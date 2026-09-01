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Kann ich einen Kredit ohne Einkommensnachweis bekommen?

Ganz ohne Angaben zu Ihrem Einkommen ist ein Kredit nicht möglich. Die Bank muss vor der Vergabe eines Verbraucherkredits Ihre Kreditwürdigkeit prüfen, kann dafür aber unterschiedliche Unterlagen akzeptieren. Je nach Situation kommen neben Gehaltsabrechnungen beispielsweise Kontoauszüge, Steuerbescheide oder Rentenbescheide infrage. Ein bestimmtes Nachweisdokument schreibt das Gesetz für gewöhnliche Ratenkredite nicht pauschal vor.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

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Warum verlangen Banken einen Einkommensnachweis?

Bevor eine Bank einen Kredit vergibt, muss sie prüfen, ob Sie die Raten voraussichtlich zurückzahlen können. Die Prüfung der Bonität ist gesetzlich vorgeschrieben. Dafür berücksichtigt die Bank Ihre Einnahmen, Ausgaben und bestehenden Verpflichtungen, etwa Miete und laufende Kredite. Nachweise helfen ihr, Ihre Angaben zum Einkommen zu prüfen. Welche Unterlagen sie dafür verlangt, entscheidet die Bank im Einzelfall.

Bleibt nach Abzug Ihrer Ausgaben ausreichend Geld für die Kreditrate, ist das eine gute Grundlage für die Kreditbewilligung. Die Bank berücksichtigt zusätzlich, wie regelmäßig und verlässlich Ihre Einkünfte sind.

Einkommensnachweis ist nicht gleich Gehaltsabrechnung

Die Gehaltsabrechnung ist ein typischer Einkommensnachweis für Arbeitnehmer, aber nicht die einzige Möglichkeit. Beziehen Sie beispielsweise eine Rente oder erzielen Sie Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, können andere Unterlagen Ihre Einnahmen belegen. 

Welche Nachweise können Banken alternativ akzeptieren?

Je nach Einkommensquelle kommen unter anderem folgende Unterlagen infrage:

      ✔️ Kontoauszüge mit regelmäßigen Geldeingängen
      ✔️ Einkommensteuerbescheide
      ✔️ Rentenbescheide oder Rentenanpassungsmitteilungen
      ✔️ Nachweise über Mieteinnahmen oder Kapitalerträge
      ✔️ Bei einer neuen Beschäftigung: der Arbeitsvertrag, gegebenenfalls zusammen mit ersten Gehaltsabrechnungen

    Eine Bank kann mehrere Unterlagen verlangen und selbst festlegen, über welchen Zeitraum sie diese benötigt. Manche Banken prüfen Geldeingänge mit Ihrer Zustimmung auch über einen digitalen Kontoblick. Im CHECK24 Kreditvergleich können Sie während des Antrags für einen Sofortkredit Ihr Gehaltskonto verbinden. So ermöglichen Sie der Bank, Ihre Angaben direkt digital zu prüfen.

    Nachweise für Selbstständige und Freiberufler

    Da die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit schwanken können, prüfen Banken häufig einen längeren Zeitraum, häufig die vergangenen drei Jahre. Je nach Bank und Tätigkeit können sie beispielsweise folgende Unterlagen anfordern:

    • Einkommensteuerbescheide aus vergangenen Jahren
    • Eine aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
    • Eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) oder einen Jahresabschluss
    • Kontoauszüge mit erkennbaren Zahlungseingängen 

    Nachweise bei Probezeit oder befristetem Arbeitsvertrag

    Während der Probezeit kann die Bank neben dem Arbeitsvertrag auch die ersten Gehaltsabrechnungen verlangen. Einige wenige Banken vergeben in dieser Phase keinen Kredit oder stellen zusätzliche Anforderungen.

    Bei einem befristeten Arbeitsvertrag berücksichtigt die Bank unter anderem, wie lange das Arbeitsverhältnis noch besteht. Die Kreditlaufzeit sollte nicht darüber hinaus angesetzt sein.

    Nachweise für Rentner

    Rentner können ihre Einkünfte in der Regel mit einem aktuellen Rentenbescheid oder einer Rentenanpassungsmitteilung belegen. Die Bank kann zusätzlich Kontoauszüge zum Renteneingang verlangen. Beziehen Sie eine Betriebs- oder Privatrente, können entsprechende Bescheide als weitere Nachweise dienen.

    Nachweise bei Studium, Elternzeit oder Arbeitslosigkeit

    Auch ohne klassisches Gehalt können Sie Zahlungseingänge belegen. Während des Studiums etwa mit einem BAföG-Bescheid als ein Bestandteil des Einkommensnachweis und Nachweisen über einen Nebenjob, in Elternzeit mit einem Elterngeldbescheid und bei Arbeitslosigkeit mit einem Bescheid über Arbeitslosengeld oder Grundsicherungsgeld.

    Ein nachweisbarer Geldeingang gilt aber nicht automatisch als ausreichendes Einkommen für einen Kredit. Die Bank prüft unter anderem Höhe und Dauer der Zahlungen sowie Ihre laufenden Ausgaben.

    Reicht das Einkommen für die gewünschte Rate nicht aus, kann ein zweiter Kreditnehmer mit eigenem Einkommen bei manchen Banken eine Möglichkeit sein. Ob die Bank einen Bürgen akzeptiert, hängt vom jeweiligen Kreditangebot ab. Für Studierende kommen gegebenenfalls auch spezielle Studienkredite infrage; deren Voraussetzungen und Gesamtkosten sollten Sie gesondert prüfen.

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    Gibt es einen Kredit ohne Einkommensnachweis und ohne Schufa?

    Im Gegensatz zur Prüfung Ihrer Kreditwürdigkeit ist eine Schufa-Abfrage nicht vorgeschrieben. Um die Bonität zu prüfen, kann die Bank neben Ihren Angaben und Einkommensnachweisen auch Informationen einer anderen Auskunftei heranziehen. „Ohne Schufa“ bedeutet deshalb nicht „ohne Bonitätsprüfung“.

    Seien Sie vorsichtig, wenn ein Anbieter einen Kredit ohne jede Prüfung oder gegen eine Vorauszahlung verspricht. Prüfen Sie auch, ob tatsächlich ein Darlehen angeboten wird: Die Verbraucherzentralen warnen vor Angeboten, bei denen stattdessen ein kostenpflichtiger Vertrag über eine Finanzsanierung (gewerbliche Schuldenregulierungsdienste mit sehr hohen Gebühren) vermittelt wird.

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