Sie möchten Ihr Bad sanieren und die Finanzierung frühzeitig planen? Dieser Ratgeber zeigt, welche Kosten bei Badsanierung und Badrenovierung entstehen können, wie Sie Ihren Kreditbedarf ermitteln und eine tragbare Monatsrate wählen.
Die Kosten pro Quadratmeter können je nach Zustand und Badausstattung stark variieren. Als groben Richtwert können Sie von 900 bis 3.500 Euro pro Quadratmeter ausgehen (Teilsanierung bis Komplettsanierung). Bei sechs Quadratmetern ergibt das rechnerisch 5.400 bis 21.000 Euro. Aufwendige Umbauten können darüber liegen. Wie viel bei Ihrem Vorhaben tatsächlich anfällt, sollten Fachbetriebe nach einer Besichtigung kalkulieren.
Finanzieren Sie Ihr Bad ganz oder teilweise über einen Kredit, kommen zu den Sanierungskosten noch Zinsen hinzu. Wie hoch diese ausfallen, hängt neben Ihrer Bonität von Kreditbetrag, Zinssatz und Laufzeit ab. Je weniger Sie finanzieren und je kürzer die Laufzeit, desto geringer sind die Zinskosten.
Zur Badplanung gehören neben der Badeinrichtung auch Demontage und Handwerkerleistungen. Die folgende fiktive Kalkulation zeigt beispielhaften Kosten einer Komplettsanierung für ein sechs Quadratmeter großes Bad bei weitgehend unverändertem Grundriss.
|Kostenposition
|Beispielbetrag
|Planung und Baustelleneinrichtung
|1.000 €
|Demontage und Entsorgung
|1.500 €
|Sanitärinstallation
|3.000 €
|Elektroarbeiten und Beleuchtung
|1.000 €
|Untergrund, Abdichtung und Fliesenarbeiten
|4.500 €
|Sanitärobjekte, Armaturen und Montage
|5.000 €
|Badmöbel und abschließende Arbeiten
|2.000 €
|Gesamtkosten ohne Kostenpuffer
|18.000 €
Prüfen Sie, ob die Angebote alle Leistungen einschließlich Anfahrt und Entsorgung enthalten. Bei Abrechnung nach Zeit sollten Sie sowohl den Preis je Handwerkerstunde als auch die geschätzten Stunden kennen, etwa für Installateur und Fliesenleger. Wenn Sie eine Badsanierung aus einer Hand beauftragen, lassen Sie sich den enthaltenen Leistungsumfang ebenfalls genau aufschlüsseln.
Die Grafik auf der rechten Seite stellt die Kostenaufteilung und die verschiedenen Kostenposten übersichtlich dar.
Im CHECK24-Kreditvergleich stehen Ihnen über 300 Banken zur Verfügung, um die beste Bank für Ihre Finanzierung zu finden. Achten Sie in den Kreditdetails auf Zusätze, die Ihnen wichtig sind, beispielsweise eine Sofortzusage oder kostenlose Sondertilgungen.
Wer im Bad Barrieren abbaut, kann je nach Situation Förderkredite oder Zuschüsse nutzen. Für die Handwerkerkosten ist außerdem ein Steuervorteil möglich. Ein Überblick über die wichtigsten Angebote:
Da die Mittel für den Zuschuss 455-B für 2026 ausgeschöpft sind, können derzeit keine neuen Anträge gestellt werden. Bereits erteilte Zusagen bleiben jedoch gültig. Alternativ fördert die KfW geeignete Maßnahmen über den zinsgünstigen Kredit 159 mit bis zu 50.000 Euro je Wohneinheit, beispielsweise eine bodengleiche Dusche. Ob ein Bad vollständig barrierefrei wird, hängt von weiteren baulichen Voraussetzungen ab.
Liegt ein Pflegegrad von 1 bis 5 vor, kann die Pflegekasse den Badumbau mit bis zu 4.180 Euro je Person und Maßnahme unterstützen. Voraussetzung ist, dass die Arbeiten die häusliche Pflege erleichtern oder eine selbstständigere Lebensführung ermöglichen.
Zusätzlich können Länder und Kommunen Zuschüsse oder vergünstigte Darlehen für einen barrierefreien Umbau anbieten. Welche Möglichkeiten an Ihrem Wohnort bestehen, erfahren Sie bei Ihrer Landesförderbank, Ihrer Kommune oder in der Förderdatenbank des Bundes.
Für Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt können Sie 20 Prozent der Arbeits-, Fahrt- und Maschinenkosten, höchstens 1.200 Euro jährlich, direkt von Ihrer Einkommensteuer abziehen. Dafür benötigen Sie eine Rechnung, die Sie unbar bezahlen. Materialkosten sind nicht begünstigt. Auch darf dieselbe Maßnahme nicht bereits durch steuerfreie öffentliche Zuschüsse oder zinsverbilligte Förderdarlehen unterstützt werden. Nach einem Regierungsentwurf soll der Satz ab 2027 auf 15 Prozent (höchstens 900 Euro) sinken.
