Gutschein mit roter Schleife und CHECK24-Logo

CHECK24 Gutscheine

Bei CHECK24 haben Sie die Möglichkeit, wertvolle Gutscheine zu sammeln, die Sie für den Abschluss eines Kredits, einer Kreditkarte oder eines Girokontos einlösen können. Wir klären die wichtigsten Fragen zum Thema Gutscheine bei CHECK24.

Welche CHECK24 Gutscheine gibt es im Finanzbereich?

Grundsätzlich können Sie Gutscheine für den Abschluss von Kreditkarten, Girokonten, Geldanlagen, Krediten oder Baufinanzierungen erhalten. Allerdings werden nicht immer zu jeder Zeit zu allen Produkten CHECK24 Gutscheine angeboten.

Es lohnt sich, vor Abschluss eines Produkts im Kundenkonto nachzuschauen, ob Sie einen Gutschein verwenden können.

Bei den Gutscheinen handelt es sich für gewöhnlich um Cashback-Guthaben. Das heißt, dass Ihnen der Wert des Gutscheins nach Abschluss, zum Beispiel eines Girokontos oder einer Kreditkarte, auf Ihr Konto überwiesen wird.

Wie bekomme ich einen CHECK24 Gutschein?

Zunächst sollten Sie sich ein CHECK24 Kundenkonto anlegen, denn dort können Sie vorhandene Gutscheine einsehen. Gutscheine erhalten Sie für gewöhnlich, nachdem Sie ein Produkt abgeschlossen haben. Diese finden Sie im Anschluss in Ihrem Kundenkonto oder erhalten eine E-Mail mit einem Gutscheincode.

Oft haben Sie bei Beantragung eines Produkts die Wahl, ob Sie zum Beispiel gerne einen Girokonto Gutschein bei CHECK24 haben möchten oder lieber für ein anderes Produkt. Bei Abschluss einer Baufinanzierung erhalten Sie ein Gutscheinpaket, das Sie für viele Produkte nutzen können, die rund um Ihr neues Heim benötigt werden. Aktuelle Aktions-Gutscheine werden automatisch in Ihrem Kundenkonto hinterlegt.

Kann man einen CHECK24 Gutschein verschenken?

Ob Sie den Code für einen bestimmten Gutschein weitergeben dürfen, entnehmen Sie den jeweiligen Teilnahmebedingungen. Diese sind unterschiedlich, je nachdem, was Sie gerade vergleichen.

Für gewöhnlich sind die CHECK24 Gutscheine direkt in Ihrem Kundenkonto hinterlegt, so dass sie auch nur bei Beantragung eines Produkts durch Sie selbst eingelöst werden können.

Eine Person reicht einer anderen Person einen Gutschein

Wo sehe ich meine CHECK24 Gutscheine?

Die CHECK24 Gutscheine finden Sie in Ihrem Profil, nachdem Sie sich in Ihrem Kundenkonto eingeloggt haben. Hier können Sie direkt auf Ihre Gutscheine zugreifen und auch die Einlösebedingungen einsehen.

Tipp

Wie löse ich meinen Gutschein bei CHECK24 ein?

Gutscheine in Ihrem Kundenkonto werden – sofern Sie die Einlösebedingungen erfüllenautomatisch für Ihren Abschluss vorgesehen. Sollten Sie mehrere Gutscheine für dieselbe Produktkategorie haben, wird normalerweise der ausgewählt, dessen Ablaufdatum am nächsten ist.

Sie können aber vor Abschluss auch einen anderen passenden auswählen oder einen Gutscheincode, den Sie zum Beispiel per E-Mail erhalten haben, eingeben.

Wann zahlt CHECK24 einen Gutschein aus?

Gutscheine werden nur ausgezahlt, wenn Sie das Produkt direkt über CHECK24 beantragen können. Sogenannte „Link-Out“-Angebote, bei denen die finale Beantragung auf der Seite des Anbieters erfolgt, sind grundsätzlich von der Teilnahme am Gutscheinprogramm ausgeschlossen. Damit CHECK24 den Wert des Gutscheins auf Ihr Konto auszahlt, darf der geschlossene Vertrag nicht widerrufen, storniert, aufgehoben oder abgelehnt worden sein. Das Geld wird Ihnen auf die von Ihnen angegebene Bankverbindung überwiesen.

Sollten Sie noch kein Konto in Ihrem CHECK24 Kundenkonto hinterlegt haben, erhalten Sie dazu eine E-Mail mit der Aufforderung, dort eine Bankverbindung anzugeben. Die Auszahlung kann bis zu drei Monate dauern, normalerweise erhalten Sie Ihr Gutschein-Cashback jedoch schon nach zwei Wochen.

Author image
Anna N. Baumgart ()
Online Redakteurin Finanzen
Anna ist Journalistin für Hörfunk und seit vielen Jahren den interessantesten Inhalten und deren hörer- und leserfreundlichen Umsetzung auf der Spur. Seit 2023 schreibt sie bei CHECK24 verbrauchernah über die wichtigsten Produkte und Neuigkeiten aus der Finanzwelt.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

