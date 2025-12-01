Termingeld mit bestem Zins vergleichen

Sichern Sie sich Top-Zinsen aus Deutschland und Europa – 100 % digital und in nur wenigen Minuten.
Mit dem CHECK24 Geldanlagecenter und der CHECK24 App behalten Sie Ihre Anlagen jederzeit zentral im Blick.
Unsere deutschsprachigen Experten helfen Ihnen bei allen Fragen rund um Ihre Geldanlage.
Sie sollten nie Ihre gesamten Ersparnisse anlegen, vor allem, weil Sie bei einer Termingeldanlage bis zur Fälligkeit auf Liquidität verzichten. Behalten Sie einen Puffer von etwa drei Monatsgehältern auf Ihrem Girokonto und legen Sie nur an, worauf Sie für einen festgelegten Zeitraum verzichten können.
Machen Sie sich im Vorfeld klar, ob Sie das Geld kurz- bis mittelfristig für ein konkretes Vorhaben benötigen. Wählen Sie entsprechend eine bestimmte Laufzeit.
Auch ausländische Banken bieten Termingeldanlagen mit fester Laufzeit und garantierten Zinsen. Die Zinsen sind sogar oft höher als bei Anbietern in Deutschland. Das Geld ist innerhalb Europas dabei genauso abgesichert. Unterschiede finden Sie bei den jeweiligen Landesbonitäten. Zudem erheben einige Länder eine Quellensteuer, sobald die Zinsen ausgezahlt werden. Während Sie diese bei deutschen Anlagen über einen Freistellungsauftrag mindern können, können sie im Ausland über eine Ansässigkeitsbescheinigung oder die Steuererklärung reduziert beziehungsweise erstattet werden.
Je nach Vertrag werden Ihnen die Zinsen erst bei Laufzeitende gutgeschrieben. Andere schütten jährlich, halbjährlich oder quartalsweise aus. In diesem Fall können Sie früher über die Guthabenzinsen verfügen und sie zum Beispiel erneut anlegen. Einige Banken schütten die Gutschrift nicht auf das hinterlegte Referenzkonto, sondern auf das Anlagekonto aus. In diesem Fall profitieren Sie vom Zinseszinseffekt.
Bei jeder Geldanlage spielt es eine Rolle, ob Zinsausschüttungen ausgezahlt oder direkt wieder angelegt werden. Nur im zweiten Fall werden auch Ihre Zinsen mit verzinst. Welche Vorteile das haben kann und wie Sie den Effekt berechnen können, lesen Sie in unserem Ratgeber.
Banken bieten ganz unterschiedliche Zinsen für das angelegte Guthaben. Um die Bank mit dem für Sie besten Angebot zu finden, vergleichen Sie die Zinskonditionen bei unterschiedlichen Laufzeiten und Beträgen. Einige Kreditinstitute bieten höhere Zinsen für längere Laufzeiten. Entsprechend kann es sich lohnen, Ihren Anlagebetrag auf verschiedene Laufzeiten aufzuteilen und mehrere Angebote abzuschließen. Haben Sie das passende Angebot gefunden, schließen Sie es mit wenigen Klicks komplett digital ab – kostenlos, Schufa-frei und sicher.
Wir zeigen Ihnen die beliebtesten Termingelder im CHECK24-Vergleich:
Zinssatz effektiv
|2,35 %
|Zinssatz nominal
|2,35 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|jährlich
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|1.050.000 SEK gesetzliche Einlagensicherung (= 96.295 €, Stand 19.12.)
|Bonität Deutschland
|AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|1 €
|Maximalanlage
|85.000 €
|Besteuerung
|In Schweden fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Digitale Identifikation bei CHECK24
|Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur
|Land
|Schweden
|Gründung
|1987
|Die TF Bank mit Hauptsitz in Borås (Schweden) wurde im Jahr 1987 gegründet. Zu den drei Hauptgeschäftsfeldern der Bank gehören Tagesgeldkonten, Privatkredit- und Kreditkartengeschäfte sowie Finanzierungen im Bereich E-Commerce. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 2,1 Mrd. Euro.
