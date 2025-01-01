Sparbuch auflösen: Warum, wie, und wohin stattdessen mit dem Geld?

Wann bekomme ich das Geld ausgezahlt?

Bei vielen Banken ist eine Kündigungsfrist von drei Monaten üblich. Wenn Sie Ihr Sparbuch auflösen, bekommen Sie das Geld in diesem Fall nicht sofort ausgezahlt, sondern erst, wenn die Frist abgelaufen ist. Das restliche Guthaben auf Ihrem Sparbuch wird Ihnen in der Regel auf Ihr Bankkonto überwiesen, das Sie im Kündigungsschreiben als Referenzkonto angegeben haben.

Wenn Sie sich das Geld vor Ablauf der Kündigungsfrist auszahlen lassen wollen, können Sie bei den meisten Banken über bis zu 2.000 Euro verfügen. Das ist in der Regel der maximale Betrag, den Sie monatlich abheben dürfen. Haben Sie mehr Geld auf Ihrem Sparbuch und wollen trotz Frist sofort darauf zugreifen, müssen Sie mit Vorschusszinsen rechnen. Vorschusszinsen betragen in der Regel etwa 25 Prozent der Zinsen, die Sie bis zum Ablauf der Laufzeit auf Ihr verbleibendes Sparguthaben erhalten hätten. Da die Guthabenverzinsung auf dem Sparbuch gering und die Inflationsrate höher ist, kann sich eine vorzeitige Abbuchung rechnen. Ihr finanzieller Verlust fällt vermutlich geringer aus, als wenn Sie das Geld weiterhin auf dem Sparbuch lassen. Angenommen die Sie erhalten 0,25 Prozent Zinsen auf 15.000 Euro auf dem Sparbuch. Dann betrage die Vorschusszinsen, die Sie bei vorzeitiger Kündigung zahlen müssten bei knapp 9,40 Euro. Lassen Sie sich somit nicht von den Vorschusszinsen abschrecken.