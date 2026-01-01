Nachhaltige Geldanlage: Grün und ethisch investieren

Was ist eine nachhaltige Geldanlage?

Nachhaltige Geldanlagen verfolgen das Ziel, eine attraktive Rendite zu erzielen und gleichzeitig ökologische, soziale und ethische Kriterien zu berücksichtigen. Sie erweitern die klassischen Anlageziele um den Anspruch, verantwortungsvoll mit Ressourcen umzugehen und positive gesellschaftliche Entwicklungen zu unterstützen.

Da es bisher keine einheitliche Definition für nachhaltige Finanzprodukte gibt, unterscheiden sich die Anforderungen und Ausrichtungen je nach Anbieter. Grundsätzlich gilt jedoch: In nahezu allen Anlageklassen finden sich inzwischen Anlageprodukte, die nachhaltige Kriterien berücksichtigen – von Tages- und Festgeld über nachhaltige Fonds und Exchange Traded Funds (ETF) bis hin zu Aktien. Es ist also möglich, breit gestreut sowie nachhaltig zu investieren und zu sparen.