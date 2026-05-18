Immobilienfonds

Als Immobilienfonds bezeichnet man eine spezielle Art der Kapitalanlage, bei der verschiedene Personen oder institutionelle Anleger einen bestimmten Geldbetrag in einen Investmentfonds einzahlen, dessen Summe anschließend für den Kauf oder Bau von Immobilien und Grundstücken verwendet wird. Dabei ist es Anlegern oftmals möglich, sich auch mit verhältnismäßig geringen Geldbeträgen an Immobiliengroßprojekten zu beteiligen. Der Immobilienfonds eine Möglichkeit, in das sogenannte Betongold zu investieren, ohne hierfür selbst in eine Eigentumswohnung oder ein alternatives Objekt investieren zu müssen. Der Ertrag der Investition in einen Immobilienfonds ergibt sich neben der möglichen Steigerung des Immobilienwertes und durch die Ausschüttung erwirtschafteter Mieteinnahmen. Natürlich ist der Investor hier auch an eventuellen Verlusten anteilig beteiligt.

In Deutschland unterscheidet man üblicherweise zwischen offenen und geschlossenen Immobilienfonds. Der Unterschied zwischen beiden Fondsarten besteht in der Anzahl der Investoren, die ihr Kapital in den Fonds einzahlen können sowie in der Begrenzung der Anzahl der Immobilen, in die investiert wird. Bei offenen Immobilienfonds legt eine unbegrenzte Anzahl Anleger einen unbestimmten Geldbetrag an, während ein geschlossener Fonds auf eine gewisse Anzahl Investoren und Kapital begrenzt ist und dann auch geschlossen wird.

Eine Gemeinsamkeit beider Fondsarten liegt darin, dass das Kapital der Anleger größten Teils in große oder kleine gewerbliche Immobilien investiert wird. Während offene Immobilienfonds sich üblicherweise auf große Immobilienprojekte wie Einkaufszentren oder Bürogebäude fokussieren, wird das Kapital bei geschlossenen Fonds oftmals auch in kleinere Objekte, wie beispielsweise Hotels oder gar Wohngebäude investiert. Darüber hinaus können Immobilienfonds in Wohneigentumsrechte oder Anteile an Immobilienunternehmen investieren.