|Informationen zu Schweden
|Land
|Schweden
|Währung
|SEK
|Bonität Schweden
|AAA
|Schweden gehört zu den stabilsten Volkswirtschaften der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 564 Milliarden Euro im Jahr 2024. Schweden zeichnet sich durch eine hochentwickelte Industrie, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie und Technologie, sowie einen robusten Dienstleistungssektor aus. Die Wirtschaft ist von hoher Stabilität geprägt, unterstützt durch ein starkes Sozialsystem sowie hohe Innovationskraft. Schweden profitiert zudem von einer transparenten und stabilen Finanzmarktregulierung. Für Anleger bietet das Land ein sicheres und attraktives Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
|Land
|Schweden
|Gesetzliche Einlagensicherung
|1.050.000 SEK (= 96.295 €, Stand 19.12.)
|Schweden gehört zu den stabilsten Volkswirtschaften der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 564 Milliarden Euro im Jahr 2024. Schweden zeichnet sich durch eine hochentwickelte Industrie, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie und Technologie, sowie einen robusten Dienstleistungssektor aus. Die Wirtschaft ist von hoher Stabilität geprägt, unterstützt durch ein starkes Sozialsystem sowie hohe Innovationskraft. Schweden profitiert zudem von einer transparenten und stabilen Finanzmarktregulierung. Für Anleger bietet das Land ein sicheres und attraktives Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
Zinssatz effektiv
|2,17 %
|Zinssatz nominal
|2,17 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|5.000 €
|Maximalanlage
|437.500 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden Zinserträge mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert. Ihren Freistellungsauftrag können Sie bequem im CHECK24 Geldanlagecenter einreichen.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Digitale Identifikation bei CHECK24
|Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur
|Land
|Deutschland
|Gründung
|1869
|Die Oldenburgische Landesbank (OLB) mit Hauptsitz in Oldenburg wurde im Jahr 1869 gegründet. Eines ihrer Hauptgeschäftsfelder umfasst die Geldanlage von Privatpersonen. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 25,9 Mrd. Euro.
|Informationen zu Deutschland
|Land
|Deutschland
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|AAA
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
Zinssatz effektiv
|2,9 %
|Zinssatz nominal
|2,9 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|A-
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|2.500 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der kroatischen Quellensteuer in Höhe von 12 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 0 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Keine digitale Kontoeröffnung über CHECK24
|Eine rein digitale Kontoeröffnung über CHECK24 ist leider nicht möglich. Für die Beantragung der kroatischen Steuernummer muss der Antrag ausgedruckt, unterschrieben und per Post an CHECK24 verschickt werden.
|Digitale Identifikation bei CHECK24
|Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur
|Land
|Kroatien
|Gründung
|1997
|Die Banka Kovanica mit Hauptsitz in Varaždin (Kroatien) wurde im Jahr 1997 gegründet und befindet sich im Besitz der Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, der ältesten Bankengruppe der Republik San Marino. Eines ihrer Hauptgeschäftsfelder liegt in der Vergabe von Verbraucherkrediten und Betriebsmittelfinanzierung. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 233,0 Mio. Euro.
|Informationen zu Kroatien
|Land
|Kroatien
|Währung
|EUR
|Bonität Kroatien
|A-
|Kroatien hat sich als eine zunehmend stabile Wirtschaft im südosteuropäischen Raum etabliert, mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 86 Milliarden Euro im Jahr 2024. Der Tourismussektor spielt eine Schlüsselrolle in der kroatischen Wirtschaft, begleitet von einem starken Industriesektor in Bereichen wie Schiffbau, Maschinenbau und Lebensmittelproduktion. Die Wirtschaft profitiert von einer soliden makroökonomischen Stabilität, moderaten Inflationsraten und einem robusten Bankensektor. Kroatien ist seit 2023 Mitglied der Eurozone, was die wirtschaftliche Integration weiter stärkt. Für Tages- und Festgeldanlagen bietet Kroatien ein wachsendes und stabilisiertes wirtschaftliches Umfeld.
|Land
|Kroatien
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Kroatien hat sich als eine zunehmend stabile Wirtschaft im südosteuropäischen Raum etabliert, mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 86 Milliarden Euro im Jahr 2024. Der Tourismussektor spielt eine Schlüsselrolle in der kroatischen Wirtschaft, begleitet von einem starken Industriesektor in Bereichen wie Schiffbau, Maschinenbau und Lebensmittelproduktion. Die Wirtschaft profitiert von einer soliden makroökonomischen Stabilität, moderaten Inflationsraten und einem robusten Bankensektor. Kroatien ist seit 2023 Mitglied der Eurozone, was die wirtschaftliche Integration weiter stärkt. Für Tages- und Festgeldanlagen bietet Kroatien ein wachsendes und stabilisiertes wirtschaftliches Umfeld.
