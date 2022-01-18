Multibanking-Apps 2026

Welche Multibanking-App ist Testsieger im Finanztest?

Der bislang einzige umfassende Multibanking-Apps-Test von Stiftung Warentest stammt aus Finanztest 02/2022 (veröffentlicht am 18.01.2022). Geprüft wurden 14 Apps jeweils in der Android- und iOS-Version. Mit dem Qualitätsurteil „GUT“ schnitten nur zwei Apps ab: die Sparkasse Ihre Mobile Filiale (Note 2,1 Android / 1,8 iOS) und Finanzblick Online-Banking (Note 2,2). Banking4, Outbank – 360° Banking, StarMoney und 1822direkt erhielten die Note „Befriedigend“. Die schlechteste Bewertung im Test ging an den Postbank Finanzassistent, in den sich fremde Konten teils gar nicht einbinden ließen.

Stiftung Warentest hat den Test bis Mai 2026 nicht durch eine neue Untersuchung ersetzt. Die Online-Tabelle auf test.de wurde zuletzt im April 2026 aktualisiert und enthält inzwischen Testergebnisse für 30 Multibanking-Apps – dabei handelt es sich jedoch um die ursprünglich getesteten 14 Apps in iOS- und Android-Version mit angepassten Anbieterdaten. Verändert hat sich seit der Veröffentlichung etwa der Eigentümer von Outbank: Die App firmiert auf test.de mittlerweile als „Aboalarm, seit 02.11.: FP Finanzpartner Outbank – 360° Banking“. In der Kommentarspalte fordern Leser seit Ende 2024 explizit ein vollständiges Update („Test bereits bald 3 Jahre alt, bitte um Update!“) – ein neuer Heftartikel ist bislang nicht erschienen.

Die Stiftung-Warentest-Redaktion fasst zusammen: „Multibanking-Apps bieten eine Gesamtübersicht über die finanziellen Verhältnisse.“ Auch beim Komfort punkteten die Top-Apps mit Auto-Complete-Überweisungen, Foto-Überweisungen und Push-Benachrichtigungen bei Transaktionen.