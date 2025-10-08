Creditplus Bank im Tagesgeldvergleich

Zinssatz effektiv
|2,27 %
|Zinssatz nominal
|2,25 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|flexibel
|Zinsgutschrift
|monatlich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|1 €
|Maximalanlage
|437.500 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Digitale Identifikation bei CHECK24
|Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur
|Land
|Deutschland
|Gründung
|1960
|Die Creditplus Bank mit Hauptsitz in Stuttgart wurde im Jahr 1960 gegründet und ist als Tochtergesellschaft der Crédit Agricole Consumer Finance Teil der Bankengruppe Crédit Agricole. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem die Vergabe von Konsumentenkrediten an Privatpersonen. Ihre Bilanzsumme belief sich im Jahr 2023 auf 8,8 Mrd. Euro.
|Informationen zu Deutschland
|Land
|Deutschland
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|AAA
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
Im CHECK24 Tagesgeldvergleich finden Sie online anhand verschiedener Filtermöglichkeiten besonders schnell das für Sie beste Tagesgeldkonto. So können Sie sich beispielsweise ausschließlich besonders sichere Tagesgeld-Anbieter anzeigen lassen, bei denen die Bank in einem EU-Staat mit der besten Landesbonität AAA ansässig ist.
Haben Sie sich für ein Tagesgeld-Angebot entschieden, sind zur Kontoeröffnung noch einige Angaben zu Ihrer Person sowie zu dem Referenzkonto, auf das Ihre Zinserträge ausgezahlt werden sollen, erforderlich. Per E-Mail erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald die Bank Ihr Tagesgeldkonto eröffnet hat.
Im letzten Schritt können Sie nun den gewünschten Anlagebetrag als Tagesgeld bei der von Ihnen gewählten Bank einzahlen. Haben Sie ein Tagesgeldangebot gewählt, das Sie über das „CHECK24 Anlagekonto" verwalten, können Sie in Zukunft ohne neue Kontoeröffnung zu anderen Tagesgeldern mit diesem Label wechseln.
Zinssatz effektiv
|3,28 %
|Zinssatz nominal
|3,25 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|flexibel
|Zinsgutschrift
|halbjährlich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|0 €
|Maximalanlage
|437.500 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift
|Eine komplett digitale Kontoeröffnung ist nicht möglich. Nach der digitalen Antragstellung werden Ihnen die Zugangsdaten für das Onlineportal der Bank per Post zugesendet.
|Legitimierung mit VideoIdent
|Jede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet.
|ohne CHECK24 Anlagekonto
|Diese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
|Informationen zur
|Land
|Deutschland
|Gründung
|2002
|Die finvesto mit Hauptsitz in Aschheim wurde im Jahr 2002 gegründet und ist Teil der FNZ Group. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind das Depotgeschäft sowie die Finanzportfolioverwaltung. Die Bilanzsumme der finvesto beläuft sich im Jahr 2024 auf 2,05 Mrd. Euro.
|Informationen zu Deutschland
|Land
|Deutschland
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|AAA
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
Zinssatz effektiv
|3,03 %
|Zinssatz nominal
|3 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|flexibel
|Zinsgutschrift
|1/4 jãhrlich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|AAA
Kosten
|3,9 €
|Mindestanlage
|0 €
|Maximalanlage
|250.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift
|Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
|Legitimierung mit VideoIdent
|Jede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden von CHECK24 direkt zum digitalen Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet und können dort den Prozess abschließen.
|ohne CHECK24 Anlagekonto
|Diese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
|Informationen zur
|Land
|Deutschland
|Gründung
|1965
|Die norisbank ist eine deutsche Direktbank, die 1965 in Nürnberg gegründet wurde. Seit 2006 gehört sie zur Deutsche Bank Gruppe. Als Online-Bank bietet sie Girokonten, Kreditkarten, Kredite und Sparprodukte an, ohne ein Filialnetz zu unterhalten. Kunden können ihre Bankgeschäfte über das Internet, Telefon oder mobile Anwendungen abwickeln.
