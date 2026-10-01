Kredit in der Elternzeit: Ist ein Darlehen trotz Elterngeld möglich?

Mit der Geburt eines Kindes beginnt für Eltern ein neuer Abschnitt im Leben. Neben der Freude über das Kind müssen sie sich mit Bürokratie und Formalitäten auseinandersetzen. Auch ihre finanzielle Situation verändert sich. Bei plötzlichem Geldbedarf kann ein Kredit nötig werden. Dieser ist auch für Eltern in Elternzeit grundsätzlich möglich, wird aber von Banken teilweise zögerlich vergeben. Wir erklären Ihnen die Gründe dafür und worauf Sie achten sollten, damit eine Kreditanfrage eher bewilligt wird.