Beantragen Sie Fördermittel vor Beginn der Umbauarbeiten. Klären Sie bereits vor der Beauftragung, welche Voraussetzungen gelten, welche Förderungen sich kombinieren lassen und wann Sie den Steuervorteil nutzen können. Finanzieren Sie eine Maßnahme etwa über den zinsverbilligten KfW-Kredit 159, entfällt dafür der Steuerbonus für Handwerkerleistungen. Bei einem Ratenkredit ohne öffentliche Förderung bleibt er dagegen möglich.
Stand: November 2026
Reichen Ihre Rücklagen nicht aus, können Sie Ihr neues Bad über einen Modernisierungskredit oder einen Ratenkredit zur freien Verwendung finanzieren. Beide zahlen Sie üblicherweise in gleichbleibenden Monatsraten inklusive Zinsen zurück.
Ein Modernisierungskredit ist für Arbeiten an Ihrer Immobilie vorgesehen und kann günstigere Zinsen bieten als ein Kredit zur freien Verwendung. Häufig verlangt die Bank einen Eigentumsnachweis, je nach Angebot zusätzlich Kostenvoranschläge oder Rechnungen. Eine Grundschuld ist bei vielen Angeboten nicht erforderlich.
Mit einem Ratenkredit zur freien Verwendung können Sie alle Kosten einer Badsanierung, also Handwerker, Materialien und Badmöbel flexibel bezahlen. Sie müssen weder Immobilieneigentum noch die Verwendung des Geldes nachweisen. Die Bank prüft jedoch auch hier Ihr Einkommen und Ihre Kreditwürdigkeit.
|Merkmal
|Modernisierungskredit
|Ratenkredit zur freien Verwendung
|Verwendung
|für Arbeiten an der Immobilie
|frei wählbar
|Eigentumsnachweis
|häufig erforderlich
|nicht erforderlich
|Verwendungsnachweis
|je nach Bank erforderlich
|nicht erforderlich
|Grundschuld
|bei vielen Angeboten nicht nötig
|nicht nötig
Grundlage Ihrer Kalkulation sind vergleichbare Handwerkerangebote. Planen Sie zusätzlich einen Kostenpuffer ein, denn manche Mängel zeigen sich erst während der Arbeiten, etwa marode Leitungen oder ein feuchter Untergrund. Bei einem alten Badezimmer oder Abrechnung nach Aufwand sind 10 bis 20 Prozent sinnvoll, bei Pauschalpreisen kann weniger genügen. Der Puffer muss nicht Teil des Kredits sein: Decken Sie ihn möglichst aus Rücklagen ab. Finanzieren Sie ihn mit, achten Sie auf kostenlose Sondertilgungen, damit Sie nicht benötigtes Geld zurückzahlen können. Ziehen Sie anschließend Eigenmittel und bewilligte Zuschüsse ab. Behalten Sie eine Rücklage für andere unerwartete Ausgaben und beachten Sie, dass Zuschüsse oft erst nach Abschluss der Arbeiten fließen.
Geplante Kosten + Kostenpuffer − eingesetzte Eigenmittel − bewilligte Zuschüsse = Finanzierungsbedarf
Ausgehend vom Beispielbad ergibt sich folgende Rechnung:
|Position
|Betrag
|Geplante Kosten der Baderneuerung
|18.000 €
|Kostenpuffer von 15 %
|+ 2.700 €
|Gesamtbudget
|20.700 €
|Eingesetzte Eigenmittel (davon 2.700 € für den Puffer)
|− 5.700 €
|Bewilligte Zuschüsse
|0 €
|Benötigter Kreditbetrag
|15.000 €
Stellen Sie Ihre regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben im Rahmen einer Haushaltsrechnung gegenüber. Berücksichtigen Sie auch bestehende Kreditraten und jährliche Zahlungen, die Sie auf den Monat umrechnen. Ein Teil des verbleibenden Betrags sollte als Reserve erhalten bleiben.
Mit dem CHECK24 Kreditrechner können Sie anschließend prüfen, wie sich verschiedene Laufzeiten auf Monatsrate und Zinskosten auswirken.
Mit dem CHECK24 Kreditvergleich finden Sie in drei Schritten eine passende Finanzierung für Ihr neues Badezimmer. Der Vergleich ist kostenlos, unverbindlich und Schufa-neutral.
