Minikredit online beantragen

Auch bei selbstständiger Tätigkeit können Sie einen Minikredit für private Ausgaben erhalten. CHECK24 arbeitet mit Anbietern zusammen, die diese Berufsgruppen finanzieren. Die Banken berücksichtigen insbesondere Ihre Einkommensentwicklung und die Dauer Ihrer Selbstständigkeit. Während häufig zwei bis drei Jahre Geschäftstätigkeit erwartet werden, akzeptieren einzelne Partner auch eine kürzere Dauer.
Bewertungen auf eKomi stammen von echten Kunden. Weitere Hinweise, u.a. zu den ergriffenen Maßnahmen, finden Sie hier.