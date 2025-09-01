Nur notwendige Cookies
immobilienkredit-guenstig-umschulden

Welche Arten von Kreditsicherheiten gibt es?

Wer einen Kredit aufnehmen möchte, sichert diesen mit einem regelmäßigen Einkommen in ausreichender Höhe ab. In einigen Fällen verlangt die Bank aber eine zusätzliche Kreditsicherheit. Im Folgenden erklären wir Ihnen, welche Funktion diese hat und welche Arten der Kreditsicherheiten es gibt.

Was ist eine Kreditsicherheit? 

Eine Kreditsicherheit ist ein Gegenwert, den der Kreditnehmer dem Kreditgeber zur Verfügung stellt. Dabei kann es sich um eine Sachsicherheit, wie ein Auto, aber ebenso um eine Personalsicherheit, zum Beispiel einen Bürgen, handeln. Kann der Kreditnehmer die Kreditrate nicht bezahlen, kann der Kreditgeber auf die hinterlegte Kreditsicherheit zugreifen, um den Verlust aufzufangen.

Übersicht Kreditsicherheiten-Arten

Sachsicherheiten

Unter Sachsicherheiten versteht man Vermögenswerte des Kreditnehmers. Folgende Sachsicherheiten sind möglich:

  • Fahrzeugbrief: Bei einem Autokredit dient häufig der Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II) als Kreditsicherheit. Bei einem Zahlungsausfall kann die Bank das Fahrzeug veräußern und damit die Restschuld weitestgehend ausgleichen. Auch der Kauf eines Motorrads oder Wohnmobil kann so abgesichert werden.
  • Lebensversicherung: Einige Banken verlangen den Abschluss einer Lebensversicherung, die bei Zahlungsausfall den Verlust ausgleicht.
  • Wertpapiere: Aktien oder andere Wertpapiere können der Bank als Pfand für einen Kredit dienen. Dies ist im Privatbereich allerdings selten.
  • Immobilien: Eine Immobilie kann per Grundschuld beliehen werden und so als Kreditsicherheit dienen. Bei einem Modernisierungskredit reicht oft schon der Eigentumsnachweis als Sicherheit. Eine Grundschuld ist dann nicht nötig.

Personalsicherheit

Auch Personen können als Kreditsicherheit dienen. Diese übernehmen die Verantwortung für die Rückzahlung der Raten gegenüber dem Kreditgeber, wenn es zur Zahlungsunfähigkeit des Kreditnehmers kommt.

  • Zweiter Kreditnehmer: Eine zweite Person mit guter Bonität und regelmäßigem Einkommen kann als zusätzliche Sicherheit dienen. Personen, die einen Kredit zu zweit aufnehmen, haben dieselben Rechte am aufgenommenen Geld sowie dieselbe Verpflichtung bei der Rückzahlung.
  • Bürgschaft: Bei einem Kredit mit Bürgen verpflichtet sich eine weitere Person, die Kreditschulden zu übernehmen, wenn der eigentliche Kreditnehmer nicht mehr in der Lage dazu ist. Im Gegensatz zu einem zweiten Kreditnehmer hat der Bürge aber kein Recht an dem aufgenommenen Betrag, sondern steht lediglich in der Schuld, wenn es zu einem Zahlungsausfall kommt.
  • Bankbürgschaft: Auch eine Bank kann als Bürge für einen Kredit einspringen. Sie übernimmt die Rückzahlung des Kredits, wenn es der Kreditnehmer nicht mehr kann. 

CHECK24 Hinweis

Restschuldversicherung als Kreditsicherheit

Eine Restschuldversicherung gilt weder als Personal- noch als Sachsicherheit. Trotzdem dient sie der Absicherung des Kredits. Die Versicherung springt bei Tod, Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit oder Krankheit – abhängig vom Vertrag – ein und übernimmt die Zahlung der Kreditraten.

Author image

Wie kann ich mein Haus als Kreditsicherheit anbieten?

Sie können eine vorhandene, abbezahlte Immobilie beleihen und sich das Geld zur freien Verwendung auszahlen lassen. Der Prozess gleicht dem einer Baufinanzierung, da Sie das vorhandene Objekt per Grundschuld besichern. So gilt Ihre Wohnung oder Ihr Haus als Sicherheit für den Kredit. Diese Art der Kapitalbeschaffung ist aufwändiger als die Aufnahme eines Ratenkredits, da die Grundschuld ins Grundbuch eingetragen oder, sofern schon vorhanden, abgetreten werden muss. Sie erhalten jedoch bessere Zinskonditionen und einen höheren Darlehensbetrag.

Welchem Zweck dienen Kreditsicherheiten?

Kreditsicherheiten haben Vorteile sowohl für die Bank als auch für den Darlehensnehmer. Der Kreditgeber minimiert das eigene Risiko, das geliehene Geld nicht zurückzubekommen.

Für den Kreditnehmer ergeben sich mehrere Vorteile:

  • Günstigere Konditionen: Eine zusätzliche Sicherheit belohnt die Bank meist mit günstigeren Zinssätzen.
  • Höhere Beträge: Bestimmte Kreditsummen, wie zum Beispiel für einen Hauskauf, sind nur mit der Hinterlegung einer Sicherheit möglich.
  • Kreditgewährung: In einigen Fällen, zum Beispiel bei schlechter Bonität, ist die Kreditaufnahme überhaupt erst mithilfe einer Kreditsicherheit möglich.

Was macht die Bank mit Kreditsicherheiten?

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

Sie möchten eine unverbindliche Kreditanfrage stellen?  
                                                                                          
  Jetzt CHECK24 Kreditvergleich starten

Welche Art von Kredit suchen Sie?

