Welche CHECK24 Gutscheine gibt es im Finanzbereich?

Grundsätzlich können Sie Gutscheine für den Abschluss von Kreditkarten, Girokonten, Geldanlagen, Krediten oder Baufinanzierungen erhalten. Allerdings werden nicht immer zu jeder Zeit zu allen Produkten CHECK24 Gutscheine angeboten.

Es lohnt sich, vor Abschluss eines Produkts im Kundenkonto nachzuschauen, ob Sie einen Gutschein verwenden können.



Bei den Gutscheinen handelt es sich für. Das heißt, dass Ihnen der Wert des Gutscheins nach Abschluss, zum Beispiel eines Girokontos oder einer Kreditkarte, auf