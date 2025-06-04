Nur notwendige Cookies
PSD Bank West im Tagesgeldvergleich

Bis zu 1,00 % Zinsen für Tagesgeld der PSD Bank West
bis zu 1,00% Zinsen

Das Wichtigste

  • Nachfolgend finden Sie die Tagesgeldangebote der PSD Bank West. Egal, ob Sie damit schon die passende Bank gefunden haben oder noch vergleichen möchten: So einfach eröffnen Sie ihr Tagesgeldkonto im CHECK24 Geldanlage-Vergleich.
  • Erfahren Sie, wie andere Sparer die PSD Bank West bewerten – von der Kontoeröffnung über den Anlageprozess bis hin zu den Konditionen.
  • Das CHECK24 Anlagekonto dient als zentrales Verrechnungskonto, über das Sie Ihr Geld sicher und bequem in Tages- oder Tagesgeld anlegen können – auch bei ausländischen Banken – ohne zusätzlichen Aufwand.

PSD Bank West: Tagesgeldzins im Vergleich

PSD Bank West - Tagesgeld
Logo PSD Bank West
8,1
Sehr gut
Angebotsbewertung
Deutschland
Land
AAA
Landesbonität
1 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
1 %
Zinssatz nominal1 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftjährlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandAAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage437.500 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentJede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Eine Prüfung der Identität mit dem Videoident-Verfahren von CHECK24 ist für diese Anlage leider nicht möglich. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur
LandDeutschland
Gründung1872
Die Genossenschaftsbank PSD Bank West eG mit Hauptsitz in Köln wurde im Jahr 1872 gegründet. Die Hauptgeschäftsfelder sind unter anderem die Immobilienfinanzierung sowie Geld- und Vermögensanlage. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2022 auf 1,8 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
LandDeutschland
WährungEUR
Bonität DeutschlandAAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR

Kundenmeinungen über Tagesgeld der PSD Bank West

Letzte 12 Monate
Gesamter Zeitraum
4.22 (32 Bewertungen)
5 Sterne
16
4 Sterne
10
3 Sterne
4
2 Sterne
1
1 Sterne
1
HH
Hans Georg H.
04.06.2025
da hat überhaupt nichts geklappt
KW
Karl-Heinz W.
27.04.2025
./.
AH
Alfred H.
22.04.2025
Alles gut geklappt
RR
Renate R.
03.04.2025
Die Kontoeröffnung hat gut geklappt, nur muß man etwas Geduld haben.
MB
Manfred B.
12.03.2025
unkompliziert
nächste »

In 3 Schritten: PSD Bank West Tagesgeld anlegen mit CHECK24

Tagesgeldzinsen vergleichen

Im CHECK24 Tagesgeldvergleich finden Sie online anhand verschiedener Filtermöglichkeiten besonders schnell das für Sie beste Tagesgeldkonto. So können Sie sich beispielsweise ausschließlich besonders sichere Tagesgeld-Anbieter anzeigen lassen, bei denen die Bank in einem EU-Staat mit der besten Landesbonität AAA ansässig ist.

Kostenloses Tagesgeldkonto eröffnen

Haben Sie sich für ein Tagesgeld-Angebot entschieden, sind zur Kontoeröffnung noch einige Angaben zu Ihrer Person sowie zu dem Referenzkonto, auf das Ihre Zinserträge ausgezahlt werden sollen, erforderlich. Per E-Mail erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald die Bank Ihr Tagesgeldkonto eröffnet hat.

Tagesgeld einzahlen

Im letzten Schritt können Sie nun den gewünschten Anlagebetrag als Tagesgeld bei der von Ihnen gewählten Bank einzahlen. Haben Sie ein Tagesgeldangebot gewählt, das Sie über das „CHECK24 Anlagekonto" verwalten, können Sie in Zukunft ohne neue Kontoeröffnung zu anderen Tagesgeldern mit diesem Label wechseln.

So funktioniert das CHECK24 Anlagekonto: 

Überschrift
Eine Infografik zeigt, wie das CHECK24-Anlagekonto funktioniert.
Text

