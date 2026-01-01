BBVA im Tagesgeldvergleich

Die BBVA mit Hauptsitz in Bilbao (Spanien) wurde im Jahr 1857 gegründet und ist die Muttergesellschaft der BBVA-Gruppe. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden, wie zum Beispiel Girokonten, Kredite, Vermögensanlage, Versicherungen und Online-Banking. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 859,6 Mrd. Euro.

Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 1,6 Billionen Euro im Jahr 2024. Spanien hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, die von starken Sektoren wie Tourismus, Automobilindustrie, Landwirtschaft und Finanzdienstleistungen getragen wird. Besonders hervorzuheben ist Spaniens bedeutende Rolle im internationalen Tourismus und die wachsende Bedeutung der erneuerbaren Energien. Die Wirtschaft hat sich nach den Herausforderungen der letzten Jahre stabilisiert, und Spanien profitiert von einer soliden Finanzmarktstruktur und einer stabilen politischen Lage, was das Land zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.