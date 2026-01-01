Nur notwendige Cookies
Nachhaltige Geldanlage: Grün und ethisch investieren

Das Wichtigste

  • Mit einer nachhaltigen Geldanlage können Sie nicht nur Rendite erzielen, sondern auch einen positiven Beitrag für Umwelt, Klima und Gesellschaft leisten.
  • Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Tages- oder Festgeldanlage, dann können Sie ähnliche Konditionen erwarten, wie bei den konventionellen Angeboten eines Geldinstituts. Ihr Geld ist zum gleichen Maße abgesichert und wird eine ähnliche Rendite erzielen. Das Plus: Sie verbinden Ihre Werte mit finanziellen Zielen.
  • Nachhaltig investieren können Sparer nicht nur mit Fest- und Tagesgeld. Auch Anlageformen wie Indexfonds als nachhaltige ETFs oder grüne Aktienfonds sind möglich.

Was ist eine nachhaltige Geldanlage?

Nachhaltige Geldanlagen verfolgen das Ziel, eine attraktive Rendite zu erzielen und gleichzeitig ökologische, soziale und ethische Kriterien zu berücksichtigen. Sie erweitern die klassischen Anlageziele um den Anspruch, verantwortungsvoll mit Ressourcen umzugehen und positive gesellschaftliche Entwicklungen zu unterstützen.

Da es bisher keine einheitliche Definition für nachhaltige Finanzprodukte gibt, unterscheiden sich die Anforderungen und Ausrichtungen je nach Anbieter. Grundsätzlich gilt jedoch: In nahezu allen Anlageklassen finden sich inzwischen Anlageprodukte, die nachhaltige Kriterien berücksichtigen – von Tages- und Festgeld über nachhaltige Fonds und Exchange Traded Funds (ETF) bis hin zu Aktien. Es ist also möglich, breit gestreut sowie nachhaltig zu investieren und zu sparen.

Grüne Kriterien der Bank für nachhaltige Geldanlagen:

Es kann hilfreich sein, sich ein Gesamtbild direkt bei der Bank zu verschaffen, wie sie Nachhaltigkeit in ihrem Geschäftsmodell verankert. Auf diese Weise lässt sich besser nachvollziehen, nach welchen Grundsätzen Kredite vergeben und Projekte unterstützt werden, also was die Bank mit Ihrer Geldanlage macht. Zur besseren Orientierung können Sie die sogenannten ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance) abklopfen, die nachhaltiges Wirtschaften in drei Bereiche gliedern:

  • Umwelt: Förderung von erneuerbaren Energien, energieeffizienten Technologien oder nachhaltiger Landwirtschaft.
  • Soziales: Unterstützung von Unternehmen, die faire Arbeitsbedingungen bieten, Menschenrechte achten oder ihre Lieferketten transparent gestalten.
  • Unternehmensführung: Investitionen in nachhaltige Unternehmen, die verantwortungsbewusst geführt werden und hohe Standards bei Transparenz, Integrität und Unternehmensstruktur einhalten.
Infografik: Darin investieren nachhaltige Geldanlagen und welche Investitionen meiden sie

Nachhaltige Geldanlagen können zudem darauf abzielen, bestimmte Branchen bewusst auszuschließen, etwa die Waffen-, Atom- oder fossile Energieindustrie. Alternativ fließen Gelder gezielt in Projekte und Unternehmen, die einen nachweisbaren ökologischen oder sozialen Nutzen haben, etwa im Bereich Bildung, Gesundheit oder klimafreundliche Innovationen.

Damit verbindet ein nachhaltiges Investment wirtschaftliche Ziele mit dem Anspruch, Umwelt und Gesellschaft langfristig positiv zu beeinflussen.

Was ist nachhaltiges Tages- und Festgeld?

Grundsätzlich haben nachhaltiges Tagesgeld und Festgeld die gleichen Merkmale wie deren herkömmliche Anlageformen:

Tagesgeld
  • Ihr Guthaben auf dem Konto ist jederzeit abrufbar.
  • Sie sind nicht an eine feste Laufzeit gebunden. Die Zinsen auf Ihr Erspartes können sich täglich ändern.
Festgeld
  • Sie legen einen festen Betrag für eine bestimmte Laufzeit an.
  • Die Bank garantiert Ihnen einen von Beginn an festgelegten Zinssatz, der sich über den Anlagezeitraum hinweg nicht ändert.

