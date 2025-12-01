Termingeld mit bestem Zins vergleichen

Wonach richten sich die Termingeld-Zinsen?

Die Zinsen, die Banken für verschiedene Angebote bieten, richten sich zunächst nach dem Leitzins der Europäischen Zentralbank. Steigt der Leitzins, sind auch höhere Zinsen bei Termingeldern möglich. Nicht alle Banken geben entsprechende Anpassungen jedoch vollständig an ihre Kunden weiter. Während der Hochzinsphase im Jahr 2023, die mit der Zinswende Mitte 2022 ihren Anfang nahm, erhielten Anleger bei einigen Banken mehr als vier Prozent, während bei anderen, wie zum Beispiel bei vielen Sparkassen, die Entwicklung nicht bei den Sparzinsen ankam. Dies wirkte sich auf den Bundesdurchschnitt aus, wie die Grafik zeigt. Seit Anfang 2025 sind die Zinsen auf einem stabilen Niveau mit einer steigenden Tendenz.

Auch Laufzeit und Anlagebetrag haben einen Einfluss auf die Zinsen. Längere Laufzeiten werden oft besser verzinst. Selbiges gilt für größere Beträge. Je nach Zinsentwicklung kann sich dies aber ändern, entsprechend ist ein Vergleich im Vorfeld immer wichtig, um sich ein umfassendes Bild der aktuellen Angebote zu machen. Nutzen Sie den kostenlosen CHECK24 Vergleich, um verschiedene Paramter durchzuspielen und das beste Angebot zu finden.