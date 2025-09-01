Welche Arten von Kreditsicherheiten gibt es?

Wer einen Kredit aufnehmen möchte, sichert diesen mit einem regelmäßigen Einkommen in ausreichender Höhe ab. In einigen Fällen verlangt die Bank aber eine zusätzliche Kreditsicherheit. Im Folgenden erklären wir Ihnen, welche Funktion diese hat und welche Arten der Kreditsicherheiten es gibt.
Eine Kreditsicherheit ist ein Gegenwert, den der Kreditnehmer dem Kreditgeber zur Verfügung stellt. Dabei kann es sich um eine Sachsicherheit, wie ein Auto, aber ebenso um eine Personalsicherheit, zum Beispiel einen Bürgen, handeln. Kann der Kreditnehmer die Kreditrate nicht bezahlen, kann der Kreditgeber auf die hinterlegte Kreditsicherheit zugreifen, um den Verlust aufzufangen.
Unter Sachsicherheiten versteht man Vermögenswerte des Kreditnehmers. Folgende Sachsicherheiten sind möglich:
Auch Personen können als Kreditsicherheit dienen. Diese übernehmen die Verantwortung für die Rückzahlung der Raten gegenüber dem Kreditgeber, wenn es zur Zahlungsunfähigkeit des Kreditnehmers kommt.
Eine Restschuldversicherung gilt weder als Personal- noch als Sachsicherheit. Trotzdem dient sie der Absicherung des Kredits. Die Versicherung springt bei Tod, Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit oder Krankheit – abhängig vom Vertrag – ein und übernimmt die Zahlung der Kreditraten.
Kreditsicherheiten haben Vorteile sowohl für die Bank als auch für den Darlehensnehmer. Der Kreditgeber minimiert das eigene Risiko, das geliehene Geld nicht zurückzubekommen.
Für den Kreditnehmer ergeben sich mehrere Vorteile:
Sie können eine vorhandene, abbezahlte Immobilie beleihen und sich das Geld zur freien Verwendung auszahlen lassen. Der Prozess gleicht dem einer Baufinanzierung, da Sie das vorhandene Objekt per Grundschuld besichern. So gilt Ihre Wohnung oder Ihr Haus als Sicherheit für den Kredit. Diese Art der Kapitalbeschaffung ist aufwändiger als die Aufnahme eines Ratenkredits, da die Grundschuld ins Grundbuch eingetragen oder, sofern schon vorhanden, abgetreten werden muss. Sie erhalten jedoch bessere Zinskonditionen und einen höheren Darlehensbetrag.