Zinssatz effektiv
|2,4 %
|Zinssatz nominal
|2,4 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|A-
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|1 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|In Malta fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Digitale Identifikation bei CHECK24
|Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur
|Land
|Malta
|Gründung
|2005
|Die Multitude Bank (ehemals Ferratum Bank) mit Hauptsitz in Gzira (Malta) wurde im Jahr 2012 gegründet und ist eine eigenständige Tochtergesellschaft der Multitude Gruppe. Die Multitude Bank fokussiert sich auf die Vergabe von Krediten sowie auf das Angebot von Einlagen im europäischen Markt. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 909,0 Mio. Euro.
|Informationen zu Malta
|Land
|Malta
|Währung
|EUR
|Bonität Malta
|A-
|Malta hat eine offene und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 22 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die maltesische Wirtschaft profitiert von einem starken Dienstleistungssektor, insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Tourismus und IT. Malta ist ein internationaler Finanzplatz und ein wichtiger Knotenpunkt für Unternehmen, die im Mittelmeerraum tätig sind. Das Land zeichnet sich durch eine robuste wirtschaftliche Infrastruktur sowie niedrige Unternehmenssteuern aus. Mit seiner stabilen Wirtschaft und den attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen bietet Malta ein sicheres Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
|Land
|Malta
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Malta hat eine offene und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 22 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die maltesische Wirtschaft profitiert von einem starken Dienstleistungssektor, insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Tourismus und IT. Malta ist ein internationaler Finanzplatz und ein wichtiger Knotenpunkt für Unternehmen, die im Mittelmeerraum tätig sind. Das Land zeichnet sich durch eine robuste wirtschaftliche Infrastruktur sowie niedrige Unternehmenssteuern aus. Mit seiner stabilen Wirtschaft und den attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen bietet Malta ein sicheres Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
Zinssatz effektiv
|2,16 %
|Zinssatz nominal
|2,16 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|5.000 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden Zinserträge mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert. Ihren Freistellungsauftrag können Sie bequem im CHECK24 Geldanlagecenter einreichen.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Digitale Identifikation bei CHECK24
|Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur
|Land
|Deutschland
|Gründung
|2020
|Die PEAC Bank mit Hauptsitz in Hamburg wurde im Jahr 2020 gegründet und ist Teil von PEAC Solutions (seit rund 50 Jahren als Spezialist für Investitions- und Absatzfinanzierungen für verschiedene Assetklassen und Industrien tätig). Die PEAC Bank bietet als Direktbank Angebote für Privatkunden.
|Informationen zu Deutschland
|Land
|Deutschland
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|AAA
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
Zinssatz effektiv
|2,06 %
|Zinssatz nominal
|2,06 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|nicht möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|10.000 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden Zinserträge mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert. Ihren Freistellungsauftrag können Sie bequem im CHECK24 Geldanlagecenter einreichen.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Digitale Identifikation bei CHECK24
|Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur
|Land
|Deutschland
|Gründung
|2002
|Die Genossenschaftsbank PSD Bank RheinNeckarSaar mit Hauptsitz in Stuttgart wurde im Jahr 2002 gegründet und ist eine Fusion der Banken PSD Bank Stuttgart-Freiburg und PSD Bank Saarbrücken. Eines ihrer Hauptgeschäftsfelder umfasst die Vergabe von Krediten an Privatpersonen. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2022 auf 2,5 Mrd. Euro.
