell und sicher auf CHECK24 vergleichen
können, empfehlen wir Ihnen einen der folgenden Browser zu nutzen.
Trotzdem fortfahren
Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge
Kredit
Baufinanzierung
Kreditkarte
Girokonto
Tagesgeld
Festgeld
Bonitätsprüfung
All Productsalle Finanzvergleiche
Alle Finanzvergleiche
Kredit
Kredit Autokredit Umschuldung Onlinekredit Sofortkredit Privatkredit Kreditrechner Bonitätsprüfung
Baufinanzierung
Baufinanzierung Anschlussfinanzierung Modernisierung Baufinanzierungsrechner Immobilienbewertung Immobilienfinanzierung Baufinanzierungscenter
Kreditkarte
Kreditkarte Karte ohne Jahresgebühr Karte mit Versicherungen Karte ohne Schufa Firmenkreditkarte Virtuelle Kreditkarte Debitkarte
Girokonto
Girokonto Kostenloses Girokonto Gemeinschaftskonto Konto ohne Schufa Kontowechselservice Konto eröffnen
Geldanlage
Geldanlage Tagesgeld Festgeld Geldanlagecenter
Sie sind hier:
Stapel mit Geldscheinen und Papier mit Zahlen

Kredit trotz Schulden

Vorhandene Schulden und Verbindlichkeiten bedeuten nicht automatisch, dass kein neuer Kredit möglich ist. Entscheidend ist vielmehr, ob die zusätzliche monatliche Belastung dauerhaft finanziell tragbar bleibt. In diesem Zusammenhang kommen Fragen auf:

Warum kann es für eine verschuldete Person schwer sein, einen Kredit zu bekommen?

Kann ich durch einen Kredit trotz Schulden profitieren?

Wann ist ein Kredit trotz Schulden möglich?

Wo bekomme ich einen Kredit, um meine Schulden zu bezahlen?

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Warum kann es für eine verschuldete Person schwer sein, einen Kredit zu bekommen?

Banken prüfen vor jeder Kreditvergabe die Kreditwürdigkeit des Antragstellers. Wer bereits Schulden hat, gilt möglicherweise als erhöhtes Risiko – denn es stellt sich die Frage, ob eine weitere monatliche Rate noch bezahlbar ist.

Die häufigsten Gründe für eine Ablehnung oder erschwerte Kreditzusage:

  • Negative Schufa-Einträge: Zahlungsausfälle oder laufende Mahnverfahren senken die Bonität erheblich.
  • Zu geringes Einkommen: Wenn nach Abzug laufender Kreditraten, Miete und Lebenshaltungskosten kein ausreichender Spielraum bleibt, lehnen Banken einen weiteren Kredit ab.
  • Hohes Schulden-Einkommens-Verhältnis: Je höher der Anteil der bestehenden Verbindlichkeiten im Verhältnis zum Nettoeinkommen ist, desto schlechter stehen die Chancen auf einen neuen Kredit.
  • Unsicheres Arbeitsverhältnis: Befristete Verträge, Probezeit oder Selbstständigkeit können das wahrgenommene Ausfallrisiko für den Kreditgeber erhöhen, sind jedoch kein Ausschlusskriterium.
CHECK24 Hinweis:

Schulden sind nicht gleich Schulden

Laufende Kredite, die Sie problemlos bedienen, sind für Banken kein Hindernis: Sie gelten als verschuldet, aber kreditwürdig. Kritisch wird es erst bei Überschuldung: wenn Verpflichtungen das Einkommen dauerhaft übersteigen, Zahlungen ausbleiben oder neue Schulden alte decken müssen.

Kann ich durch einen Kredit trotz Schulden profitieren?

Ein Kredit trotz bestehender Schulden kann sich lohnen, wenn es sich um eine Umschuldung handelt. Dabei werden mehrere laufende Kredite oder offene Verbindlichkeiten durch einen neuen Kredit zusammengefasst und abgelöst.

