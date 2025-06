Ausgabe einer Girocard nicht verfügbar; Partnerkarte: nicht verfügbar Ausgabe einer Debitkarte 0 € (virtuelle Karte und physische Karte möglich); Partnerkarte: nicht verfügbar Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung Girocard: nicht verfügbar Debitkarte: 0 € Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) 0 € / 0 € / 0 € Bargeldauszahlung an Geldautomaten Girocard: 0 € (nicht verfügbar) Debitkarte: 0 € (an BBVA Automaten und ab 150 € Abhebebetrag euroweit an Automaten mit Mastercard Symbol, sonst 2 €) Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung Girocard: nicht verfügbar Debitkarte: 2 € Bargeldauszahlung in der Bankfiliale/ Handel in der Filiale nicht möglich; in einigen Geschäften (z.B. REWE, dm) mit der Debitkarte oder via die App kostenlos möglich Bargeldeinzahlung über die BBVA App im Supermarkt für 1,4% vom Einzahlungsbetrag ("Bargeld via App") Mobiles Bezahlen Apple Pay, Google Pay Sonderleistungen Ausgabenanalyse, Sparbox (z.B: Sparziele festlegen), Pay&Plan (Ratenzahlung), rund um die Uhr menschlicher Kundensupport (24/7)