|Informationen zu Deutschland
|Land
|Deutschland
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|AAA
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
Zinssatz effektiv
|2,81 %
|Zinssatz nominal
|2,81 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|A+
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|100 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der slowakischen Quellensteuer in Höhe von 19 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 0 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Digitale Identifikation bei CHECK24
|Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur
|Land
|Slowakei
|Gründung
|1990
|Die VUB mit Hauptsitz in Bratislava (Slowakei) wurde im Jahr 1990 gegründet und ist Teil der Intesa Sanpaolo Group. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Hypotheken- und Konsumentenkredite, Einlagen- und Zahlungsverkehrsprodukte sowie dazugehörige Dienstleistungen. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 24,4 Mrd. Euro.
|Informationen zu Slowakei
|Land
|Slowakei
|Währung
|EUR
|Bonität Slowakei
|A+
|Die Slowakei hat sich zu einer stabilen Volkswirtschaft in Zentralosteuropa entwickelt, mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 131 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die slowakische Wirtschaft ist stark exportorientiert, insbesondere in den Bereichen Automobilindustrie, Maschinenbau und Elektronik. Der Dienstleistungssektor, insbesondere im Bereich IT, wächst ebenfalls schnell. Die Wirtschaft ist stabil, unterstützt durch eine niedrige Arbeitslosenquote und einen gut kapitalisierten Bankensektor. Die Slowakei profitiert von ihrer EU-Mitgliedschaft und der Nutzung des Euro, was sie zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Slowakei
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Die Slowakei hat sich zu einer stabilen Volkswirtschaft in Zentralosteuropa entwickelt, mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 131 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die slowakische Wirtschaft ist stark exportorientiert, insbesondere in den Bereichen Automobilindustrie, Maschinenbau und Elektronik. Der Dienstleistungssektor, insbesondere im Bereich IT, wächst ebenfalls schnell. Die Wirtschaft ist stabil, unterstützt durch eine niedrige Arbeitslosenquote und einen gut kapitalisierten Bankensektor. Die Slowakei profitiert von ihrer EU-Mitgliedschaft und der Nutzung des Euro, was sie zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
Zinssatz effektiv
|2,41 %
|Zinssatz nominal
|2,41 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|A+
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|5.000 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|In Estland fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Digitale Identifikation bei CHECK24
|Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur
|Land
|Estland
|Gründung
|1992
|Die Coop Pank Bank mit Hauptsitz in Tallinn (Estland) wurde im Jahr 1992 gegründet. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst das Privatkundengeschäft sowie die Kreditvergabe für Privat- und Geschäftskunden. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2024 auf 2,1 Mrd. Euro.
|Informationen zu Estland
|Land
|Estland
|Währung
|EUR
|Bonität Estland
|A+
|Estland ist eine Volkswirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 43 Milliarden Euro (2024). Das Land gilt als wirtschaftlich stabil mit niedriger Staatsverschuldung und Euro-Währungsraum-Mitgliedschaft. Estlands Stärken liegen außerdem in der Digitalisierung und dem E-Government, was für eine effiziente Verwaltung und günstige Rahmenbedingungen für Finanzinstitute sorgt. Für Sparer bietet Estland ein transparentes Umfeld mit EU-Einlagensicherung und attraktiven steuerlichen Bedingungen.
|Land
|Estland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Estland ist eine Volkswirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 43 Milliarden Euro (2024). Das Land gilt als wirtschaftlich stabil mit niedriger Staatsverschuldung und Euro-Währungsraum-Mitgliedschaft. Estlands Stärken liegen außerdem in der Digitalisierung und dem E-Government, was für eine effiziente Verwaltung und günstige Rahmenbedingungen für Finanzinstitute sorgt. Für Sparer bietet Estland ein transparentes Umfeld mit EU-Einlagensicherung und attraktiven steuerlichen Bedingungen.
Zinssatz effektiv
|2,05 %
|Zinssatz nominal
|2,05 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|nicht möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|5.000 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden Zinserträge mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert. Ihren Freistellungsauftrag können Sie bequem im CHECK24 Geldanlagecenter einreichen.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Digitale Identifikation bei CHECK24
|Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur
|Land
|Deutschland
|Gründung
|1895
|Die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG mit Hauptsitz in Ingolstadt wurde im Jahr 1895 gegründet. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Kontoführung, Geldanlage und Vergabe von Krediten. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2024 auf 5,9 Milliarden Euro.
