Multibanking-Apps 2026

Multibanking-Apps bündeln Konten verschiedener Banken in einer einzigen Anwendung – inklusive Girokonto, Tagesgeld, Kreditkarte, PayPal und teilweise Depot. Statt sich morgens in die Sparkassen-App einzuloggen, mittags ins Online-Banking der DKB und abends in die ING-App, sehen Sie alle Salden, Umsätze und Verträge auf einen Blick. Kein Wunder also, dass laut Branchenstudien im Jahr 2026 bereits rund jeder dritte Onlinebanking-Kunde in Deutschland eine solche Multibanking-Lösung nutzt – Tendenz steigend.
In diesem Ratgeber erfahren Sie, welche Multibanking-App 2026 die beste ist, wie sie sich von klassischen Banking-Apps unterscheidet und worauf Sie bei Sicherheit, Kosten und Funktionsumfang achten sollten.
Das Wichtigste auf einen Blick:
Eine Multibanking-App ist eine Software für Smartphone, Tablet oder Desktop, mit der sich Bankkonten unterschiedlicher Kreditinstitute zentral verwalten lassen. Anders als die Hausbank-App zeigt eine Multibanking-App die Kontostände, Umsätze und teils auch Depots aller eingebundenen Banken in einer einzigen Übersicht. Möglich macht das die EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD2: Kreditinstitute sind seit 2019 verpflichtet, lizenzierten Drittanbietern über Schnittstellen (sogenannte XS2A-APIs) Zugriff auf Kontoinformationen zu gewähren – wenn die Kunden das ausdrücklich freigeben.
Multibanking-fähige Apps erlauben den Zugriff auf die Bankdaten unterschiedlicher Institute und führen optional auch Zahlungen aus. Wer Geschäftsbeziehungen zu mehreren Banken unterhält, möchte diese meist zentral verwalten – genau diesen Anwendungsfall lösen Multibanking-Apps.
Klassische Banking-Apps wie die App Sparkasse, die DKB-App oder die ING-App sind bankeigene Anwendungen. Sie zeigen ausschließlich die Konten und Karten Ihres jeweiligen Hausinstituts.
Multibanking-Apps sind dagegen banken-unabhängig – sie verbinden Girokonten, Kreditkarten, Tagesgeld, Depots und teilweise sogar PayPal-Konten verschiedener Anbieter unter einer Oberfläche.
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Unterschiede:
|Kategorie
|Klassische Banking-App
|Multibanking-App
|Unterstützte Banken
|meist nur anbieter-eigene Bank
|Mehrere Banken & Konten parallel
|Übersicht
|Konten einer Bank
|Gesamtsicht aller Finanzen, Vermögen & Schulden
|Überweisungen
|Ja, im eigenen Konto
|Ja, aus jedem verknüpften Konto
|Daueraufträge anlegen/ ändern
|Ja
|Je nach App – nicht jede Multibanking-App unterstützt das
|Budget- oder Vertragsanalyse
|Selten
|Häufig
|Login
|Pro Bank ein Login
|Ein zentrales Login für alle Konten
|Rechtsgrundlage
|Vertrag mit Hausbank
|PSD2-Schnittstelle, BaFin-reguliert
|Geeignet für
|Kund:innen mit nur einer Bankverbindung
|Nutzer:innen mit mehreren Konten/Banken
Wichtig zu wissen: Auch viele klassische Banking-Apps – etwa die Apps von VR-Banken und Sparkassen oder der C24 Bank – bieten inzwischen eine integrierte Multibanking-Funktion. Sie können dort fremde Konten hinzufügen.
In Tests schneidet diese „eingebaute“ Lösung allerdings nicht immer so umfassend ab wie spezialisierte unabhängige Apps, weil Auswertungen, Vertragsanalysen oder Budget-Funktionen häufig fehlen oder weniger ausgereift sind.
Der Markt für Multibanking-Apps für Konten und Depots in Deutschland hat sich seit dem letzten großen Stiftung-Warentest-Vergleich aus Finanztest 02/2022 deutlich verändert. Anbieter wie Numbrs, Heymoney und Treefin haben sich vom Markt zurückgezogen oder ihr Geschäftsmodell umgestellt, gleichzeitig sind die Sparkassen-eigene Multibanking-Funktion und unabhängige Apps wie Finanzguru gewachsen.
Folgende fünf Multibanking Apps gehören 2026 zu den beliebtesten und am häufigsten getesteten Lösungen:
Outbank wirbt mit dem Slogan „Mein Geld. Meine Daten“ und punktet durch eine lokale Datenhaltung auf dem Gerät. Die App unterstützt Girokonten, Kreditkarten, Bausparverträge, Depots und sogar Krypto-Wallets. Überweisungen sind mit Foto-Funktion möglich, Daueraufträge lassen sich anlegen und ändern. Auch geschäftliche Konten können parallel geführt werden. Outbank ist auf iOS, Android, macOS und Windows verfügbar und arbeitet seit Jahren an einem Abomodell – die kostenlose Variante bleibt mit reduziertem Funktionsumfang erhalten.
Finanzblick stammt vom traditionellen Software-Anbieter Buhl Data Service – bekannt durch WISO und Tax. Die App ist seit Jahren komplett kostenlos und werbefrei und konnte bereits im Finanztest 2/2022 mit der Note 2,2 („GUT“) überzeugen. Finanzblick erlaubt Überweisungen, Daueraufträge, Termin- und Auslandsüberweisungen und bietet ein Haushaltsbuch mit automatischer Kategorisierung. 2026 zählt Finanzblick zu den meistempfohlenen Multibanking-Apps für alle, die keine versteckten Kosten oder Tracking wünschen.
Finanzguru hat sich als Multibanking-App mit Fokus auf Vertragsmanagement und Sparpotenzial-Analyse positioniert. Die App erkennt Daueraufträge, Abos und Versicherungen automatisch und schlägt Optimierungen vor. Funktionen wie Überweisungen sind nur eingeschränkt möglich – Daueraufträge anlegen oder ändern unterstützt Finanzguru in der aktuellen Version nicht. Damit eignet sich Finanzguru eher für Nutzer:innen, die ihre Finanzen analysieren statt aktiv steuern wollen. Verfügbar als Free, Plus (2,49 €/Monat) und Premium (4,49 €/Monat).
StarMoney gehört zu den ältesten Multibanking-Anwendungen in Deutschland und ist eine Tochter der Sparkassen-Finanzgruppe. Die App verwaltet nicht nur Girokonten, Kreditkarten und Depots, sondern auch PayPal-, eBay- und sogar einzelne Kryptowährungen. In den Bezahlversionen Plus (1,99 €/Monat) und Flat (5,49 €/Monat) sind die App werbefrei. Foto-Überweisungen, Daueraufträge sowie Termin- und Auslandsüberweisungen sind enthalten. Die kostenlose Basisversion ist auf grundlegende Funktionen beschränkt.
Banking4 von Subsembly richtet sich an Multibanking-Nutzer, die volle Kontrolle über ihre Daten wünschen. Die App speichert lokal, kommt ohne Werbung aus und unterstützt FinTS/HBCI sowie PSD2. Banking4 fokussiert sich auf den Zahlungsverkehr und bietet Daueraufträge, Sammelüberweisungen und Lastschriften. Der Preis: 9,99 € einmalig pro Plattform – also kein Abo. Wer Banking schnörkellos und werbefrei erledigen will, ist hier richtig.
Die Frage lässt sich nicht pauschal beantworten – das hängt davon ab, was Sie damit erledigen wollen. Wer aktiv Überweisungen ausführen und Daueraufträge ändern möchte, fährt mit Outbank, Finanzblick, StarMoney oder Banking4 besser. Wer vor allem Verträge und Sparpotenziale analysieren will, ist bei Finanzguru gut aufgehoben. Wer eine kostenlose, werbefreie Lösung mit umfangreichen Funktionen sucht, findet sie in Finanzblick. Im aktuellen Markt gilt:
Die folgende Vergleichstabelle bietet eine schnelle Orientierung. Achten Sie besonders auf die Spalten „Überweisungen ausführen“ und „Daueraufträge anlegen/ändern“ – das ist im Multibanking-Alltag das entscheidende Kriterium, wenn Sie Bankgeschäfte aktiv erledigen wollen statt nur Salden zu beobachten.
