Minikredit online beantragen

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Das Wichtigste zum Minikredit

  • Kleine Kreditsumme: Ein Minikredit ist ein klassischer Ratenkredit über einen kleinen Betrag. Der Begriff ist gesetzlich nicht definiert; Kredithöhe und Laufzeit unterscheiden sich je nach Anbieter.
  • Begrenzter Finanzierungsbedarf: Er kann kleinere Ausgaben oder einen vorübergehenden Engpass abdecken. Entscheidend ist, dass Sie den Betrag einschließlich aller Kosten fristgerecht zurückzahlen können.
  • Vereinbarte Rückzahlung: Sie zahlen den Kredit in festgelegten Raten und über eine vertraglich vereinbarte Laufzeit zurück.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Was ist ein Minikredit und wann ist er sinnvoll?

Ein Minikredit ist ein Kredit über eine geringe Summe, beispielsweise 500 Euro, entweder als kleiner Ratenkredit oder als Kurzzeitkredit, der bereits nach wenigen Wochen vollständig zurückgezahlt werden muss.

Der Minikredit kann infrage kommen, wenn eine kleinere, notwendige Ausgabe ansteht und das eigene Geld vorübergehend nicht ausreicht. Voraussetzung ist, dass Sie den Kredit aus Ihren Einnahmen zurückzahlen können, ohne laufende Ausgaben zu gefährden. Entscheidend sind deshalb die Rückzahlungskonditionen und die Gesamtkosten. Wiederkehrende Lücken zwischen Einnahmen und Ausgaben lassen sich mit einem Minikredit nicht dauerhaft schließen.

Welcher Minikredit passt zu meinem Betrag und meiner Laufzeit?

Wie hoch ist die monatliche Rate für einen Minikredit? Bei CHECK24 sind Kreditbeträge ab 500 Euro und Laufzeiten ab einem Jahr möglich. Mit unserem kostenlosen Online-Kreditrechner berechnen Sie, welche Rate sich für Ihre gewünschte Kreditsumme und Laufzeit ergibt. Probieren Sie aus, über wie viele Monate Sie den Kredit nach der Auszahlung zurückzahlen möchten. Vergleichen Sie unverbindlich verschiedene Szenarien und erstellen Sie einen übersichtlichen Tilgungsplan.

CHECK24 Transparenzhinweis

Nach welchen Kriterien vergleicht CHECK24 Minikredite?

Im CHECK24 Kreditvergleich können Sie Minikredite unter anderem nach Zinssatz, Monatsrate, Kreditsumme und Laufzeit gegenüberstellen. Filter helfen Ihnen, die Auswahl einzugrenzen – beispielsweise auf Angebote mit kostenlosen Sondertilgungen.

Voreingestellt ist die Sortierung nach Relevanz. Sie berücksichtigt unter anderem Preise, Auszahlungsgeschwindigkeit und anonymisiertes Kundenverhalten. Alternativ können Sie nach Eignung sortieren: Dabei zählen die Wahrscheinlichkeit einer Auszahlung, die Einfachheit des Antrags, flexible Rückzahlungsmöglichkeiten und die Zufriedenheit bisheriger Kunden mit der Bank.

Der Vergleich ist für Sie kostenfrei und unverbindlich. CHECK24 erhält bei einem Kreditabschluss Provisionen von den Partnerbanken. Diese beeinflussen die Sortierung nach Relevanz nicht.

Was kostet ein Minikredit insgesamt?

Die Kosten eines Minikredits hängen vor allem von der Kreditsumme, dem Zinssatz und der Laufzeit ab. Der effektive Jahreszins hilft Ihnen, Angebote mit gleicher Kreditsumme und Laufzeit zu vergleichen. Die Zinskosten in Euro zeigen, wie viel Sie für das geliehene Geld zahlen. Der gesamte Rückzahlungsbetrag umfasst die Kreditsumme und die Kreditkosten.

Eine längere Laufzeit senkt bei gleichem Zinssatz die Monatsrate, erhöht aber die gesamten Zinskosten. Prüfen Sie den gesamten Rückzahlungsbetrag und ob Ihre Haushaltsrechnung die monatliche Rate dauerhaft trägt.

Die folgende Beispielrechnung zeigt, wie sich unterschiedliche Kreditsummen und Laufzeiten auf die Rate und die Gesamtkosten auswirken. 

Beispiel: So verändern Kreditsumme und Laufzeit die Kosten

Die folgende Modellrechnung basiert auf einem angenommenen effektiven Jahreszins von 6,0 Prozent. 
Kreditbetrag Laufzeit  Monatsrate, ca. Zinskosten Rückzahlung gesamt
500 € 12 Monate 43,00 € 15,96 € 515,96 €
1.500 € 12 Monate 128,99 € 47,88 € 1.547,88 €
1.500 € 24 Monate 66,37 € 92,96 € 1.592,96 €

⏰ Wie schnell wird ein Minikredit ausgezahlt?

Wie schnell das Geld auf Ihrem Konto eingeht, hängt vom gewählten Angebot, der Bank und der Vollständigkeit Ihrer Unterlagen ab.

  • Standardkredit: Die Prüfung Ihrer Kreditanfrage dauert üblicherweise etwa 48 bis 72 Stunden. Nach positiver Prüfung, Eingang aller erforderlichen Unterlagen und Vertragsabschluss erfolgt die Auszahlung oft innerhalb weniger Tage auf Ihr Konto.
  • Minikredit mit Sofortauszahlung: Wenn Sie Ihr Gehaltskonto digital verbinden, die Identifikation und Vertragsunterzeichnung online abschließen und keine Rückfragen oder weitere Nachweise erforderlich sind, kann das Geld noch am selben oder spätestens am nächsten Bankarbeitstag eingehen. Bei einzelnen Banken ist eine Gutschrift per Echtzeitüberweisung bereits innerhalb weniger Minuten möglich. Sofortkredite sind auf der Ergebnisseite entsprechend gekennzeichnet.

Zufriedenheitsgarantie: Das sagen CHECK24-Kunden

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Dies wird durch die Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Trustpilot oder eKomi bestätigt: Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen für unseren Kreditvergleich zeigen, dass unsere Kunden mit unserem Service sehr zufrieden sind. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen die bestmöglichen Vergleiche und Beratungen zu bieten.

4,9/5 103.268 Bewertungen
„Check 24 hat geholfen, und immer erreichbar!‟ 10/2026
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„Transparenz als Entscheidungsgrundlage Bestens ausgearbeitet‟ 10/2026

Minikredit erhalten: Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?

Auch bei einer kleinen Kreditsumme prüft die Bank, ob Sie den Kredit zurückzahlen können. Beim Minikredit über CHECK24 müssen Sie in der Regel:

  • volljährig sein und Ihren Wohnsitz in Deutschland haben,
  • über ein auf Ihren Namen geführtes Girokonto verfügen,
  • ein ausreichendes, nachweisbares Einkommen haben,
  • die Bonitätsanforderungen der Bank erfüllen und
  • Ihre Identität nachweisen, beispielsweise per VideoIdent oder eID.

Weitere Anforderungen an das Darlehen legt jede Bank selbst fest. Dazu gehören etwa ein Mindesteinkommen, die Beschäftigungsdauer oder der Umgang mit Probezeit und befristeten Arbeitsverträgen. Deshalb können Banken denselben Antrag unterschiedlich bewerten.

Wovon hängt die Kreditzusage ab?

Die Bank prüft, ob die gewünschte Kreditsumme und Monatsrate zu Ihrer finanziellen Situation passen. Dafür stellt sie Ihre Einnahmen den Lebenshaltungskosten, laufenden Ausgaben und bestehenden Kreditverpflichtungen gegenüber. Zusätzlich berücksichtigt sie meist Daten der Schufa oder einer anderen Auskunftei sowie Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten.

Entscheidend ist somit nicht allein die Einkommenshöhe, sondern die gesamte finanzielle Belastung. Auch ein geringeres Einkommen führt nicht automatisch zur Ablehnung, wenn ausreichend Spielraum für die Rückzahlung bleibt und die übrige Prüfung positiv ausfällt.

Welche Unterlagen benötige ich?

Üblicherweise benötigt die Bank Einkommensnachweise und Kontoauszüge. Je nach Einkommensart können das beispielsweise Gehaltsabrechnungen, Rentenbescheide oder Steuerbescheide sein.Bei einem digitalen Kontoblick kann die Bank mit Ihrer Zustimmung relevante Kontodaten prüfen. Dadurch kann das separate Einreichen von Kontoauszügen und Einkommensnachweisen beim Kreditantrag entfallen. Werden zusätzliche Unterlagen benötigt, erhalten Sie eine entsprechende Aufforderung.

Ist ein Minikredit bei Selbstständigkeit oder Arbeitslosigkeit möglich?

Selbstständige und Freiberufler:

Auch bei selbstständiger Tätigkeit können Sie einen Minikredit für private Ausgaben erhalten. CHECK24 arbeitet mit Anbietern zusammen, die diese Berufsgruppen finanzieren. Die Banken berücksichtigen insbesondere Ihre Einkommensentwicklung und die Dauer Ihrer Selbstständigkeit. Während häufig zwei bis drei Jahre Geschäftstätigkeit erwartet werden, akzeptieren einzelne Partner auch eine kürzere Dauer.

Arbeitslose

Auch während der Arbeitslosigkeit kann ein Minikredit unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein. Ein gemeinsamer Antrag mit einem zweiten Kreditnehmer, der ein regelmäßiges Einkommen hat, kann die Chancen verbessern. Entscheidend ist, dass die Bank die gemeinsame Rückzahlungsfähigkeit positiv bewertet. Arbeitslosengeld allein reicht dafür meist nicht aus, da der Bezug zeitlich begrenzt ist. Der zweite Kreditnehmer haftet ebenfalls für die gesamte Rückzahlung.

In drei Schritten zum Minikredit:
Online beantragen über CHECK24

Persönliche Angebote anfragen

Geben Sie Ihre gewünschte Kreditsumme, die Laufzeit und den Verwendungszweck im Kreditvergleich an. Ergänzen Sie anschließend Ihre persönlichen und finanziellen Angaben. Wenn Sie Ihr Gehaltskonto über das Onlinebanking verbinden, kann die Bank Ihre Angaben vollständig digital prüfen.

Minikredite vergleichen

Stellen Sie die Kreditangebote anhand von Zinssatz, Monatsrate und Gesamtkosten gegenüber. Berücksichtigen Sie auch Rückzahlungsoptionen wie kostenlose Sondertilgungen oder eine kostenfreie vorzeitige Gesamttilgung.

Minikredit online abschließen

Für den passenden Minikredit reichen Sie gegebenenfalls angeforderte Unterlagen ein und weisen Sie Ihre Identität per VideoIdent oder einem anderen Online-Verfahren nach und unterzeichnen Sie den Kreditvertrag papierlos per elektronischer Signatur. Nach erfolgreicher Prüfung wird die Kreditsumme auf Ihr Konto ausgezahlt.

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💡Ist ein Minikredit trotz Schufa-Eintrag möglich?

Ein Minikredit trotz Schufa-Eintrag ist grundsätzlich möglich: Auch laufende Kredite werden gespeichert und sind keine negativen Einträge. Negative Einträge, wie Zahlungsausfälle, können eine Zusage jedoch erschweren oder je nach Bank ausschließen. Die Bank prüft neben den Schufa-Daten und dem Schufa-Score auch die übrigen Angaben zu Ihrer finanziellen Situation.

Trotz Schufa“ bedeutet, dass negative Schufa-Daten nicht automatisch zur Ablehnung führen. „Ohne Schufa-Abfrage“ heißt, dass der Kreditgeber andere Informationen zur Bonitätsprüfung nutzt. Die Bezeichnung „ohne Schufa“ kann außerdem bedeuten, dass der Kredit nicht gemeldet wird – prüfen Sie die Bedingungen. Eine Kreditvergabe ohne Bonitätsprüfung ist damit nicht gemeint.

Das Einholen persönlicher Angebote über den CHECK24-Kreditvergleich erfolgt als schufa-neutrale Anfrage. Diese Konditionsanfrage beeinflusst Ihren Score nicht. Ein anschließend abgeschlossener Minikredit wird dagegen üblicherweise an die Schufa gemeldet, sofern die Bank mit ihr zusammenarbeitet.

Wann ist ein Dispokredit oder Kleinkredit die bessere Wahl?

Welche Finanzierung infrage kommt, hängt davon ab, wie viel Geld Sie benötigen und wie schnell Sie es zurückzahlen können.

Merkmal Dispokredit Minikredit / Ratenkredit
Zinssatz häufig höher und variabel in der Regel über die Laufzeit fest
Rückzahlung flexibel, ohne festen Ratenplan; Bank kann den Rahmen kürzen oder kündigen vereinbarte Monatsraten und feste Laufzeit
Verfügbarkeit direkt nutzbar, wenn ein ausreichender Rahmen eingeräumt ist Auszahlung nach Antrag, Prüfung und Vertragsabschluss
Kostenvergleich Zinssatz sowie genutzter Betrag und Nutzungsdauer entscheidend effektiver Jahreszins und Gesamtkosten bei gleicher Summe und Laufzeit vergleichen
Zu beachten ohne regelmäßigen Ausgleich kann das Konto dauerhaft im Minus bleiben die vereinbarten Raten müssen dauerhaft in die Haushaltsrechnung passen

Für einen kurzen finanziellen Engpass unter 500 Euro

Ein bereits eingeräumter Dispokredit kann finanzielle Engpässe kurzfristig überbrücken. Fehlen beispielsweise 200 Euro für eine Rechnung und gleichen Sie das Konto mit dem nächsten Gehalt vollständig aus, fallen nur für den genutzten Betrag und Zeitraum Zinsen an. Trotz eines höheren Zinssatzes können die Gesamtkosten niedriger sein als bei einem Ratenkredit über zwölf Monate.

Für eine Rückzahlung über mehrere Monate

Ein Minikredit als Alternative zum Dispokredit kann infrage kommen, wenn Sie den Betrag über mehrere Monate zurückzahlen möchten. Die festen Raten geben einen Rückzahlungsplan vor. Welche Variante günstiger ist, hängt von den konkreten Konditionen ab.

Für Anschaffungen ab 500 Euro

Für eine geplante Anschaffung ab 500 Euro kommt ein Ratenkredit infrage. Steht der Zweck fest, etwa ein Autokauf, können Sie auch zweckgebundene Kreditarten vergleichen. Soll ein länger genutzter Dispo oder ein bestehender Kredit abgelöst werden, kommt eine Umschuldung infrage. Prüfen Sie, ob die neuen Konditionen einschließlich möglicher Ablösekosten die Gesamtkosten senken.

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Kostenlose Expertenberatung

Bei Fragen rund um das Thema Kredit beraten Sie unsere Experten gerne unverbindlich und kostenlos per Telefon oder E-Mail.

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Häufige Fragen zum Minikredit

Was bedeutet Sofortzusage bei einem Minikredit?

Eine Sofortzusage ist eine schnelle positive Kreditentscheidung, aber noch kein Geldeingang. Ob die Zusage bereits verbindlich ist oder weitere Prüfungen erforderlich sind, geht aus den Angaben der Bank hervor. Die Auszahlung erfolgt erst, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind.

Ist eine Kreditauszahlung am Wochenende möglich?

Eine Sofortauszahlung per Echtzeitüberweisung ist technisch auch am Wochenende und an Feiertagen möglich. Voraussetzung ist, dass die Bank den Kredit zu diesem Zeitpunkt abschließend prüft, freigibt und die Überweisung ausführt. Erst mit der Gutschrift auf Ihrem Konto können Sie über das Geld verfügen. Eine Auszahlung innerhalb von 24 Stunden lässt sich deshalb nicht pauschal für jeden Minikredit zusagen.

Kann ich einen Minikredit vorzeitig zurückzahlen?

Ja, einen Minikredit als Ratenkredit können Sie jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig zurückzahlen. Dadurch reduzieren sich die Zinsen für die verbleibende Laufzeit. Je nach Vertrag kann die Bank eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Diese beträgt höchstens ein Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrags, bei einer Restlaufzeit von maximal einem Jahr höchstens 0,5 Prozent. Sie darf außerdem die noch anfallenden Sollzinsen nicht übersteigen.

Manche Angebote ermöglichen kostenlose Sondertilgungen oder eine kostenfreie Gesamttilgung. Achten Sie im CHECK24 Kreditvergleich auf diese Optionen und die jeweiligen Bedingungen.

Wofür darf ich einen Minikredit verwenden?

Bei einem Minikredit mit freier Verwendung entscheiden Sie selbst, wofür Sie das Geld einsetzen – beispielsweise für ein Haushaltsgerät, eine Autoreparatur oder eine unerwartete Rechnung. Ein Verwendungsnachweis ist in der Regel nicht erforderlich. Sie können auch mehrere kleinere Ausgaben mit einer Kreditsumme abdecken. Wählen Sie dagegen ein zweckgebundenes Angebot, verwenden Sie das Geld entsprechend der vertraglichen Vereinbarung. 

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