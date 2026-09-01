Kredit ohne Vorkosten: Seriöse Angebote erkennen und Kostenfallen vermeiden

Ohne Vorkosten bedeutet lediglich, dass Sie vor der Auszahlung keine Gebühren für die Anfrage, Bearbeitung oder Vermittlung bezahlen. Die eigentlichen Kreditkosten entstehen vor allem durch die Kreditzinsen.
Dabei werden zwei Zinssätze unterschieden:
Vergleichen Sie vor einem Kreditantrag neben dem effektiven Jahreszins auch den Gesamtbetrag, den Sie über die gesamte Laufzeit zurückzahlen. Eine niedrige Monatsrate kann durch eine lange Laufzeit entstehen und dadurch insgesamt höhere Zinskosten verursachen.
Auch eine freiwillig abgeschlossene Restschuldversicherung kann den Kredit verteuern. Da sie keine Voraussetzung für die Kreditvergabe ist, werden ihre Kosten nicht in den effektiven Jahreszins einbezogen. Vergleichen Sie daher zusätzlich die Gesamtkosten des Kredits mit und ohne Versicherung.
Ob ein Kredit ohne Vorkosten angeboten wird, hängt nicht vom Grund für eine Kreditaufnahme ab. Seriöse Banken und Vermittler verlangen unabhängig vom Vorhaben keine Vorabgebühren. Trotzdem sollten Sie im CHECK24 Kreditvergleich den passenden Verwendungszweck angeben. So erhalten Sie Kreditangebote, die zu Ihrem Vorhaben passen. Zweckgebundene Kredite können günstiger sein, wenn der finanzierte Gegenstand als Sicherheit dient oder bestehende Schulden abgelöst werden.Typische Verwendungszwecke sind:
Typische Verwendungszwecke sind:
Für eine übliche Kreditanfrage oder ein Kreditangebot sollten Sie nichts im Voraus bezahlen. Rechtlich muss jedoch zwischen Bearbeitungsentgelten, Vermittlungsvergütung, Beratungskosten und Auslagen unterschieden werden:
Der Bundesgerichtshof hat 2014 vorformulierte Klauseln über Bearbeitungsgebühren bei Verbraucherkrediten für unwirksam erklärt. Die Prüfung und Bearbeitung des Kreditantrags erfolgt überwiegend im Interesse der Bank und ist keine gesondert zu vergütende Leistung.
Ein Vermittler kann grundsätzlich erst eine Vergütung verlangen, wenn der Kredit infolge seiner Tätigkeit ausgezahlt wurde und nicht mehr widerrufen werden kann. Kommt kein Vertrag zustande, lehnt die Bank den Antrag ab oder widerrufen Sie den Vertrag fristgerecht, fällt keine Provision an.
Für eine eigenständige Beratungsleistung darf ein gesondertes Entgelt vereinbart werden. Die Kosten müssen Ihnen vor Vertragsabschluss transparent mitgeteilt werden.
Tatsächlich entstandene und erforderliche Auslagen können erstattungsfähig sein, wenn sie vorher vereinbart und mit ihrer Höhe oder einem Höchstbetrag angegeben wurden (§ 655d BGB).
Das Beispiel zeigt, wie Zinssatz und Laufzeit die Monatsrate und die gesamten Kreditkosten beeinflussen. Weitere Kosten fallen nicht an.
|Zins und Laufzeit
|Monatsrate
|Zinskosten
|5 % / 36 Monate
|ca. 300 €
|ca. 790 €
|8 % / 36 Monate
|ca. 313 €
|ca. 1.281 €
|5 % / 60 Monate
|ca. 189 €
|ca. 1.323 €
|8 % / 60 Monate
|ca. 203 €
|ca. 2.166 €
Besonders die letzte Zeile verdeutlicht: Treffen höherer Zinssatz und längere Laufzeit zusammen, steigen die Gesamtkosten deutlich – obwohl die Monatsrate vergleichsweise niedrig bleibt.
Für einen Kredit ohne Vorkosten gelten dieselben Voraussetzungen wie für jeden anderen Ratenkredit. In der Regel müssen Sie:
Manche Banken stellen zusätzliche Anforderungen, wie ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, das Bestehen der Probezeit oder eine Mindestbeschäftigungsdauer.
Ja, das ist grundsätzlich möglich. Ausländische Banken, häufig aus Liechtenstein, der Schweiz oder Österreich, vergeben Darlehen an Personen mit Wohnsitz in Deutschland, oft ohne Abfrage der deutschen Schufa. Seriöse Angebote ohne Vorkosten laufen über spezialisierte Vermittler.
