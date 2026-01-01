Nachhaltige Geldanlage: Grün und ethisch investieren

Sichern Sie sich Top-Zinsen aus Deutschland und Europa – 100 % digital und in nur wenigen Minuten.
Mit dem CHECK24 Geldanlagecenter und der CHECK24 App behalten Sie Ihre Anlagen jederzeit zentral im Blick.
Unsere deutschsprachigen Experten helfen Ihnen bei allen Fragen rund um Ihre Geldanlage.
Nachhaltige Geldanlagen verfolgen das Ziel, eine attraktive Rendite zu erzielen und gleichzeitig ökologische, soziale und ethische Kriterien zu berücksichtigen. Sie erweitern die klassischen Anlageziele um den Anspruch, verantwortungsvoll mit Ressourcen umzugehen und positive gesellschaftliche Entwicklungen zu unterstützen.
Da es bisher keine einheitliche Definition für nachhaltige Finanzprodukte gibt, unterscheiden sich die Anforderungen und Ausrichtungen je nach Anbieter. Grundsätzlich gilt jedoch: In nahezu allen Anlageklassen finden sich inzwischen Anlageprodukte, die nachhaltige Kriterien berücksichtigen – von Tages- und Festgeld über nachhaltige Fonds und Exchange Traded Funds (ETF) bis hin zu Aktien. Es ist also möglich, breit gestreut sowie nachhaltig zu investieren und zu sparen.
Es kann hilfreich sein, sich ein Gesamtbild direkt bei der Bank zu verschaffen, wie sie Nachhaltigkeit in ihrem Geschäftsmodell verankert. Auf diese Weise lässt sich besser nachvollziehen, nach welchen Grundsätzen Kredite vergeben und Projekte unterstützt werden, also was die Bank mit Ihrer Geldanlage macht. Zur besseren Orientierung können Sie die sogenannten ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance) abklopfen, die nachhaltiges Wirtschaften in drei Bereiche gliedern:
Nachhaltige Geldanlagen können zudem darauf abzielen, bestimmte Branchen bewusst auszuschließen, etwa die Waffen-, Atom- oder fossile Energieindustrie. Alternativ fließen Gelder gezielt in Projekte und Unternehmen, die einen nachweisbaren ökologischen oder sozialen Nutzen haben, etwa im Bereich Bildung, Gesundheit oder klimafreundliche Innovationen.
Damit verbindet ein nachhaltiges Investment wirtschaftliche Ziele mit dem Anspruch, Umwelt und Gesellschaft langfristig positiv zu beeinflussen.
Die grüne Variante beider Anlageprodukte verspricht eine nachhaltige Verwendung der Einlage: Banken investieren in nachhaltige Projekte und berücksichtigen dabei soziale und ökologische Bereiche, während Banken bei klassischen Fest- und Tagesgeldern frei entscheiden können, in welche Branchen oder Projekte das eingezahlte Geld fließt.
Nachhaltige Fest- und Tagesgelder sind genauso sicher wie das klassische Pendant. Auch Ihr nachhaltig angelegtes Geld ist innerhalb der Europäischen Union bis zu 100.000 Euro pro Person und Bank durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt. Diese EU-weit harmonisierte Absicherung stellt sicher, dass Ihr Guthaben selbst im Fall einer Bankeninsolvenz bis zu diesem Betrag vollständig geschützt bleibt.
Einige Banken beteiligen sich zusätzlich an privaten Einlagensicherungsfonds. Dadurch kann die garantierte Sicherungsgrenze im Einzelfall sogar über 100.000 Euro hinausgehen. Wie hoch der Schutz konkret ist, sehen Sie in den Angebotsdetails im CHECK24 Geldanlagevergleich.
Über unseren CHECK24 Vergleich finden Sie nachhaltiges Festgeld mit Laufzeiten von 3, 6, 12, 24 und 36 Monaten. Geben Sie eine dieser Laufzeiten mit Ihrem Anlagebetrag an.
In diesem Schritt erhalten Sie sämtliche Bankenangebote zu Ihrer Eingabe. Um das für Sie passende grüne Angebot zu identifizieren, achten Sie auf das Label „Nachhaltiges Festgeld“ auf den Angebotskacheln.
Haben Sie sich für ein Festgeldkonto entschieden, können Sie es einfach und schnell über CHECK24 eröffnen. Danach müssen Sie nur noch die festgelegte Summe auf das Konto einzahlen.
CHECK24 hat bereits zahlreiche Auszeichnungen für seine Beratung sowie für seine Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Datensicherheit erhalten. Viele Awards von unabhängigen Institutionen, Fachmagazinen und Prüfstellen bestätigen den Vergleich und die hohe Kundenzufriedenheit zusätzlich - auch für den Bereich Geldanlage.
