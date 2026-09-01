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Kredit ohne Vorkosten: Seriöse Angebote erkennen und Kostenfallen vermeiden

Das Wichtigste zum Kredit ohne Vorkosten

  • Gewöhnlicher Ratenkredit ohne Vorabgebühren: Ein Kredit ohne Vorkosten ist keine eigene Kreditart. Für Anfrage, Prüfung und Vermittlung zahlen Sie unabhängig von Verwendungszweck oder Bonität nichts im Voraus.
  • Nicht mit einem kostenlosen Kredit verwechseln: Nach der Auszahlung fallen Zinsen an. Vergleichen Sie deshalb vor allem den effektiven Jahreszins, den Gesamtbetrag und die Laufzeit.
  • Seriöse Anbieter prüfen Ihre Bonität: Garantierte Zusagen ohne Prüfung sowie Gebühren als Voraussetzungen für eine Kreditvergabe sind Warnsignale. Der Kreditvergleich, die Beratung und die Vermittlung über CHECK24 sind für Sie immer kostenlos.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Was bedeutet Kredit ohne Vorkosten?

Bei einem Kredit ohne Vorkosten handelt es sich um einen gewöhnlichen Ratenkredit, bei dem Sie für Anfrage, Prüfung und Vermittlung nichts im Voraus bezahlen. Bei seriösen Banken und Kreditvermittlern ist das der Standard. Für Kreditvermittler ist gesetzlich geregelt (§ 655c BGB), dass eine Vermittlungsvergütung grundsätzlich erst verlangt werden darf, wenn der Kredit ausgezahlt wurde und die Widerrufsfrist abgelaufen ist. Auch seriöse Banken verlangen keine Vorkosten. Bearbeitungsgebühren sind in Deutschland bei Verbraucherkrediten bereits seit 2014 unzulässig.

Ist ein Kredit ohne Vorkosten kostenlos?

Ohne Vorkosten bedeutet lediglich, dass Sie vor der Auszahlung keine Gebühren für die Anfrage, Bearbeitung oder Vermittlung bezahlen. Die eigentlichen Kreditkosten entstehen vor allem durch die Kreditzinsen.

Dabei werden zwei Zinssätze unterschieden:

  • Sollzins: Der reine Zins, den die Bank für das geliehene Geld berechnet.
  • Effektiver Jahreszins: Der maßgebliche Vergleichswert. Hier sind neben dem Sollzins grundsätzlich alle verpflichtenden, der Bank bekannten Kosten klar ausgewiesen.

Vergleichen Sie vor einem Kreditantrag neben dem effektiven Jahreszins auch den Gesamtbetrag, den Sie über die gesamte Laufzeit zurückzahlen. Eine niedrige Monatsrate kann durch eine lange Laufzeit entstehen und dadurch insgesamt höhere Zinskosten verursachen.

Auch eine freiwillig abgeschlossene Restschuldversicherung kann den Kredit verteuern. Da sie keine Voraussetzung für die Kreditvergabe ist, werden ihre Kosten nicht in den effektiven Jahreszins einbezogen. Vergleichen Sie daher zusätzlich die Gesamtkosten des Kredits mit und ohne Versicherung.

Fordern Sie unverbindlich Ihr Kreditangebot an:

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2 Jahre (24 Monate)
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7 Jahre (84 Monate)
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9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Freie Verwendung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise

Verschiedene Verwendungszwecke für Kredite ohne Vorkosten

Ob ein Kredit ohne Vorkosten angeboten wird, hängt nicht vom Grund für eine Kreditaufnahme ab. Seriöse Banken und Vermittler verlangen unabhängig vom Vorhaben keine Vorabgebühren. Trotzdem sollten Sie im CHECK24 Kreditvergleich den passenden Verwendungszweck angeben. So erhalten Sie Kreditangebote, die zu Ihrem Vorhaben passen. Zweckgebundene Kredite können günstiger sein, wenn der finanzierte Gegenstand als Sicherheit dient oder bestehende Schulden abgelöst werden.Typische Verwendungszwecke sind:

Typische Verwendungszwecke sind:

  • Freie Verwendung: Kredit für Anschaffungen, Reparaturen oder finanzielle Engpässe, ohne dass die Bank den konkreten Einsatz vorgibt.
  • Umschuldung oder Dispoausgleich: Ein neuer Ratenkredit löst bestehende Kredite beziehungsweise den Dispo ab. Dadurch können Sie Zinskosten senken, mehrere Raten bündeln oder die monatliche Belastung anpassen.
  • Auto oder Motorrad: Zweckgebundene Fahrzeugkredite können günstigere Konditionen bieten, weil das Fahrzeug je nach Bank als Sicherheit dient.
  • (Energetische) Modernisierung: Kredit für Umbauten, Sanierungen oder energetische Maßnahmen an einer eigenen Immobilie.
  • Möbel, Elektronik oder Reisen: Ratenkredite für private Konsumwünsche. Bei kleineren Summen kommt auch ein Kleinkredit infrage.
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Bonitätsprüfung statt garantierter Kreditzusage

Kreditgeber müssen vor Abschluss eines Verbraucherdarlehens prüfen, ob Sie den Kredit voraussichtlich zurückzahlen können. Dafür bewerten sie unter anderem Ihr Einkommen, Ihre laufenden Verpflichtungen und Ihre Haushaltsrechnung. In Deutschland gehört meist auch eine Abfrage bei der Schufa oder einer anderen Auskunftei dazu.

Eine garantierte Kreditzusage ohne Unterlagen und Bonitätsprüfung gibt es bei seriösen Banken nicht. Unseriöse Anbieter versprechen oft schon vor der Prüfung eine hundertprozentige Zusage und verlangen anschließend Vorkosten.

Die Prüfung der Kreditwürdigkeit schützt die Bank vor einem Zahlungsausfall und Kreditnehmer vor einer finanziellen Überlastung. Ergibt die Prüfung erhebliche Zweifel an der Rückzahlung, darf die Bank den Verbraucherkredit nicht vergeben.

Das gilt auch für einen Kredit ohne Schufa: Der Kreditgeber braucht trotzdem einen Überblick über die Bonität, etwa durch Einkommensnachweise, Kontoumsätze, bestehende Verpflichtungen oder eine andere Auskunftei. Eine Bonitätsprüfung widerspricht einem Kredit ohne Vorkosten daher nicht. Im Gegenteil: Kreditzusagen ohne jede Prüfung in Verbindung mit Vorabgebühren sind ein deutliches Warnsignal.

Gebühren vor der Kreditauszahlung

Für eine übliche Kreditanfrage oder ein Kreditangebot sollten Sie nichts im Voraus bezahlen. Rechtlich muss jedoch zwischen Bearbeitungsentgelten, Vermittlungsvergütung, Beratungskosten und Auslagen unterschieden werden:

Bearbeitungsentgelte

Der Bundesgerichtshof hat 2014 vorformulierte Klauseln über Bearbeitungsgebühren bei Verbraucherkrediten für unwirksam erklärt. Die Prüfung und Bearbeitung des Kreditantrags erfolgt überwiegend im Interesse der Bank und ist keine gesondert zu vergütende Leistung.

Vermittlungsvergütung

Ein Vermittler kann grundsätzlich erst eine Vergütung verlangen, wenn der Kredit infolge seiner Tätigkeit ausgezahlt wurde und nicht mehr widerrufen werden kann. Kommt kein Vertrag zustande, lehnt die Bank den Antrag ab oder widerrufen Sie den Vertrag fristgerecht, fällt keine Provision an.

Beratungskosten

Für eine eigenständige Beratungsleistung darf ein gesondertes Entgelt vereinbart werden. Die Kosten müssen Ihnen vor Vertragsabschluss transparent mitgeteilt werden.

Auslagen

Tatsächlich entstandene und erforderliche Auslagen können erstattungsfähig sein, wenn sie vorher vereinbart und mit ihrer Höhe oder einem Höchstbetrag angegeben wurden (§ 655d BGB).

Rechenbeispiel: Auswirkung von Zinsen & Laufzeit bei einem Kredit ohne Vorkosten

Das Beispiel zeigt, wie Zinssatz und Laufzeit die Monatsrate und die gesamten Kreditkosten beeinflussen. Weitere Kosten fallen nicht an.

Zins und Laufzeit Monatsrate Zinskosten
5 % / 36 Monate ca. 300 € ca. 790 €
8 % / 36 Monate ca. 313 € ca. 1.281 €
5 % / 60 Monate ca. 189 € ca. 1.323 €
8 % / 60 Monate ca. 203 € ca. 2.166 €

Besonders die letzte Zeile verdeutlicht: Treffen höherer Zinssatz und längere Laufzeit zusammen, steigen die Gesamtkosten deutlich – obwohl die Monatsrate vergleichsweise niedrig bleibt.

Sonstige Ratenkredite absetzen

Welche Voraussetzungen gelten für einen Kredit ohne Vorkosten?

Für einen Kredit ohne Vorkosten gelten dieselben Voraussetzungen wie für jeden anderen Ratenkredit. In der Regel müssen Sie:

  • mindestens 18 Jahre alt und geschäftsfähig sein,
  • Ihren Hauptwohnsitz in Deutschland haben,
  • ein Girokonto besitzen, über das Auszahlung und Rückzahlung laufen,
  • ein regelmäßiges Einkommen nachweisen, das für die Rückzahlung ausreicht,
  • eine ausreichende Bonität mitbringen und sich mit einem gültigen Ausweisdokument identifizieren.

Manche Banken stellen zusätzliche Anforderungen, wie ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, das Bestehen der Probezeit oder eine Mindestbeschäftigungsdauer.

Häufige Fragen

Gibt es einen Kredit aus dem Ausland für Deutsche ohne Vorkosten?

Ja, das ist grundsätzlich möglich. Ausländische Banken, häufig aus Liechtenstein, der Schweiz oder Österreich,  vergeben Darlehen an Personen mit Wohnsitz in Deutschland, oft ohne Abfrage der deutschen Schufa. Seriöse Angebote ohne Vorkosten laufen über spezialisierte Vermittler. 
Auch hier gilt: Eine Bonitätsprüfung anhand von Einkommen und Unterlagen findet statt. Hohe Vorabgebühren, angebliche Auslandssteuern oder „Transferkosten“, bevor Geld fließt, sind Warnsignale und somit kein normales Verfahren für einen Auslandskredit.

Sind Vorkosten bei einer Kreditvermittlung erlaubt?

Eine Vermittlungsprovision darf bei Verbraucherdarlehen nicht im Voraus verlangt werden. Sie wird nach § 655c BGB erst fällig, wenn der Kredit aufgrund der Vermittlung ausgezahlt wurde und nicht mehr widerrufen werden kann. Pauschale Bearbeitungs- oder Vermittlungsgebühren im Voraus sind daher unzulässig. Zulässig können lediglich zuvor vereinbarte, erforderliche Auslagen sein.CHECK24 erhält bei erfolgreicher Kreditvermittlung eine Provision von der Bank. Für Sie entstehen keine Vorkosten und keine zusätzlichen Vermittlungsgebühren.

Kredit ohne Vorkosten und ohne Einkommensnachweis – geht das?

Ohne Vorkosten: ja. Ohne Prüfung Ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit: in der Regel nein. Kreditgeber müssen vor dem Abschluss prüfen, ob Sie die Raten voraussichtlich zurückzahlen können (§ 505a BGB).

Dafür sind nicht immer klassische Gehaltsnachweise wie Kontoauszüge erforderlich: Manche Banken prüfen regelmäßige Einnahmen und Ausgaben per digitalem Kontoblick. Angebote, die einen Kredit „ohne Prüfung“ versprechen und dafür Vorkasse verlangen, sind dagegen ein deutliches Warnsignal.

Gibt es seriöse Kredite ohne Vorkosten?

