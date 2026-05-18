Allgemeine Darlehensbedingungen

Die allgemeinen Darlehensbedingungen sind ein Schriftstück, in dem Banken, Sparkassen, Bausparkassen und andere Kreditgeber die Konditionen der Darlehensvergabe festhalten. Die allgemeinen Darlehensbedingungen eines Gläubigers sind dabei sowohl für diesen selbst, als auch für jeden Kreditnehmer bindend und verbindlich. Die Bank händigt ihrem Kunden die Kreditbedingungen gemeinsam mit dem Darlehensvertrag aus, die dieser mit seiner Unterschrift unter den Darlehensvertrag akzeptiert.

Aus diesem Grund sind die allgemeinen Darlehensbedingungen eine Spezialform der allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die Verbraucher beim Abschluss verschiedener Geschäftsverträge akzeptieren müssen. Ziel der allgemeinen Darlehensbedingungen ist es unter anderem, den individuellen Kreditvertrag durch ein vorgefertigtes Vertragswerk zu vereinfachen oder zu beschleunigen.