Die Bewertungen unserer Kunden auf der unabhängigen Bewertungsplattform eKomi sprechen für sich: Der CHECK24 Geldanlage-Vergleich erhält durchschnittlich 4,9 von 5 Sternen. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen den bestmöglichen Vergleich und die kompetenteste Beratung zu bieten. Jede Bewertung, die wir erhalten, hilft uns dabei.
Das klassische Anlagedreieck beschreibt die drei Grundziele jeder Geldanlage: Sicherheit, Rendite und Liquidität. Diese Ziele lassen sich nie gleichzeitig vollständig erreichen. Jede Anlagestrategie setzt einen eigenen Schwerpunkt hinsichtlich Risikobereitschaft und Ziel des Anlegers. Eine höhere Rendite geht beispielsweise meist mit größeren Schwankungen oder geringerer Verfügbarkeit einher. Der nachhaltige Aspekt erweitert dieses Dreieck um die vierte Dimension Wirkung und Verantwortung.
Wenn Sie sich für nachhaltig ausgerichtetes Fest- oder Tagesgeld entscheiden, legen Sie als Anleger Ihren Fokus wie folgt:
Ihr Geld unterstützt Projekte und Unternehmen, die soziale Verantwortung übernehmen oder ökologische Ziele fördern. Damit leisten Sie einen aktiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung.
Sie wissen genau, dass Ihr Kapital nicht in Branchen investiert wird, die als unethisch oder umweltschädlich gelten. Die nachhaltige Ausrichtung ist klar nachvollziehbar.
Zu einem Nachhaltigen Festgeld- oder Tagesgeld zu wechseln, eignet sich besonders für Anleger, die ihre Ersparnisse nachhaltig ausrichten möchten, ohne in Fonds oder schwankungsanfällige Produkte investieren zu müssen.
Grundsätzlich dürfen Sie bei Banken mit nachhaltiger Ausrichtung oder grünem Portfolio mit vergleichbaren Konditionen und Kostenstrukturen rechnen wie bei klassischen Geldinstituten oder Produkt. Da die Verzinsung bei nachhaltigem Festgeld während der gesamten vereinbarten Laufzeit unverändert bleibt, lässt sich der spätere Ertrag von Anfang an exakt kalkulieren. Sie wissen also schon bei Vertragsabschluss, welchen Betrag Sie am Ende der Laufzeit erhalten und gehen kein Risiko ein.
Für die Eröffnung eines Festgeldkontos bei CHECK24 müssen Sie:
Immer mehr Banken und Finanzanbieter erweitern ihr Sortiment um nachhaltige Anlagemöglichkeiten, mit denen Sie Ihr Geld verantwortungsbewusst sparen oder investieren können. Um dem Nachhaltigkeitsgedanken gerecht zu werden, verfolgen viele die ESG-Kriterien. Neben nachhaltigem Tages- und Festgeld stehen heute auch grüne Investmentmöglichkeiten wie Nachhaltigkeitsfonds, ETFs oder Aktien zur Verfügung. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Ihre Geldanlage ganz nach Ihren persönlichen und nachhaltigen Spar-Zielen auszurichten.
Ein nachhaltiges Festgeldkonto, das Sie über CHECK24 eröffnen, verursacht für Sie keinerlei Kosten. Weder die Eröffnung noch die Verwaltung des Kontos sind mit Gebühren verbunden. Auch während der gesamten Laufzeit kommen keine weiteren Ausgaben hinzu.
Bei nachhaltigen Investments werden bestimmte Branchen oder Geschäftsmodelle bewusst gemieden. Dazu zählen insbesondere Unternehmen, die in Bereichen tätig sind, die als ethisch bedenklich oder nicht umweltfreundlich gelten. Häufig ausgeschlossen werden unter anderem Produktion oder Nutzung von Atomenergie sowie Förderung fossiler Brennstoffe, Rüstungs- und Militärindustrie, Herstellung von Tabak oder Alkohol sowie Glücksspiel.
Durch diese Ausschlussprinzipien soll sichergestellt werden, dass Ihr Geld nicht in Tätigkeiten fließt, die im Widerspruch zu ökologischen oder sozialen Nachhaltigkeitszielen stehen.
Die passende Laufzeit für ein nachhaltiges Festgeld richtet sich immer nach Ihren persönlichen Sparzielen und dem aktuellen Zinsumfeld. Grundsätzlich können nachhaltige Festgeldanlagen für kurze oder längere Zeiträume abgeschlossen werden. In der Regel gilt: Je länger die Bindung, desto höher fällt meist der angebotene Zinssatz aus.
Über CHECK24 haben Sie die Möglichkeit, nachhaltiges Festgeld mit festen Laufzeiten von 3 Monaten, 6 Monaten, 1 Jahr, 2 Jahren oder 3 Jahren zu eröffnen. Damit können Sie flexibel entscheiden, ob Sie Ihr Geld nur für einen überschaubaren Zeitraum anlegen möchten oder ob Sie eine mittelfristige Laufzeit bevorzugen, um von stabileren Zinsen zu profitieren.
Telefonische Beratung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr