moss im Kreditkartenvergleich

Nur notwendige Cookies
Unvergleichlich lecker
Mit dem Klick auf „geht klar” ermöglichen Sie uns Ihnen über Cookies ein verbessertes Nutzungserlebnis zu servieren und dieses kontinuierlich zu verbessern. So können wir Ihnen bei unseren Partnern personalisierte Werbung und passende Angebote anzeigen. Über „anpassen” können Sie Ihre persönlichen Präferenzen festlegen. Dies ist auch nachträglich jederzeit möglich. Mit dem Klick auf „Nur notwendige Cookies” werden lediglich technisch notwendige Cookies gespeichert.
anpassen geht klar
Datenschutzerklärung
Cookierichtlinie Impressum
« zurück
Ihre Cookie-Präferenzen verwalten
Wählen Sie, welche Cookies Sie auf check24.de akzeptieren.
Die Cookierichtlinie finden Sie hier.
Notwendig
Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Zur Cookierichtlinie
Analytisch
Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten.

Zur Cookierichtlinie
Marketing
Um Ihnen unser Angebot kostenfrei anbieten zu können, finanzieren wir uns u.a. durch Werbeeinblendungen und richten werbliche und nicht-werbliche Inhalte auf Ihre Interessen aus.Dafür arbeiten wir mit ausgewählten Partnern zusammen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit mit Klick auf Datenschutz im unteren Bereich unserer Webseite anpassen.Ausführlichere Informationen zu den folgenden ausgeführten Verarbeitungszwecken finden Sie ebenfalls in unserer Datenschutzerklärung.

Zur Cookierichtlinie
Auswahl speichern alle akzeptieren
Zum Hauptinhalt
Mitteilungen
Merkzettel
Merkzettel
Ihr Merkzettel ist leer.
Bitte melden Sie sich in Ihrem Profil an,um Ihren Merkzettel sehen zu können.
Chat
Ihr Browser wird nicht mehr unterstützt.
Damit Sie auch weiterhin schnell und sicher auf CHECK24 vergleichen
können, empfehlen wir Ihnen einen der folgenden Browser zu nutzen.
Trotzdem fortfahren
Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge

moss im Kreditkartenvergleich

Exklusive Angebote für Ihre passende Karte

Das Wichtigste

  • Über den CHECK24 Kreditkartenvergleich können Sie eine Kreditkarte der moss beantragen – komplett digital in nur wenigen Schritten.
  • Das kostenlose Kreditkarten-Match verbessert Ihre Chancen auf eine erfolgreiche Kreditkartenbeantragung. Ihre persönliche Abschlusschance kann dabei hoch, mittel oder niedrig sein. 

Firmenkreditkarten der moss

Kartenbewertung mtl. Gebühr Bezahlung Abhebung
1. Moss Firmenkreditkarte
7,4
0 €
Kostenlos Eurozone
Nur für qualifizierte Kunden
zur Bank
mehr Infos
2. Moss Firmendebitkarte
7,8
0 €
Kostenlos Eurozone
Nur für qualifizierte Kunden
zur Bank
mehr Infos
Firmenkreditkarten vergleichen

moss Kreditkarte beantragen
so funktioniert's


Überschrift
Text
Überschrift
Text
Überschrift
Text

Angebote vergleichen

Vergleichen Sie die Konditionen und Leistungen der Kreditkartenangebote, um die für Sie passende Karte zu finden.

Antrag ausfüllen & legitimieren

Füllen Sie den Antrag online mit Ihren persönlichen Daten aus und legitimieren Sie sich.

Kreditkarte erhalten

Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie Ihre Kreditkarte per Post oder als virtuelle Karte. Nach der Aktivierung können Sie diese sofort einsetzen.

Beliebte Karten aus dem Kreditkartenvergleich

Im CHECK24 Kreditkartenvergleich können Sie mit verschiedenen Filtern gezielt nach Angeboten suchen, die Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen - so finden Sie schnell die passende Kreditkarte.

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben unsere Kreditkartenexperten eine Kartennote entwickelt, die neben den wichtigsten Kartenleistungen auch die Bewertungen unserer Kunden berücksichtigt.

Die folgende Übersicht zeigt Ihnen die beliebtesten Karten, basierend auf Produktleistungen, Kundenbewertungen und aktuell attraktiven Konditionen.

Kartenbewertung mtl. Gebühr Bezahlung Abhebung
1. TF Mastercard Gold
8,1
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenpflichtig weltweit
zum Antrag
mehr Infos
2. Hanseatic Bank GenialCard
8,7
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenlos weltweit außer in Deutschland
zum Antrag
mehr Infos
3. easybank Kreditkarte
9,4
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenlos weltweit
zum Antrag
mehr Infos
4. Gebührenfrei Mastercard GOLD
7,6
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenpflichtig weltweit
zum Antrag
mehr Infos
5. Extra Karte
7,5
0 €
Kostenlos weltweit
Kostenpflichtig weltweit
zum Antrag
mehr Infos
mehr anzeigen
Author image

Prüfen Sie Ihre persönliche Abschlusschancen

Ihre Bonität spielt bei der Beantragung einer Kreditkarte eine entscheidende Rolle, da Banken in der Regel Ihren Schufa-Score überprüfen. Jeder abgelehnte Antrag kann sich negativ auf Ihre Bonität auswirken.

Das CHECK24 Kreditkarten-Match prüft Schufa-neutral Ihre Bonität und zeigt, welche Kreditkarten für Sie geeignet sind – so erhöhen Sie Ihre Chancen auf eine erfolgreiche Antragstellung

jetzt prüfen

weiterführende Links

Unsere Partner
teilnehmende Anbieter
4,9/5 aus 11.771 Bewertungen
„Alles top‟ 03/2026
CHECK24 – Deutschlands größtes Vergleichsportal
Transparent
Wir bieten Ihnen einen Überblick
über Preise und Leistungen von
tausenden Anbietern. Und das alles
über eigene Vergleichsrechner.
Kostenlos
Für Kunden ist unser Service
kostenlos. Wir finanzieren uns über
Provisionen, die wir im Erfolgsfall
von Anbietern erhalten.
Vertrauenswürdig
Bei uns können Kunden erst nach
einem Abschluss eine Bewertung
abgeben. Dadurch sehen Sie nur
echte Kundenbewertungen.
Erfahren
Seit 1999 haben unsere Experten
über 15 Millionen Kunden beim
Vergleichen und Sparen geholfen.
mehr erfahren