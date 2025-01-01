Wofür soll ich 100 Euro monatlich sparen?

Eine weitere wichtige Frage ist der Grund für Ihren Sparplan, denn dieser hat einen großen Einfluss auf Ihre Anlagewahl. Wenn Sie zum Beispiel für ein neues Handy oder den Urlaub sparen, sollten Sie eine Anlageform wählen, die Ihnen möglichst viel Flexibilität bietet. Ein Tagesgeldkonto kann hier zum Beispiel das richtige Produkt sein, da Sie jederzeit auf Ihr Erspartes zugreifen können und normalerweise keine Kosten dafür anfallen. Wenn Sie langfristig Geld sparen möchten, zum Beispiel für Ihre Rente, empfehlen sich ETFs oder Aktienfonds. Hierfür sollten Sie aber mehrere Jahre auf Ihr Erspartes verzichten können, damit sich die Anlagen und die Kosten dafür lohnen.

Ein Festgeldkonto bildet einen Mittelweg: Es ist nicht so flexibel wie ein Tagesgeldkonto, bietet Ihnen aber eine sichere und absehbare Rendite. Normalerweise lässt sich Festgeld allerdings nicht mit einem monatlichen Sparplan kombinieren.