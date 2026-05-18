Hypothekendarlehen

Bei einem Hypothekendarlehen handelt es sich um ein Spezialdarlehen für den Erwerb eines Hauses, Grundstücks, einer Wohnung oder zur Kapitalbeschaffung. Es wird üblicherweise mit Hilfe eines Grundpfandrechtes, also einer Hypothek oder Grundschuld, gegen eine mögliche Zahlungsunfähigkeit des Schuldners abgesichert. Hypothekendarlehen werden in Deutschland in der Regel von Banken, Sparkassen aber auch speziellen Realkreditinstituten ausgegeben.

Anders als der Begriff Hypothekendarlehen jedoch vermuten lässt, bezieht sich ein solcher Kredit in der Praxis nur selten tatsächlich auf eine Hypothek: In Deutschland werden Grundpfandrechte inzwischen üblicherweise in Form einer Grundschuld vergeben. Dies hat den einfachen Hintergrund, dass die Höhe der Grundschuld – im Gegensatz zur Hypothek – nicht an die Höhe der noch ausstehenden Forderung gekoppelt ist. Daher kann der Immobilieneigentümer diese Sicherheit nach vollständiger Rückzahlung des Hypothekendarlehens als Absicherung für ein weiteres Darlehen anbieten.

Abgesehen von der grundpfandrechtlichen Absicherung durch eine Hypothek oder Grundschuld unterscheiden sich diese Spezialkredite aufgrund ihrer meist sehr hohen Darlehensbeträge, langen Laufzeiten und Zweckbindung von normalen Ratenkrediten.