|Informationen zu Deutschland
|Land
|Deutschland
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|AAA
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
Zinssatz effektiv
|2,2 %
|Zinssatz nominal
|2,2 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|1.050.000 SEK gesetzliche Einlagensicherung (= 96.295 €, Stand 19.12.)
|Bonität Deutschland
|AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|1 €
|Maximalanlage
|85.000 €
|Besteuerung
|In Schweden fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Digitale Identifikation bei CHECK24
|Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur
|Land
|Schweden
|Gründung
|2024
|Die TF Nordic mit Hauptsitz in Borås (Schweden) wurde im Jahr 2024 gegründet und ist ein Teil der TF Bank Gruppe. Zu den Hauptgeschäftsfeldern der Bank gehören die Vergabe unbesicherter Kredite und das Privatkreditgeschäft. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2024 auf 555,7 Mio. Euro.
|Informationen zu Schweden
|Land
|Schweden
|Währung
|SEK
|Bonität Schweden
|AAA
|Schweden gehört zu den stabilsten Volkswirtschaften der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 564 Milliarden Euro im Jahr 2024. Schweden zeichnet sich durch eine hochentwickelte Industrie, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie und Technologie, sowie einen robusten Dienstleistungssektor aus. Die Wirtschaft ist von hoher Stabilität geprägt, unterstützt durch ein starkes Sozialsystem sowie hohe Innovationskraft. Schweden profitiert zudem von einer transparenten und stabilen Finanzmarktregulierung. Für Anleger bietet das Land ein sicheres und attraktives Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
|Land
|Schweden
|Gesetzliche Einlagensicherung
|1.050.000 SEK (= 96.295 €, Stand 19.12.)
|Schweden gehört zu den stabilsten Volkswirtschaften der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 564 Milliarden Euro im Jahr 2024. Schweden zeichnet sich durch eine hochentwickelte Industrie, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie und Technologie, sowie einen robusten Dienstleistungssektor aus. Die Wirtschaft ist von hoher Stabilität geprägt, unterstützt durch ein starkes Sozialsystem sowie hohe Innovationskraft. Schweden profitiert zudem von einer transparenten und stabilen Finanzmarktregulierung. Für Anleger bietet das Land ein sicheres und attraktives Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
Die Zinsen, die Banken für verschiedene Angebote bieten, richten sich zunächst nach dem Leitzins der Europäischen Zentralbank. Steigt der Leitzins, sind auch höhere Zinsen bei Termingeldern möglich. Nicht alle Banken geben entsprechende Anpassungen jedoch vollständig an ihre Kunden weiter. Während der Hochzinsphase im Jahr 2023, die mit der Zinswende Mitte 2022 ihren Anfang nahm, erhielten Anleger bei einigen Banken mehr als vier Prozent, während bei anderen, wie zum Beispiel bei vielen Sparkassen, die Entwicklung nicht bei den Sparzinsen ankam. Dies wirkte sich auf den Bundesdurchschnitt aus, wie die Grafik zeigt. Seit Anfang 2025 sind die Zinsen auf einem stabilen Niveau mit einer steigenden Tendenz.
Auch Laufzeit und Anlagebetrag haben einen Einfluss auf die Zinsen. Längere Laufzeiten werden oft besser verzinst. Selbiges gilt für größere Beträge. Je nach Zinsentwicklung kann sich dies aber ändern, entsprechend ist ein Vergleich im Vorfeld immer wichtig, um sich ein umfassendes Bild der aktuellen Angebote zu machen. Nutzen Sie den kostenlosen CHECK24 Vergleich, um verschiedene Paramter durchzuspielen und das beste Angebot zu finden.
Hinter dem Begriff Termingeld verbirgt sich immer eine Anlage mit fester Verzinsung. Ganz klassisch gehören dazu Kündigungs- und Festgeld.
Beim Festgeld sind Sie vertraglich an die vereinbarte Laufzeit gebunden, eine vorzeitige Kündigung ist nicht vorgesehen. Erst nach Ablauf haben Sie wieder Zugriff auf das Geld.
Dieses wird ebenso mit festen Zinsen aber nicht für einen fixen Zeitraum angelegt. Es gibt aber eine bestimmte Kündigungsfrist, die Sie einhalten müssen, bevor Sie auf den Betrag zugreifen können.
Sicherheit beim Termingeld
Diese Form der Geldanlage gilt als sehr sicher, da sie der gesetzlich geregelten europäischen Einlagensicherung unterliegt. Diese gibt vor, dass bis zu 100.000 € pro Kunde und Bank über die gesamte Laufzeit abgesichert sind. Muss ein Kreditinstitut Insolvenz anmelden, erhalten Anleger den festgelegten Betrag bis zu dieser Höhe zurück. Einige Banken bieten darüber hinaus eine freiwillige Einlagensicherung für höhere Beträge.
Wenn Sie Geld sicher anlegen aber jederzeit darauf zugreifen möchten, eignet sich ein Tagesgeldkonto. Sie überweisen nicht benötigtes Guthaben darauf, das dann verzinst wird. Sie können es jederzeit wieder auf Ihr Girokonto zurücküberweisen, wenn Sie es brauchen. Der Zinssatz ist jedoch nicht fix, sondern variabel. Bei keiner der Anlagen wird die Schufa überprüft: Da Sie nicht ins Minus fallen können, sind sie nicht Schufa-relevant.
|Uberschrift
|Tagesgeld
|Kündigungsgeld
|Festgeld
|Zinssatz
|
variabel, teilweise mit Zinsgarantien
|
festgelegt
|
festgelegt
|Laufzeit
|
nicht fest
|
fest entsprechend
|
fest
|Kündigung
|
nicht nötig
|
mit Frist möglich
|
während Laufzeit
|Verfügbarkeit
|
hoch
|
mittel
|
am geringsten
Es ist eine gute Geldanlage für Personen, die Sicherheit und Planbarkeit bei Geldsachen bevorzugen. Wer Wert auf höhere Renditen legt, muss sich mit risikoreicheren Optionen auseinandersetzen.
Sie vereinbaren mit der Bank einen festen Zinssatz über einen Zeitraum von mehreren Monaten oder Jahren. So lange haben Sie keinen Zugriff auf das Geld, während die Bank damit arbeiten kann. Zum Ausgleich garantiert Sie Ihnen den fixen Ertrag. Eine vorzeitige Kündigung ist von beiden Seiten nicht vorgesehen. Nur besondere Umstände wie Tod, Arbeitslosigkeit oder Krankheit können zu einer Ausnahme führen.
Festgeld fällt unter den Begriff Termingeld. Einige Banken zählen jedoch auch das Kündigungsgeld dazu, da hier die Kündigungsfrist festgelegt wird.
Ob Sie sich für 6, 12, 24 Monate oder länger entscheiden, richtet sich danach, wie lange Sie auf das Geld verzichten können. Lange Laufzeiten können sich lohnen, wenn Sie dafür entsprechende Zinsen erhalten und Sie es in der Zwischenzeit sicher nicht brauchen. Wenn Sie sich unsicher sind, teilen Sie den verfügbaren Betrag auf und legen ihn mit unterschiedlichen Laufzeiten an. So stellen Sie eine gewisse Liquidität sicher.
Einige Banken bieten eine Prolongation, also die Verlängerung, an, bei anderen erfolgt diese sogar automatisch. Dann müssen Sie das Festgeld vor der Verlängerung kündigen, wenn Sie es nicht weiterhin anlegen möchten. Meistens wird das Guthaben aber mit vereinbartem Datum fällig und auf Ihr Konto ausgezahlt. Sie müssten es dann mit neuem Zinssatz wieder anlegen.
Termingeld lohnt sich vor allem dann, wenn die Sicherheit der Anlage an erster Stelle steht. Die Rendite ist sowohl in der Höhe als auch, was den Zeitpunkt betrifft, voll planbar. Ein Verlust des Geldes ist so gut wie nicht möglich. Es lohnt sich auch, wenn ein bestimmter Betrag zu einem festen Zeitpunkt benötigt wird. Mit Termingeld lässt sich bis dahin Geld ansparen. Wenn die Zinsen besonders günstig stehen, kann es sogar lohnender sein, als eine Sondertilgung bei einem Kredit oder einer Baufinanzierung zu leisten, weil mehr angespart als mit der Tilgung gewonnen wird.
Telefonische Beratung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr