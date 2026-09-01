Kann ich einen Kredit ohne Einkommensnachweis bekommen?

Warum verlangen Banken einen Einkommensnachweis?

Bevor eine Bank einen Kredit vergibt, muss sie prüfen, ob Sie die Raten voraussichtlich zurückzahlen können. Die Prüfung der Bonität ist gesetzlich vorgeschrieben. Dafür berücksichtigt die Bank Ihre Einnahmen, Ausgaben und bestehenden Verpflichtungen, etwa Miete und laufende Kredite. Nachweise helfen ihr, Ihre Angaben zum Einkommen zu prüfen. Welche Unterlagen sie dafür verlangt, entscheidet die Bank im Einzelfall.

Bleibt nach Abzug Ihrer Ausgaben ausreichend Geld für die Kreditrate, ist das eine gute Grundlage für die Kreditbewilligung. Die Bank berücksichtigt zusätzlich, wie regelmäßig und verlässlich Ihre Einkünfte sind.