Minikredit online beantragen

Was ist ein Minikredit und wann ist er sinnvoll?

Ein Minikredit ist ein Kredit über eine geringe Summe, beispielsweise 500 Euro, entweder als kleiner Ratenkredit oder als Kurzzeitkredit, der bereits nach wenigen Wochen vollständig zurückgezahlt werden muss.

Der Minikredit kann infrage kommen, wenn eine kleinere, notwendige Ausgabe ansteht und das eigene Geld vorübergehend nicht ausreicht. Voraussetzung ist, dass Sie den Kredit aus Ihren Einnahmen zurückzahlen können, ohne laufende Ausgaben zu gefährden. Entscheidend sind deshalb die Rückzahlungskonditionen und die Gesamtkosten. Wiederkehrende Lücken zwischen Einnahmen und Ausgaben lassen sich mit einem Minikredit nicht dauerhaft schließen.