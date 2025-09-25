ING im Kreditvergleich

Nur notwendige Cookies
Unvergleichlich lecker
Mit dem Klick auf „Geht klar” ermöglichen Sie uns Ihnen über Cookies ein verbessertes Nutzungserlebnis zu servieren und dieses kontinuierlich zu verbessern. So können wir Ihnen bei unseren Partnern personalisierte Werbung und passende Angebote anzeigen. Über „Anpassen” können Sie Ihre persönlichen Präferenzen festlegen. Dies ist auch nachträglich jederzeit möglich. Mit dem Klick auf „Nur notwendige Cookies” werden lediglich technisch notwendige Cookies gespeichert.
Anpassen Geht klar
Datenschutzerklärung
Cookierichtlinie Impressum
« zurück
Ihre Cookie-Präferenzen verwalten
Wählen Sie, welche Cookies Sie auf check24.de akzeptieren.
Die Cookierichtlinie finden Sie hier.
Notwendig
Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Zur Cookierichtlinie
Analytisch
Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten.

Zur Cookierichtlinie
Marketing
Um Ihnen unser Angebot kostenfrei anbieten zu können, finanzieren wir uns u.a. durch Werbeeinblendungen und richten werbliche und nicht-werbliche Inhalte auf Ihre Interessen aus.Dafür arbeiten wir mit ausgewählten Partnern zusammen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit mit Klick auf Datenschutz im unteren Bereich unserer Webseite anpassen.Ausführlichere Informationen zu den folgenden ausgeführten Verarbeitungszwecken finden Sie ebenfalls in unserer Datenschutzerklärung.

Zur Cookierichtlinie
Auswahl speichern Alle akzeptieren
Zum Hauptinhalt
Truck Tour
Ihr Browser wird nicht mehr unterstützt.
Damit Sie auch weiterhin schnell und sicher auf CHECK24 vergleichen
können, empfehlen wir Ihnen einen der folgenden Browser zu nutzen.
Trotzdem fortfahren
Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge

ING im Kreditvergleich

Kostenlos und unverbindlich
Garantiert Schufa-Neutral
Kostenlose Beratung von über 300 Kreditexperten
jetzt
40%
sparen
Bereits CHECK24 Kunde? Sparen Sie Zeit und übernehmen Sie Daten aus Ihrem Kundenkonto.
anmelden

Das Wichtigste

  • Über den Kreditvergleich von CHECK24 können Sie ganz einfach Ihren Kredit bei der ING beantragen – von der Eingabe Ihrer Wunschsumme bis zur Auszahlung des Kredits.
  • Erfahren Sie, wie andere Kunden die ING bewerten. Die Erfahrungsberichte geben Ihnen einen Überblick über wichtige Faktoren wie Rückzahlungsflexibilität, Kundenservice und den Antragsprozess.
  • Die Übersicht zeigt Ihnen die wichtigsten Kreditdetails auf einen Blick. Sie können von hier aus direkt Ihren Kreditantrag bei der ING stellen oder weitere Angebote mit Ihrem persönlichen Kreditzins vergleichen.
  • Mit dem kostenlosen BonitätsCheck erhalten Sie schnell eine klare Einschätzung Ihrer Bonität – ganz ohne Schufa-Abfrage.

ING Kredite vergleichen

Die ING ist eine der führenden Direktbanken in Deutschland und bietet flexible Kreditlösungen mit einfacher digitaler Abwicklung. Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen Baufinanzierungen, Verbraucherkredite, Sparanlagen, Girokonten für Privatkunden und das Wertpapiergeschäft. Die ING setzt auf transparente Konditionen ohne versteckte Gebühren sowie flexible Rückzahlungsoptionen. Durch den Verzicht auf Filialen profitieren Kunden von schlanken Prozessen und attraktiven Zinsen. Eine benutzerfreundliche Online-Plattform ermöglicht die einfache Verwaltung von Krediten. Mit ihrer digitalen Ausrichtung und langjährigen Erfahrung ist die ING ein verlässlicher Partner für moderne Finanzierungsbedürfnisse.