|Informationen zu Deutschland
|Land
|Deutschland
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|AAA
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
Zinssatz effektiv
|2,78 %
|Zinssatz nominal
|2,75 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|flexibel
|Zinsgutschrift
|monatlich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|A+
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|0 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|Für diese Geldanlage fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift
|Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
|Legitimierung mit VideoIdent
|Jede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Sie benötigen hierfür zwingend einen deutschen Personalausweis oder eine gültige deutsche Aufenthaltsgenehmigung. Eine Legitimierung mit einem Reisepass ist derzeit leider nicht möglich.
|ohne CHECK24 Anlagekonto
|Diese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
|Informationen zur
|Land
|Spanien
|Gründung
|1992
|Die Suresse Direkt Bank ist eine deutsche Marke der belgischen Niederlassung von Santander Consumer Finance, welche Teil der spanischen Banco Santander ist. Die belgische Niederlassung wurde im Jahr 1992 gegründet und fokussiert sich seit 2022 auf die Produkte Tages- und Festgeld. Die Bilanzsumme der Santander Consumer Finance beläuft sich auf rund 53,3 Mrd. Euro im Jahr 2023.
|Informationen zu Spanien
|Land
|Spanien
|Währung
|EUR
|Bonität Spanien
|A+
|Land
|Spanien
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
Zinssatz effektiv
|2,68 %
|Zinssatz nominal
|2,65 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|flexibel
|Zinsgutschrift
|monatlich
|Einlagensicherung
|1.050.000 SEK gesetzliche Einlagensicherung (= 95.772 €, Stand 08.10.)
|Bonität Deutschland
|AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|0 €
|Maximalanlage
|85.000 €
|Besteuerung
|In Schweden fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift
|Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
|Legitimierung mit AutoIdent
|Jede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Eine Prüfung der Identität mit dem VideoIdent-Verfahren von CHECK24 ist für diese Anlage leider nicht möglich. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank, AutoIdent, weitergeleitet. Mit dem digitalen AutoIdent-Verfahren legitimieren Sie sich unkompliziert mit einer Kombination aus Selfie und Ausweisdokument.
|ohne CHECK24 Anlagekonto
|Diese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
|Informationen zur
|Land
|Schweden
|Gründung
|1987
|Die TF Bank mit Hauptsitz in Borås (Schweden) wurde im Jahr 1987 gegründet. Zu den drei Hauptgeschäftsfeldern der Bank gehören Tagesgeldkonten, Privatkredit- und Kreditkartengeschäfte sowie Finanzierungen im Bereich E-Commerce. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 2,1 Mrd. Euro.
|Informationen zu Schweden
|Land
|Schweden
|Währung
|SEK
|Bonität Schweden
|AAA
|Land
|Schweden
|Gesetzliche Einlagensicherung
|1.050.000 SEK (= 95.772 €, Stand 08.10.)
Zinssatz effektiv
|2,53 %
|Zinssatz nominal
|2,5 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|flexibel
|Zinsgutschrift
|monatlich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|0 €
|Maximalanlage
|437.500 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift
|Eine komplett digitale Kontoeröffnung ist nicht möglich. Nach der digitalen Antragstellung werden Ihnen die Zugangsdaten für das Onlineportal der Bank per Post zugesendet.
|Legitimierung mit VideoIdent
|Jede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Eine Prüfung der Identität mit dem Videoident-Verfahren von CHECK24 ist für diese Anlage leider nicht möglich. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet.
|ohne CHECK24 Anlagekonto
|Diese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
|Informationen zur
|Land
|Deutschland
|Gründung
|1949
|Die Volkswagen Bank GmbH mit Hauptsitz in Braunschweig wurde im Jahr 1949 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG. Zu den Geschäftsfeldern der Volkswagen Bank GmbH zählen alle Services rund um das Fahrzeug, von der klassischen Autofinanzierung über Leasing zu Versicherungen sowie das konventionelle Direktbankgeschäft zu Auto Abos. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2020 auf 82 Mio. Euro.
|Informationen zu Deutschland
|Land
|Deutschland
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|AAA
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
