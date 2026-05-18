Zinsänderungsrisiko

Als Zinsänderungsrisiko bezeichnet man die Möglichkeit von Marktschwankungen und deren Einfluss auf die Kreditzinsen. Verändern sich die Marktzinsen für ein bestimmtes Finanzprodukt, passt eine Bank in Folge auch die Produktkonditionen an, um weiterhin eine gewisse Gewinnmarge zu erzielen. Kunden kommen mit dem Zinsänderungsrisiko unter anderem dann in Berührung, wenn sie eine Baufinanzierung mit variabler Verzinsung aufnehmen. In diesem Fall kann sich nach einer Anpassung die monatliche Annuitätsrate des Immobilienkredits aufgrund der Zinsänderung erhöhen oder reduzieren.