Wählen Sie Kreditbetrag, Laufzeit und Verwendungszweck, beispielsweise „(Energetische) Modernisierung“. Ergänzen Sie anschließend Ihre persönlichen und finanziellen Angaben.
Vergleichen Sie Ihre persönlichen Angebote hinsichtlich effektivem Jahreszins, Monatsrate und Gesamtkosten. Achten Sie auch auf kostenlose Sondertilgungen.
Reichen Sie die benötigten Unterlagen ein, bestätigen Sie Ihre Identität und unterschreiben Sie den Kreditvertrag mit der gewählten Bank. Nach abschließender Prüfung zahlt die Bank den Kredit aus.
Wer gezielt Kosten sparen möchte, sollte die notwendige Technik und zusätzliche Wünsche getrennt planen. Auch mit einem kleinen Budget lässt sich ein Bad optisch auffrischen, ohne es vollständig zu erneuern.
Bleiben Dusche, WC und Waschbecken an ihrem bisherigen Platz, können zusätzliche Leitungsarbeiten entfallen. Prüfen Sie, ob Badkeramik, Spülkasten und Möbel weiter nutzbar sind oder nur eine Armatur ausgetauscht werden muss. Ob Leitungen und Abdichtungen erhalten bleiben können, sollte der Fachbetrieb beurteilen.
In Badausstellungen können Sie Produkte und Oberflächen direkt vergleichen. Eine Badausstellung oder ein digitaler Badplaner hilft außerdem, Maße und Einrichtung abzustimmen. Vergleichen Sie die Preise für Fliesen, Armaturen und Duschköpfe sowie Lieferung und Montage. Wenn Sie Vinyl als Bodenbelag oder eine Tapete für einzelne Wandbereiche erwägen, lassen Sie die Eignung für den jeweiligen Feuchtebereich prüfen. Eine pflegeleichte Oberfläche kann den Alltag zusätzlich erleichtern.
Mit entsprechender Erfahrung können Sie beispielsweise Malerarbeiten oder die Montage von Badmöbeln übernehmen. Stimmen Sie die Arbeiten zeitlich mit dem Fachbetrieb ab, damit alle Beteiligten effizient arbeiten können, und berücksichtigen Sie Werkzeug- und Materialkosten. Elektroinstallation, Trinkwasserleitungen und Abdichtung sollten Sie qualifizierten Fachkräften überlassen.
Grundsätzlich können Sie die gesamten Kosten über einen Kredit finanzieren, wenn die Bank den benötigten Betrag bewilligt und Sie die Monatsraten tragen können. Entscheidend sind unter anderem Ihr Einkommen, bestehende Verpflichtungen und Ihre Kreditwürdigkeit.
Ohne Eigenmittel fällt die Kreditsumme höher aus. Dadurch steigen bei gleichen Konditionen auch die Zinskosten. Berücksichtigen Sie deshalb sowohl einen Puffer für zusätzliche Baukosten als auch ausreichend Spielraum für die Rückzahlung.
Ja. Ein Kredit kann beispielsweise nur für eine neue Dusche oder einen Waschplatz verwendet werden. Ob dafür ein Modernisierungskredit oder ein Ratenkredit zur freien Verwendung passt, hängt von den Bedingungen und Mindestkreditbeträgen der Bank ab.
Kalkulieren Sie neben dem Kaufpreis auch Einbau und mögliche Anschlussarbeiten. Bei kleineren Ausgaben sollten Sie prüfen, ob Sie diese aus Rücklagen bezahlen oder bis zur Umsetzung ansparen können.
Eine Aufstockung kann möglich sein, muss aber von der Bank erneut geprüft und bewilligt werden. Dabei berücksichtigt sie Ihre aktuelle finanzielle Situation und die zusätzliche Belastung. Eine Zusage ist nicht garantiert; auch die Konditionen können sich ändern.
Lassen Sie sich zunächst die Mehrkosten vom Fachbetrieb erläutern und prüfen Sie, ob Ihr Kostenpuffer ausreicht. Ist zusätzliches Geld erforderlich, wenden Sie sich frühzeitig an die Bank und berechnen Sie, ob die neue Monatsrate weiterhin tragbar ist.
Klären Sie die Finanzierung, sobald belastbare Angebote vorliegen und bevor Sie sich zu Ausgaben verpflichten, die Sie ohne Kredit nicht bezahlen können. Eine unverbindliche Berechnung oder Konditionsanfrage ersetzt keine endgültige Kreditzusage.
Stimmen Sie die Auszahlung auf die vereinbarten Zahlungstermine ab. Möchten Sie Fördermittel nutzen, müssen Sie außerdem die Vorgaben zum Antrag und zum Vorhabenbeginn beachten. So vermeiden Sie, dass Rechnungen fällig werden, bevor Ihnen das benötigte Geld zur Verfügung steht.
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