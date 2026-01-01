BBVA im Tagesgeldvergleich

BBVA - Tagesgeld
Zinssatz effektiv
Zins effektivDer effektive Zins stellt den tatsächlichen Ertrag einer Geldanlage dar. Im Gegensatz zum Nominalzins berücksichtigt dieser u.a. den Zeitpunkt der Zinsgutschrift. Dies ist insbesondere bei mehrjährigen Anlagen ein wichtiger Faktor für den Zinsertrag. In den effektiven Zinssatz werden auch etwaige Neukunden-Boni einberechnet. Für die Berechnung wird hier ein beispielhafter Anlagebetrag von 10.000 € verwendet.
|3,56 %
|Zinssatz nominal
|3,50 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|flexibel
|Zinsgutschrift
|monatlich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Gut/A+
Kosten
Kostenloses AnlagekontoDie Eröffnung und Führung des Anlagekontos bei unserer Partnerbank ist für Sie immer kostenfrei. Für Ihre Geldanlage über CHECK24 fallen also keine Kosten oder Gebühren, wie z.B. Verwahrentgelte, an.
|keine
|Mindestanlage
|0 €
|Maximalanlage
|200.000 €
|Besteuerung
|Die Bank hat ihren Hauptsitz in Spanien. Die Geldanlage läuft jedoch über die deutsche Niederlassung der BBVA und wird deshalb nach deutschem Steuerrecht behandelt. Das bedeutet: Kapitalerträge werden pauschal mit Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert (es sei denn, Sie reichen bei der Bank einen Freistellungsauftrag ein). Genaue Informationen finden Sie im Produktinformationsblatt.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift
|Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
|Legitimierung mit VideoIdent
|Jede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum digitalen Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Hierfür ist aktuell ein Smartphone erforderlich.
|CHECK24 Anlagekonto
|Diese Anlage ist kein Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos.
|Informationen zur BBVA
|Land
|Spanien
|Gründung
|1857
|Die BBVA mit Hauptsitz in Bilbao (Spanien) wurde im Jahr 1857 gegründet und ist die Muttergesellschaft der BBVA-Gruppe. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden, wie zum Beispiel Girokonten, Kredite, Vermögensanlage, Versicherungen und Online-Banking. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 859,6 Mrd. Euro.
|Informationen zu Spanien
|EU-Mitglied
|seit 1986
|Währung
|EUR
|Bonität Spanien
|Gut/A+
|Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 1,6 Billionen Euro im Jahr 2024. Spanien hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, die von starken Sektoren wie Tourismus, Automobilindustrie, Landwirtschaft und Finanzdienstleistungen getragen wird. Besonders hervorzuheben ist Spaniens bedeutende Rolle im internationalen Tourismus und die wachsende Bedeutung der erneuerbaren Energien. Die Wirtschaft hat sich nach den Herausforderungen der letzten Jahre stabilisiert, und Spanien profitiert von einer soliden Finanzmarktstruktur und einer stabilen politischen Lage, was das Land zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Spanien
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Spanien ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, Spanien) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.