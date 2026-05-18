Vorfinanzierungskredit

Bei einem Bausparvertrag wird bei Vertragsabschluss ein zu finanzierender Betrag festgelegt. Ist das erforderliche Mindestsparguthaben noch nicht erreicht, aber es wird bereits Kapital für die Baufinanzierung benötigt, kann ein Vorfinanzierungskredit in Anspruch genommen werden. Bei Zuteilung des Bausparvertrags wird dieser Kredit dann automatisch durch die Bausparsumme abgelöst.

Vorfinanzierungskredite können von Bausparkassen selbst sowie von anderen Kreditinstituten vergeben werden. Diese Vorausfinanzierungen werden allerdings nicht zu den niedrigen Zinsen des Bausparkredites vergeben, sondern zu marktüblichen Konditionen. Bis zur Zuteilung des Bausparvertrags zahlen Kreditnehmer meist mehr Zinsen als sie für ihr Vertragsguthaben erhalten. Eine solche Finanzierung kann den Kauf oder Bau der Immobilie deshalb verteuern.