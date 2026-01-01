Was ist der Unterschied zwischen einem Referenz- und einem Verrechnungskonto?

Was ist ein Verrechnungskonto?

Hinter einem Verrechnungskonto verbirgt sich kein reales Konto, auf das Sie Geld ein- oder auszahlen können, es ist eher als Dokumentation und Zwischenstation zu verstehen. Sämtliche Transaktionen, die Sie tätigen, werden hier festgehalten. Für Unternehmen ist ein Verrechnungskonto ein wichtiges Hilfsmittel in der Buchhaltung.

Jede echte Kreditkarte verfügt zum Beispiel über ein solches Verrechnungskonto: Bezahlen Sie Einkäufe per Kreditkarte, erscheinen diese Beträge zunächst als Minus auf Ihrem Kreditkarten-Verrechnungskonto. Am Ende des Monats wird der Gesamtbetrag mit dem Guthaben Ihres Referenzkontos ausgeglichen.