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Multibanking-Apps 2026

Alle Konten in einer App – Vergleich, Funktionen & Testsieger

Multibanking-Apps bündeln Konten verschiedener Banken in einer einzigen Anwendung – inklusive Girokonto, Tagesgeld, Kreditkarte, PayPal und teilweise Depot. Statt sich morgens in die Sparkassen-App einzuloggen, mittags ins Online-Banking der DKB und abends in die ING-App, sehen Sie alle Salden, Umsätze und Verträge auf einen Blick. Kein Wunder also, dass laut Branchenstudien im Jahr 2026 bereits rund jeder dritte Onlinebanking-Kunde in Deutschland eine solche Multibanking-Lösung nutzt – Tendenz steigend.

In diesem Ratgeber erfahren Sie, welche Multibanking-App 2026 die beste ist, wie sie sich von klassischen Banking-Apps unterscheidet und worauf Sie bei Sicherheit, Kosten und Funktionsumfang achten sollten.

Das Wichtigste auf einen Blick:

  • Die beliebtesten Apps 2026 in Deutschland sind: Outbank, Finanzblick, Finanzguru, StarMoney und Banking4.
  • Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal: Nicht jede Multibanking-App erlaubt es, Überweisungen auszuführen oder kann Daueraufträge einrichten und ändern. Wer Bankgeschäfte aktiv erledigen möchte, braucht eine App mit vollem Zahlungsverkehr.
  • Multibanking ist sicher: Daten werden mit 256-Bit verschlüsselt, alle 90 Tage ist eine Re-Authentifizierung Pflicht.
  • Viele Apps sind in der Basisversion kostenlos: Premium-Funktionen kosten meist 1,99 € bis 4,99 € pro Monat (Stand: Mai 2026).

Zuletzt überarbeitet von:
Birgit Zettl, Teamlead Online Redaktion Finanzen

Was ist eine Multibanking-App? 

Eine Multibanking-App ist eine Software für Smartphone, Tablet oder Desktop, mit der sich Bankkonten unterschiedlicher Kreditinstitute zentral verwalten lassen. Anders als die Hausbank-App zeigt eine Multibanking-App die Kontostände, Umsätze und teils auch Depots aller eingebundenen Banken in einer einzigen Übersicht. Möglich macht das die EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD2: Kreditinstitute sind seit 2019 verpflichtet, lizenzierten Drittanbietern über Schnittstellen (sogenannte XS2A-APIs) Zugriff auf Kontoinformationen zu gewähren – wenn die Kunden das ausdrücklich freigeben.

Multibanking-fähige Apps erlauben den Zugriff auf die Bankdaten unterschiedlicher Institute und führen optional auch Zahlungen aus. Wer Geschäftsbeziehungen zu mehreren Banken unterhält, möchte diese meist zentral verwalten – genau diesen Anwendungsfall lösen Multibanking-Apps.

Nahaufnahme von zwei Händen, die ein modernes Smartphone mit einer Multibanking-App in einem Café halten. Der Bildschirm zeigt eine Übersicht „Verträge & Konten“

Multibanking-App vs. klassische Banking-App: Was ist der Unterschied?

Klassische Banking-Apps wie die App Sparkasse, die DKB-App oder die ING-App sind bankeigene Anwendungen. Sie zeigen ausschließlich die Konten und Karten Ihres jeweiligen Hausinstituts.

Multibanking-Apps sind dagegen banken-unabhängig – sie verbinden Girokonten, Kreditkarten, Tagesgeld, Depots und teilweise sogar PayPal-Konten verschiedener Anbieter unter einer Oberfläche.

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Unterschiede:

Kategorie Klassische Banking-App Multibanking-App
Unterstützte Banken meist nur anbieter-eigene Bank Mehrere Banken & Konten parallel
Übersicht Konten einer Bank Gesamtsicht aller Finanzen, Vermögen & Schulden
Überweisungen Ja, im eigenen Konto Ja, aus jedem verknüpften Konto
Daueraufträge anlegen/ ändern Ja Je nach App – nicht jede Multibanking-App unterstützt das
Budget- oder Vertragsanalyse Selten Häufig
Login Pro Bank ein Login Ein zentrales Login für alle Konten
Rechtsgrundlage Vertrag mit Hausbank PSD2-Schnittstelle, BaFin-reguliert
Geeignet für Kund:innen mit nur einer Bankverbindung Nutzer:innen mit mehreren Konten/Banken

Wichtig zu wissen: Auch viele klassische Banking-Apps – etwa die Apps von VR-Banken und Sparkassen oder der C24 Bank – bieten inzwischen eine integrierte Multibanking-Funktion. Sie können dort fremde Konten hinzufügen.