Auch hier gilt: Eine Bonitätsprüfung anhand von Einkommen und Unterlagen findet statt. Hohe Vorabgebühren, angebliche Auslandssteuern oder „Transferkosten“, bevor Geld fließt, sind Warnsignale und somit kein normales Verfahren für einen Auslandskredit.
Eine Vermittlungsprovision darf bei Verbraucherdarlehen nicht im Voraus verlangt werden. Sie wird nach § 655c BGB erst fällig, wenn der Kredit aufgrund der Vermittlung ausgezahlt wurde und nicht mehr widerrufen werden kann. Pauschale Bearbeitungs- oder Vermittlungsgebühren im Voraus sind daher unzulässig. Zulässig können lediglich zuvor vereinbarte, erforderliche Auslagen sein.CHECK24 erhält bei erfolgreicher Kreditvermittlung eine Provision von der Bank. Für Sie entstehen keine Vorkosten und keine zusätzlichen Vermittlungsgebühren.
Ohne Vorkosten: ja. Ohne Prüfung Ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit: in der Regel nein. Kreditgeber müssen vor dem Abschluss prüfen, ob Sie die Raten voraussichtlich zurückzahlen können (§ 505a BGB).
Dafür sind nicht immer klassische Gehaltsnachweise wie Kontoauszüge erforderlich: Manche Banken prüfen regelmäßige Einnahmen und Ausgaben per digitalem Kontoblick. Angebote, die einen Kredit „ohne Prüfung“ versprechen und dafür Vorkasse verlangen, sind dagegen ein deutliches Warnsignal.
Ja. Der normale Ratenkredit einer Bank in Deutschland kommt ohne Vorabgebühren aus: Sie vergleichen, beantragen, die Bank prüft, und nach Zusage wird der volle Nettodarlehensbetrag ausgezahlt. Zinsen zahlen Sie anschließend über die Monatsraten. Seriöse Merkmale sind: Impressum und Kontaktdaten, transparente Zinsen inklusive Effektivzins, Hinweis auf die Bonitätsprüfung, keine Vorauskasse, keine Pflicht-Zusatzverträge. Der CHECK24 Kreditvergleich bündelt solche Angebote.
Die Konditionsanfrage über CHECK24 ist kostenlos, unverbindlich und Schufa-neutral. Auch für die anschließende verbindliche Kreditanfrage über CHECK24 fallen keine Gebühren an.
Seien Sie vorsichtig, wenn ein Anbieter vorab ein „Antragsentgelt“, eine „Bearbeitungspauschale“ oder den Abschluss einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft verlangt. Eine Vermittlungsvergütung darf grundsätzlich erst fällig werden, nachdem der Kredit ausgezahlt wurde und nicht mehr widerrufen werden kann (§ 655c BGB).
Ja, grundsätzlich schon, eine Kreditzusage ist jedoch nicht garantiert. Eine schwache Bonität oder ein negativer Schufa-Eintrag kann zu höheren Zinsen, einer niedrigeren Kreditsumme oder zur Ablehnung führen. Seriöse Vermittler verlangen deshalb aber keine Vermittlungsgebühr im Voraus.Die Chancen können sich durch einen zweiten Kreditnehmer mit guter Bonität, eine niedrigere Kreditsumme oder eine zur finanziellen Situation passende Laufzeit verbessern. Vergleichen Sie Angebote möglichst über Schufa-neutrale Konditionsanfragen.
Typische Warnsignale sind:
Was Sie tun können, um sich zusätzlich gegen Betrug abzusichern: Zugelassene Banken finden Sie in der Datenbank der BaFin. Beachten Sie zusätzlich aktuelle Warnungen der BaFin und der Verbraucherzentrale. Sind Sie unsicher, zahlen Sie nichts und geben Sie keine Zugangsdaten weiter.
Ein Kredit ohne Vorkosten lässt sich über CHECK24 in kürzester Zeit vergleichen. Sie holen ganz unverbindlich passende Angebote mehrerer Banken und Partner ein. Dies hat keinen Einfluss auf Ihren Schufa-Score.
Im Normalfall fallen beim Kredit ohne Vorkosten keine Gebühren für Vergleich, Antrag oder Vermittlung an. Die Zinsen werden erst nach Vertragsabschluss fällig, wenn das Darlehen in Anspruch genommen wird. Eine optionale Restschuldversicherung können Sie ablehnen. Sie ist keine Voraussetzung für die Zusage.
Den digitalen Kreditabschluss über CHECK24 erledigen Sie in wenigen Schritten komplett online: Unterlagen übermitteln oder Konto verbinden, Identität bestätigen und digital unterschreiben. Viele Banken nutzen dafür VideoIdent, alternativ Online-Ausweis oder BankIdent. Der Prozess ist strukturiert und ohne Vorabgebühr.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
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