|App
|Kosten
|Daueraufträge anlegen & ändern
|Überweisungen tätigen
|Sicherheit
|Besonderheit 2026
|Outbank
|ab 3,99€ pro Monat
|Ja, anlegen & ändern
|Ja – inkl. Fotoüberweisung
|PSD2, 2FA, lokale Verschlüsselung
|Bekannt für Datenschutz „Mein Geld. Meine Daten“
|Finanzblick
|kostenlos & werbefrei
|Ja, anlegen & ändern
|Ja
|PSD2, 2FA, BaFin-konform
|Stiftung Warentest „GUT“ – aktualisierte Version
|Finanzguru
| Free 0€
Plus 2,99€
Premium 4,49€
pro Monat
|nicht möglich
|eingeschränkt – nur Standard-Überweisung
|PSD2, 2FA, BaFin-lizensiert
|Vertragsanalyse & Sparpotenzial-Erkennung
|StarMoney
| iOS/Android
Basis 0€
Plus 1,99€
Flat 5,49€
pro Monat
Alle Geräte 5,49€ pro Monat
|Ja, inkl. Termin- & Auslandsüberweisungen
|Ja (Plus/Flat)
|PSD2, 2FA, lokale Datenhaltung
|Größter Funktionsumfang (PayPal, Depot, Verträge)
|Banking4
| iOS/Android 9,99€
einmalig
Windows/Mac
19,95€ einmalig
|Ja, anlegen & ändern
|Ja
|PSD2, 2FA, hoher Datenschutz
|Werbefrei, Fokus auf Zahlungsverkehr
Der bislang einzige umfassende Multibanking-Apps-Test von Stiftung Warentest stammt aus Finanztest 02/2022 (veröffentlicht am 18.01.2022). Geprüft wurden 14 Apps jeweils in der Android- und iOS-Version. Mit dem Qualitätsurteil „GUT“ schnitten nur zwei Apps ab: die Sparkasse Ihre Mobile Filiale (Note 2,1 Android / 1,8 iOS) und Finanzblick Online-Banking (Note 2,2). Banking4, Outbank – 360° Banking, StarMoney und 1822direkt erhielten die Note „Befriedigend“. Die schlechteste Bewertung im Test ging an den Postbank Finanzassistent, in den sich fremde Konten teils gar nicht einbinden ließen.
Stiftung Warentest hat den Test bis Mai 2026 nicht durch eine neue Untersuchung ersetzt. Die Online-Tabelle auf test.de wurde zuletzt im April 2026 aktualisiert und enthält inzwischen Testergebnisse für 30 Multibanking-Apps – dabei handelt es sich jedoch um die ursprünglich getesteten 14 Apps in iOS- und Android-Version mit angepassten Anbieterdaten. Verändert hat sich seit der Veröffentlichung etwa der Eigentümer von Outbank: Die App firmiert auf test.de mittlerweile als „Aboalarm, seit 02.11.: FP Finanzpartner Outbank – 360° Banking“. In der Kommentarspalte fordern Leser seit Ende 2024 explizit ein vollständiges Update („Test bereits bald 3 Jahre alt, bitte um Update!“) – ein neuer Heftartikel ist bislang nicht erschienen.
Die Stiftung-Warentest-Redaktion fasst zusammen: „Multibanking-Apps bieten eine Gesamtübersicht über die finanziellen Verhältnisse.“ Auch beim Komfort punkteten die Top-Apps mit Auto-Complete-Überweisungen, Foto-Überweisungen und Push-Benachrichtigungen bei Transaktionen.
Wichtig zu wissen: Da der Test in seiner Methodik aus 2022 stammt, sollten Verbraucher 2026 zusätzlich aktuelle Reviews, App-Store-Bewertungen und unabhängige Vergleiche heranziehen. Anbieter wie Vimpay (Paycenter), Numbrs oder Treefin haben sich seit dem Test zurückgezogen, neue Versionen von Outbank, Finanzblick, StarMoney und Finanzguru sind hinzugekommen. Banking4 wird inzwischen in höheren Versionen (8.x) ausgeliefert, die Sparkassen-App wurde mehrfach grundlegend überarbeitet.