Alternativen zum Tagesgeld der PSD Bank West

Bester Zins
finvesto (FNZ Bank) - Tagesgeld
Logo finvesto (FNZ Bank)
7,7
Gut
Angebotsbewertung
Deutschland
Land
AAA
Landesbonität
3,28 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,28 %
Zinssatz nominal3,25 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschrifthalbjährlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandAAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage437.500 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift Eine komplett digitale Kontoeröffnung ist nicht möglich. Nach der digitalen Antragstellung werden Ihnen die Zugangsdaten für das Onlineportal der Bank per Post zugesendet.
Legitimierung mit VideoIdent Jede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur
LandDeutschland
Gründung2002
Die finvesto mit Hauptsitz in Aschheim wurde im Jahr 2002 gegründet und ist Teil der FNZ Group. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind das Depotgeschäft sowie die Finanzportfolioverwaltung. Die Bilanzsumme der finvesto beläuft sich im Jahr 2024 auf 2,05 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
LandDeutschland
WährungEUR
Bonität DeutschlandAAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
norisbank - Tagesgeld
Logo norisbank
6,2
Befriedigend
Angebotsbewertung
Deutschland
Land
AAA
Landesbonität
3,03 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,03 %
Zinssatz nominal3 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschrift1/4 jãhrlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandAAA
Kosten
3,9 €
Mindestanlage0 €
Maximalanlage250.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentJede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden von CHECK24 direkt zum digitalen Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet und können dort den Prozess abschließen.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur
LandDeutschland
Gründung1965
Die norisbank ist eine deutsche Direktbank, die 1965 in Nürnberg gegründet wurde. Seit 2006 gehört sie zur Deutsche Bank Gruppe. Als Online-Bank bietet sie Girokonten, Kreditkarten, Kredite und Sparprodukte an, ohne ein Filialnetz zu unterhalten. Kunden können ihre Bankgeschäfte über das Internet, Telefon oder mobile Anwendungen abwickeln.
Informationen zu Deutschland
LandDeutschland
WährungEUR
Bonität DeutschlandAAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
Suresse Direkt Bank - Tagesgeld
Logo Suresse Direkt Bank
7,6
Gut
Angebotsbewertung
Spanien
Land
A+
Landesbonität
2,78 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
2,78 %
Zinssatz nominal2,75 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandA+
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungFür diese Geldanlage fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentJede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Sie benötigen hierfür zwingend einen deutschen Personalausweis oder eine gültige deutsche Aufenthaltsgenehmigung. Eine Legitimierung mit einem Reisepass ist derzeit leider nicht möglich.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur
LandSpanien
Gründung1992
Die Suresse Direkt Bank ist eine deutsche Marke der belgischen Niederlassung von Santander Consumer Finance, welche Teil der spanischen Banco Santander ist. Die belgische Niederlassung wurde im Jahr 1992 gegründet und fokussiert sich seit 2022 auf die Produkte Tages- und Festgeld. Die Bilanzsumme der Santander Consumer Finance beläuft sich auf rund 53,3 Mrd. Euro im Jahr 2023.
Informationen zu Spanien
LandSpanien
WährungEUR
Bonität SpanienA+
Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 1,6 Billionen Euro im Jahr 2024. Spanien hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, die von starken Sektoren wie Tourismus, Automobilindustrie, Landwirtschaft und Finanzdienstleistungen getragen wird. Besonders hervorzuheben ist Spaniens bedeutende Rolle im internationalen Tourismus und die wachsende Bedeutung der erneuerbaren Energien. Die Wirtschaft hat sich nach den Herausforderungen der letzten Jahre stabilisiert, und Spanien profitiert von einer soliden Finanzmarktstruktur und einer stabilen politischen Lage, was das Land zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandSpanien
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
LandSpanien
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
TF Bank - Tagesgeld
Logo TF Bank
8,8
Großartig
Angebotsbewertung
Schweden
Land
AAA
Landesbonität
2,68 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
2,68 %
Zinssatz nominal2,65 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung1.050.000 SEK gesetzliche Einlagensicherung (= 95.772 €, Stand 08.10.)
Bonität DeutschlandAAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage85.000 €
BesteuerungIn Schweden fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit AutoIdentJede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Eine Prüfung der Identität mit dem VideoIdent-Verfahren von CHECK24 ist für diese Anlage leider nicht möglich. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank, AutoIdent, weitergeleitet. Mit dem digitalen AutoIdent-Verfahren legitimieren Sie sich unkompliziert mit einer Kombination aus Selfie und Ausweisdokument.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur
LandSchweden
Gründung1987
Die TF Bank mit Hauptsitz in Borås (Schweden) wurde im Jahr 1987 gegründet. Zu den drei Hauptgeschäftsfeldern der Bank gehören Tagesgeldkonten, Privatkredit- und Kreditkartengeschäfte sowie Finanzierungen im Bereich E-Commerce. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 2,1 Mrd. Euro.
Informationen zu Schweden
LandSchweden
WährungSEK
Bonität SchwedenAAA
Schweden gehört zu den stabilsten Volkswirtschaften der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 564 Milliarden Euro im Jahr 2024. Schweden zeichnet sich durch eine hochentwickelte Industrie, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie und Technologie, sowie einen robusten Dienstleistungssektor aus. Die Wirtschaft ist von hoher Stabilität geprägt, unterstützt durch ein starkes Sozialsystem sowie hohe Innovationskraft. Schweden profitiert zudem von einer transparenten und stabilen Finanzmarktregulierung. Für Anleger bietet das Land ein sicheres und attraktives Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandSchweden
Gesetzliche Einlagensicherung1.050.000 SEK (= 95.772 €, Stand 08.10.)
LandSchweden
Gesetzliche Einlagensicherung1.050.000 SEK (= 95.772 €, Stand 08.10.)
Volkswagen Bank GmbH - Tagesgeld
Logo Volkswagen Bank GmbH
8,4
Sehr gut
Angebotsbewertung
Deutschland
Land
AAA
Landesbonität
2,53 %
Zins effektiv
zum Vergleich
Zinssatz effektiv
2,53 %
Zinssatz nominal2,5 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandAAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage437.500 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine komplett digitale Kontoeröffnung ist nicht möglich. Nach der digitalen Antragstellung werden Ihnen die Zugangsdaten für das Onlineportal der Bank per Post zugesendet.
Legitimierung mit VideoIdentJede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Eine Prüfung der Identität mit dem Videoident-Verfahren von CHECK24 ist für diese Anlage leider nicht möglich. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur
LandDeutschland
Gründung1949
Die Volkswagen Bank GmbH mit Hauptsitz in Braunschweig wurde im Jahr 1949 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG. Zu den Geschäftsfeldern der Volkswagen Bank GmbH zählen alle Services rund um das Fahrzeug, von der klassischen Autofinanzierung über Leasing zu Versicherungen sowie das konventionelle Direktbankgeschäft zu Auto Abos. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2020 auf 82 Mio. Euro.
Informationen zu Deutschland
LandDeutschland
WährungEUR
Bonität DeutschlandAAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR

