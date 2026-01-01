ING im Tagesgeldvergleich

ING - Tagesgeld (inkl. Girokonto)
Zinssatz effektiv
|3,00 %
|Zinssatz nominal
|3,00 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|flexibel
|Zinsgutschrift
|kalenderjährlich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung; bis 437.500 EUR freiwillige Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
Kosten
|4,90 €
|Mindestanlage
|0 €
|Maximalanlage
|250.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
|Informationen zur ING
|Land
|Deutschland
|Gründung
|1965
|Die ING mit Hauptsitz in Frankfurt am Main wurde im Jahr 1965 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der niederländischen ING Groep N.V. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Girokonten, Baufinanzierungen, Spargelder, Verbraucherkredite und Wertpapiere. Ihre Bilanzsumme belief sich im Jahr 2024 auf 200,4 Mrd. Euro.
|Informationen zu Deutschland
|EU-Mitglied
|seit 1958
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Freiwillige Einlagensicherung
|bis mindestens 437.500 EUR
|Zusätzlich zur gesetzlichen Einlagensicherung für die Einlagenkreditinstitute in privatrechtlicher Rechtsform, der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB), ist die ING Mitglied des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB) und wirkt am Einlagensicherungsfonds mit. Somit sind ergänzend zur gesetzlichen Einlagensicherung des EdB in Höhe von 100.000 € auch Einlagen von mehr als 100.000 € je Kunde über den BdB gesichert. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inkl. erworbener Zinsansprüche. Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für Einleger sowie dem Produktinformationsblatt.