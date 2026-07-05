Volkswagen Bank im Tagesgeldvergleich

Tagesgeld von Volkswagen Bank

Die Volkswagen Bank zählt zu den bekanntesten Anbietern im deutschen Einlagengeschäft. Als Finanzdienstleister des Volkswagen-Konzerns mit Sitz in Braunschweig wurde sie ursprünglich für die Fahrzeugfinanzierung gegründet und hat ihr Privatkundengeschäft im Laufe der Jahre kontinuierlich ausgebaut. Aus unserer Redaktionssicht verbindet die Bank die Bekanntheit einer etablierten Konzernmarke mit einem klaren Fokus auf digitale Sparprodukte. Als deutsches Kreditinstitut unterliegt sie der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung, sodass Einlagen bis 100.000 Euro pro Kunde geschützt sind. Im Tagesgeldgeschäft positioniert sich die Volkswagen Bank als Onlineanbieter mit unkompliziertem Zugang und flexibler Verfügbarkeit des Guthabens.

Für wen eignet sich die Volkswagen Bank?

Unserer Einschätzung nach eignet sich die Volkswagen Bank insbesondere für Anleger, die einen etablierten deutschen Anbieter bevorzugen und Tagesgeld als flexible Anlageform nutzen möchten. Wer ausschließlich auf den höchsten verfügbaren Zinssatz achtet, findet am Markt mitunter attraktivere Angebote. Für Sparer, die neben den Konditionen auch auf Anbieterstruktur und Bekanntheit Wert legen, kann die Volkswagen Bank jedoch eine interessante Option sein.