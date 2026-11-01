Kosten vollumfänglich erfassen

Prüfen Sie, ob die Angebote alle Leistungen einschließlich Anfahrt und Entsorgung enthalten. Bei Abrechnung nach Zeit sollten Sie sowohl den Preis je Handwerkerstunde als auch die geschätzten Stunden kennen, etwa für Installateur und Fliesenleger. Wenn Sie eine Badsanierung aus einer Hand beauftragen, lassen Sie sich den enthaltenen Leistungsumfang ebenfalls genau aufschlüsseln.

Die Grafik auf der rechten Seite stellt die Kostenaufteilung und die verschiedenen Kostenposten übersichtlich dar.