Apple App Store für iOS, Google Play Store für Android. Bezahlen Sie nie per E-Mail-Link oder unbekannter Quelle, das raten Sicherheitsexperten ausdrücklich.
E-Mail, Master-Passwort, ggf. biometrische Entsperrung.
BIC oder Banknamen suchen, anschließend mit Online-Banking-Zugangsdaten und Zwei-Faktor-Authentifizierung (TAN/ Gesichtserkennung Face-ID/PushTAN) verifizieren.
Über 3.000 deutsche Banken inklusive Sparkassen, Volksbanken, Direktbanken und PayPal stehen zur Verfügung.
Push-Benachrichtigungen, Budgets, Sparziele oder Vertragsanalyse
Spätestens alle 90 Tage Zugriff per starker Kunden-Authentifizierung erneut bestätigen: das schreibt PSD2 vor.
Multibanking-Apps gelten für Bankkundinnen und Bankkunden als sicher, sofern sie aus offiziellen Quellen geladen werden und der Anbieter über eine BaFin-Lizenz oder eine Registrierung als Kontoinformationsdienst verfügt. Der Datenaustausch zwischen App und Bank erfolgt verschlüsselt über die PSD2-Schnittstellen, die starke Kunden-Authentifizierung (SCA) ist Pflicht. Multibanking-Apps können nur lesend auf Konten zugreifen – Geld bewegen oder Daueraufträge ändern können sie nur, wenn Sie das aktiv freigeben.
„Handys sind oft sicherer als der PC oder Laptop“, brachte es Sicherheitsexperte Vincent Haupert von der Universität Erlangen-Nürnberg im Finanztest 2/2022 auf den Punkt. Moderne Smartphones bieten Hackern weniger Angriffsmöglichkeiten als viele PCs daheim, weil das Betriebssystem stärker abgeschottet ist und sich Apps nur eingeschränkt gegenseitig manipulieren können. Voraussetzung: Software-Updates regelmäßig installieren, Apps nur aus offiziellen Stores laden, bei verdächtigen Vorgängen skeptisch bleiben.
Nur eine Multibanking-App ist in der Basisversion ohne Gebühren (Finanzblick ist komplett gratis). Erweiterte Funktionen wie unbegrenzt verschiedene Konten, Überweisungen tätigen, Steuererklärung, Budgetplanung, Vermögensaufbau, Vertragsanalyse, werbefreie Nutzung oder Termin- und Auslandsüberweisungen werden kostenpflichtig. Vor der Entscheidung lohnt der Blick in das Geschäftsmodell der App: Werbefinanzierte Apps können Tracker einsetzen, kostenpflichtige Apps verzichten meist darauf.
Mehrere Konten bei verschiedenen Banken zum Check der Einnahmen und Ausgaben in einer App zu verwalten, spart vor allem Zeit. Eine Multibanking-App ist für alle übersichtlich, die mehr als ein Bankkonto unterhalten – etwa ein Gehaltskonto, ein Gemeinschaftskonto, ein Tagesgeldkonto bei einer Direktbank und vielleicht eine Kreditkarte einer dritten Bank. Statt sich in mehreren Apps einzeln einzuloggen, sehen Sie alle Salden auf einen Blick. Für Selbstständige, Paare mit Gemeinschaftskonten und Familien mit getrennten Sparzielen lohnt sich Multibanking besonders. Wer nur ein einziges Girokonto hat, kommt in der Regel mit den Möglichkeiten seiner Hausbank gut aus.
Die größten Nachteile von Multibanking sind: nicht jede App erlaubt das Ändern von Daueraufträgen, alle 90 Tage muss die starke Kunden-Authentifizierung pro Bank wiederholt werden und sensible Konto-Daten konzentrieren sich in einer einzigen App. Außerdem hängen Funktionsumfang und Stabilität von der jeweiligen PSD2-Schnittstelle der Bank ab – einige Banken liefern weniger Details als die hauseigene App. Premium-Funktionen kosten je nach Anbieter zusätzlich.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
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