In Tests schneidet diese „eingebaute“ Lösung allerdings nicht immer so umfassend ab wie spezialisierte unabhängige Apps, weil Auswertungen, Vertragsanalysen oder Budget-Funktionen häufig fehlen oder weniger ausgereift sind.

Die 5 besten Multibanking-Apps 2026 im Überblick

Der Markt für Multibanking-Apps für Konten und Depots in Deutschland hat sich seit dem letzten großen Stiftung-Warentest-Vergleich aus Finanztest 02/2022 deutlich verändert. Anbieter wie Numbrs, Heymoney und Treefin haben sich vom Markt zurückgezogen oder ihr Geschäftsmodell umgestellt, gleichzeitig sind die Sparkassen-eigene Multibanking-Funktion und unabhängige Apps wie Finanzguru gewachsen.

Folgende fünf Multibanking Apps gehören 2026 zu den beliebtesten und am häufigsten getesteten Lösungen:

1. Outbank – Multibanking mit Fokus auf Datenschutz

Outbank wirbt mit dem Slogan „Mein Geld. Meine Daten“ und punktet durch eine lokale Datenhaltung auf dem Gerät. Die App unterstützt Girokonten, Kreditkarten, Bausparverträge, Depots und sogar Krypto-Wallets. Überweisungen sind mit Foto-Funktion möglich, Daueraufträge lassen sich anlegen und ändern. Auch geschäftliche Konten können parallel geführt werden. Outbank ist auf iOS, Android, macOS und Windows verfügbar und arbeitet seit Jahren an einem Abomodell – die kostenlose Variante bleibt mit reduziertem Funktionsumfang erhalten.

2. Finanzblick – kostenlos, werbefrei und „GUT“ bei Stiftung Warentest

Finanzblick stammt vom traditionellen Software-Anbieter Buhl Data Service – bekannt durch WISO und Tax. Die App ist seit Jahren komplett kostenlos und werbefrei und konnte bereits im Finanztest 2/2022 mit der Note 2,2 („GUT“) überzeugen. Finanzblick erlaubt Überweisungen, Daueraufträge, Termin- und Auslandsüberweisungen und bietet ein Haushaltsbuch mit automatischer Kategorisierung. 2026 zählt Finanzblick zu den meistempfohlenen Multibanking-Apps für alle, die keine versteckten Kosten oder Tracking wünschen.

3. Finanzguru – KI-gestützte Vertragsanalyse

Finanzguru hat sich als Multibanking-App mit Fokus auf Vertragsmanagement und Sparpotenzial-Analyse positioniert. Die App erkennt Daueraufträge, Abos und Versicherungen automatisch und schlägt Optimierungen vor. Funktionen wie Überweisungen sind nur eingeschränkt möglich – Daueraufträge anlegen oder ändern unterstützt Finanzguru in der aktuellen Version nicht. Damit eignet sich Finanzguru eher für Nutzer:innen, die ihre Finanzen analysieren statt aktiv steuern wollen. Verfügbar als Free, Plus (2,49 €/Monat) und Premium (4,49 €/Monat).

4. StarMoney – der Klassiker mit dem größten Funktionsumfang

StarMoney gehört zu den ältesten Multibanking-Anwendungen in Deutschland und ist eine Tochter der Sparkassen-Finanzgruppe. Die App verwaltet nicht nur Girokonten, Kreditkarten und Depots, sondern auch PayPal-, eBay- und sogar einzelne Kryptowährungen. In den Bezahlversionen Plus (1,99 €/Monat) und Flat (5,49 €/Monat) sind die App werbefrei. Foto-Überweisungen, Daueraufträge sowie Termin- und Auslandsüberweisungen sind enthalten. Die kostenlose Basisversion ist auf grundlegende Funktionen beschränkt.

5. Banking4 – Banking-Profi-App ohne Werbung

Banking4 von Subsembly richtet sich an Multibanking-Nutzer, die volle Kontrolle über ihre Daten wünschen. Die App speichert lokal, kommt ohne Werbung aus und unterstützt FinTS/HBCI sowie PSD2. Banking4 fokussiert sich auf den Zahlungsverkehr und bietet Daueraufträge, Sammelüberweisungen und Lastschriften. Der Preis: 9,99 € einmalig pro Plattform – also kein Abo. Wer Banking schnörkellos und werbefrei erledigen will, ist hier richtig.

Welche Multibanking-App ist die beste?

Die Frage lässt sich nicht pauschal beantworten – das hängt davon ab, was Sie damit erledigen wollen. Wer aktiv Überweisungen ausführen und Daueraufträge ändern möchte, fährt mit Outbank, Finanzblick, StarMoney oder Banking4 besser. Wer vor allem Verträge und Sparpotenziale analysieren will, ist bei Finanzguru gut aufgehoben. Wer eine kostenlose, werbefreie Lösung mit umfangreichen Funktionen sucht, findet sie in Finanzblick. Im aktuellen Markt gilt:

  • Beste Multibanking-App für aktives Banking: Finanzblick (kostenlos, GUT-Bewertung, voller Zahlungsverkehr).
  • Beste Multibanking-App für Datenschutz: Outbank und Banking4 (lokale Speicherung, werbefrei in Bezahlversion).
  • Beste Multibanking-App für Vertragsmanagement: Finanzguru (automatische Erkennung von Abos und Versicherungen).
  • Größter Funktionsumfang: StarMoney (PayPal, Depots, Kryptowährungen, Verträge).

Multibanking-Apps Vergleich 2026: Funktionen, Kosten, Überweisungen und Daueraufträge

Die folgende Vergleichstabelle bietet eine schnelle Orientierung. Achten Sie besonders auf die Spalten „Überweisungen ausführen“ und „Daueraufträge anlegen/ändern“ – das ist im Multibanking-Alltag das entscheidende Kriterium, wenn Sie Bankgeschäfte aktiv erledigen wollen statt nur Salden zu beobachten.

App Kosten Daueraufträge anlegen & ändern Überweisungen tätigen Sicherheit Besonderheit 2026
Outbank ab 3,99€ pro Monat Ja, anlegen & ändern Ja – inkl. Fotoüberweisung PSD2, 2FA, lokale Verschlüsselung Bekannt für Datenschutz „Mein Geld. Meine Daten“
Finanzblick kostenlos & werbefrei Ja, anlegen & ändern Ja PSD2, 2FA, BaFin-konform Stiftung Warentest „GUT“ – aktualisierte Version
Finanzguru Free 0€
Plus 2,99€
 Premium 4,49€
pro Monat		 nicht möglich eingeschränkt – nur Standard-Überweisung PSD2, 2FA, BaFin-lizensiert Vertragsanalyse & Sparpotenzial-Erkennung
StarMoney iOS/Android
Basis 0€
Plus 1,99€
Flat 5,49€
pro Monat
Alle Geräte 5,49€ pro Monat		 Ja, inkl. Termin- & Auslandsüberweisungen Ja (Plus/Flat) PSD2, 2FA, lokale Datenhaltung Größter Funktionsumfang (PayPal, Depot, Verträge)
Banking4 iOS/Android 9,99€
einmalig
Windows/Mac
19,95€ einmalig 		 Ja, anlegen & ändern Ja PSD2, 2FA, hoher Datenschutz Werbefrei, Fokus auf Zahlungsverkehr
Stand: Mai 2026, ohne Gewähr auf Vollständigkeit.
Welche Multibanking-App ist Testsieger im Finanztest?

Der bislang einzige umfassende Multibanking-Apps-Test von Stiftung Warentest stammt aus Finanztest 02/2022 (veröffentlicht am 18.01.2022). Geprüft wurden 14 Apps jeweils in der Android- und iOS-Version. Mit dem Qualitätsurteil „GUT“ schnitten nur zwei Apps ab: die Sparkasse Ihre Mobile Filiale (Note 2,1 Android / 1,8 iOS) und Finanzblick Online-Banking (Note 2,2). Banking4, Outbank – 360° Banking, StarMoney und 1822direkt erhielten die Note „Befriedigend“. Die schlechteste Bewertung im Test ging an den Postbank Finanzassistent, in den sich fremde Konten teils gar nicht einbinden ließen.

Stiftung Warentest hat den Test bis Mai 2026 nicht durch eine neue Untersuchung ersetzt. Die Online-Tabelle auf test.de wurde zuletzt im April 2026 aktualisiert und enthält inzwischen Testergebnisse für 30 Multibanking-Apps – dabei handelt es sich jedoch um die ursprünglich getesteten 14 Apps in iOS- und Android-Version mit angepassten Anbieterdaten. Verändert hat sich seit der Veröffentlichung etwa der Eigentümer von Outbank: Die App firmiert auf test.de mittlerweile als „Aboalarm, seit 02.11.: FP Finanzpartner Outbank – 360° Banking“. In der Kommentarspalte fordern Leser seit Ende 2024 explizit ein vollständiges Update („Test bereits bald 3 Jahre alt, bitte um Update!“) – ein neuer Heftartikel ist bislang nicht erschienen.

Die Stiftung-Warentest-Redaktion fasst zusammen: „Multibanking-Apps bieten eine Gesamtübersicht über die finanziellen Verhältnisse.“ Auch beim Komfort punkteten die Top-Apps mit Auto-Complete-Überweisungen, Foto-Überweisungen und Push-Benachrichtigungen bei Transaktionen.

Wichtig zu wissen: Da der Test in seiner Methodik aus 2022 stammt, sollten Verbraucher 2026 zusätzlich aktuelle Reviews, App-Store-Bewertungen und unabhängige Vergleiche heranziehen. Anbieter wie Vimpay (Paycenter), Numbrs oder Treefin haben sich seit dem Test zurückgezogen, neue Versionen von Outbank, Finanzblick, StarMoney und Finanzguru sind hinzugekommen. Banking4 wird inzwischen in höheren Versionen (8.x) ausgeliefert, die Sparkassen-App wurde mehrfach grundlegend überarbeitet.

Wie geht Multibanking? Schritt für Schritt

Aus offizieller Quelle herunterladen

Apple App Store für iOS, Google Play Store für Android. Bezahlen Sie nie per E-Mail-Link oder unbekannter Quelle, das raten Sicherheitsexperten ausdrücklich.

Installieren und Konto anlegen

E-Mail, Master-Passwort, ggf. biometrische Entsperrung.

Erste Bank hinzufügen

BIC oder Banknamen suchen, anschließend mit Online-Banking-Zugangsdaten und Zwei-Faktor-Authentifizierung (TAN/ Gesichtserkennung Face-ID/PushTAN) verifizieren.

Weitere Konten hinzufügen

Über 3.000 deutsche Banken inklusive Sparkassen, Volksbanken, Direktbanken und PayPal stehen zur Verfügung.

Funktionen aktivieren

Push-Benachrichtigungen, Budgets, Sparziele oder Vertragsanalyse

Zugriff regelmäßig bestätigen

Spätestens alle 90 Tage Zugriff per starker Kunden-Authentifizierung erneut bestätigen: das schreibt PSD2 vor.

Sicherheit und Datenschutz: PSD2, BaFin und Zwei-Faktor-Authentifizierung

Multibanking-Apps gelten für Bankkundinnen und Bankkunden als sicher, sofern sie aus offiziellen Quellen geladen werden und der Anbieter über eine BaFin-Lizenz oder eine Registrierung als Kontoinformationsdienst verfügt. Der Datenaustausch zwischen App und Bank erfolgt verschlüsselt über die PSD2-Schnittstellen, die starke Kunden-Authentifizierung (SCA) ist Pflicht. Multibanking-Apps können nur lesend auf Konten zugreifen – Geld bewegen oder Daueraufträge ändern können sie nur, wenn Sie das aktiv freigeben.

Handys sind oft sicherer als der PC oder Laptop“, brachte es Sicherheitsexperte Vincent Haupert von der Universität Erlangen-Nürnberg im Finanztest 2/2022 auf den Punkt. Moderne Smartphones bieten Hackern weniger Angriffsmöglichkeiten als viele PCs daheim, weil das Betriebssystem stärker abgeschottet ist und sich Apps nur eingeschränkt gegenseitig manipulieren können. Voraussetzung: Software-Updates regelmäßig installieren, Apps nur aus offiziellen Stores laden, bei verdächtigen Vorgängen skeptisch bleiben.

Sicherheits-Tipps 

  • Updates für Betriebssystem und App stets sofort installieren.
  • Biometrische Entsperrung (Face-ID, Fingerabdruck) statt nur PIN aktivieren.
  • Bei jeder Überweisung Empfänger-IBAN und Betrag mit dem Originalbeleg vergleichen – manipulierte IBANs werden laut einer Studie von 82 % der Nutzer:innen nicht erkannt.
  • Bei verlorenem Smartphone die App und Konten umgehend über die Bank sperren lassen.
  • Für sensible Transaktionen die separate TAN-App auf einem zweiten Gerät nutzen.

Was sind die Vor- und Nachteile von Multibanking?

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Vorteile

  • Alle Konten und Karten in einer App – kein Login-Wechsel mehr.
  • Bessere finanzielle Übersicht über Vermögen, Sparquote und Ausgaben.
  • Automatische Kategorisierung der Umsätze und Haushaltsbuchführung.
  • Push-Benachrichtigungen bei Geldeingängen und ungewöhnlichen Abbuchungen.
  • Schnellere Erkennung von Betrugsversuchen, weil alle Bewegungen zentral sichtbar sind.
  • Funktionen wie Foto-Überweisung, Auto-Complete für IBANs, Sparziele und Vertragsmanagement gehen über klassische Banking-Apps hinaus.
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Nachteile

  • Nicht alle Multibanking-Apps unterstützen das Anlegen oder Ändern von Daueraufträgen.
  • Alle 90 Tage ist eine erneute Authentifizierung pro Bank vorgeschrieben – das kann lästig wirken.
  • Manche Bankverbindungen arbeiten technisch eingeschränkt mit PSD2-Schnittstellen, was zu Verzögerungen oder fehlenden Umsatz-Details führen kann.
  • Premium-Funktionen kosten je nach App zwischen 1,99 € und 4,99 € pro Monat.
  • Sensible Daten konzentrieren sich in einer App – ein guter Master-Schutz (biometrisch + Passwort) ist Pflicht.
  • Einige Anbieter finanzieren sich über Werbung oder Partnerangebote – wer das nicht möchte, sollte zu werbefreien Apps wie Finanzblick oder Banking4 greifen.

Häufige Fragen

Sind Multibanking-Apps kostenlos?

Nur eine Multibanking-App ist in der Basisversion ohne Gebühren (Finanzblick ist komplett gratis). Erweiterte Funktionen wie unbegrenzt verschiedene Konten, Überweisungen tätigen, Steuererklärung, Budgetplanung, Vermögensaufbau, Vertragsanalyse, werbefreie Nutzung oder Termin- und Auslandsüberweisungen werden kostenpflichtig. Vor der Entscheidung lohnt der Blick in das Geschäftsmodell der App: Werbefinanzierte Apps können Tracker einsetzen, kostenpflichtige Apps verzichten meist darauf.

Ist eine Multibanking-App sinnvoll?

Mehrere Konten bei verschiedenen Banken zum Check der Einnahmen und Ausgaben in einer App zu verwalten, spart vor allem Zeit. Eine Multibanking-App ist für alle übersichtlich, die mehr als ein Bankkonto unterhalten – etwa ein Gehaltskonto, ein Gemeinschaftskonto, ein Tagesgeldkonto bei einer Direktbank und vielleicht eine Kreditkarte einer dritten Bank. Statt sich in mehreren Apps einzeln einzuloggen, sehen Sie alle Salden auf einen Blick. Für Selbstständige, Paare mit Gemeinschaftskonten und Familien mit getrennten Sparzielen lohnt sich Multibanking besonders. Wer nur ein einziges Girokonto hat, kommt in der Regel mit den Möglichkeiten seiner Hausbank gut aus.

Welche Nachteile hat Multibanking?

Die größten Nachteile von Multibanking sind: nicht jede App erlaubt das Ändern von Daueraufträgen, alle 90 Tage muss die starke Kunden-Authentifizierung pro Bank wiederholt werden und sensible Konto-Daten konzentrieren sich in einer einzigen App. Außerdem hängen Funktionsumfang und Stabilität von der jeweiligen PSD2-Schnittstelle der Bank ab – einige Banken liefern weniger Details als die hauseigene App. Premium-Funktionen kosten je nach Anbieter zusätzlich.

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Birgit Zettl
"Multibanking-Apps sind 2026 ein digitales Werkzeug für alle, die Überblick über die eigenen Finanzen behalten möchten und mehr als ein Bankkonto verwalten.
Sie bieten mehr Funktionen als klassische Onlinebanking-Apps – mit Vertragsanalyse, Budget-Tools und Budetplanung, Fotoüberweisungen und einer einheitlichen Sicht auf alle Finanzen. Wichtigstes Auswahlkriterium ist, ob die App auch das Banking-Geschäft ausführen kann. Während Outbank, Finanzblick, StarMoney und Banking4 hier voll punkten, ist Finanzguru auf Analyse spezialisiert. Sicherheit ist dank PSD2, BaFin-Aufsicht und 2-Faktor-Authentifizierung gegeben – vorausgesetzt, Sie laden die App immer aus offiziellen Quellen und halten Ihr eigenes System aktuell. Probieren Sie zwei bis drei Anbieter parallel für Ihre Konten und Finanzprodukte aus: Die meisten lassen sich kostenlos testen und die persönliche Bedienbarkeit ist am Ende mindestens so wichtig wie die reine Funktionsliste."

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

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