Kreditsumme: 10.000 €

  • kostenlose Sondertilgung
  • kostenlose Gesamttilgung
  • Auszahlung in 5 bis 6 Tagen
48 Monate Laufzeit
ab 3,99%eff. Jahreszins
ab 225,43 €
monatlich
4,7/5

Tarifdetails

2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,90% eff. Jahreszins, 6,69% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.425,50 €, mtl. Rate 238,03 €, ING

Kreditsumme: 30.000 €

  • kostenlose Sondertilgung
  • kostenlose Gesamttilgung
  • Auszahlung in 5 bis 6 Tagen
72 Monate Laufzeit
ab 3,99%eff. Jahreszins
ab 468,25 €
monatlich
4,7/5

Tarifdetails

2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,90% eff. Jahreszins, 6,69% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 36.506,14 €, mtl. Rate 507,03 €, ING

Kreditsumme: 75.000 €

  • kostenlose Sondertilgung
  • kostenlose Gesamttilgung
  • Auszahlung in 5 bis 6 Tagen
96 Monate Laufzeit
ab 3,99%eff. Jahreszins
ab 911,37 €
monatlich
4,7/5

Tarifdetails

2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,90% eff. Jahreszins, 6,69% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 97.059,10 €, mtl. Rate 1.011,03 €, ING

Das sagen unsere Kunden:
ING Erfahrungen und Bewertungen

Sie interessieren sich für einen Kredit bei der ING und möchten wissen, welche Erfahrungen andere Kunden gemacht haben? Die Erfahrungsberichte zur ING können Ihnen dabei helfen, sich ein besseres Bild über den Anbieter zu machen.

Bei den Bewertungen zur ING spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Viele Kunden achten besonders auf die angebotenen Zinssätze und die Flexibilität bei der Rückzahlung. Auch der Kundenservice, die Schnelligkeit der Kreditbearbeitung und der gesamte Antragsprozess sind häufige Kriterien in den Erfahrungsberichten.

Letzte 12 Monate
Gesamter Zeitraum
4.7 (23.272 Bewertungen)
5 Sterne
17.478
4 Sterne
4.888
3 Sterne
757
2 Sterne
59
1 Sterne
90
ML
Mario L.
25.09.2025
Alles 👍
DL
Dirk L.
25.09.2025
Unkompliziert und schnell.
MB
Michaela B.
20.09.2025
Schnelle und umkomplizierte Abwicklung. Schnelle Auszahlung des Kredits. Gute Kommunikation was nach de Kreditauszahlung notwendig ist. Fühle mich rundrum wohl!
mehr
MK
Marek Georg K.
15.09.2025
Schnelle Auszahlung
AV
Andreas V.
04.09.2025
unkompliziert
nächste »

So funktioniert's:
Kredit bei der ING beantragen

Überschrift
Schnell und einfach Kredite vergleichen
Text
Überschrift
Kredit unverbindlich und schufaneutral anfragen
Text
Überschrift
Unterlagen übermitteln, legitimieren und Kredit erhalten
Text

Angaben machen & Kreditvergleich starten

Geben Sie Ihre Wunschkreditsumme sowie einige persönliche Daten ein und verbinden Sie Ihr Gehaltskonto. CHECK24 vergleich für Sie Schufa-neutral verschiedene Online-Privatkredite.

Kreditangebote online erhalten & vergleichen

Innerhalb weniger Sekunden erhalten Sie erste Kreditangebote mit Ihrem persönlichen Zinssatz. In der Übersicht können Sie die Konditionen der Banken vergleichen und das für Sie beste Angebot auswählen.

Kredit abschließen & Auszahlung erhalten

Bestätigen Sie Ihre Identität und unterschreiben Sie den Kreditvertrag digital. Nach der Bewilligung durch die Bank wird die Kreditsumme ausgezahlt.

Starten Sie jetzt den Kreditvergleich

84 Monate
12 Monate
18 Monate
24 Monate
36 Monate
48 Monate
60 Monate
72 Monate
84 Monate
96 Monate
108 Monate
120 Monate
240 Monate
Freie Verwendung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise

Beliebte Kredite aus dem CHECK24 Kreditvergleich

Mit dem CHECK24 Kreditvergleich finden Sie in kürzester Zeit das günstigste und einfachste Finanzierungsangebot für ihr persönliches Vorhaben. Die Sortierung nach Relevanz basiert auf den Abschlüssen unserer Kunden und der Attraktivität der Angebote. Über Filter- und Sortierfunktionen können Sie die Kreditangebote unter anderem nach dem niedrigsten Zinssatz oder der schnellsten Auszahlung sortieren. Außerdem können Sie beispielsweise Angebote ohne kostenlose Sondertilgung aus der Auswahl entfernen.

84 Monate
12 Monate
18 Monate
24 Monate
36 Monate
48 Monate
60 Monate
72 Monate
84 Monate
96 Monate
108 Monate
120 Monate
132 Monate
144 Monate
156 Monate
168 Monate
180 Monate
192 Monate
204 Monate
216 Monate
228 Monate
240 Monate
Freie Verwendung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise
Meiste Bewertungen zuerst
Niedrigster effektiver Jahreszins zuerst
Niedrigste monatliche Rate zuerst
Niedrigster 2/3 Zins zuerst
Höchste Auszahlungsgeschwindigkeit zuerst
Beste Bewertungen zuerst
Meiste Bewertungen zuerst
  • kostenlose Sondertilgung
  • keine kostenlose Gesamttilgung
  • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
84 Monate Laufzeit
ab 3,49%eff. Jahreszins
ab 268,21 €
monatlich
4,5/5

Tarifdetails

2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,95% eff. Jahreszins, 6,74% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 25.141,05 €, mtl. Rate 299,30 €, TARGOBANK

  • kostenlose Sondertilgung
  • kostenlose Gesamttilgung
  • Auszahlung in 5 bis 6 Tagen
84 Monate Laufzeit
ab 3,99%eff. Jahreszins
ab 272,63 €
monatlich
4,7/5

Tarifdetails

2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,90% eff. Jahreszins, 6,69% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 25.102,65 €, mtl. Rate 298,84 €, ING

  • kostenlose Sondertilgung
  • keine kostenlose Gesamttilgung
  • Auszahlung heute
84 Monate Laufzeit
ab 5,99%eff. Jahreszins
ab 290,56 €
monatlich
4,5/5

Tarifdetails

2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 9,09% eff. Jahreszins, 6,82% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 26.801,65 €, mtl. Rate 319,07 €, SWK Bank

Kreditangebote personalisieren

Kreditrechner:
ING Kredit online berechnen & vergleichen

Bevor Sie sich für ein Angebot entscheiden, können Sie mit dem kostenlosen Kreditrechner mögliche Kreditkosten berechnen. Der Darlehensrechner ist einfach zu bedienen und zeigt Ihnen, wie sich die monatliche Rate basierend auf Kreditbetrag, Laufzeit und Zinsen verändert. So erhalten Sie schnell einen Überblick über die ING Zinsen und können verschiedene Szenarien durchspielen, um die besten Konditionen für Ihr Darlehen zu finden.

Monatliche Rate

Kreditbetrag

Laufzeit

Kreditbetrag

500 €

85.000 €

Effektiver Jahreszins

%

00,50 %

20,00 %

Laufzeit

Monate

12 Monate

120 Monate

Alle Angaben basieren auf Beispielrechnungen und sind ohne Gewähr
Kreditkosten gesamt
Zinsaufwand
Monatliche Rate
Alle Angaben basieren auf Beispielrechnungen und sind ohne Gewähr

Ratgeber rund um Kredite

Kredite von der Steuer absetzen: So geht's

Eine Frau berechnet Ausgaben für die Steuererklärung
Text
Kredit von der Steuer absetzen

Konditionsanfrage vs. Kreditanfrage

Eine Person kalkuliert Kreditkosten
Text
zur Kreditanfrage informieren

Ratenkäufe und SCHUFA: Das sollten Sie wissen

Eine Person trägt Einkaufstaschen
Text
Wissenswertes zu Ratenkäufen

Auto finanzieren ohne Anzahlung: Ihre Optionen

Frau im Gespräch mit einem Autohändler
Text
Auto finanzieren ohne Anzahlung

weiterführende Links

CHECK24 – Deutschlands größtes Vergleichsportal
Transparent
Wir bieten Ihnen einen Überblick
über Preise und Leistungen von
tausenden Anbietern. Und das alles
über eigene Vergleichsrechner.
Kostenlos
Für Kunden ist unser Service
kostenlos. Wir finanzieren uns über
Provisionen, die wir im Erfolgsfall
von Anbietern erhalten.
Vertrauenswürdig
Bei uns können Kunden erst nach
einem Abschluss eine Bewertung
abgeben. Dadurch sehen Sie nur
echte Kundenbewertungen.
Erfahren
Seit 1999 haben unsere Experten
über 15 Millionen Kunden beim
Vergleichen und Sparen geholfen.
mehr erfahren