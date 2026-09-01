Kredit ohne Vorkosten: Seriöse Angebote erkennen und Kostenfallen vermeiden

Ist ein Kredit ohne Vorkosten kostenlos?

Ohne Vorkosten bedeutet lediglich, dass Sie vor der Auszahlung keine Gebühren für die Anfrage, Bearbeitung oder Vermittlung bezahlen. Die eigentlichen Kreditkosten entstehen vor allem durch die Kreditzinsen.



Dabei werden zwei Zinssätze unterschieden:

Sollzins : Der reine Zins, den die Bank für das geliehene Geld berechnet.

: Der reine Zins, den die Bank für das geliehene Geld berechnet. Effektiver Jahreszins: Der maßgebliche Vergleichswert. Hier sind neben dem Sollzins grundsätzlich alle verpflichtenden, der Bank bekannten Kosten klar ausgewiesen.

Vergleichen Sie vor einem Kreditantrag neben dem effektiven Jahreszins auch den Gesamtbetrag, den Sie über die gesamte Laufzeit zurückzahlen. Eine niedrige Monatsrate kann durch eine lange Laufzeit entstehen und dadurch insgesamt höhere Zinskosten verursachen.

Auch eine freiwillig abgeschlossene Restschuldversicherung kann den Kredit verteuern. Da sie keine Voraussetzung für die Kreditvergabe ist, werden ihre Kosten nicht in den effektiven Jahreszins einbezogen. Vergleichen Sie daher zusätzlich die Gesamtkosten des Kredits mit und ohne Versicherung.