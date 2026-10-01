Kredit in der Elternzeit: Ist ein Darlehen trotz Elterngeld möglich?

Ein Kreditvergleich ist vor allem während der Elternzeit sinnvoll, um überhaupt einen Kredit zu bekommen. Kreditinstitute machen gezielt Angebote, die auf die persönliche Situation zugeschnitten sind. So lässt sich besser einschätzen, bei welcher Bank eine Zusage wahrscheinlich ist. Beim Vergleich sollten Sie besonderes Augenmerk auf den effektiven Jahreszins legen, um die Gesamtkosten gegenüberzustellen. Welche Faktoren außerdem die Kreditkonditionen beeinflussen und welche Rolle der Verwendungszweck spielt, erfahren Sie in unserem Ratgeber.