Die grüne Variante beider Anlageprodukte verspricht eine nachhaltige Verwendung der Einlage: Banken investieren in nachhaltige Projekte und berücksichtigen dabei soziale und ökologische Bereiche, während Banken bei klassischen Fest- und Tagesgeldern frei entscheiden können, in welche Branchen oder Projekte das eingezahlte Geld fließt. 

Wie sicher sind nachhaltige Fest- und Tagesgelder?

Nachhaltige Fest- und Tagesgelder sind genauso sicher wie das klassische Pendant. Auch Ihr nachhaltig angelegtes Geld ist innerhalb der Europäischen Union bis zu 100.000 Euro pro Person und Bank durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt. Diese EU-weit harmonisierte Absicherung stellt sicher, dass Ihr Guthaben selbst im Fall einer Bankeninsolvenz bis zu diesem Betrag vollständig geschützt bleibt.

Einige Banken beteiligen sich zusätzlich an privaten Einlagensicherungsfonds. Dadurch kann die garantierte Sicherungsgrenze im Einzelfall sogar über 100.000 Euro hinausgehen. Wie hoch der Schutz konkret ist, sehen Sie in den Angebotsdetails im CHECK24 Geldanlagevergleich

Nachhaltiges Festgeld eröffnen – so funktioniert's

Anlagebetrag und Laufzeit angeben

Über unseren CHECK24 Vergleich finden Sie nachhaltiges Festgeld mit Laufzeiten von 3, 6, 12, 24 und 36 Monaten. Geben Sie eine dieser Laufzeiten mit Ihrem Anlagebetrag an.

Label Nachhaltiges Festgeld beachten

In diesem Schritt erhalten Sie sämtliche Bankenangebote zu Ihrer Eingabe. Um das für Sie passende grüne Angebot zu identifizieren, achten Sie auf das Label „Nachhaltiges Festgeld“ auf den Angebotskacheln.

Konto eröffnen und Geld einzahlen

Haben Sie sich für ein Festgeldkonto entschieden, können Sie es einfach und schnell über CHECK24 eröffnen. Danach müssen Sie nur noch die festgelegte Summe auf das Konto einzahlen.

Strategie für grüne Geldanlagen

Das klassische Anlagedreieck beschreibt die drei Grundziele jeder Geldanlage: Sicherheit, Rendite und Liquidität. Diese Ziele lassen sich nie gleichzeitig vollständig erreichen. Jede Anlagestrategie setzt einen eigenen Schwerpunkt hinsichtlich Risikobereitschaft und Ziel des Anlegers. Eine höhere Rendite geht beispielsweise meist mit größeren Schwankungen oder geringerer Verfügbarkeit einher. Der nachhaltige Aspekt erweitert dieses Dreieck um die vierte Dimension Wirkung und Verantwortung.

Wenn Sie sich für nachhaltig ausgerichtetes Fest- oder Tagesgeld entscheiden, legen Sie als Anleger Ihren Fokus wie folgt: 

Anlagedreieck für nachhaltiges Festgeld

  • Sicherheit
    Sehr hoch: Ihr Geld ist bis 100.000 € pro Person und Bank durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt.
  • Rendite
    Stabil: Durch feste Zinssätze sind Ihre Erträge exakt planbar.
  • Liquidität
    Gering: Während der Laufzeit ist in der Regel keine Verfügung möglich.
  • Wirkung und Verantwortung
    Hoch: Die Anlage wird für Zwecke eingesetzt, die den eigenen Wertvorstellungen entspricht.

Anlagedreieck für nachhaltiges Tagesgeld:

  • Sicherheit
    Sehr hoch: Ihr Geld ist bis 100.000 € pro Person und Bank durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt.
  • Rendite
    Variabel: Die Zinsen können sich jederzeit an die Marklage anpassen und fallen meist niedriger aus als beim Festgeld.
  • Liquidität
    Sehr hoch: Sie können täglich über Ihr Geld verfügen, ohne Kündigungsfrist oder feste Laufzeit.
  • Wirkung und Verantwortung
    Hoch: Die Anlage wird für nachhaltige Projekte oder verantwortungsbewusste Unternehmen eingesetzt.
Infografik: Geldanlagedreieck setzt Rendite, Sicherheit, Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit ins Verhältnis

Geld nachhaltig anlegen: Was sind meine Vorteile?

  • Positiver gesellschaftlicher Beitrag

    Ihr Geld unterstützt Projekte und Unternehmen, die soziale Verantwortung übernehmen oder ökologische Ziele fördern. Damit leisten Sie einen aktiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung.

  • Hohe Transparenz

    Sie wissen genau, dass Ihr Kapital nicht in Branchen investiert wird, die als unethisch oder umweltschädlich gelten. Die nachhaltige Ausrichtung ist klar nachvollziehbar.

  • Alternative zu Fonds

    Zu einem Nachhaltigen Festgeld- oder Tagesgeld zu wechseln, eignet sich besonders für Anleger, die ihre Ersparnisse nachhaltig ausrichten möchten, ohne in Fonds oder schwankungsanfällige Produkte investieren zu müssen.

Häufige Fragen zum nachhaltigen Festgeld

Wie hoch sind die Zinsen beim nachhaltigen Festgeld?

Grundsätzlich dürfen Sie bei Banken mit nachhaltiger Ausrichtung oder grünem Portfolio mit vergleichbaren Konditionen und Kostenstrukturen rechnen wie bei klassischen Geldinstituten oder Produkt. Da die Verzinsung bei nachhaltigem Festgeld während der gesamten vereinbarten Laufzeit unverändert bleibt, lässt sich der spätere Ertrag von Anfang an exakt kalkulieren. Sie wissen also schon bei Vertragsabschluss, welchen Betrag Sie am Ende der Laufzeit erhalten und gehen kein Risiko ein.

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um bei CHECK24 ein nachhaltiges Festgeld zu eröffnen?

Für die Eröffnung eines Festgeldkontos bei CHECK24 müssen Sie:

  • Volljährig und voll geschäftsfähig sein,
  • das Konto zur privaten Nutzung eröffnen,
  • über ein gültiges Ausweisdokument verfügen,
  • eine deutsche Meldeadresse,
  • sowie eine Mobilfunknummer haben.

Welche weiteren Möglichkeiten gibt es, nachhaltig Geld anzulegen?

Immer mehr Banken und Finanzanbieter erweitern ihr Sortiment um nachhaltige Anlagemöglichkeiten, mit denen Sie Ihr Geld verantwortungsbewusst sparen oder investieren können. Um dem Nachhaltigkeitsgedanken gerecht zu werden, verfolgen viele die ESG-Kriterien. Neben nachhaltigem Tages- und Festgeld stehen heute auch grüne Investmentmöglichkeiten wie Nachhaltigkeitsfonds, ETFs oder Aktien zur Verfügung. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Ihre Geldanlage ganz nach Ihren persönlichen und nachhaltigen Spar-Zielen auszurichten.

Gibt es ein kostenloses Festgeldkonto, das nachhaltig ist?

Ein nachhaltiges Festgeldkonto, das Sie über CHECK24 eröffnen, verursacht für Sie keinerlei Kosten. Weder die Eröffnung noch die Verwaltung des Kontos sind mit Gebühren verbunden. Auch während der gesamten Laufzeit kommen keine weiteren Ausgaben hinzu.

Welche Bereiche werden bei nachhaltigen Geldanlagen meist ausgeschlossen?

Bei nachhaltigen Investments werden bestimmte Branchen oder Geschäftsmodelle bewusst gemieden. Dazu zählen insbesondere Unternehmen, die in Bereichen tätig sind, die als ethisch bedenklich oder nicht umweltfreundlich gelten. Häufig ausgeschlossen werden unter anderem Produktion oder Nutzung von Atomenergie sowie Förderung fossiler Brennstoffe, Rüstungs- und Militärindustrie, Herstellung von Tabak oder Alkohol sowie Glücksspiel.

Durch diese Ausschlussprinzipien soll sichergestellt werden, dass Ihr Geld nicht in Tätigkeiten fließt, die im Widerspruch zu ökologischen oder sozialen Nachhaltigkeitszielen stehen.

Wie lange sollte ich in nachhaltiges Festgeld investieren?

Die passende Laufzeit für ein nachhaltiges Festgeld richtet sich immer nach Ihren persönlichen Sparzielen und dem aktuellen Zinsumfeld. Grundsätzlich können nachhaltige Festgeldanlagen für kurze oder längere Zeiträume abgeschlossen werden. In der Regel gilt: Je länger die Bindung, desto höher fällt meist der angebotene Zinssatz aus.

Über CHECK24 haben Sie die Möglichkeit, nachhaltiges Festgeld mit festen Laufzeiten von 3 Monaten, 6 Monaten, 1 Jahr, 2 Jahren oder 3 Jahren zu eröffnen. Damit können Sie flexibel entscheiden, ob Sie Ihr Geld nur für einen überschaubaren Zeitraum anlegen möchten oder ob Sie eine mittelfristige Laufzeit bevorzugen, um von stabileren Zinsen zu profitieren.

Weitere Themen