Das Ziel sind bessere Konditionen, mehr Übersicht oder eine geringere monatliche Belastung. Das können Sie erreichen, wenn der neue Kredit

  • niedrigere Zinsen bietet,
  • eine passendere Laufzeit hat,
  • mehrere Raten zu einer Rate bündelt,
  • teure Schulden wie Dispo- oder Kreditkartenschulden ersetzt.
Das Prinzip der Umschuldung, grafisch dargestellt mit mehreren Krediten und einem neuen Kredit.
CHECK24 Tipp

Im CHECK24 Kreditvergleich können Sie direkt angeben, dass der Kredit zur Umschuldung genutzt werden soll. Viele Banken berücksichtigen diesen Verwendungszweck und bieten dafür passende Konditionen an.

Wann ist ein Kredit trotz Schulden möglich?

Die Chancen auf einen weiteren Kredit stehen häufig gut, wenn:

  • Ihr Einkommen regelmäßig eingeht und ausreichend hoch ist,
  • Sie bestehende Kreditraten zuverlässig bezahlen,
  • Ihre laufenden monatlichen Kosten noch im Rahmen liegen,
  • Ihre Bonität beziehungsweise Ihr Schufa-Score positiv bewertet wird.

Wenn Sie einen Kredit trotz Schulden aufnehmen, ist für Banken dabei vor allem entscheidend, wie viel Geld Ihnen nach Abzug aller festen Ausgaben und bestehenden Kreditraten noch zur Verfügung steht. Reicht dieses frei verfügbare Einkommen aus und wurden bisherige Kredite problemlos zurückgezahlt, ist ein Kredit möglich.

Weitere Optionen um die Chancen zu verbessern

Zusätzlich kann ein zweiter Kreditnehmer die Chancen auf eine Zusage verbessern. In diesem Fall berücksichtigt die Bank auch das Einkommen und die Bonität der zweiten Person. Dadurch erhöht sich häufig die finanzielle Sicherheit für die Bank.

Auch eine Bürgschaft kann hilfreich sein. Ein Bürge verpflichtet sich, die Rückzahlung zu übernehmen, falls der Kreditnehmer die Raten nicht mehr zahlen kann. Vor allem bei bestehenden Schulden oder einer schwächeren Bonität verlangen Banken manchmal eine solche zusätzliche Absicherung. Bei CHECK24 haben Sie die Möglichkeit bei einem Kreditantrageinen zweiten Kreditgeber anzugeben. Ein Kredit über eine Bürgschaft ist über uns jedoch nicht möglich. 

Welche Bank gibt Kredit trotz schulden?

Für Personen mit bestehenden Verbindlichkeiten kommen vor allem folgende Optionen in Frage:Warum kann es für eine verschuldete Person schwer sein, einen Kredit zu bekommen?

  • Kredit bei einer deutschen Bank: Viele Direktbanken und Filialbanken bieten Umschuldungskredite an, bei denen bestehende Verbindlichkeiten direkt durch die neue Bank abgelöst werden. Alternativ können Sie mit dem Geldbetrag aus einem Ratenkredit Ihre Gläubiger selbst bedienen.
  • Kredit von Privatpersonen ohne Bank: Dabei handelt es sich um ein Darlehen, das nicht von einer Bank, sondern von einer Privatperson vergeben wird. Ein Vertrag sollte individuell verhandelt und klare Rückzahlungsregeln festgelegt werden, um Ärger zu vermeiden.
  • Kredit ohne Schufa: Trotz schlechter Schufa bieten einige Banken Kredite an. Dann handelt es sich meist um ausländische Banken, bei denen Sie mit höheren Zinsen rechnen müssen.Wann ist ein Kredit trotz Schulden möglich?Ein schneller und unkomplizierter Weg ist ein Kreditvergleich über CHECK24. Hier können Sie Konditionen von mehreren Banken gleichzeitig vergleichen, ohne dass Sie bei jedem Anbieter einzeln eine Anfrage stellen müssen.

Wichtig:
Unabhängig davon, für welche Option Sie sich entscheiden: Neue Schulden sollten nur aufgenommen werden, um bestehende Verbindlichkeiten sinnvoll zu ordnen und schneller schuldenfrei zu werden, nicht aus Konsumgründen. 

CHECK24 Hinweis

Dispokredit

Um Ihre Schulden zu begleichen, sollten Sie keinesfalls Ihren Dispokredit in Anspruch nehmen. Mit Zinssätzen von durchschnittlich 17 Prozent pro Jahr ist er einer der teuersten Kreditformen. Wer den Dispo dauerhaft nutzt, kann schnell in eine Schuldenfalle geraten. Im Falle einer drohenden Überschuldung, wenden Sie sich an eine Schuldnerberatung

Hilfe bei Schulden

Falls Sie Schwierigkeiten haben, bestehende Verbindlichkeiten zu bedienen, kann eine frühzeitige Schuldnerberatung sinnvoll sein. Die Berater unterstützen dabei, einen Überblick über die finanzielle Situation zu gewinnen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Oft lässt sich bereits durch eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern eine Regelung finden, beispielsweise durch Ratenzahlungen oder einen Vergleich. Je früher Betroffene handeln, desto größer sind die Chancen, zusätzliche Kosten und eine weitere Verschuldung zu vermeiden. 

Wann kann es schwieriger sein, einen Kredit zu bekommen?

Abseits von dem potenziellen Risiko "Schulden" gibt es weitere Fälle, in denen es für Antragsteller schwieriger sein kann, eine Kreditzusage zu erhalten:

Kredit im Krankenstand

Ein Kreditantrag im Krankenstand zählt zu den schwierigsten Fällen. Banken bewerten längere Ausfälle kritisch, da Unsicherheit über die zukünftige Zahlungsfähigkeit besteht. Sicherheiten oder ein zweiter Kreditnehmer können die Kreditzusage erleichtern.

Kredit in der Probezeit

Ein Kredit in der Probezeit ist etwas schwerer zu bekommen, da das Arbeitsverhältnis noch nicht als sicher gilt. Trotzdem ist ein Kleinkredit bei guter Bonität und regelmäßigem Einkommen teilweise möglich.

Kredit mit befristetem Arbeitsvertrag

Bei einem befristeten Arbeitsvertrag prüfen Banken genauer, ob die Rückzahlung der monatlichen Rate langfristig gesichert ist. Die Kreditlaufzeit sollte nicht über den Arbeitsvertrag hinaus gehen. Je kürzer die Vertragslaufzeit, desto schwieriger wird die Kreditzusage.

Kredit in Elternzeit

Einen Kredit aufnehmen in der Elternzeit ist möglich, aber wegen des oft geringeren Einkommens schwieriger. Zusätzliche Sicherheiten oder ein zweiter Kreditnehmer verbessern häufig die Chancen auf passende Kreditangebote.

Kredit für Alleinerziehende

Für Alleinerziehende ist die Kreditaufnahme möglich, aber je nach Haushaltsrechnung anspruchsvoller, da nur ein Einkommen vorhanden ist. Banken achten besonders darauf, ob nach allen Ausgaben noch genügend Budget für die Rückzahlung bleibt.

Kredit für Rentner

Auch ein Kredit für Rentner ist grundsätzlich möglich. Allerdings begrenzen manche Banken Kreditsumme oder Laufzeit. Eine sichere Rente und gute Bonität erhöhen die Chancen auf ein Kreditangebot.

Häufige Fragen zum Kredit für Schulden

Nach welchen Kriterien vergeben Banken Kredite?

Unabhängig davon, ob jemand bereits Schulden hat oder nicht, prüfen Banken bei jeder Kreditanfrage dieselben Grundkriterien:

  • Regelmäßiges Einkommen: Ein sicheres, nachweisbares Einkommen ist die wichtigste Voraussetzung. Beamte und Angestellte mit unbefristetem Vertrag haben die besten Karten.
  • Schufa-Score: Die Schufa bewertet die Zahlungshistorie und vergibt einen Score-Wert. Ein hoher Score signalisiert Zuverlässigkeit, ein niedriger Score erhöht das wahrgenommene Ausfallrisiko.
  • Haushaltsrechnung: Banken prüfen, ob nach Abzug aller fixen Kosten (Miete, bestehende Ratenzahlungen, Lebenshaltung) noch ausreichend Spielraum für eine neue Monatsrate bleibt.
  • Sicherheiten: Wenn Sie zum Beispiel ein Fahrzeug finanzieren, dient dieses gleichzeitig als Sicherheit für das Kreditinstitut und erhöht die Chancen auf eine Kreditzusage.
  • Hauptwohnsitz in Deutschland: Die meisten Banken vergeben Kredite nur an Personen mit Hauptwohnsitz in Deutschland.
  • Volljährigkeit: Kreditnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Einige Banken setzen ein Mindestalter von 21 Jahren voraus.

Wann wird der Kredit trotz Schulden ausbezahlt?

Die Auszahlung Ihres Kredits erfolgt, nachdem Sie alle erforderlichen Unterlagen eingereicht und die Identifikation sowie die Unterschrift abgeschlossen haben. Der Kreditgeber prüft dann Ihren Antrag und überweist den Kreditbetrag in der Regel innerhalb weniger Tage auf Ihr angegebenes Konto. Die genaue Bearbeitungszeit kann je nach Bank variieren. Sobald Ihr Kredit ausgezahlt wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung. 

Im CHECK24 Kreditvergleich finden Sie auch Optionen für einen Sofortkredit. In diesen Fällen überweist die Bank meist noch am selben oder spätestens am nächsten Bankarbeitstag.

Was ist die Rolle der Schufa bei einem Kredit trotz Schulden?

Die Schufa spielt bei einem Kredit trotz Schulden eine wichtige Rolle. Die Auskunftei liefert Banken in Deutschland Informationen zur Kreditwürdigkeit von Verbrauchern. Dadurch können Banken einschätzen, ob ein neuer Kredit finanziell tragbar ist und um Verbraucher vor einer möglichen Überschuldung zu schützen. Bestehende Kredite bedeuten dabei nicht automatisch einen negativen Schufa-Eintrag. Entscheidend ist vor allem, ob Kredite zuverlässig und pünktlich zurückgezahlt werden.

Welche Bank vergibt einen Kredit trotz Schulden?

Ob eine Bank trotz bestehender Schulden einen Kredit vergibt, hängt von der individuellen finanziellen Situation und Bonität des Antragstellers und den internen Bankenvorgaben ab. Daher lässt sich diese Frage nicht pauschal beantworten. Während eine Bank einen Kreditantrag ablehnen kann, kann eine andere Bank bei gleicher Ausgangslage zu einer positiven Entscheidung kommen.

Kredite trotz negativer Schufa werden teilweise auch von ausländischen Anbietern angeboten. Solche Finanzierungen sind jedoch häufig mit höheren Zinsen und zusätzlichen Kosten verbunden. Daher sollten die Konditionen vor Vertragsabschluss besonders sorgfältig geprüft werden.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

Weiterführende Links und Informationen

Unsere Partner
teilnehmende Kreditbanken/Vermittler
4,9/5 aus 102.942 Bewertungen
„Check 24 ist immer gut für einen Vergleich und Verträge abzuschließen.‟ 06/2026
CHECK24 – Deutschlands größtes Vergleichsportal
Transparent
Wir bieten Ihnen einen Überblick
über Preise und Leistungen von
tausenden Anbietern. Und das alles
über eigene Vergleichsrechner.
Kostenlos
Für Kunden ist unser Service
kostenlos. Wir finanzieren uns über
Provisionen, die wir im Erfolgsfall
von Anbietern erhalten.
Vertrauenswürdig
Bei uns können Kunden erst nach
einem Abschluss eine Bewertung
abgeben. Dadurch sehen Sie nur
echte Kundenbewertungen.
Erfahren
Seit 1999 haben unsere Experten
über 15 Millionen Kunden beim
Vergleichen und Sparen geholfen.
mehr erfahren
Telefon

Telefonische Beratung

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr