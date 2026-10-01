Bei einem Kredit leihen Sie sich Geld, das Sie später zurückzahlen müssen. Dafür fallen in der Regel Zinsen an. Erfahren Sie im Video, was genau ein Kredit ist, was die wichtigsten Begriffe bedeuten und worauf Sie vor der Aufnahme achten sollten.
Wie funktioniert ein Kredit – vom Abschluss bis zur Auszahlung über den CHECK24 Kreditvergleich. Erfahren Sie, welche Angaben Banken neben der Schufa prüfen, wie eine digitale Identifizierung mit Ihrem Personalausweis (eID) funktioniert und wann das Geld auf Ihrem Konto landet.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
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