Ja. Der normale Ratenkredit einer Bank in Deutschland kommt ohne Vorabgebühren aus: Sie vergleichen, beantragen, die Bank prüft, und nach Zusage wird der volle Nettodarlehensbetrag ausgezahlt. Zinsen zahlen Sie anschließend über die Monatsraten. Seriöse Merkmale sind: Impressum und Kontaktdaten, transparente Zinsen inklusive Effektivzins, Hinweis auf die Bonitätsprüfung, keine Vorauskasse, keine Pflicht-Zusatzverträge. Der CHECK24 Kreditvergleich bündelt solche Angebote.

Muss ich für eine Kreditanfrage bezahlen?

Die Konditionsanfrage über CHECK24 ist kostenlos, unverbindlich und Schufa-neutral. Auch für die anschließende verbindliche Kreditanfrage über CHECK24 fallen keine Gebühren an. 
Seien Sie vorsichtig, wenn ein Anbieter vorab ein „Antragsentgelt“, eine „Bearbeitungspauschale“ oder den Abschluss einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft verlangt. Eine Vermittlungsvergütung darf grundsätzlich erst fällig werden, nachdem der Kredit ausgezahlt wurde und nicht mehr widerrufen werden kann (§ 655c BGB).

Ist ein Kredit ohne Vorkosten auch bei schlechter Bonität möglich?

Ja, grundsätzlich schon, eine Kreditzusage ist jedoch nicht garantiert. Eine schwache Bonität oder ein negativer Schufa-Eintrag kann zu höheren Zinsen, einer niedrigeren Kreditsumme oder zur Ablehnung führen. Seriöse Vermittler verlangen deshalb aber keine Vermittlungsgebühr im Voraus.Die Chancen können sich durch einen zweiten Kreditnehmer mit guter Bonität, eine niedrigere Kreditsumme oder eine zur finanziellen Situation passende Laufzeit verbessern. Vergleichen Sie Angebote möglichst über Schufa-neutrale Konditionsanfragen.

Woran erkennt man Kreditbetrug?

Typische Warnsignale sind:

  • Zahlungen vor der Kreditauszahlung, etwa für „Freischaltung“, Bearbeitung, Porto, Steuern oder Versicherungen
  • garantierte Zusagen ohne Bonitätsprüfung
  • unklare Kosten oder ein fehlender effektiver Jahreszins
  • verpflichtende Zusatzprodukte wie Prepaid-Karten, Handyverträge, Versicherungen oder Bausparverträge
  • kostenpflichtige Hotlines, Nachnahmesendungen oder unangekündigte Hausbesuche
  • ein fehlendes oder zweifelhaftes Impressum sowie Zeitdruck

Was Sie tun können, um sich zusätzlich gegen Betrug abzusichern: Zugelassene Banken finden Sie in der Datenbank der BaFin. Beachten Sie zusätzlich aktuelle Warnungen der BaFin und der Verbraucherzentrale. Sind Sie unsicher, zahlen Sie nichts und geben Sie keine Zugangsdaten weiter.

Wie schnell erhalte ich ein Angebot über CHECK24?

Ein Kredit ohne Vorkosten lässt sich über CHECK24 in kürzester Zeit vergleichen. Sie holen ganz unverbindlich passende Angebote mehrerer Banken und Partner ein. Dies hat keinen Einfluss auf Ihren Schufa-Score.

Fallen beim Kredit ohne Vorkosten weitere Gebühren an?

Im Normalfall fallen beim Kredit ohne Vorkosten keine Gebühren für Vergleich, Antrag oder Vermittlung an. Die Zinsen werden erst nach Vertragsabschluss fällig, wenn das Darlehen in Anspruch genommen wird. Eine optionale Restschuldversicherung können Sie ablehnen. Sie ist keine Voraussetzung für die Zusage.

Wie weise ich mich beim Online-Abschluss für einen Kredit ohne Vorkosten aus?

Den digitalen Kreditabschluss über CHECK24 erledigen Sie in wenigen Schritten komplett online: Unterlagen übermitteln oder Konto verbinden, Identität bestätigen und digital unterschreiben. Viele Banken nutzen dafür VideoIdent, alternativ Online-Ausweis oder BankIdent. Der Prozess ist strukturiert und ohne Vorabgebühr.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

Weiterführende Links und Informationen

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