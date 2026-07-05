Volkswagen Bank im Tagesgeldvergleich

Volkswagen Bank - Tagesgeld
Zinssatz effektiv
Zins effektivDer effektive Zins stellt den tatsächlichen Ertrag einer Geldanlage dar. Im Gegensatz zum Nominalzins berücksichtigt dieser u.a. den Zeitpunkt der Zinsgutschrift. Dies ist insbesondere bei mehrjährigen Anlagen ein wichtiger Faktor für den Zinsertrag. In den effektiven Zinssatz werden auch etwaige Neukunden-Boni einberechnet. Für die Berechnung wird hier ein beispielhafter Anlagebetrag von 10.000 € verwendet.
|3,14 %
|Zinssatz nominal
|3,10 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|flexibel
|Zinsgutschrift
|monatlich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung; bis 437.500 EUR freiwillige Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
Kosten
Kostenloses AnlagekontoDie Eröffnung und Führung des Anlagekontos bei unserer Partnerbank ist für Sie immer kostenfrei. Für Ihre Geldanlage über CHECK24 fallen also keine Kosten oder Gebühren, wie z.B. Verwahrentgelte, an.
|keine
|Mindestanlage
|0 €
|Maximalanlage
|1.000.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift
|Eine komplett digitale Kontoeröffnung ist nicht möglich. Nach der digitalen Antragstellung werden Ihnen die Zugangsdaten für das Onlineportal der Bank per Post zugesendet.
|Legitimierung mit VideoIdent
|Jede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Eine Prüfung der Identität mit dem VideoIdent-Verfahren von CHECK24 ist für diese Anlage leider nicht möglich. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet.
|ohne CHECK24 Anlagekonto
|Diese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
|Informationen zur Volkswagen Bank
|Land
|Deutschland
|Gründung
|1949
|Die Volkswagen Bank GmbH mit Hauptsitz in Braunschweig wurde im Jahr 1949 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG. Zu den Geschäftsfeldern der Volkswagen Bank GmbH zählen alle Services rund um das Fahrzeug, von der klassischen Autofinanzierung über Leasing zu Versicherungen sowie das konventionelle Direktbankgeschäft zu Auto Abos. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 156 Mrd. Euro.
|Informationen zu Deutschland
|EU-Mitglied
|seit 1958
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Freiwillige Einlagensicherung
|bis mindestens 437.500 EUR
|Zusätzlich zur gesetzlichen Einlagensicherung für die Einlagenkreditinstitute in privatrechtlicher Rechtsform, der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB), ist die Volkswagen Bank GmbH Mitglied des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB) und wirkt am Einlagensicherungsfonds mit. Somit sind ergänzend zur gesetzlichen Einlagensicherung des EdB in Höhe von 100.000 € auch Einlagen von mehr als 100.000 € je Kunde über den BdB gesichert. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inkl. erworbener Zinsansprüche. Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für Einleger sowie dem Produktinformationsblatt.