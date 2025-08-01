Nur notwendige Cookies
FAQ

Wann lehnt die Bank eine Umschuldung ab?

Eine Umschuldung kann helfen, Ordnung in die Finanzen zu bringen. Sie wird von der Schufa in der Regel positiv bewertet, besonders, wenn Sie mehrere Kredite zu einem zusammenfassen. Trotzdem gibt es einige wenige Gründe, weshalb eine Umschuldung abgelehnt wird. Wir erklären Ihnen, was Sie dazu wissen müssen und wie es doch noch klappen kann.

Welche Gründe gibt es bei Ablehnung einer Umschuldung?

Für eine Umschuldung wird, wie für andere Kredite auch, die Bonität geprüft. Dazu gehört auch die Abfrage des Schufa-Scores. In einigen Fällen kann eine schlechte Schufa zu einer Ablehnung führen. Aber auch andere Gründe, wie falsche Unterlagen oder fehlendes Einkommen, können dafür sorgen, dass Banken einer Umschuldung nicht zustimmen.

CHECK24 Hinweis

Banken bewerten unterschiedlich

Eine Umschuldung bedeutet meistens, dass Kredite von einer Bank zu einer anderen Bank umgezogen werden. Dabei definiert jede Bank die Kriterien für die Bewilligung eines Kredits selbst. Entsprechend ist es möglich, dass eine Bank zwar eine Umschuldung ablehnt, diese aber bei einer anderen möglich ist. Deshalb ist der Vergleich möglichst vieler Angebote auch bei einer Umschuldung wichtig.

Welches sind die häufigsten Gründe für eine Ablehnung der Umschuldung?

Schlechter Schufa-Score oder negative Einträge

Wenn Sie mehrere Kredite abbezahlen, ist der Schufa-Score meistens nicht optimal. Das führt aber in der Regel noch nicht zur Ablehnung einer Umschuldung. Sind aber vermehrt negative Einträge bei der Schufa oder gravierende Einträge vermerkt – dazu gehören mehrere offene Mahnungen oder eine Insolvenz – kann es sein, dass Banken keine Umschuldung bewilligen.

Zu geringes oder unsicheres Einkommen

Um einen Kredit abzuzahlen, wird für gewöhnlich ein regelmäßiges Einkommen vorausgesetzt. Das gilt auch für eine Umschuldung. Banken prüfen den Gehaltseingang zur Einschätzung des eigenen Risikos, aber auch um den Verbraucher vor einer erneuten Verschuldung zu schützen. Sehen Banken eine finanzielle Überlastung in der Aufnahme des Kredits, wird dieser abgelehnt.

Zu hohe bestehende Verschuldung

Ist ein Kreditnehmer bereits stark verschuldet, bedeutet die Kreditvergabe für Banken ein besonders hohes Risiko. In diesem Fall sind nur wenige Kreditinstitute bereit, einen Umschuldungskredit zu gewähren.

Alter

Einige Banken haben eine Altersgrenze für Kredite. Ab einem bestimmten Alter lehnen sie die Vergabe eines Umschuldungskredits ab. Diese Altersgrenze ist Banken-individuell. Ein Vergleich mehrerer Angebote hilft, das passende zu finden, denn auch Kredite für Rentner sind möglich.

Unvollständige oder falsche Unterlagen

Ein häufiger Grund für abgelehnte Kredite sind falsche oder fehlende Unterlagen. Achten Sie bei der Beantragung eines Kredits immer darauf, dass alle Angaben richtig und vollständig sind. Dann kann dieser Punkt einer Umschuldung nicht im Weg stehen.

Was kann man im Falle einer Ablehnung tun?

Wurde die gewünschte Umschuldung abgelehnt, können Sie sich um Alternativen bemühen oder versuchen, Ihre aktuelle Situation zu verbessern.

Schufa-Score prüfen

Prüfen Sie, ob alle Einträge bei der Schufa aktuell und korrekt sind und lassen Sie eventuell veraltete löschen. Ihren Schufa-Score können Sie leicht verbessern, wenn Sie zum Beispiel die zweite oder dritte Mahnung für eine offene Rechnung zeitnah begleichen. Eine erste Mahnung hat noch keinen Einfluss auf den Score.

Haushaltsrechnung verbessern

Machen Sie einen Finanzcheck und prüfen Sie, wo Einsparpotenziale liegen. Wenn Sie Ihre persönliche Haushaltsrechnung verbessern, steigern Sie die Chance auf einen Umschuldungskredit.

Schuldnerberatung nutzen

Wurde die Umschuldung aufgrund einer starken Überschuldung abgelehnt, kann es hilfreich sein, eine Schuldnerberatung in Anspruch zu nehmen. Gemeinnützige Organisationen bieten kostenlose Hilfe an. Alternativ ist in einigen Fällen eine staatliche Kostenübernahme möglich. Dies sollten Sie vorher mit den entsprechenden Stellen abklären.

Anderen Zeitpunkt wählen

Sie sind aktuell nicht in einem festen Angestelltenverhältnis, haben aber eines in Sicht? Warten Sie mit der Umschuldung bis zum Ende der Probezeit. Eine feste und langfristige Anstellung erhöht die Chance auf einen Umschuldungskredit.

Kredit anpassen

Eventuell haben Sie den Kreditbetrag für die Umschuldung zu hoch gewählt oder die Laufzeit zu gering. Prüfen Sie, ob Sie mit anderen Parametern Angebote erhalten. Lassen Sie sich kostenlos von unseren Kreditberatern helfen.

Author image

Mit Unterstützung zur Umschuldung – Unsere Kreditberater helfen weiter

Lassen Sie sich kostenlos beraten. Unsere Kreditberater helfen Ihnen jederzeit weiter. Starten Sie einen Chat oder fordern Sie einen Rückruf an.

Fazit: Bei abgelehnter Umschuldung nicht aufgeben

In besonders unsicheren finanziellen Situationen lehnen einige Banken den Antrag auf eine Umschuldung ab. Da die Bewilligungskriterien der Banken jedoch unterschiedlich sind, lohnt es sich immer, möglichst viele Angebote zu vergleichen und Hilfe bei der Optimierung des Umschuldungskredits in Anspruch zu nehmen. Auch die Reduzierung bestehender Ausgaben und das Überprüfen der einzureichenden Unterlagen können ein Schritt zur Bewilligung sein.

Author image
Anna N. Baumgart ()
Online Redakteurin Finanzen
Anna ist Journalistin für Hörfunk und seit vielen Jahren den interessantesten Inhalten und deren hörer- und leserfreundlichen Umsetzung auf der Spur. Seit 2023 schreibt sie bei CHECK24 verbrauchernah über die wichtigsten Produkte und Neuigkeiten aus der Finanzwelt.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

5,0/5 aus 102.123 Bewertungen
„Sehr gute telefonische Unterstützung‟ 08/2025

